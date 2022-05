Ecos del “Félix B. Caignet” 2022 en Santiago de Cuba

“Félix B. Caignet” 2022 – A tres personalidades entrañables de la radio y la televisión en la provincia de Santiago de Cuba: Rafael (Pipo) Torres Bosch, Francisco (Paco) Miranda Tassé y Manuel Bell Díaz han estado consagradas las actividades del 12. Festival Félix B. Caignet, clausurado en esta ciudad sur oriental.

Torres Bosch labora en la emisora CMKC Radio Revolución, en Santiago de cuba; Francisco (Paco) Miranda Tassé lo hace en Radio Grito de Baire, en Contramaestre, y Manuel Bell Díaz es uno de los realizadores de más larga data en el canal Tele Rebelde, fundado en 1968 y devenido Tele Turquino, en la extensión del Paseo Martí, en esta ciudad.

En nombre de los homenajeados en el “Félix B. Caignet” habló al “Sierra Maestra” Torres Bosch: “Este reconocimiento nos llena de satisfacción, especialmente porque, además, las personas en la calle, en el barrio se nos han acercado a felicitarnos y eso nos estimula y nos confirma que el esfuerzo que hemos hecho a lo largo de décadas, que todo lo que entregamos para hacer una radio y una TV mejores no ha sido en vano y el pueblo nos lo agradece.”

El Festival “Félix B. Caignet”, que en este 2022 está dedicado a los 100 años de la radio en Cuba y a los 40 de la emisora Radio Majaguabo, en San Luis, Santiago de Cuba, entregó los premios del certamen, en la sede del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas (Uneac), organización que auspicia el festejo.

Desde principios de abril, el evento “Félix B. Caignet” ha estado precedido de numerosas actividades y homenajes a personal de los medios en Santiago de Cuba y San Luis, Palma Soriano y Contramaestre, y durante los últimos tres días, además de la evaluación de las obra en concurso se han efectuado conferencias, charlas y encuentros.

Por M.Sc. Miguel A. Gaínza Chacón

Félix Benjamín Caignet Salomón (San Luis, 31 de marzo de 1892 – La Habana, 25 de mayo de 1976) fue un escritor y autor musical cubano. Contribuyó con la música cubana, la pintura, la literatura, con obras de la narrativa; la mayor parte de su legado alcanzó gran realce en puestas radiales, aportando parte de su identidad cubana a cada una de sus creaciones.

La familia de “Félix B. Caignet”, de origen franco-haitiano, mulatos todos, se asentaron en el siglo XIX en la zona agrícola de Santa Rita de Burene, antes perteneciente al municipio San Luis, actualmente a Palma Soriano. A los siete años de edad se establece con su familia en Santiago de Cuba. Aunque desde adolescente escribe versos sentimentales, todavía no imagina. Desde muy joven manifestó su personalidad eminentemente original y creadora. Nunca realizó estudios musicales. Hizo literatura y periodismo. Fue mecanógrafo, oficial de sala en el tribunal de Santiago, cantante, ventrílocuo.

“Félix B. Caignet” colaboró en la revista habanera Teatro Alegre, a la que reportaba el quehacer artístico de Santiago de Cuba. A partir de 1918, El Diario de Cuba, lo reseña como miembro de la Asociación de Reporteros y le asigna una sección titulada «Vida teatral», que asume con su primer apellido.

Llega a La Habana “Félix B. Caignet” por vez primera en 1920 gracias a la invitación que le envía Enrico Caruso para que presenciara sus ocho funciones, la que acompaña con un giro por doscientos pesos para los gastos. Detrás de este hecho hay una hermosa anécdota. …En ocasión de estar el tenor italiano Enrico Caruso actuando en el Metropolitan Ópera House, Caignet le escribe y le envía una acuarela criolla pintada por él. Además le pide que le mande su autocaricatura, pues conoce que él es caricaturista. El célebre tenor se la envió…

Cuando en 1920 Enrico Caruso viene a La Habana para actuar en el Teatro Nacional, “Félix B. Caignet” le escribe nuevamente, diciéndole que lamenta no poderlo oír personalmente, pero que su situación económica no le permite ir desde Santiago de Cuba a La Habana. Relata así Oscar Luis López, historiador cubano

“Félix B. Caignet”, Escritor, músico, poeta

“Félix B. Caignet” se trasladó para La Habana y allí tuvo el privilegio de participar en tertulias literarias, continúa escribiendo además para las revistas El Fígaro y Bohemia y el periódico El Sol.

