Bien movida fue la temporada ciclónica del 2020: veintinueve tormentas tropicales y una tormenta subtropical se originaron en el Atlántico norte.

Temporada ciclónica- La primera (Arthur) surgió a mediados de mayo, y la última (Iota), el 13 de noviembre.

En la Temporada ciclónica- El número de ciclones nombrados observados excede ampliamente el promedio del período 1981-2010 (doce) y supera en dos la cantidad registrada en 2005.

Trece tormentas se convirtieron en huracanes; de estos, seis fueron de gran intensidad, es decir, de categoría 3, 4 o 5. El huracán más intenso fue Iota (evolucionó en el mar Caribe), con presión central mínima de 917 hPa y vientos máximos sostenidos en superficie de 260 km/h.

Temporada ciclónica, una depresión pequeña existió en el este del Atlántico tropical, no lejos de Cabo Verde, del 31 de julio al primero de agosto. El pronosticador David Zelinsky destacó: “Es posible que el ciclón haya tenido vientos con fuerza de tormenta tropical brevemente en algún momento”.

Fue septiembre el mes más agitado, con diez sistemas nombrados (nuevo récord): Nana, Omar, Paulette, René, Sally, Teddy, Vicky, Wilfred, Alpha y Beta.

Trayectorias de los ciclones registrados en la cuenca atlántica en 2020. Gráfico: Brian McNoldy, UM/RSMAS.

Increíblemente, doce tormentas tocaron tierra en los Estados Unidos continentales (récord); seis de ellas azotaron como huracanes. En el estado de Luisiana penetraron cinco tormentas (récord); Laura fue la más potente.

En octubre, Gamma, Delta y Zeta afectaron la península de Yucatán, y en noviembre, los huracanes de categoría 4 Eta e Iota causaron gran desastre en Nicaragua y otros territorios de América Central.

Sobre el archipiélago cubano solo se desplazaron dos ciclones tropicales: Laura, en agosto, y Eta, en noviembre. Ambos sistemas meteorológicos provocaron copiosas lluvias, vientos de tormenta tropical y fuertes marejadas.

Iota, el ciclón tropical más intenso de la temporada. Imagen: Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies.

