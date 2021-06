Los CDR en Santiago de Cuba pueden cambiar el impacto de la Covid-19 después de 478 días de epidemia

Posted in

Un reconocimiento a los destacamentos de los Comités de Defensa de la Revolución, por la oportuna ayuda en la vigilancia y control de las medidas sanitarias ante la covid-19 en la provincia Santiago de Cuba.



Santiago de Cuba, CMKC.- Luego de más de 478 días de epidemia en el archipiélago nacional, Santiago de Cuba es hoy, una de las provincias de mayores complicaciones a causa de la COVID-19, con una alta dispersión en sus nueve municipios y una letalidad que van en aumento, todo lo cual habla de un territorio con gran tensión sobre su sistema de Salud Pública.

Todavía en Santiago de Cuba repercute esta situación epidemiológica la cual estremece la rutina en el combate a la enfermedad y fue objeto de análisis reciente en esta ciudad por el Primer Secretario del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, quienes encabezaron una reunión con las autoridades locales, donde se dieron a conocer los resultados de una inspección del Gobierno central en la que se determinaron violaciones a lo establecido en el Plan de enfrentamiento.

Esos problemas, detectados en instituciones sanitarias, en el transporte público, en el aeropuerto, en el comercio, en los puntos de frontera, en entidades estatales y no estatales, son la causa fundamental de este rebrote en la provincia Santiago de Cuba.

Así lo precisó el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, quien apuntó, además, que en Santiago de Cuba se ha comprobado la circulación de nuevas variantes del SARS-CoV-2, más contagiosas, que han impactado en el curso de la epidemia. En estos momentos, aseveró, se está viviendo aquí el periodo de más intensidad en la transmisión desde la llegada del virus y la tendencia apunta a que siga empeorando, lo que de no revertirse sobrecargará aún más el sistema de salud.

En su exposición ante las autoridades locales, el Ministro precisó que el riesgo de enfermar ha aumentado y la tasa de incidencia igual.

En contraposición en Santiago de Cuba la intervención sanitaria con los candidatos vacunales marcha bien, con organización y reconocimiento de los santiagueros. En este territorio oriental se han aplicado, informó Portal Miranda.

LA BATALLA SE GANA EN EL MUNICIPIO

En un análisis crítico ─ “a camisa quitada” ─ el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, alertó en Santiago de Cuba que en las últimas semanas la tendencia, según la situación en esta provincia oriental ha disparado todas las alarmas.

Precisó que la inspección realizada en estos días a los municipios más complicados ─ Palma Soriano, Contramaestre, Songo – La Maya, Segundo Frente y la ciudad cabecera ─ evidenció un alto nivel de violaciones, además de pérdida del sentido de riesgo en la población.

El Primer Ministro habló de personas sin nasobuco en las calles, de instituciones estatales que quebrantan las medidas más elementales y, en definitiva, de un incumplimiento de lo aprobado hace más de un año para combatir la epidemia. El Plan nacional, que es bueno y abarcador, no se está implementando bien en los municipios, donde verdaderamente se gana esta batalla, afirmó Marrero Cruz.

El Jefe de Gobierno indicó revisar los métodos de dirección; la cantidad de reuniones y cómo se están desarrollando; y además la política de cuadros, porque en este año han sido muchos los movimientos que han tendido que hacerse en puestos claves del sector de la Salud. Insistió en actualizar el Plan de enfrentamiento y no caer en improvisaciones.

No puedo haber espacio para el cansancio, dijo el Primer Ministro, los revolucionarios no nos podemos cansar, y Santiago de Cuba no se puede cansar. Tenemos que apoyar y dar más atención al personal sanitario, subrayó, ir hasta el final de esta batalla y ganarla. Recordó la historia gloriosa de la provincia, la cual tiene que ser impulso en momentos difíciles como estos; habló de optimismo y del “Sí se puede”.

En Santiago de Cuba el confinamiento, el distanciamiento físico, el lavado frecuente de las manos… son medidas sanitarias que han probado su efectividad ante el virus del COVID-19.

Sin embargo, en el mismo Santiago de Cuba la irresponsabilidad y la indisciplina están ralentizando el tan anhelado momento de poner control sobre la pandemia y pasar a la nueva normalidad. Ante la compleja situación epidemiológica, se necesita de una reacción urgente de la población, para invertir la función exponencial de la Covid-19. Los CDR tienen que asumir el protagonismo en esta lucha contra la COVID-19 en Santiago de Cuba.