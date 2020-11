Unos 187 días estuvo Santiago sin la covid-19 y ahora con 56 positivos

Posted in

Así lo dijo Beatríz Johnson, gobernadora provincial en Santiago de Cuba en la mesa redonda En Línea Contigo, espacio radio-televisivo que lleva a cabo la dirección política y administrativa local con el pueblo santiaguero, esta vez, sobre el impacto de la covid-19 con un evento en el reparto Altamira y otros casos aislados.

En Línea Contigo estuvo presidido por Beatríz Johnson, gobernadora provincial en Santiago de Cuba, además, se escucharon las disertaciones del vicegobernador, la presidenta del municipio cabecera y de los directores provinciales de transporte y salud pública.

Asimismo, alertó a la población santiaguera sobre el riesgo que corren al visitar a personas provenientes del extranjero mientras se desconozca el resultado de la prueba de laboratorio, para impedir contraer la enfermedad y diseminarla a niños, adultos mayores y personas con patologías asociadas como la diabetes, hipertensión arterial, cardiopatías y otras patologías debilitadoras del sistema inmunológico.

Por último, significó el valor de la atención primaria de salud, donde recae la mayor responsabilidad con la vigilancia en la identificación de las cadenas de transmisión mediante la encuesta epidemiológica y la aplicación de los principios del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el enfrentamiento a epidemias: inmediatez, minuciosidad y sinceridad.

Con la entrada de Cuba a la nueva normalidad y la entrada de viajantes y turismo internacionales el peligro de la COVID-19 aumenta considerablemente, por ello entre las acciones a implementar en la realidad santiaguera consta el apercibimiento a la familia de los viajeros habituales y titulares de casas de renta, encargados de velar porque estos cumplan con los protocolos establecidos para esos casos.

En consonancia con lo antes mencionado, la vicetitular de Salud Pública advirtió la aplicación de las regulaciones dispuestas en el Código Penal a los familiares de quienes viajan y a los arrendatarios a extranjeros que incumplan con las regulaciones territoriales.

“Voy a tener que bajar y subir a pie, porque las camionetas no entran a Altamira”, escuché que comentaba un pasajero al teléfono, en un viaje hacia Versalles. El reloj que estuvo detenido durante 187 días echó andar de nuevo el 15 de noviembre: volvió el coronavirus.

Un descuido o un poco de mala suerte es todo lo que se necesita. Porque la pandemia no elige sus víctimas. Entonces, la percepción del riesgo real que enfrentamos puede hacer la diferencia.

Los viajeros que esconden los síntomas y declaran falsos lugares de residencia, impidiendo el control epidemiológico; las personas que se reúnen y ponen la añoranza y las necesidades materiales por encima de la salud, vulneran la integridad de todos.

¿La culpa del rebrote es de quien incumple el aislamiento, de la familia que lo permite o de los amigos, vecinos y conocidos que se acercan a su órbita? No creo que valga la pena buscar responsables para lo que no tiene remedio. Pensemos en cambio qué estamos haciendo para no llegar a esa posición.

El uso del nasobuco, la desinfección de manos y superficies, los pasos podálicos y el distanciamiento social no nos son ajenos. El Gobierno hace su parte: se aíslan parcialmente las comunidades con casos activos, se realizan las pesquisas y cierran los centros educacionales cercanos a los eventos.

La gobernadora Beatriz Johnson Urrutia afirmó, además, que ante cualquier violación de las disposiciones, manifestaciones de indisciplina que dificulten la situación sanitaria o entorpezcan la acción del personal de Salud y las fuerzas del orden interior, se adoptarán medidas severas con los infractores. Aunque por muchas acciones que tome el Gobierno, sin el apoyo de la población es más difícil proteger a todos.

La Covid-19 ha vuelto. Debamos aceptar que en tanto no se tenga una vacuna que inmunice contra el virus, la posibilidad de que se produzcan rebrotes estará latente. Evitarlo dependerá de la responsabilidad personal que adoptemos, cumpliendo con las medidas.