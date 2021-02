De Pesas, pesajes y trucos contra la protección al Consumidor

Audio: Betty Betón Ruíz

Pesas– Con el ordenamiento económico y social también se precisa la imperiosa necesidad del cumplimiento de la protección al consumidor, pero no pocos dependientes violan lo dispuesto, legalmente, y hasta creen que pueden seguir transgrediendo con pesas inadecuadas, otras no certificadas, unidades de medidas no autorizadas, incluso, con mediciones alteradas con imanes, monedas y trucos en el balanceo del instrumento de medición ante el cliente.

Medir, pesar, normar: buscar la calidad

De Pesas, pesajes y trucos contra la protección al Consumidor

Tarea Ordenamiento tras 1 mes de su implementación

Pesas- Cubadebate.- Las normas técnicas son fundamentales para el ordenamiento y el correcto funcionamiento de la humanidad, ellas se constituyen en herramientas fundamentales para la vida y son tan antiguas como la civilización, al igual que las mediciones, todavía están presentes en la actualidad con construcciones como la medida del “pie del rey”.

Gracias a la medida del “codo del faraón”, los bloques de las pirámides egipcias fueron normalizados y dieron lugar a construcciones firmes y duraderas.

La fábrica de miedo y la policía en Cuba

Pesas

La normalización nace de la necesidad del hombre de establecer especificaciones, acordar símbolos, probar o ensayar cosas, el concepto de calidad el hombre lo adquirió intuitivamente y lo ha acompañado siempre, en la actualidad el concepto de normalización va dirigido a establecer los requisitos que aseguran la aptitud para el uso de un producto o servicio que cumple con un grupo de especificaciones, y ella establece por tanto esos requisitos de calidad que han de cumplirse.

De Pesas, pesajes y trucos contra la protección al Consumidor

Pesas- Sería impensable que el comercio global pueda desarrollarse con productos que no sean compatibles, intercambiables, que no sean seguros, varíen sus requisitos, agredan el medio ambiente, al final habría un perjuicio para los productores, proveedores y sobre todo para los consumidores finales que son los beneficiarios de la normalización, su garantía cotidiana.

A debate en el parlamento dos proyectos de leyes

Las normas promueven la innovación, el desarrollo tecnológico, son un requisito indispensable en el desempeño de los procesos y en las cadenas productivas de bienes y servicios, en el acceso a los mercados así como la seguridad y bienestar de los consumidores. Y por ello las naciones prestan especial atención al desarrollo de su infraestructura de la calidad.

El primer órgano de normas fue fundado en Inglaterra en 1901, los primeros organismos de normalización establecieron sus normas técnicas con miras al ordenamiento de su mercado interno, la internacionalización del comercio y la exigencia de requisitos cada vez más específicos por los mercados, hizo necesario la armonización de las normas para acceder a esos mercados.

No solo abarcó este interés al gran comercio, se hicieron imprescindibles como buenas prácticas para productores, proveedores, comercializadores, consumidores, reguladores, académicos, higienistas, las normas satisfacen a todos los sectores de la sociedad y expresan el nivel de desarrollo y tecnología de las naciones, el avance y desarrollo de la ciencia, su evolución es permanente y van dirigidas a proteger los intereses de los países y la calidad de vida de sus ciudadanos.

De Pesas, pesajes y trucos contra la protección al Consumidor

Pero esas normas al expresar los requisitos, conllevarán necesariamente a definir métodos para ensayar los productos y a la realización de mediciones que darán su carácter objetivo a la norma, y será entonces posible hablar de la Calidad de un producto porque tendrá requisitos establecidos en un documento normativos y mediciones confiables, hoy se acepta que el concepto de Calidad está asociado a la existencia de requisitos y mediciones , de otra forma no es posible medir la calidad, que es objetiva, que se planifica, realiza, controla y mejora.

¿Qué acciones legales pueden tomarse contra los especuladores?

La metrología garantiza por tanto la objetividad, confiabilidad y uniformidad de las mediciones, y es importante además que esas mediciones sean confiables, porque detrás de una medición siempre hay una decisión que implicará a personas, instituciones, investigaciones, inversiones, diagnósticos médicos, muchos asuntos y en el mundo de hoy no basta con medir, hay que medir y medir bien como expresara en una ocasión el compañero Fidel.

