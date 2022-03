Posted in

Aniversario 92 de CMKC, la Dama del éter.



Por: Santiago Romero Chang

Primero fue la reacción de los oyentes hace 100 años, entonces, nuestra señal habitual por la radio tuvo un juicio técnico, se creía que la señal de la 2LC era como un fluido sutil y elástico; que llenaba todo el espacio, otros en el Oriente cubano hablaron de un vacío absoluto, y no faltaron quienes defendieron en Santiago de Cuba que era un punto del espacio atmosférico, por donde fluía la transmisión, pero, ni una cosa, ni la otra.



En Cuba, oyentes y realizadores radiofónicos desempolvaron archivos y muchas pruebas otorgaron créditos a Newton, Faraday, Maxwell y Hertz, por sus incursiones en el electromagnetismo.

Se logró una innovación cubana que permitió en el éter, aquella voz que decía también…

El Che en CMKC, Radio Revolución, señal de Excelencia y Distinción.

Sonidos para Ver



Decir radio en Santiago de Cuba, en especial, en CMKC, es recordar a un sinnúmero de Personalidades de la cultura que encontraron en ella un modo de expresarse artísticamente, es hurgar en las raíces de Félix B. Caignet, José Soler Puig, Antonio Lloga Simón, Francisco Muñiz Mallorquín, Oscar Serra, Luis Mariano Carbonell, Celina González, Pacho Alonso, Salvador Wood, Rafael Linares, Antonio Pera, Adolfo Llauradó, Raúl Pomares, Yolanda y Carmen Pujols, Renaldo Infante, Obelia Blanco, Félix Pérez, Ernesto Medialdea Cañizares, Zalazar Caballero, Balbuena Céspedes, Guzmán Cabrales, Orlando González, Rebeca Hung, Vistel Powell, Maricela Carbonell, Lorenzo Ruíz Palau, Navarro Coello, Ado Sanz Milá… y de tantas y tantos que dejaron una huella en la Radio, y por supuesto, en los oyentes.



“Sonido para ver”

Con motivo de la fecha, la institución se ha propuesto realizar un importante grupo de actividades que acentúe el papel del medio en el contexto actual en la formación económica, cultural, educacional y política de nuestro pueblo.

Crear valores, hábitos y estilos de vida saludables es otro de los objetivos que la radio cubana y su sistema nacional de emisoras potencian en sus transmisiones.

Desde el pasado año la radio, según dio a conocer vía correo electrónico Mirta Ramos Diforneau, su directora de Comunicación, se propuso ahondar en la historia del medio.

Ramos Diforneau sostuvo que, entre sus retos incluyen ir a la conquista del público joven con una programación más atractiva y representativa de sus intereses, y lograr la fidelidad de las audiencias. Igualmente defienden la participación ciudadana en sus diversos espacios.

Santiago en Campaña por los 100 años de la Radio en Cuba.

Fidel en CMKC, Radio Revoluciòn

Más allá de la tecnología que se puedan utilizar, más allá de los mensajes, siempre prevalecerá la opinión de los oyentes.



La radio no sólo apareció por y con el sello de Cuba



En los estudios de la CMKD vio la luz el primer serial dramático y Policíaco de América Latina. Se iniciaba el espectáculo radial episódico cuando el santiaguero Félix B. Caignet puso en antena a «Chan Li Po» por vez primera en 1934, con la actuación protagónica de Aníbal de Mar. Surgió así el narrador, que fue Matías Vega Aguilera.

El escritor, guionista, compositor, caricaturista, diseñador y músico Félix B. Caignet llegó a la radio a través de la CMKC a principios de la década del treinta del pasado siglo XX.

En 1952 se completó el Primer Cuadro Dramático de la Radio Oriental en la CMKC, con la participación de destacados artistas como José Antonio Rodríguez, Enrique Almirante y Magali Alou.



Al producirse la intervención de la otra cadena provincial existente (CMKW), el personal de esta emisora se unió al de la CMKC y de forma conjunta enfrentan los planes para diversificar la programación.

En los primeros momentos aún se mantuvo la vieja estructura de la radio comercial, circunscrita sólo a la música y a los espacios informativos, pero –gradualmente- se trabajó en su transformación radical, iniciándose las transmisiones de programas deportivos, dramatizados y variados con lo cual fue tomando otros matices.

Es precisamente a través de la CMKC, que el padre de la radionovela, el sanluisero Félix Benjamín Caignet Salomón, inició la narración de cuentos infantiles a través del espacio “Buenas Tardes Muchachitos”, que le dio a la Radio Comedia Infantil el nexo de continuidad e introdujo el género episódico del que es ejemplo “Chelín y Bebita”.



Momentos trascendentales marcaron la historia de la CMKC en la lucha popular contra los gobiernos de turno. El Noticiero de esta emisora desarrolló un estilo sistemático de comentarios críticos hacia la politiquería neocolonial, aún cuando los dueños de la planta mantuvieron una férrea censura de prensa a favor de los gobernantes.



