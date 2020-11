Logró coloso Mella resultado positivo en la prueba de arrancada para una zafra azucarera superior 2020-21

Posted in

Audio: Lisandra Rodríguez

El coloso Mella, mayor productor de azúcar refino, logró un resultado positivo para su próxima arrancada de zafra azucarera en el inicio del próximo mes de diciembre, según se informa desde ése central de la provincia Santiago de Cuba.

La prueba de arrancada en el coloso Mella incluyó toda la cadena agroindustrial, lográndose un 85 por ciento de la infraestructura disponible y lista para el inicio de las operaciones de corte, alza y tiro a finales de este mes, y la anhelada producción azucarera en el comienzo del próximo diciembre.

Coloso Mella enrolado en la zafra 2020-21 de la provincia Santiago de Cuba.

Los agroindustriales de Mella estiman crecer en la producción de azúcar y en los aportes a la red energética nacional.

El central Mella se halla en el municipio Julio Antonio Mella, fundado en 1976, al realizarse la nueva división política-administrativa, forma parte de la provincia Santiago de Cuba tiene una extensión superficial de 335,7 km2.



Los centros poblacionales colindantes son Chaveco del municipio San Luís, Alto Cedro y San Germán de la provincia Holguín. Ubicado en la parte norte de la provincia de Santiago de Cuba, al centro de las provincias orientales.

Se caracteriza por las llanuras, aunque no son completamente planas, predominando en ellas suaves ondulaciones. Se destacan la Sabana de Bío o Hato en Medio, la de Cayo Rey, Miranda y la de San Felipe o Baraguá. La región es llana, desde las márgenes del Río Cauto y va haciéndose ligeramente onduladas al este, cortadas generalmente por pequeños valles de erosión.

La temperatura media anual está cerca de los 260 oC, lo que significa una abundancia de calor, las oscilaciones térmicas son evidentemente más amplias que la de los litorales y aún que la de los interiores de Cuba, por el hecho geográfico de estar dentro del espacio de mayor continentalidad del país, es decir, a la de mayor distancia de las costas marítimas; esto determina días más calurosos y noches más frías. Durante los días de verano se han observado temperaturas de 370 C en algunas ocasiones y de 100 C en las madrugadas más frías del invierno. En esta variabilidad térmica influye, sin dudas la serenidad y el despeje de los cielos, de los vientos y en el último término la contaminación atmosférica (polvo, gases y humo de fábrica). Las precipitaciones responden en mayor o menor medida al ritmo anual de los campos centrales y de las llanuras de Cuba, acumulándose un total anual de 110000 milímetros de lluvias, lo que permite debido a la temporada en que caen y su distribución, excelentes cosechas de caña de azúcar y otros cultivos.

Hidrografía

En nuestro municipio el escurrimiento general es bueno, dirigido todo al Oeste, debido a las alturas que lo rodean por el Este, Noreste y Suroeste: la Sierra de Nipe, las ondulaciones de Alto Cedro y las alturas del Mogote de San Nicolás. Esto facilitó la construcción de la presa Protesta de Baraguá en 1977, que posee una capacidad de embalse de 280 millones metros cúbicos de agua, considerada como una de las más grandes del país.

“Es un embalse llano, solo en sus partes centrales que coinciden con el antiguo cause del río se obtienen las profundidades mayores que oscilan de 12 a 14 metros, fuera de esas partes las profundidades oscilan de 6 hasta 8 metros” Está ubicada en Bayate, lugar donde se encontraba un pequeño pueblo homónimo, que desapareció por encontrarse en la zona de seguridad del embalse. Tiene algunos cayos de pequeños tamaño. A ella es fácil el acceso, debido a que la carretera Palma – Barajagua se encuentra a menos de un kilómetro del lugar.

Los ríos del municipio son: Guaninicum, Baracaldo, Aura, Colorado, Jagua, Bayate, Baraguá y Bío, todos afluentes del Cauto. Existen también numerosos arroyuelos, algunos de los cuales no corren todo el año, entre lo que podemos mencionar; Bayate Seco, Pinalito, San Francisco y El Mijial.

Producción Azucarera en Mella

En el sector industrial el central azucarero «Julio Antonio Mella» con una capacidad de molida diaria 600,000 arrobas diarias.

El plan de inversiones en el periodo de 1976–1980 fue de 8.137 00 pesos dedicados en lo fundamental a la reconstrucción de un tandem nuevo.

En el cronograma para la aplicación de la nueva DPA aprobada por el 1er Congreso del PCC se autorizó al MINAZ a constituir en marzo de 1976, los embriones de lo que serían las empresas de Industria Azucarera en las futuras 5 provincias del antiguo Oriente surgiendo así el Complejo Agroindustrial (CAI) Julio A. Mella. En el año 1977 se instalan en esta industria dos nuevos turbogeneradores para elevar su eficiencia.

En la zafra de 1978 contó también con nuevas calderas, basculador para tiro directo de caña y modernas

Cada nuevo turbogenerador tendría una capacidad de 2 000 kw sustituyendo a los 4 equipos que anteriormente estaba en operaciones, esta obra tuvo a cargo de la empresa de construcción y montaje. Otras inversiones decisivas para la zafra 1978 fue la construcción del basculador para el tiro directo de la caña con camiones para una capacidad de 100 mil arrobas diarias, así como el montaje de 4 modernas centrífugas automotriz para el tandem B. Para esta fecha se encontraba en ejecución una planta levadura Tórula con una capacidad de 1200 TM por cada TM de Tórula cuya terminación estaba planificada para 1980.

Santiago de Cuba con potencial para una mejor zafra azucarera 2020-21

En cuanto a la economía global para esta etapa se obtienen logros positivos con el incremento del trabajo en estos años significando que la población total del municipio era 24 297 de ellos, en edad laboral 12 961, de los cuales pertenecen a la zona urbana 2 624 que representa el 20 % y rural 10 337 para un 80 %.