Y que integra estos conceptos tan importantes reconociendo el vínculo indisoluble que existe entre la normalización que establece los requisitos que deben cumplir los productos y servicios, la metrología para las mediciones y la acreditación que es una buena práctica que aporta el reconocimiento de la competencia técnica en la evaluación de los requisitos.

En otras palabras si se cumple con los requisitos, se realizan las mediciones confiables y se demuestra la competencia, entonces podemos decir que tenemos CALIDAD, ella es consecuencia de cumplir con estos conceptos y se establece que un producto o servicio es conforme, y la calidad de todo lo que se produce y realiza debe ser un valor imprescindible para la sociedad regido por el concepto expresado por el Ché “La Calidad es el respeto al Pueblo”.

De Pesas, pesajes y trucos contra la protección al Consumidor

La normalización y la Metrología en Cuba

En el año 1937 se hicieron algunos intentos por abordar estos temas por la Sociedad Cubana de Ingenieros y en 1950 en la Gaceta Oficial se constituyó por decreto Presidencial la Dirección General de Normas con funciones muy limitadas que se enmarcó en reunir información de muchos países, pero nunca se elaboró una sola norma, nuestro escaso plantel industrial dependía de normas traídas e implementadas desde los EEUU.

En el caso de la metrología la primera referencia que se tiene de la Metrología es de 1882 cuando por la Real Orden se implanta en Cuba el Sistema Métrico Decimal (SMD) y en 1920 Cuba se adhiere al SMD y a la Convención del Metro. En 1952 se establece el uso exclusivo del SMD. En 1955 forma parte de la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML), sin embargo, la aplicación práctica de la metrología legal solo se ejercía a instrumentos de pesar del comercio y la metrología industrial se limitaba a las grandes compañías norteamericanas.

De Pesas, pesajes y trucos contra la protección al Consumidor

La Normalización y la Metrología en Cuba por tanto son resultado del proceso de institucionalización acometido por la Revolución con el decisivo impulso del Ché; no es posible hablar de este tema sin tomar en cuenta la dedicación que brindó a estos temas. En 1960 se publicó la primera norma cubana, se inició la actividad de la metrología y en 1961 el Ché solicita el ingreso de Cuba a la Organización Internacional de Normalización (ISO).

El país dispone actualmente de una Infraestructura de la Calidad como soporte del sistema, donde los organismos, empresas, instituciones científicas, universidades órganos reguladores, tenemos responsabilidades y funciones con estos propósitos y cuyas interacciones y normativas debemos fortalecer para lograr que se consolide la calidad de nuestros bienes y servicios, ya que todos los eslabones son importantes con este objetivo.

La Oficina Nacional de Normalización (ONN) del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, es la organización que propone, organiza y ejecuta según corresponda la aplicación de la política estatal en normalización, metrología y calidad, desarrolla las actividades de normalización, es el órgano principal en inspección y supervisión en normalización, metrología y calidad, el órgano de certificación y la autoridad nacional en metrología y su accionar se dirige a contribuir al desarrollo de todos los sectores, y formas de gestión, a facilitar el comercio y generar confianza y seguridad de productos y servicios a la economía y la población en general.

De Pesas, pesajes y trucos contra la protección al Consumidor

Las normas se violan con frecuencia en la práctica por diferentes causas y las mediciones no se realizan siempre con la confianza y garantía que requieren y con limitada demostración de la competencia lo que ocasiona afectaciones a la calidad y cantidad de los productos y servicios que se brindan.

El mundo de las mediciones

Las mediciones tienen una importancia fundamental para la sociedad de cualquier nación, involucra gobiernos, empresas y a la población, ya que están presente en todas las actividades humanas y por ello cada nación desarrolla un sistema metrológico en correspondencia con su desarrollo económico para asegurarse de realizar mediciones confiables sobre las cuales se controlan los procesos y se toman decisiones sea bien en el comercio, en la producción, en la ciencia, la salud pública, entre otras muchas más.

Actualmente, con la dinámica del comercio a nivel mundial, caracterizado por un proceso de globalización, la Metrología adquiere aún una mayor importancia y toma un papel relevante frente a la creciente interdependencia entre las naciones.

Cada día los países se ven más involucrados en la firma de convenios y tratados en que intervienen diferentes sectores (industria, comercio, salud, defensa, medio ambiente, entre otros) y las empresas se ven confrontadas con esquemas de tipo internacional para su funcionamiento en cuanto a la producción, suministro de materiales, comercialización, entre otros.

