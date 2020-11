Posted in

Después de mucho “dale al que no te dio” por la lluvia que arrastró consigo el paso de la tormenta tropical ETA por territorio cubano, finalmente se pudieron realizar la mayoría las pruebas de habilidades previstas en el Juego de las Estrellas de la LX Serie Nacional de Béisbol.

En el estadio Guillermón Moncada se disputaron el derby de jonrones, el corrido de home a primera, los intentos de jugadas de doble play y el tiro de los receptores al barril ubicado sobre la segunda base, prueba en la que resultó airoso Richel López (CFG).

En imágenes, Memorias del Juego de las Estrellas 2020 en Santiago de Cuba. Santiaguito Torres conectó jonrón y fue seleccionado uno de los MVP del partido. Foto: Boris Luis Cabrera.

Sabía que tenía buenos rivales, porque los receptores que clasifican para el Juego de las Estrellas son los mejores del país. Pero me preparé bien y supe concentrarme para hacer ese buen disparo; no había mucho viento y eso me ayudó, porque tiré fuerte y la pelota se movió poco, comentó Richel en exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias.

Santiago Torres y Lisban Correa resultaron los mejores jugadores del Juego de las Estrellas, al propinar cada uno un jonrón en el estadio Guillermón Moncada, sede de este evento, con victoria para las Estrellas del Futuro 8-6.



Torres, segunda base del equipo Santiago de Cuba, transmitió a la ACN su alegría por dar el vuelacerca en su tierra, y aunque no haya público en las gradas recibió el apoyo de sus compañeros y la energía de la conga santiaguera. Salí a hacer una buena conexión para poner ventaja en el marcador a las Estrellas del Futuro y surgió el estacazo que puso el marcador 7-6 en la octava entrada, dijo el Atómico. Es mi primer Juego de las Estrellas y la experiencia es muy positiva pues se interactúa con jugadores de gran experiencia y figuras jóvenes, subrayó el hombre proa de Las Avispas. Sobre las comparaciones de la afición con Cesar Prieto y Humberto Bravo, dijo que lo asume como un reto para mejorar como atleta, tanto el aspecto ofensivo como el defensivo, ya que son dos figuras de selección nacional.

Consejos a Yaser Julio Gonzáles del «Tambor mayor» Orestes Kindelán, minutos antes de la final de la prueba. Foto: Boris Luis Cabrera

Sobre su buena actuación en lo que va del torneo con los Elefantes cienfuegueros, el cátcher sureño expresó que siempre trata de prepararse bien para tener buenos resultados en cada evento que interviene.

Esta fue una serie de corta preparación debido a la presencia de la COVID -19. En todo ese tiempo, entrené en mi casa, trabajando especialmente con las pesas; además, tuve oportunidad de correr, e hice muchos aerobios porque la casa es bastante grande, explicó el jugador que batea tanto a la derecha –su mano natural-, como a la zurda.

Recalcó además que no solo trabajó el físico, sino que también se preocupó de los temas tácticos, pues pudo batear bastante en la casa y eso trajo un buen resultado, destacó Richel.

En imágenes, Memorias del Juego de las Estrellas 2020 en Santiago de Cuba. La conga santiaguera amenizó el partido. Foto: Boris Luis Cabrera

El cátcher ganador del tiro al barril aseguró que su equipo Cienfuegos está decidido a colarse entre los ocho mejores de la temporada.

Hemos tratado de encajar una buena alineación, con mucho team work (trabajo de equipo) y las cosas van saliendo bien. Tenemos que esperar a que avance el torneo, pero estamos muy acoplados y sí vamos a clasificar, finalizó Richel.

Slugger pinareño impone récord en derby de jonrones del béisbol cubano

Con 40 pelotas Teammate sacadas fuera del estadio Guillermón Moncada, el slugger y jardinero pinareño Yasser Julio González impuso hoy récord de jonrones para un derby en la historia de los Juegos de las Estrellas del béisbol cubano.

En la fase eliminatoria, Yasser Julio pegó 25 jonrones, a los que adicionó 15 en la gran final, para llegar a los 40 con las bonificaciones tributadas y romper la antigua marca de 32 impuesta por el habanero Yasmani Tomás en el año 2013.

El también guardabosque Luis González (CMG) quedó en segundo lugar, pues desapareció 20 bolas del parque en la preliminar y 13 en la disputa por el trofeo contra Yasser Julio.

Soy el segundo jonronero del actual torneo nacional con 13 y sabía que tenía rivales difíciles como Lisbán Correa y Yordanis Alarcón, entre otros. Pero tenía confianza porque atravieso por un buen momento, explicó al finalizar el derby.

En imágenes, Memorias del Juego de las Estrellas 2020 en Santiago de Cuba

En otras pruebas de habilidades, la de doble play fue ganada por la combinación del torpedero avileño Yorbis Borroto, junto al intermedista Jorge Alomá y el inicialista Lisbán Correa, ambos de Industriales. Este trío apenas demoró 1.95 segundos para sacar al presunto corredor en la primera almohadilla.

En imágenes, Preludio lleno de lluvias y esperas para el Juego de las Estrellas 2020 en Santiago de Cuba

Este buen tiempo estuvo cerca del actual récord conseguido por la combinación camagüeyana integrada por Luis Ulacia (ss), Sergio Quesada (2b) y Leonel Moa (1b), que marcaron crono de 1.92.

Además, el cátcher cienfueguero Richel López ganó la prueba del tiro al barril y el “todoterreno” santiaguero José Luis Gutiérrez, que se desempeña tanto como lanzador o jardinero, venció en el corrido de home a primera base con crono de 3:42 segundos.

En imágenes, Memorias del Juego de las Estrellas 2020 en Santiago de Cuba

A primera hora se había efectuado el Juego de las Estrellas, en el cual se impusieron las Estrellas del Futuro (-25) por marcador de 8-6 ante las del Presente (+25), partido el que Lisbán Correa pegó el primer jonrón con bases llenas en la historia de estos espectáculos beisboleros.