En 1920 “Félix B. Caignet” comienza a proyectar las narraciones infantiles que dieron lugar más tarde a la creación de Chilín y Bebita, que primeramente publica en la prensa plana y después, son adaptadas de acuerdo a la dramática sonora de la década del treinta, que tiene su antecedente en el radioteatro. Con el tiempo el programa comienza a llamarse Chilín, Bebita y el enanito Coliflor, en alusión a un simpático personaje que dentro de la trama llega a destacarse mucho. Fueron deliciosos cuentos que siguieron el estilo de los viejos cuenteros, tan populares en el Santiago del siglo XIX.

El escritor, compositor y músico “Félix B. Caignet” llega a la radio a través de la CMKC, de su ciudad natal a principios de los años treinta, cuando ya se perfila también, como compositor prolífero musical. Su primer programa se denominó: Buenas tardes, muchachitos, que contenía cuentos de su autoría. Con ello introduce el ingrediente de la radiocomedia infantil de continuidad.

“Félix B. Caignet” escribió y recitó por radio poemas de tema negro, hasta que sale a la luz el primer serial dramático y policíaco de América Latina, que dio inicio al espectáculo radial episódico, al poner en antena por vez primera en 1934, a Chan Li Po, con el título La serpiente roja, con la actuación protagónica de Aníbal de Mar. Surge además el narrador radial que en aquella ocasión fue oficiada por Matías Vega Aguilera.

“Félix B. Caignet” vuelve a La Habana en 1936 y después de algunos obstáculos logra que la empresa Radiodifusión O’Shea someta a Chan Li Po a la radioaudiencia, con Mercedes Díaz y Carlos Badías como pareja protagónica, Marcelo Agudo, narrador y por supuesto Aníbal de Mar que interpreta al detective chino Chan Li Po. Se mantiene siete meses en el aire hasta que Caignet parte hacia Argentina a cumplir un contrato de la firma Ypana.

De regreso a Cuba, en 1938, “Félix B. Caignet” pone en el aire nuevamente a Chan Li Po, esta vez por la radio COCO, patrocinado por la firma Sabatés, y utiliza a Oscar Luis López en el papel de Chan Li Po. Precisamente allí se inicia Oscar Luis como actor. Este espectáculo se mantiene hasta 1941. En el propio año se transmite por RHC Cadena Azul Aladino y la lámpara maravillosa, con la firma de Caignet. El 5 de junio de 1944 comienza en CMQ, El precio de una vida, radionovela que protagonizan María Valero y Carlos Badías.

Entre sus obras más relevantes se adicionan, en 1946, por la Cadena Azul, El ladrón de Bagdad con Consuelito Vidal y Raúl Selis como protagonistas; y Peor que las víboras con Carmen Ignarra, Mercedes Díaz y Santiago García Ortega como principales.

“Félix B. Caignet” escribió unas 200 comedias y sobre 300 obras musicales: sones, guarachas, boleros, guajiras, música infantil, decenas y decenas de composiciones de honda raigambre cubana surgen de su fecunda inspiración. Tal vez las más conocidas son:

Frutas del Caney, estrenada por Franz Antúnez y popularizada por el Trío Matamoros,

Te odio, que recreó Rita Montaner el 18 de abril de 1928 en el Teatro Payret (en La Habana);

Carabalí,

Montañas de Oriente,

Quiero besarte,

Mentira,

En silencio.

El 1 de abril de 1948 las ondas de la CMQ trasladan el suceso dramático radial más importante de la década, El derecho de nacer, de “Félix B. Caignet”, con María Valero-Minín Bujones y Carlos Badías, secundados por un elenco envidiable, donde sobresalen Nenita Viera, Lupe Suárez, Xiomara Fernández, José Goula, Enrique Santiesteban, Carlos Paulín, y el estilo de narración de Luis López Puente, presente también en todas las obras de Caignet, o sea, «hablar en metáfora» como asegura el autor, que se impone también en el hacer radial de América Latina.

La radionovela El derecho de nacer, de “Félix B. Caignet”

Con esta radionovela, “Félix B. Caignet” llega a la fama, primigenia en Cuba, América y el mundo: El derecho de nacer, paradigma de las telenovelas en el archipiélago cubano.

Esta obra resultó de tal impacto que por ella llegaron a suspenderse secciones del Congreso de la República y cambiar el horario de iglesias. Alcanzó resonancia internacional en filmes y versiones de radio y televisión, fue escrita en los años cuarenta.

