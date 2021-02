En Espera play off semifinal Serie 60 Santiago de Cuba y Las Tunas

Posted in

Yoelkis Guibert puede ser un refuerzo de lujo en las aspiraciones de las Avispas santiagueras para avanzar en los play off de la 60 Serie Nacional.

Play off– Con la reanudación del play off semifinal entre Santiago de Cuba y Las Tunas, todavía en espera, la incorporación de Guibert con las Avispas sería un plus importante en sus aspiraciones de vencer a los Leñadores, quienes contarán con el lanzador Carlos Juan Viera, otro que también tuvo participación en la Liga ARCO mexicana.

Santiago Torres, el más valioso para su equipo Avispas en la Serie 60 de Béisbol

Play off – La legión de peloteros cubanos contratados en ligas extranjeras sigue creciendo, con las nuevas firmas de los prospectos camagüeyanos Loidel Chapellí Jr. y Yosimar Cousín, quienes se incorporaron a la organización de Los Santos, en la Liga Profesional de Béisbol de Panamá.

Play off – El conjunto canalero suma los nombres de Chapellí y Cousín a la lista de jugadores de la Isla que integrarán sus filas la próxima temporada, en la que se encuentran el cienfueguero César Prieto, los espirituanos Geysel Cepeda y Luis Dani Morales, y el santiaguero Yunior Tur.

Play off – En el caso de los peloteros contratados en Japón, el pasado 31 de enero partieron hacia el lejano Oriente el entrenador de bateo Omar Linares y el lanzador Yariel Rodríguez, para otra temporada con los Dragones de Chunichi, equipo que todavía no ha fijado la fecha de incorporación a los entrenamientos del receptor Ariel Martínez y del cerrador Raidel Martínez, similar espera vive el derecho Andy Rodríguez con los Halcones de SoftBank.

El pasado viernes regresó a tierras niponas el zurdo Liván Moinelo, mientras que Yurisbel Gracial lo hará el próximo 12 de febrero, fecha planificada también para el slugger Alfredo Despaigne, pero que puede variar, debido a que el atleta solicitó pasar unos días más en nuestro país, informó el presidente de la Federación Cubana de Béisbol (FCB), Higinio Vélez, a la emisora Radio Rebelde.

Vélez recientemente arrojó luz sobre la polémica de la no inclusión del jardinero santiaguero Yoelkis Guibert en la nómina de los Tomateros de Culiacán, que participó en la Serie del Caribe, al citar una misiva que envió a la FCB el director deportivo del campeonato mexicano de béisbol, Christian O. Veliz, alegando que la sustitución del jardinero se debió a que «teníamos elementos nacionales para cubrir esa posición, y ponderamos los mejores elementos disponibles del torneo local».

Con la reanudación del play off semifinal entre Santiago de Cuba y Las Tunas, todavía en espera, la incorporación de Guibert con las Avispas sería un plus importante en sus aspiraciones de vencer a los Leñadores, quienes contarán con el lanzador Carlos Juan Viera, otro que también tuvo participación en la Liga ARCO mexicana.

«Dijimos que íbamos a clasificar y aquí está Santiago de Cuba» en el play off 2021

Del otro lado, la llave que disputan Cienfuegos y Matanzas, también en pausa por el momento, tendrá la incorporación de otros tres jugadores que se desempeñaron en ligas foráneas, con la llegada de los matanceros Yoannis Yera, Noelvis Entenza y Yadir Drake, un refuerzo de lujo para los Cocodrilos.

Pitcher Yunior Tur, de las Avispas de Santiago de Cuba

En cuanto a la Serie del Caribe, que este año tuvo lugar en Mazatlán, México, las Águilas Cibaeñas, de República Dominicana, se impusieron en la final a los Criollos de Caguas, de Puerto Rico, un encuentro que concluyó con marcador de 4-1 y que coronó el triunfo número 21 de los equipos quisqueyanos en las 63 ediciones del torneo caribeño.