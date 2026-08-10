Fidel en defensa de la cultura indígena. Portada: Santiago Romero Chang
Posted in Audios Fidel Historias de Vida Santiago de Cuba

Fidel con la cultura indígena

Author: Santiago Romero Chang Published Date: 2026-08-10 0 Comments on Fidel con la cultura indígena
Posted in 65 de la revolucion cubana Fidel No al bloqueo Opinión Política

Fidel: legado y futuro, un diálogo desde La Habana (100 años)

Author: Santiago Romero Chang Published Date: 2026-08-10 0 Comments on Fidel: legado y futuro, un diálogo desde La Habana (100 años)
Posted in 65 de la revolucion cubana 8vo Congreso PCC No al bloqueo Opinión Política

Unidad antimperialista y vigencia del legado de Fidel

Author: Santiago Romero Chang Published Date: 2026-08-10 0 Comments on Unidad antimperialista y vigencia del legado de Fidel
Posted in 65 de la revolucion cubana Historia No al bloqueo Opinión Política

Cuba no tiene que adoctrinar a nadie…Es la historia la que imparte lecciones

Author: Santiago Romero Chang Published Date: 2026-08-10 0 Comments on Cuba no tiene que adoctrinar a nadie…Es la historia la que imparte lecciones
26 de Julio 1960: Más de un millón de cubanos en la Sierra Maestra con Fidel
Posted in 26 de Julio Fidel Historia

26 de Julio 1960: Más de un millón de cubanos en la Sierra Maestra con Fidel

Author: Santiago Romero Chang Published Date: 2026-08-10 0 Comments on 26 de Julio 1960: Más de un millón de cubanos en la Sierra Maestra con Fidel
Convocatoria al VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba
Posted in 8vo Congreso PCC Fidel Historia Política

Fidel en clausura del 1er Congreso del PCC: El camino futuro tampoco será fácil, pero lo andaremos mejor todavía

Author: Santiago Romero Chang Published Date: 2026-08-10 0 Comments on Fidel en clausura del 1er Congreso del PCC: El camino futuro tampoco será fácil, pero lo andaremos mejor todavía
Camilo Cienfuegos, Fidel Castro en Santiago de Cuba. Portada: Santiago Romero Chang
Posted in 65 de la revolucion cubana Fidel Historia Videos

Fidel se ocupó personalmente de la búsqueda de Camilo, operación en 100 millas

Author: Santiago Romero Chang Published Date: 2026-08-10 0 Comments on Fidel se ocupó personalmente de la búsqueda de Camilo, operación en 100 millas
Santiaguera Zeida Suárez Premier tiene mucho que contar como mujer federada en Revolución. Imagen web: Santiago Romero Chang.
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Santiago de Cuba, Fidel y Zeida Suárez Premier

Author: Santiago Romero Chang Published Date: 2026-08-10 0 Comments on Santiago de Cuba, Fidel y Zeida Suárez Premier
Fidel en CMKC, Radio Revoluciòn
Posted in 65 de la revolucion cubana Fidel Historia Historias de Vida

Con Fidel, mi Podcast 4D por CMKC

Author: Santiago Romero Chang Published Date: 2026-08-10 0 Comments on Con Fidel, mi Podcast 4D por CMKC
En Venezuela, Héroe del municipio Mella
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Estos días de Cuba y de Fidel

Author: Santiago Romero Chang Published Date: 2026-08-10 0 Comments on Estos días de Cuba y de Fidel

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Fidel con la cultura indígena

Author: Santiago Romero Chang Published Date: 10/08/2026 Leave a Comment on Fidel con la cultura indígena

Por: Agustina Bell Heredia Portada: Santiago Romero Chang. El santiaguero, Juan Antonio Maturell Magdariaga, Fidel y la cultura indígena

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Posted in 65 de la revolucion cubana Fidel No al bloqueo Opinión Política

Fidel: legado y futuro, un diálogo desde La Habana (100 años)

Author: Santiago Romero Chang Published Date: 10/08/2026 Leave a Comment on Fidel: legado y futuro, un diálogo desde La Habana (100 años)

Por: Wennys Díaz BallagaLo…

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Posted in 65 de la revolucion cubana 8vo Congreso PCC No al bloqueo Opinión Política

Unidad antimperialista y vigencia del legado de Fidel

Author: Santiago Romero Chang Published Date: 10/08/2026 Leave a Comment on Unidad antimperialista y vigencia del legado de Fidel

Tras dos jornadas de debates, clausurado en La Habana el XXIV Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros (EIPCO)

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Posted in 65 de la revolucion cubana Historia No al bloqueo Opinión Política

Cuba no tiene que adoctrinar a nadie…Es la historia la que imparte lecciones

Author: Santiago Romero Chang Published Date: 10/08/2026 Leave a Comment on Cuba no tiene que adoctrinar a nadie…Es la historia la que imparte lecciones

Cuba no tiene que adoctrinar a nadie. No tiene que exportar ideas. Es la historia la que imparte lecciones

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26 de Julio 1960: Más de un millón de cubanos en la Sierra Maestra con Fidel
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26 de Julio 1960: Más de un millón de cubanos en la Sierra Maestra con Fidel

Author: Santiago Romero Chang Published Date: 10/08/2026 Leave a Comment on 26 de Julio 1960: Más de un millón de cubanos en la Sierra Maestra con Fidel

El martes 26 de julio 1960 amaneció soleado. Una inmensa multitud se concentraba disciplinadamente frente a la improvisada tribuna.

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Convocatoria al VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba
Posted in 8vo Congreso PCC Fidel Historia Política

Fidel en clausura del 1er Congreso del PCC: El camino futuro tampoco será fácil, pero lo andaremos mejor todavía

Author: Santiago Romero Chang Published Date: 10/08/2026 Leave a Comment on Fidel en clausura del 1er Congreso del PCC: El camino futuro tampoco será fácil, pero lo andaremos mejor todavía

Discurso pronunciado por el…

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Felo, 1er Delegado Directo de Energía y Minas

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CMKC 93 AÑOS

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Código de la familias

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