Lo anterior ha requerido establecer las bases que armonicen la práctica mundial en el campo de la metrología, que permita el reconocimiento de las mediciones y de las regulaciones aplicables y que ello no sea un obstáculo para el comercio y las relaciones entre los países.

Un resultado de ello lo constituye la existencia de organizaciones como el Buró Internacional de Pesas y Medidas, que se ocupa de asegurar el mejoramiento y diseminación del Sistema Internacional de Unidades y la Organización Internacional de Metrología Legal, que establece los principios generales y la armonización a nivel internacional de la metrología aplicada a los procedimientos legislativos, administrativos y técnicos de las mediciones relativas a los controles de interés del Estado en el comercio, la sanidad y el medioambiente.

Las actividades y acciones de estas dos organizaciones se organizan y ejecutan a través de organismos o bloques regionales.

De Pesas, pesajes y trucos contra la protección al Consumidor

En términos prácticos, lo que se persigue por ejemplo: es que la pesada de un kg en Cuba debe ser equivalente a la pesada de ese mismo kg en otro país y para ello debe haber una armonización y reconocimiento de las regulaciones y procedimientos ejercidos en la metrología.

Las unidades de medida. Necesidad para el desarrollo.

El Sistema Métrico Decimal (SMD) tiene su origen en el acuerdo internacional de la Convención del Metro, firmado por 17 estados, el 20 de mayo de 1875 en París, que además, creó una estructura científica permanente para los asuntos relacionados con las unidades de medida; este sistema se ha ido perfeccionando según las necesidades del sistema global de mediciones y en el año 1960 adoptó las siglas SI.

El Sistema Internacional (SI) con 7 unidades básicas tiene múltiples ventajas: es universal – abarca todos los campos del saber y puede ser utilizado por todos, unifica los símbolos -elimina la multiplicidad de unidades, simplifica las operaciones y es de fácil lectura y aprendizaje.

De Pesas, pesajes y trucos contra la protección al Consumidor

En Cuba para establecer el SI, se aprobó en el año 1982 el Decreto-Ley Nº 62, que estableció un plazo máximo de 20 años para su implantación progresiva, que se vio limitada en el periodo especial debido a las inversiones requeridas, fundamentalmente para la adquisición de los instrumentos de medición apropiados; hoy coexisten las unidades del SI como: el kilogramo, el litro y el metro, con unidades de otros sistemas como: la libra española, la libra americana y la onza -en una parte del comercio minorista-, así como: el galón, la caballería, el cordel, la milla, el pie, el quintal o la arroba entre otras.

Esta diversidad de unidades de medida en la práctica cotidiana propicia errores, pérdidas y confusión en las actividades comerciales y en el control de los recursos, por lo que se necesita solucionar este problema en un mediano plazo como parte del fortalecimiento de la normalización y la metrología en nuestra sociedad, con la participación de los organismos involucrados.

Esta voluntad debe acompañarse de los recursos necesarios y de medidas orientadas a la educación, la divulgación y la elevación de la cultura metrológica.

De Pesas, pesajes y trucos contra la protección al Consumidor

Principales normas jurídicas de la Metrología en Cuba.

Las principales normas jurídicas son el Decreto Ley No. 183 ¨De la Metrología, del 30 de diciembre de 1998, que regula y establece las responsabilidades y funciones con respecto a la metrología que asume el estado, las entidades y los ciudadanos y que no excluye ninguna forma de gestión y el Decreto Ley No.62, “De la implantación del Sistema Internacional de Unidades”, del 30 de Diciembre de 1982, que establece la aplicación de las unidades de medidas del Sistema Internacional de Unidades.

El Servicio Nacional de Metrología, funciones y estructura.

El Servicio Nacional de Metrología dirigido por la Oficina Nacional de Normalización es parte de la Infraestructura Nacional de Calidad, y se compone de la red de laboratorios de metrología y los cuerpos de supervisión metrológica (inspección estatal).

Entre las principales funciones del SENAMET están:

1 Regular la aplicación y uso de las unidades de pesas y medidas.

2 Establecer y conservar los patrones nacionales de las unidades de medida legales y que estos se correspondan con los patrones internacionales.

