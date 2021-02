Reinicia hoy Santiago de Cuba frente a Las Tunas y Alazanes están en la final

Serie 60 de Béisbol Cubano

Santiago de Cuba- Será hoy domingo, sobre la grama del “Cándido González” de la ciudad de Camagüey, cuando santiagueros y tuneros se vuelvan a cruzar en su duelo de cuartos de final, prácticamente un mes después de iniciado.

Santiago de Cuba- La Covid-19 decidió darle un respiro a las Avispas de Santiago de Cuba y estas pudieron trabajar con su nómina casi completa (les faltó un lanzador y un entrenador) durante este semana que concluye, con la vista puesta en la reanudación de su tope ante los Leñadores de Las Tunas.

La obligada pausa les permitió a ambos elencos sumar piezas claves. Los del Balcón del Oriente Cubano ya tienen al líder de su staff, Carlos Juan Viera, tras culminar este su participación en la Liga Mexicana; al tiempo que el mentor Eriberto Rosales podrá alinear a su jardinero central titular, Yoelkis Guibert, quien retornó campeón del campeonato azteca con los Tomateros de Culiacán.

Precisamente, debe ser Viera el designado por el manager Pablo Civil para lograr la igualdad en el eliminatoria, que marcha una sonrisa por cero favorable a la tropa montañesa. En tanto, el profesor Eriberto podría decantarse por el veterano Alberto Bisset en busca de darle una estocada casi mortal a los monarcas de hace dos años.

El estado físico de ambas novena, tras reportar casos positivos al Sars-Cov-2 y verse obligadas a mantenerse en aislamiento por varios días, es una incógnita que solo podremos despejar una vez que se dé la voz de ¡A Jugar!

Fueron muchas jornadas lejos de los terrenos y eso siempre pasa factura. Lo peor es que en un play-off corto como este (al mejor en cinco desafíos) hay poco tiempo para ajustar y no se puede regalar nada.

Las Avispas tienen a su favor el hecho de haber salido delante, algo que obligará a Las Tunas a ganar casi todos los encuentros que faltan (tres de cuatro) si quiere pasar a las semifinales. En cambio, a los surorientales solo les basta con tener una efectividad del 50%, o lo que es lo mismo, vencer dos veces.

Les recuerdo que en esta campaña, indómitos y tuneros se han visto la cara en seis ocasiones (cinco en el calendario regular y el choque efectuado en esta post-temporada), y en cinco han salido por la puerta ancha los de la llamada “tierra caliente”. Incluso, si queremos envalentonarnos más, también podemos echar mano a la historia para percatarnos que los Leñadores nunca nos han ganado en play-offs, tras cuatro enfrentamientos.

Pero no podemos pasar por alto que esta vez la Covid-19 metió sus manos y eso puede cambiar las cosas. También debemos recordar que en el encuentro de mañana domingo no podrán jugar el cuarto bate “rojinegro” Edilse Silva (sancionado) y el patrullero Yaicel Pérez (expulsado en el partido anterior). Dos bajas bastante sensibles en el line-up.

A Yaicel lo sustituirá Guibert, eso está claro; pero el hueco que deja Edilse es bastante difícil de tapar. Veremos qué se saca de la manga Eriberto.

Tal y como anunció la Comisión Nacional de Béisbol, se jugará como mismo se hizo en las otras series de cuartos de final (en días alternos), y tres jornadas después de que concluya este duelo arrancará la semifinal entre el que resulte ganador y los actuales campeones, Cocodrilos de Matanzas. Casi nada.

Por Jorge R. Matos Cabrales

Aquí puede ver los partidos del béisbol cubano esta temporada y Noticias de Cuba y su béisbol. Primer juego de la serie de cuartos de final entre los equipos Leñadores de las Tunas y Avispas de Santiago de Cuba, escenificado en el Estadio 5 de Septiembre, Cienfuegos, Cuba, el 26 de Enero 2021, en el contexto de los PlayOff de la 60 Serie Nacional de Béisbol en Cuba.

Avispas.- Un ramillete de cuatro anotaciones marcó la tropa del timonel Eriberto Rosales en la parte baja del séptimo episodio para dinamitarle el box al zurdo Yudiel Rodriguez (6EL, 5CL).

De las Avispas.- Rudens Sánchez (4-1) pegó doblete, Edilse Silva (5-3) conectó su segundo imparable para remolcar su tercera carrera del choque, y Labrada (3-2)-metido en el traje de capitán-desapareció la esférica por encima de los colchones de la banda derecha. Santiago Torres de 4-2 y Alexander Llanes de 2-1, empujaron las otras carreras de su equipo.

El diestro Carlos Font se mantuvo durante siete capítulos en el box mezclando una recta que llegó a marcar 93 millas por hora con lanzamientos rompientes y solo aceptó un trío de anotaciones mientras ponchaba a dos, para lograr así su primera victoria en estas lides.