En ella existe un hecho no solo poco conocido, sino también poco divulgado. Caignet escribía diariamente los libretos y por las noches se radiaban a través de la emisora CMQ, propietaria del empresario Goar Mestre y hermano. Desde los primeros momentos, esta novela suscitó en Cuba y más tarde en el extranjero un enorme interés en toda la población. Se daba el caso que muchos cines y teatros, para que el público asistiera a las funciones, a la hora del comienzo de la novela, cortaban la producción cinematográfica mientras aquella se radiaba. Si no lo hacía de esta manera la asistencia de público era muy escasa. La inmensa mayoría de los personajes de la novela se habían adentrado en el alma de los radioyentes.

Entre estos personajes existía el de Don Rafael del Junco, que había «pegado» sobremanera en la radioaudiencia. Al actor que lo personificaba, parece que el señor Mestre no le abonaba lo que él creía merecer o aprovechándose de esta circunstancia trataba de lograr un aumento salarial, por lo que se decidió ver a Goar y solicitarle el aumento, el que rápidamente fue denegado. Dada la situación creada, el actor le hizo saber al propietario radial que desde ese momento dejaba de interpretar susodicho personaje. Mestre llamó a Caignet y le hizo saber que se deshiciera inmediatamente del personaje mencionado. El escritor trató de convencerlo de lo que significaba para la novela, pero no logró hacerlo cambiar de idea. Este quedó sumamente disgustado con lo sucedido, pero producto a su gran inteligencia se le ocurrió producir en la trama un trauma a Don Rafael que le hiciera perder el habla y eliminarlo provisionalmente de la misma, mientras él trataba de convencer a Goar de acceder al aumento salarial solicitado.

Así lo hizo y Don Rafael desapareció del aire radial, aunque en ocasiones aparecían en la trama algunos sonidos naturales que se decían eran producidos por Don Rafael que trataba de hablar. Fueron pasando los días, las semanas, pero en vez de perder popularidad el personaje, esta aumentaba. Se daba el caso, que por una razón u otra un radioyente que no podía escuchar la novela una noche cualquiera, por lo regular lo primero que hacía al levantarse era preguntar si ya había hablado don Rafael el Junco». Producto a todo ello y mucho más, el señor Goar Mestre se vio en la imperiosa necesidad de otorgar el aumento solicitado por el actor y es entonces que con la intervención de la ciencia habla Don Rafael del Junco.

En el capítulo 199 de El derecho de nacer, la protagonista María Valero, falleció a causa de un accidente de tránsito al cruzar la Avenida del Puerto, el 26 de noviembre de 1948. La sustituyó la también destacada actriz Minín Bujones que protagonizó la novela hasta que culminó en el capítulo 314.

Otros momentos importantes de su hacer radial lo tenemos el 23 de agosto de 1948, cuando se transmite Ángeles de la calle con las actuaciones de Ramón Veloz, Coralia Fernández, Marta Falcón y Antonio Hernández. Pobre juventud con Marina Rodríguez y Eduardo Egea, Carlos Paulín, Antonia Valdés, entre otros, se transmitió en 1957 por el Circuito CMQ. También estas frecuencias trasladan en 1958, la última novela de su extensa producción, La madre de todos, con Carmelina Bandera, Yolanda Fabián, Ricardo Dantés y Eduardo Egea, en los papeles principales.

Félix B. Caignet une a sus grandes méritos el de ser un genuino innovador de la radio. Con él surge para Cuba y América toda, el espectáculo radial de continuidad; el género detectivesco; el suspenso; el falso suspenso y el narrador, que antes no se concebía, y que constituye un factor vital de una estructura novelística. Con el narrador se abren nuevas fuentes a la locución en dimensiones de mayor rigor estético. A esto hay que añadir la redundancia y la reiteración, fundamentales en la difusión radial de los libretos de este escritor sagaz y legítimo hombre de radio. Yo lo que hice fue aprovechar la emoción popular para sembrar algo de moral, algo de bien: en Chan Li Po, combatí la marihuana; en Ángeles de la calle protesté por la niñez desvalida, y en El derecho de nacer, contra la discriminación racial. O sea: escribí cosas que la Revolución después llevaría adelante.

Fallecimiento de Félix Caignet

Falleció en La Habana, el 25 de mayo de 1976 a los 86 años de edad. En su memoria, y frente al féretro que desciende a la tierra amada en el Cementerio de Colón, se dejan escuchar como en un susurro, las notas de Te odio, su canción más popular, y seguidamente, Sin lágrimas, cantadas a capela por el dúo de las hermanas Martí. Germán Pinelli y Raúl Selis despidieron sus honras fúnebres.

