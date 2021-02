Tomasita Frente a la provocación

Posted in

Tomasita Quiala frente a las provocaciones anticubanas responde una vez más

Tomasita– ¡Qué pena, mal jugador,/ que quieras seguir los pasos/ de aquellos que a latigazos/ te humillaron el color!/ Tu canto provocador/ ni me asusta, ni me advierte;/ sé que mientras el sol fuerte/ de la dignidad irradie:/ aquí no se rinde nadie,/ Socialismo, Patria o Muerte

Martí en el orgullo de su bandera, que no ha sido jamás mercenaria

Autor: Tomasita Quiala | internet@granma.cu

Juana Tomasa Quiala Rojas

Tomasita alcanzó la categoría de artista profesional aunque siempre se mantuvo vinculada al trabajo comunitario, siendo sus escenarios principales los guateques, serenatas y fiestas campesinas en comunidades como La Antonia, Pipián, Picadura y el Mudo, entre otras. Constituye una de las figuras principales en las Jornadas Cucalambeanas.

Tomasita es una importante exponente del repentismo en el país. Surgió del movimiento de artistas aficionados donde mantiene una ascendente trayectoria artística. Escribe cuentos, canciones y poesía de arte mayor.

Nació el 29 de diciembre de 1961 en Arroyón de Flores, Banes, provincia de Holguín.

Los mismos de siempre

Desde muy joven, Tomasita se trasladó la capital a estudiar en la escuela especial para ciegos Abel Santamaría, donde cursó la enseñanza primaria y la secundaria.

Patria o Muerte

Tomasita inicio en la improvisación fue también de repente, cuando inesperadamente intervino en una canturía en defensa de otro poeta y lo hizo de tal manera que conquistó el aplauso del público.

Millones para una democracia Made in USA

Trayectoria de Tomasita

Como profesional, comenzó sus labores en 1986 en el Centro Provincial de la Música «Antonio María Romeu» de La Habana, al cual pertenece.

Condecoraciones

Durante su vida artística, ha recibido numerosas condecoraciones, entre ellas, las distinciones Antero Regalado y la 23 de agosto, de la ANAP (Asociación Nacional de Agricultores Pequeños) y la FMC (Federación de Mujeres Cubanas), respectivamente; la Réplica del Machete de Máximo Gómez, de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias); y el Bastón de Cristal y el Sello por la Rehabilitación, otorgados por la Asociación Nacional del Ciego.

Además obtuvo el Premio Nacional de la Cultura Comunitaria 2004 y resultó Vanguardia Nacional de la ANCI.

Tomasita y sus Seudónimos

Varios son los seudónimos que la han identificado en su vida artística, pues además de Reina del Repentismo, recuerda sonriente el de Alondra de la Lisa, donde residió y empezó a improvisar, Flecha del Pensamiento, como la bautizaron los tuneros, y el de Novia de Canarias, como le decían los habitantes de esas islas.

Alexis Díaz Pimienta,Desde hace más de dos décadas se enfrenta con éxito a repentistas de Cuba y otros países, así como es reconocida por personalidades de la talla de Jesús Orta Ruíz, el Indio Naborí, y Alexis Díaz Pimienta. Su presentación por la radio y la televisión, y sus frecuentes actuaciones en la jornada nacional Cucalambeana, Tribunas Abiertas y otros eventos, además de la asistencia a numerosas canturías, le han granjeado la gran popularidad de que disfruta hoy.

Embajadora de la Décima cubana

Pero la destacada cultora de la décima no solo triunfa en Cuba, como lo demuestran sus giras por España, Portugal, México y Argentina, lugares donde se ganó el favor del público.

En sus visitas a esas naciones, midió fuerzas con otros improvisadores, siempre con buenos resultados, por lo cual obtuvo numerosos reconocimientos para Cuba.

Entre sus muchas anécdotas, recuerda la estancia en Argentina para intervenir en un festival, donde se negó a cantar hasta tanto no se izara la enseña nacional cubana junto a todas las demás.

Son inolvidables para ella, asimismo, el primer lugar alcanzado en el Festival de San Luis de Potosí, en México, y el recorrido por las Islas Canarias, a mediados de los años 90, donde cultivó numerosas amistades.

Tomasita fue también en las Islas donde publicó su primer libro de décimas, titulado ¿Quién soy? la novia de Canarias, el que fue trascrito al braille para las bibliotecas y escuelas especiales de Cuba.