Abril de Niños, Jóvenes y 60 años de Victorias en Girón.

Por: Santiago Romero Chang

Abril regresa, nuevamente, con mejores vientos para niños, niñas, jóvenes y al calor del aniversario 60 de la Victoria en Playa Girón.

Abril- “ Nuestra historia no debe verse como algo fácil. Los jóvenes piensan que saben historia por lo que han dado en la escuela, muchas veces insisten que dan lo mismo desde 5to grado y de esta manera piensan que saben historia realmente. Sin embargo hay que salirse de las clases, y estimular a laos jóvenes a que se auto preparen”.

En Abril, así expresó Ivett González, delegada por la provincia de La Habana e hija de René González, Héroes de la República de Cuba. Memorias del X Congreso de la UJC

« La juventud de Cuba, hoy día, ha desempeñado un papel de extraordinaria importancia, está jugando un rol, como posiblemente no lo haya hecho ninguna otra juventud, en la educación y en la defensa del país. Hay que también situarse a la vanguardia de la Revolución en el estudio, en el estudio de las enseñanzas técnicas, en la cultura general, en la cultura política; hay que situarse también en el esfuerzo por la producción ».

(Discurso pronunciado en el Parque Central de Melena del Sur, primer territorio municipal libre de analfabetismo, 8 de noviembre de 1961)

“ Debemos insistir en la preparación de nuestros jóvenes. Muchas veces no logramos tener un remplazo porque no explicamos bien cuáles serán las tareas a asumir. Al mismo tiempo, hay que tratar de salir el centro para hacer las reuniones, podrían hacerse en un parque, en una playa” , recalcó Lázaro Adrián Herrero, en representación de los jóvenes de la Isla de la juventud.

«Creer en los jóvenes no es ver en los jóvenes a la parte del pueblo simplemente entusiasta, no es ver en los jóvenes a aquella parte del pueblo entusiasta pero irreflexiva, llena de energía pero incapaz, sin experiencia. Creer en los jóvenes no es ver a los jóvenes simplemente con ese desdén con que muchas veces las personas adultas miran a la juventud. Creer en los jóvenes es ver en ellos, además de entusiasmo, capacidad; además de energía, responsabilidad; además de juventud, ¡pureza, heroísmo, carácter, voluntad, amor a la Patria, fe en la Patria! ¡Amor a la Revolución, fe en la Revolución, confianza en sí mismos, convicción profunda de que la juventud puede, de que la juventud es capaz, convicción profunda de que sobre los hombros de la juventud se pueden depositar grandes tareas!».