3 Dirigir las investigaciones para el desarrollo de la Metrología, y

4 Organizar y ejecutar el Control Metrológico.

El control metrológico se dirige fundamentalmente a aquellos instrumentos que intervienen en los campos de interés público como son las transacciones comerciales: o sea, los que a través de una medición se determina la cantidad para confeccionar una factura, realizar el cobro o pago de una mercancía, de un servicio, de un tributo, de una multa, así como de otros que intervienen en la salud, la seguridad técnica y el control de almacenamiento de combustible.

Las acciones fundamentales que se ejecutan en el Control Metrológico son:

1. La Evaluación y Aprobación de Modelos debe asegurar que los instrumentos que se importen o se fabriquen en el país cumplan con los requisitos técnicos y metrológicos para lo cual están destinados, protegiendo al país del uso de instrumentos de medición inadecuados. En los últimos años se ha ganado en disciplina en la importación con una estrecha vigilancia de conjunto con el MINCEX, aunque en este campo queda mucho por hacer.

2. La Verificación periódica y obligatoria de los instrumentos de medición determina si cumplen los requisitos técnicos y metrológicos.

Con la verificación se define si se puede o no utilizar el instrumento de medición y ello lo muestra una marca de control que se le impone, el sello de APTO PARA USO de color amarillo, que significa que se puede utilizar porque mide bien y el sello rojo NO APTO PARA EL USO para el caso contrario. No obstante para una medición correcta no basta que el instrumento mida bien, ya que en ella interviene el hombre.

La red de laboratorios del SENAMET ejecuta anualmente cerca de 340 000 verificaciones, siendo la mayor incidencia de instrumentos NO APTOS en los agromercados y parte del comercio minorista, donde aún se mantiene el pesaje mecánico, con más de 20 años de uso, muy propenso al deterioro, al desajuste y a la manipulación.

Producto del impacto del periodo especial en la infraestructura del SENAMET, no cubrimos el 100% de las necesidades de verificación. Hay un programa de recuperación que avanza en correspondencia con las capacidades de financiamiento con que el país cuenta.

Supervisión metrológica

Esta supervisión se centra fundamentalmente en el estado y uso del instrumento de medición. Hoy en el 33% de los inspeccionados existen casos de incumplimientos con lo que está establecido en la norma jurídicas y regulaciones emitidas, siendo la de mayor incidencia el uso de instrumentos de medición no verificados, imponiéndose multas y obligaciones de hacer a los infractores, que son aún insuficientes por su elevada incidencia en la calidad de bienes y servicios.

Se trabaja en un programa para incorporar a la supervisión metrológica el control de los contenidos de los productos preenvasados y preempacados.

Hoy el SENAMET está presente en todas las esferas económicas del país. Apoya y participa en el desarrollo de programas y planes que ejecutan las ramas para asegurar sus mediciones. Resaltan los siguientes trabajos:

a) Con Cuba-Petróleo, la Unión Nacional Eléctrica y la Dirección de Servicentros CIMEX en el ordenamiento y aseguramiento de las mediciones en el control de los portadores energéticos.

b) En la elaboración del programa para revertir el estado de las mediciones en el comercio interior.

c) El aseguramiento de las mediciones de fondos exportables como el níquel, la miel de abeja y la producción de alimentos.

d) Apoyo a los programas de desarrollo del Polo Petroquímico de Cienfuegos y la Zona Especial de Desarrollo del Mariel.

La metrología científica y el papel del Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología (INIMET).

La Metrología científica comprende el desarrollo de equipos o sistemas de medición patrones, de métodos de medición, entre otros asuntos que en todos los países se lleva a cabo por una institución especializada, y en Cuba la realiza el Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología (INIMET), conjuntamente con dos Institutos Designados de los que hablaremos posteriormente y se encargan de:

• Mantener y desarrollar patrones nacionales de las unidades de medidas.

• Asegurar la diseminación de las unidades de medida del SI y su trazabilidad, y

• Realizar investigaciones en el campo de la Metrología.

El INIMET, creado el 6 de noviembre de 1964 a instancias del Che –próximo a cumplir 50 años-, ha acompañado el desarrollo del país en el aseguramiento de las referencias nacionales para las mediciones que se realizan en prácticamente todas las actividades económicas, ha desarrollado especialistas de alto nivel y dispone de la una base técnica de instrumentos patrones, con el debido reconocimiento internacional, lo que permite al país cumplir sus compromisos como signatario de los acuerdos internacionales de reconocimiento mutuo en el campo de las mediciones, que es una condición clave en las relaciones comerciales de Cuba con otros países.

