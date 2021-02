Las Aspirinas 81 revestidas de Zoe Lemus Rodríguez

Audio: Cary Ferriols Solán

Zoe Lemus- Aspirinas 81 no sólo para los dolores de cabeza, la científica santiaguera Zoe Lemus, asegura que facilita mejoras en dolencias cerebrovasculares, razones para quedar nominado este fármaco para el Premio de Innovación.

Zoe Lemus- ¿Cuáles son los cinco medicamentos que se producen en Santiago de Cuba contra la COVID-19?

Jorge Batista, director del Laboratorio Farmacéutico Oriente señaló que pese a la escasez de materia prima para la confección de tabletas, la empresa y sus trabajadores hacen un gran esfuerzo para aliviar la necesidad de estos productos en el país.

«Aunque nuestras producciones no cubren toda la demanda –aclaró el directivo–, ayudan a reducir las importaciones, cuestión a la que estamos convocados todos los empresarios cubanos».

Laboratorios Farmacéuticos Oriente. Innovación y Desarrollo.

Martha Zoe Lemus es conocida en Santiago de Cuba por sus logros en la ciencia durante décadas. Aunque nació en las Tunas, llegó a esta ciudad con 18 años para estudiar en la Universidad de Oriente y aquí no solo encontró el amor de su vida, sino que echó sus raíces para no irse nunca más.

Martha Zoe Lemus– Ella es ingeniera química, trabaja en el Laboratorio Farmacéutico de Oriente y considera que su faceta como desarrolladora de medicamentos ha sido la que más la ha dado a conocer a los santiagueros.

Zoe Lemus y sus creaciones en el Laboratorios Farmacéuticos Oriente.

¿Ha escuchado usted hablar alguna vez de la tableta de anamú?

Pues el nombre de Zoe Lemus está detrás del desarrollo de este medicamento herbario registrado como estimulante, que lo utilizan los enfermos de cáncer que están inmunodeprimidos debido a que reciben radioterapia.

Martha Zoe Lemus “Hemos hecho producciones grandes, pero no tan grandes como para poder llevarlas a toda Cuba como pudiéramos hacerlo si hubiéramos tenido la planta medicinal en la escala requerida.

Eso ha permitido que muchos enfermos de cáncer se curen aquí y que me llamen y me busquen por eso, de lo que estoy muy agradecida”.

Zoe Lemus y las tabletas de Moringa.

En ocasión de los 500 años de la ciudad, Zoe ha regalado a su ciudad un nuevo producto, la tableta masticable de desitina de soya, que produce la planta procesadora de soya de Santiago, única del país.

Se trata de una sustancia destinada a combatir los problemas con los líquidos, y que también ha tenido muy buena aceptación en la población.

Zoe Lemus y sus creaciones en el Laboratorios Farmacéuticos Oriente.

Martha Zoe Lemus– “Aunque no nací aquí, yo me siento muy compenetrada con la ciudad y sus habitantes. La gente es muy peculiar, es la riqueza mayor que tenemos, son calurosas y serviciales, dispuestas a brindar lo que sea en caso de necesidad y cuando no hay tanta necesidad, espontáneas. Yo soy adicta al calor santiaguero, y cuando he ido a La Habana por razones de trabajo, me gusta mucho volver porque aquí es donde me siento mejor”.

“No es solo la agradable micro naturaleza, donde el relieve ese montañoso y especialmente llamativo y uno se para en cualquier lado y ve las montaña, es la esencia misma de lo identitario. Mis dos nietos estudian aquí y nacieron aquí, yo trato de enseñarles a ellos que uno puede ser ciudadano hasta del Polo Norte, pero la identidad es algo muy importante, como la sangre, como la piel, como uno mismo, si uno pierde la identidad lo pierde todo”.