Varios de los trabajadores de la emisora integraron el Movimiento 26 de Julio y apoyaron el esfuerzo del Ejército Rebelde en la clandestinidad y en las montañas de la Sierra Maestra, ya sea con mensajes y orientaciones revolucionarias al pueblo de la heroica Santiago, como en el Alzamiento Armado como ocurrió el 30 de Noviembre de 1956.

Algunos de esos compañeros recibieron en carne propia las consecuencias del Plan de machete, las amenazas personales y el tristemente célebre “Palmacristi”.



Nómbrese al legendario operador Vistel Powell, persona humilde, muy consagrado y valiente hasta sus últimos días de vida. Cómo olvidar a Gloria Cuadra, periodista y locutora, coordinadora de la cédula del Movimiento 26 de Julio en CMKC, y Noel Pérez, locutor.



Cercano el triunfo revolucionario, la CMKC se integró a la Cadena de la Libertad, encabezada por Radio Rebelde y difundió el llamado a la Huelga General el 1ro de Enero de 1959, tal como lo hizo anteriormente, el 9 de abril de 1958.

Ya en plena lucha guerrillera contra las fuerzas de la tiranía batistiana, en la Sierra Maestra, el Comandante en Jefe Fidel Castro, envió al noticiero CMKC una misiva en la que expuso al país un análisis de la situación política imperante y se plantearon los lineamientos de la lucha revolucionaria.



A finales de 1958, la guerra de liberación llevada a cabo por el Ejército Rebelde contra la tiranía entra en su fase final. Al tener noticia de la fuga del tirano, el Comandante en Jefe Fidel Castro se traslada a Palma Soriano, donde se encuentran los equipos de Radio Rebelde y desde allí llama a las emisoras del país a formar cadena con las “7RR” para el llamado a la huelga general revolucionaria.



Desde CMKC, Noel Pérez Batista, locutor, respondió al llamado de Radio Rebelde y comienza a retransmitir los partes de la emisora revolucionaria.

Es así como, cuando aún las fuerzas de la tiranía estuvieron en las calles santiagueras, CMKC fue el vehículo que difundió al pueblo las orientaciones de Fidel. Horas más tardes, el Comandante en Jefe hizo su entrada a Santiago de Cuba al frente de la Columna 1 y se produjo su llegada, tras la victoria, a la emisora ubicada en Aguilera # 511 alto. En las oficinas de la redacción del noticiero se instaló y desde allí se mantuvo informando de la situación que vive el país.

Desde los locales de nuestra emisora, el Comandante en Jefe Fidel Castro se mantuvo al tanto del desarrollo de la invasión de Oriente a Occidente. Así, quedaron las memorias del Primer Discurso en Revolución, aquí en el céntrico Parque Céspedes, más los pronunciamientos hacia todo el país como el llamado: «Golpe de Estado No!, ¡Porque solo permitiría prolongar la guerra!».



En los años sucesivos, CMKC no faltaría a su palabra, tanto en los despiadados ataques imperialistas contra Cuba: Playa Girón, la lucha contra bandidos, etc, como en los años duros de la reconstrucción de la nación, en las principales tareas económicas y políticas: Campaña por la Alfabetización, la Zafra por los 10 Millones, las Jornadas de Trabajo Voluntario en la edificación de las primeras obras como la ampliación de la avenida de Las Américas, el reparto urbano Versalles, el Nuevo Vista Alegre, la remodelación del aeropuerto Antonio Maceo, la cosecha cafetalera, las movilizaciones para la defensa, ante ciclones fuertes como El Flora, en fin…

Hoy, CMKC Radio Revolución, es una Planta Matriz de la Red Radiofónica en esta región del Sur-Oriental, a unos 969 kilómetros de la capital. La programación de 24 horas incluye producciones para diferentes públicos: infantil, juvenil, adultos, amas de casa, intelectuales, campesinos, trabajadores simples, artistas, en fin, en busca de la confirmación de nuestro slogan identitarios:

Ahora la radio cubana se desarrolla por una generación que tiene como reto la digitalización de este Medio de Comunicación y su vida en la red de redes: Internet.

Cambia la tecnología, pero la Radio sobrevive.

Contradicciones evidentes, nuevas tecnologías que alejan al receptor del emisor en la mayoría de los casos, en otros simula una aproximación y en los más habituales lo divorcia de la realidad; negaciones que la Radio potencia como un frente sin fronteras capaz de sumar una familia, unir voluntades, rescatar valores y ayudar sobre todo a los más pequeños y jóvenes.

Sucede que persisten malos hábitos en las formas de hacer y creernos que somos supremos en la imposición de creencias, juicios y consumismos estéticos y éticos., pero la juventud invade a la radio y la dama del éter quiere una familia unida, alegre, capaz de compartir y contagiar más con los buenos hábitos.

Los peligros son notables, pero las perspectivas indican una Radio sobreviviente y avanzada, más imprescindible y exigente, pero necesita hoy de una revisión a fondo, la atención gubernamental, el posicionamiento real en las tomas de decisiones de quienes comandan la infraestructura, entonces comenzaremos a comprender el slogan de LA DAMA DEL ÉTER:

¡CMKC, LA QUE SIEMPRE LE ACOMPAÑA…!