Aplicaciones de la metrología

Entre las aplicaciones de la metrología están las mediciones nucleares atendidas por dos Institutos de Metrología Designados, el Centro de Isótopos (CENTIS) dedicado a la producción de radiofármacos, diagnosticadores y servicios para la salud y el Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR).

El Centro de Isótopos (CENTIS) para asegurar su producción requiere de la medición de la cantidad de radioactividad y para ello tiene un laboratorio de metrología dedicado a las mediciones y las calibraciones de esta especialidad.

Estas mediciones son relevantes para lograr, mediante la estimación de las dosis de radiación, la eficacia de los tratamientos aplicados a los pacientes de la Medicina Nuclear y garantizar su seguridad, así como cumplir los requisitos de calidad en la producción de radiofármacos.

El Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) es el soporte del sistema de seguridad radiológica del país que beneficia mediante la dosimetría personal el control de las dosis de radiaciones a más de 10000 personas expuestas en 2235 entidades, además de otras funciones de protección y monitoreo. Para ello, cuenta con un Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica (LSCD) con patrones nacionales de radiaciones gamma, beta y rayos X que garantiza que las mediciones dosimétricas del país sean comparables a referencias internacionales.

La rama de la Metrología más extendida, es la llamada Industrial, encargada de los métodos, los instrumentos, las mediciones y la expresión de sus resultados en la industria, que se aplica a procesos productivos y de servicios.

Para fines prácticos cualquier instrumento que vaya a ser utilizado para una medición debe haber sido previamente calibrado, o sea, comparado con patrones para comprobar que garantice la obtención de mediciones exactas.

Hoy en día en cualquier industria de mediana complejidad se realizan miles de mediciones, por ejemplo, en la operación de una planta generadora de electricidad de ciclo completo como ENERGAS existen más de 100 puntos de mediciones diferentes y en una industria médico – farmacéutica de ciclo cerrado se realizan diariamente más de 5000 mediciones para controlar los procesos.

La metrología industrial está muy vinculada con la calidad de las producciones, la seguridad y la eficiencia de las operaciones, lo que requiere de un sistema que garantice la confiabilidad de las mediciones. Estamos hablando de cadenas de calibraciones de instrumentos, de laboratorios de calibración y de personal competente a cargo de la instrumentación y la metrología.

En los servicios, por ejemplo de la salud, se destacan las mediciones con instrumentos de diagnóstico, análisis y tratamiento cada vez más complejos y de mayor exactitud que deben disponer también de un sistema apropiado.

Este sistema de calibraciones industriales (laboratorios, equipos y especialistas), está siendo restablecido por las empresas en la medida que se recupera el sector.

La influencia del bloqueo en el desarrollo de la metrología cubana.

Las actividad de metrología en Cuba también está afectada por el bloqueo norteamericano. Nosotros no participamos en los trabajos de intercambio y cooperación con el Sistema Interamericano de Metrología (SIM), debido a que esta organización, dependiente de la OEA, se financia mayoritariamente por los Estados Unidos, y como alternativa participamos en la organización regional de Cooperación Euro-asiática de los Institutos Nacionales de Metrología (COOMET) que agrupa a 17 países de ese contexto geográfico, lo que encarece todo contacto e intercambio, pues todas sus actividades se realizan en países de Europa o Asia.

Una parte de los instrumentos y equipos metrológicos que requiere el país, son fabricados de forma exclusiva o mayoritariamente por empresas norteamericanas o sus filiales, lo que nos impone un costo muy superior para su adquisición al traerlos de mercados más distantes.´´

El propio comercio que algunos estados de EEUU realizan con Cuba se ve afectado económicamente debido a que no existe el necesario vínculo, ni el debido reconocimiento regional en materia de metrología entre nuestros países.

El futuro de la metrología en Cuba

El desarrollo de la Metrología está en plena correspondencia con el nivel de desarrollo de cada país y es un indicador de su nivel científico técnico y de la capacidad y competencia de la economía. En Cuba se trabaja actualmente en la proyección del fortalecimiento de la Metrología para acompañar el desarrollo económico trazado en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución y para lo cual se esbozan las siguientes direcciones principales:

Lograr que la Metrología Científica, a cargo del INIMET y los Institutos Designados fortalezcan su competencia como vértice e inicio de la pirámide de las mediciones con los patrones adecuados y el reconocimiento internacional.

