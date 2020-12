Avispas santiagueras sofocan a los Cachorros

Posted in

Un noveno inning de locura le permitió a las Avispas santiagueras llevarse un partido (siete carreras por seis) que tenía prácticamente perdido ante los Cachorros de Holguín, para de paso escalar a la zona de clasificación de la 60 Serie Nacional de Béisbol.

Serie 60 de Béisbol Cubano

El elenco indómito parece que disfruta jugar con los corazones de sus parciales. Casi todas las victorias que han logrado en esta recta final del calendario competitivo llevan una pizca de suspenso y terror.

La de hoy martes no fue la excepción. Y no es para menos. Los montañeses perdían en su cuartel general, el estadio Guillermón Moncada, por diferencia de dos anotaciones en la parte baja del último capítulo, tenían par de outs en el pizarrón y un hombre en la primera almohadilla que no representaba ni siquiera el empate.

A la llamada “hora de recoger los bates” se soltaron los ocho veces campeones nacionales para lograr un triunfo que les puede valer oro, dado lo ajustado que está el tema de la clasificación. Pero vayamos por partes.

Santiago dejó al campo a Holguín y está entre los ocho primeros



El choque empezó “negro” para los anfitriones, quienes fallaron par de veces a la defensa, lo cual, combinado con el poco control mostrado por su pitcher abridor, Alberto Bisset, ayudó a que los de la Ciudad de los Parques pisaran la goma tres veces en el mismo primer episodio.

En ese racimo fueron vitales el doblete de Michel Gorgüet, que trajo dos hacia el plato, y el cohete remolcador de Pedro Almeida.

Poco después, en el tercero, los visitantes ampliaron la diferencia por solitario cuadrangular de Yeison Pacheco y después de que los “rojiblancos” amenazaran con descontar en el cuarto, fabricaron la quinta carrera por elevado de sacrificio de Gorgüet con las bases llenas.

Los pupilos del profesor Eriberto Rosales reaccionaron en el quinto, cuando le ligaron cuatro imparables al lanzador de los Cachorros, Wilson Paredes, para poner el encuentro 5×3.

Experimentado Luis Tissert Méndez #27 – de Las Avispas de Santiago de Cuba

El emergente Ariel Benavides fue quien prendió la chispa con cañonazo al jardín central, y acto seguido Santiago Torres y Yaicel Pérez pegaron sendos dobletes. El propio Pérez anotó la tercera impulsado por Rudens Sánchez.