Pitcher Yunior Tur, de las Avispas de Santiago de Cuba

El veloz Yunior Tur, haciendo gala también de su velocidad, puso el cerrojo en las últimas dos entradas dejando a tres contrarios con la carabina al hombro y se anotó el salvamento.

La potente artillería tunera logró conectar ocho indiscutibles durante el desafío pero falló 11 veces con corredores en las almohadas. Rafael Viñales de 3-2, Manuel Ávila de 2-2 con un remolque, y Andrés Quiala de 4-1 con un tubey impulsor; destacaron con el madero.

Fue la quinta victoria de las Avispas sobre los Leñadores en esta campaña en seis encuentros disputados y la cuarta derrota al hilo de los discípulos de Pablo Civil en post-temporada.

Equipo Avispas Santiago de Béisbol con Eriberto Rosales.

Picaron primero Las Avispas de Santiago de Cuba

Play off 2021 frente a Las Tunas. Al parecer, los alumnos de Heriberto Rosales quieren dar la primera sorpresa de la postemporada de la 60 Serie Nacional de Béisbol.



Santiago de Cuba

Ccon jonronazo en el séptimo episodio de Adriel Labrada, se impuso hoy a Las Tunas en el primer choque de una serie de play off que encontrará ganador al primero que obtenga tres éxitos.

Los ganadores conectaron 13 inatrapables y nueve los perdedores. Y como suele suceder en este tipo de encuentros inaugurales, la defensa no estuvo a gran altura, pues los tuneros cometieron dos pifias y sus rivales otra.

Granmenses en la Final

Los caballos orientales de Granma consiguieron esta tarde de sábado su pase a la gran final del campeonato cubano de béisbol por tercera ocasión en cinco años al derrotar por cuarta vez a los Vegueros de Pinar del Rio, ahora con marcador de nocaut de 13 carreras por 3.

Sendos paquetes de cuatro y cinco anotaciones en los episodios dos y seis frente a un cuerpo de lanzadores occidentales que no pudo demostrar su valía a lo largo de la postemporada, cayeron como bombas letales en la pizarra y decidieron el duelo.

El timonel Carlos Martí, con esa sabiduría que ha cosechado con los años dentro de los terrenos de béisbol, manejó con precisión los hilos del desafío y se llevó los honores. Primero por mantener firme una alineación a pesar de tener a hombres que no le estaban produciendo con efectividad y luego al “quemar las naves” y traer de relevo a su hipotético abridor del juego siete.

Así Alexquemer Sánchez, quien había fallado 11 veces consecutivas con corredores en las almohadillas, se lució hoy empatando el partido con sencillo en el segundo capítulo, sonó un bambinazo en un momento clave del juego, y eliminó una carrera potencial con un tiro potente desde los jardines a la segunda base para anotarse una asistencia importante.

El zurdo Leandro Martínez logró su primera victoria de estos playoffs después de lanzar 5.2 entradas donde le anotaron tres carreras con igual cantidad de ponches propinados y César Garcia, un abridor que ha ganado ocho partidos sin derrotas desde la mitad de la campaña, puso el cerrojo al lanzar el resto del choque sin permitir ningún indiscutible.

La derrota cayó en los hombros del abridor Vladimir Baños en medio de un desfile de seis serpentineros donde ninguno pudo sofocar a la caballería rival. Baños tuvo esta vez una pésima apertura donde apenas pudo sacar cinco outs mientras permitió que le anotaran cuatro carreras, una de ellas sucia.

Además de Alexquemer (3-2), también destacaron con el madero el joven Guillermo Garcia con un cuadrangular de dos carreras, y Raico Santos con par de sencillo en cinco oportunidades que trajeron a tres compañeros para el plato.

Por los Vegueros, Luis Pablo Acosta fue el único que pudo anotarse un par de imparables, al conectar sencillo y doble en cuatro turnos con una carrera impulsada.

Este domingo a la 1.00 pm en el estadio Cándido González de Camagüey, se reanudará el pareo de cuartos de finales entre los equipos de Las Tunas y Santiago de Cuba, favorable a estos últimos al salir airosos en el único desafío que pudieron jugar, hace ya un mes atrás.

Por: Boris Luis Cabrera Acosta y Oscar Sánchez Serra | oscar@granma.cu

Granma cumplió, a todo galope llegó a la final

Los Alazanes vencieron este sábado en el sexto juego de la semifinal, y supieron respaldadr la condición de favoritos, para entrar en su tercera final en la historia de las Series Nacionales

«Los Alazanes, a nuestro juicio, no solo son favoritos ante los Leones, sino que son de los más fuertes candidatos a disputar el título». Así afirmamos, el pasado 25 de enero, en el análisis de inicio de la actual postemporada de la 60 Serie Nacional, cuando los granmenses se disponían a jugar el primer play off contra Industriales. Hoy ya esperan por el rival para dirimir el cetro, que, como dijimos entonces, creemos que debe ser el campeón defensor, Matanzas.