• Escalonar la actividad de metrología en dos niveles, uno en interés y a cargo del Estado, que corresponde a la Metrología legal y científica bajo la responsabilidad del Servicio Nacional de Metrología (SENAMET) con una dimensión y alcance territorial y otro nivel, en interés y a cargo sectorial – industrial para asegurar las mediciones de los procesos productivos y de servicios propios de las empresas.

• Orientar la atención y elevar la efectividad del Servicio Nacional de Metrología (SENAMET) hacia el control de las mediciones del comercio, la protección de los consumidores, la transferencia de portadores energéticos, la seguridad pública, el medio ambiente y otros que se considere, así como garantizar los patrones nacionales de las unidades de medida legales y para ello, fortalecer su base técnica, priorizando la formación y atención de los recursos humanos.

• Culminar la implantación del Sistema Internacional de Unidades.

• Organizar el control metrológico de los productos preempacados y preenvasados.

• Desarrollar la Metrología Industrial por los productores de bienes y servicios para asegurar sus procesos sobre una base racional e integral.

• Prever en las nuevas inversiones el aseguramiento de las mediciones y fomentar la reparación y la fabricación de instrumentos de medición.

• Impulsar el desarrollo a mediano y largo plazo de nuevos campos de la metrología dirigido a las industrias biotecnológica, farmacéutica, la medicina humana y animal.

Las Normas Técnicas y su impacto económico-social.

Las normas son documentos en los que se establecen los requisitos que debe cumplir un producto que consumimos o usamos, o un servicio que recibimos para que satisfaga nuestras necesidades. También existen normas que tratan de otros temas, por ejemplo, cómo medir o comprobar si se cumplen esos requisitos, normas de sistemas de gestión (calidad, medio ambiente, seguridad e higiene del trabajo, otras), buenas prácticas, o sea, cómo hacer bien determinadas actividades.

Las normas pueden contribuir a mejorar de manera considerable la mayor parte de los aspectos de nuestras vidas.

De aquí que las normas no deben considerarse como un documento o papel más que yace en un archivo.Su uso y cumplimiento debe ser promovido, exigido y controlado.Los requisitos y características de productos y servicios, especialmente los de la calidad, contribuyen a facilitar el comercio, garantizar productos seguros, duraderos, equipos de bajo consumo, al respeto al medio ambiente, entre otros muchos objetivos.

Cuando los productos, los servicios, los alimentos pueden consumirse porque no dañan nuestra salud, cuando nuestros equipos domésticos funcionan bien, es porque ellos cumplen con las normas. Calidad sin requisitos no es calidad y sin normas no hay requisitos.

Cuando los productos y servicios responden a nuestras necesidades, cuando nos satisfacen, no tomamos conciencia de ese importante rol que juegan las normas. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a productos defectuosos, de mala calidad, o cuando el servicio que recibimos no nos satisface, porque no somos bien tratados o las condiciones higiénicas no son las adecuadas, entonces no tardamos en constatarlo.

Por estas razones las normas juegan un papel muy importantepara el bienestar de la sociedad porque sirven para proteger a los consumidores y a los usuarios en general de los productos y servicios, asegurándoles la calidad, seguridad y confiabilidad que deben cumplir.

De Pesas, pesajes y trucos contra la protección al Consumidor

Las normas juegan también un papel muy importante en el comercio tanto nacional como internacional, debiendo tenerse presente esas normas en los contratos de compra-venta en los que se pactan los requisitos y condiciones de suministro de los productos y servicios. Uno de los problemas que presentan actualmente estos procesos de contratación es el no cumplimiento de esta buena práctica.

Como ejemplos de normas de alto impacto podemos citar las que contribuyen a garantizar alimentos sanos, a preservar condiciones higiénicas, a garantizar la seguridad y durabilidad de las viviendas, de los medios de transporte, a que el agua que usamos no esté contaminada, a proteger nuestro comercio exterior, entre otras muchas aplicaciones.

Podríamos resumir que las normas contribuyen a proporcionar soluciones y a alcanzar beneficios para todos los sectores de actividades, incluyendo agricultura, construcción, industria mecánica, manufactura, distribución, transporte, dispositivos médicos, tecnologías de la información y las comunicaciones, medio ambiente, energía, gestión de la calidad, evaluación de la conformidad, servicios. Las normas de seguridad contra incendios, de seguridad eléctrica, de seguridad y salud en el trabajo desempeñan un papel fundamental en este sentido.