El 25 de diciembre de 1992, sus restos fueron trasladados a la ciudad de Santiago de Cuba atendiendo a su deseo de Descansar junto a mis padres, frente a las lomas de El Caney.

El avión Yak 40, detiene sus motores en el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo, desde allí sus restos son acompañados por el pueblo hasta La Casa de la Ciudad sede del Gobierno, donde se produce una sentida manifestación popular que encabezan trabajadores de la Radio de las cinco provincias orientales. En el lugar donde descansarían sus restos, el Coro Madrigalista interpreta dos de sus obras imperecederas: Te odio y Frutas del Caney.

Radio Cubana, evocación a “Félix B. Caignet” 2022 en Santiago de Cuba

Félix B. Caignet siempre formará parte de la memoria cultural de Cuba. Considerado el padre de la radio novela en la Mayor de las Antillas y en América Latina, el exitoso escritor y compositor musical santiaguero vino al mundo el 31 de marzo de 1892, hace 130 años atrás. Un artista que impresionó y conquistó a las multitudes con una de las novelas radiales más exitosas de todos los tiempos, El derecho de nacer.

El amor incomprendido por diferencias sociales o raciales, el hijo adoptado, identidades desconocidas, triángulos amorosos…, en fin, el amor como núcleo sustancial de conflictos hasta que el bien triunfa sobre el mal, además del suspenso y el cuidadoso trabajo de representación psicológica de los personajes, como resorte esencial del recuento, han marcado un sello en la manera de narrar y desencadenar los conflictos, y todo ello proviene de la impronta de Félix B. Caignet, padre de la radionovela en Cuba. Su Derecho de nacer se estrenó el 1ro. de abril de 1948 y a partir de esa fecha Félix Benjamín Caignet Salomón se convirtió en referente obligado cuando de dramatizados se trata.

Este escritor incursionó además en las artes plásticas y la composición musical, con temas como Te odio, Quiero besarte, Carabalí, En silencio y la muy popular Frutas del Caney.

El propio Félix comentó en una oportunidad al locutor Eduardo Rosillo: “Escribir para hacer reír—refiriéndose al espacio radial Alegrías de sobremesa—es la más difícil manifestación de la literatura radial. Yo escribía para que la gente llorara y me resultaba fácil, visitaba cuarterías, me contaban tragedias que reflejaba en mis libretos y así armaba con cierta originalidad las situaciones. El mundo que yo regalaba, ya antes me había sido presentado por la gente desde la más absoluta ingenuidad. Por eso me sentía en la obligación de devolverlo de manera artística”.

Caignet tuvo el ingenio de crear conflictos que hoy forman parte del imaginario popular. Antes del Derecho de nacer, incursionó en la CMKD con una serie detectivesca protagonizada por Aníbal de Mar con el nombre de Las aventuras de Chan Li Po. Cuenta Eduardo Rosillo que “lo que sucedido con ella no tuvo precedentes para la época. Aceptación unánime en el país, lo que afirma el atinado sentido de este creador para adentrarse en la cultura y sicología populares”.

Hoy en la mayoría de las emisoras de Cuba existe un espacio dedicado a la novela, el mejor ejemplo de ello es Radio Progreso, donde se sostiene una sólida parrilla de dramatizados con un público fiel. En tal caso, el eco de la mirada de Félix B. Caignet pervive con otras historias y maneras de asumir el hecho sonoro en la posmodernidad.

Eduardo Rosillo refiere que Caignet murió muy pobre, a pesar de la suma que representaban sus cobros por derecho de autor, cifras que nunca reclamó personalmente porque implicaba salir del país, y le aterrorizaba la idea de morir fuera de su patria. Prescindió, entonces, de dividendos que le hubieran significado una vejez holgada, con tal de permanecer apegado a su gente, a los muchos recuerdos que repletaban esquinas completas de su casa, colocados en cuadros y fotos de tantos años.

El hombre que logró detener a un país en 1948 ante las lágrimas de Mamá Dolores, los éxitos del doctor Albertico Limonta y el silencio perverso de Don Rafael del Junco, personajes de El derecho de nacer, llegue por siempre el aplauso sostenido de las nuevas generaciones que aun, en la época de Internet, apuestan por compartir los sueños del amor imposible, desde la radio y la televisión.