Pero los yumurinos aún tienen que convertir en realidad esa condición de favoritos frente al ganador del cotejo de cuartos de finales entre Santiago de Cuba y Las Tunas, que se reanuda este domingo en el camagüeyano parque Cándido González, en el cual las Avispas van delante por 1-0.

Repasemos, entonces, cómo la caballería oriental abrió la última puerta a la finalísima. Pinar del Río llegó al sexto desafío debajo por 2-3, es decir, sin mañana. La presencia de Vladimir Baños, por lo hecho en la campaña y por su trayectoria, le daba a los vueltabajeros cierta ventaja. Sin embargo, no pudo cerrar el segundo capítulo, en el cual le pegaron cuatro jits y permitió igual cantidad de carreras, que decretaron su temprana salida.

Sin el abridor, apenas sin finalizar el prólogo del encuentro, no se podía presagiar nada halagüeño, porque los relevistas se vieron obligados a trabajar en zona de apertura, o lo que es lo mismo, contra la naturaleza del béisbol. Mientras esas vulnerabilidades dejaban huecos en la vega, el zurdo Leandro Martínez colgaba ceros tras ceros a los Vegueros, quienes lograron marcarle una en el sexto, y no le hicieron más, porque los bateadores siguen empeñados en correrle a Alexquemer Sánchez.

El out, con otro misil, desde lo profundo del jardín derecho hasta segunda base, sobre Luis Pablo Acosta, no solo congeló lo que pudo ser un caliente capítulo pinareño, pues a Martínez le pegaron, consecutivamente, tres sólidos imparables, uno de ellos doble tras el disparo de Sánchez, sino que fue el punto de giro del partido y la llave que encontró Granma para traspasar el umbral y asentarse en el salón de los finalistas de la lid. El mentor Carlos Martí extrajo al zurdo de la lomita, y le dio la pelota a quien debía ser el abridor de un posible séptimo choque, César García, en preclara decisión, de acuerdo con un axioma beisbolero: el desafío más importante es el que se está jugando. Resultado: controlada la situación.

Tras ese jarro de agua fría, Yandy Cruz, hasta esa sexta entrada como protagonista de un gran rescate de un solo jit, el jonrón del lanzallamas Sánchez en la cuarta, sacó el primer out, pero después regaló tres boletos y golpeó a otro, y esos cuatro hombres le pisaron el home. Su relevo lanzó un wild y vino una más, para que la escena le quedara a Roel Santos, quien con jit al derecho remolcó dos. En total, el acto seis de la ofensiva de la caballería se cerró sin errores en la defensa occidental y un solo jit, e increíblemente se registraron cinco carreras. Las leyes de la pelota no se pueden violar, Granma no hizo nada en pos de ese ramillete de anotaciones, fue el pitcheo adversario el que cavó su propia sepultura. Moraleja: en el béisbol no gana el que más hace, sino el que menos permite.

Y para no tolerar, la primera y más importante barrera es la del pitcher, el jugador más importante de este deporte. Los pinareños quedaron en semifinales, porque lo que había sido su principal arma, el poder en la lomita, terminó siendo su más manifiesta falencia. Eso cuesta ante cualquier oponente, pero ante uno tan bateador como el de los Alazanes, es sencillamente letal.

Tras el sexto, Granma era ya ganador. En un choque como este, cuando es obligatorio ganar para continuar, una ventaja de siete, porque se frustró el ataque por el tiro de Sánchez, y por la ineficiencia propia desde la tabla de lanzar, es una muralla de impotencia infranqueable. Se lacera la motivación y la frustración ataca. Y así fue, los Alazanes ganaron por KO, al fabricar dos en el séptimo por cuadrangular de Guillermo García, y la del golpe a la lona, por elevado de sacrificio de Carlos Benítez, con Roel Santos en tercera.

Ganó el favorito, porque sus virtudes y sus claves de éxito se expresaron más en la grama, y está ya en su tercera final. Tras el triunfo, y sintiendo en todo su pecho jonronero la camiseta que lo catapultó a la cima de su carrera, Alfredo Despaigne envió un mensaje a sus compañeros: «Felicidades a mis Alazanes, ahora a disfrutar del triunfo, tienen que cuidarse ahora en este tiempo que tienen hasta que comience la final; no podemos tener más bajas. Desde Japón los estoy siguiendo. Felicidades caballos».

Pese a las deficiencias pinareñas, hay que decir que perdió un equipo muy combativo, que pocos contaba con él para los ocho de los play off, y ha concluido entre los cuatro grandes; el que eliminó al líder de la fase regular; el que tuvo que jugar fuera de su patio más de un tercio de calendario, debido a la complejidad epidemiológica en su provincia; el que con su aguerrida postura le regaló al desparecido Juan Castro, cuyo número 13 estuvo todo el tiempo en las mangas de sus peloteros, una gran temporada que él hubiera agradecido. En fin, cayó ese Pinar del Río que, como dijo —con razón— su mentor, Alexander Urquiola, se transforma en los play off.