Aun cuando el país puede mostrar hoy estos avances en la actividad de Normalización, para proteger sus productos y servicios, los resultados muestran que con frecuencia estas normas se violan por parte de los productores y prestadores de servicios, así como por parte de otras entidades que intervienen en las cadenas de valor asociadas (transportación, almacenamiento, comercialización, entre otras muchas).

Profundizando en las causas de estos resultados negativos respecto a la calidad de un numeroso grupo de productos y servicios, los estudios demuestran que en algunos casos se deben a limitaciones tecnológicas o de suministros de recursos materiales y financieros, aunque predomina la indisciplina, la falta de rigor y exigencia en toda la cadena, desde el productor hasta el consumidor final, que afecta a la economía y los intereses de los consumidores y del comercio. Recientes ejemplos en la prensa nacional abordan esta problemática.

Organización y respaldo jurídico de la normalización.

En Cuba se reconocen legalmente y elaboran tres tipos de normas de acuerdo con sus nive¬les de aprobación:

• Las Normas Nacionales o Cubanas que aprueba y publica la Oficina Nacional de Normalización (ONN) y elaboran los 113 Comités Técnicos de Normalización (CTN) constituidos que integran representantes de todas las organizaciones interesadas (productores, prestadores de servicios, órganos reguladores, universidades, instituciones científicas,…).

Al cierre de julio pasado Cuba disponía de 4502 Normas Cubanas.La mitad de estas normas han sido aprobadas y publicadas a partir del año 2000. Alrededor del 60 % de estas Normas Cubanas están armonizadas con sus homólogas internacionales.

• Las Normas Ramales o de Organismos que elaboran y aprueban los Organismos de la Administración Central del Estado y cumplen igualmente un rol muy importante a nivel de los organismos. Se estima una existencia de unas 5000 normas de este nivel.

• Las de Empresas o Empresariales que elaboran y aprueban las empresas, calculándose unas 25000 de este nivel. El grueso de las mismas son normas vinculadas a procesos o temas técnicos que compete normalizar en la base.

Las Normas Cubanas están disponibles en las Oficinas y Unidades Territoriales de Normalización existentes en todas las provincias del país, para su consulta y adquisición.

Aquí en la capital se encuentra el Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad, en el cual se ubica la Normateca Central del país que atesora el fondo de Normas Cubanas, Extranjeras e Internacionales más completo del país y dispone de más de 70 000 referencias de esas normas en bases de datos a disposición del público, así como de una hemeroteca especializada en temas de Normalización y Calidad, entre otros servicios de suscripciones, sistemas de abonados.

De Pesas, pesajes y trucos contra la protección al Consumidor

Como en todos los países la Normalización se respalda legalmente en Cuba mediante el Decreto-Ley 182 de Normalización y Calidad del 23 de febrero de 1998 que establece, entre otros principios que los suministradores de productos y servicios son responsables por la calidad de los mismos,

Según se detalla en esta base legal de la Normalización y en sus procedimientos complementarios, la elaboración de las Normas Cubanas se rige por determinados principios que nunca deben ser violados.

Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la participación de todos los interesados en su elaboración y su aprobación por consenso, no deben ser discriminatorias entre productos por razones de su lugar de origen, responder a las necesidades del mercado y no dificultar o impedir el comercio, basarse en normas internacionales salvo que por razones legítimas (factores climáticos, de salud o seguridad) ello no sea posible y nunca deben tomarse como medio para fijar precios, lo cual no significa que los productos o servicios de mayor calidad tengan precios o tarifas superiores a otros de inferior calidad.

Se dispone también en esa base legal que las normas constituyen la base técnica de los reglamentos con los cuales deben estar armonizadas.

De Pesas, pesajes y trucos contra la protección al Consumidor

Principales Programas de Normalización

La Normalización se desarrolla de forma planificada a corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de los principales programas estratégicos del país que requieren de esta herramienta, elaborándose las nuevas normas que demanda el desarrollo de los distintos sectores, así como revisándose las ya publicadas que lo requieran. Algunos de los principales programas en los que se ha venido trabajando de manera priorizada, por ejemplo:

• Los productos fundamentales de exportación.

• Productos de importación de mayor peso en nuestro comercio.

• Productos del sector alimentario (500 Normas Cubanas)

• Los productos fundamentales de la canasta básica.

• Materiales de la construcción

• Eficiencia energética.

(Con información brindada por los panelistas de la Mesa Redonda del martes 16 de septiembre de 2014)