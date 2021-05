Johana Tablada, Subdirectora General de Estados Unidos del Minrex rechaza injerencia contra Cuba (+ VIDEO)

Johana Tablada, Subdirectora General de Estados Unidos del Minrex rechaza injerencia contra Cuba

La subdirectora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Johana Tablada, intervino en rechazo a las más recientes declaraciones de corte injerencista contra Cuba, por la Subsecretaria de Estado de EE.UU, Julie Chung.

De acuerdo con información publicada en el Minrex, Johana Tablada expresó que las declaraciones son un «simulacro de preocupación por los derechos humanos, mientras esconden los verdaderos propósitos del gobierno estadounidense».

Manifestó, además, que el interés de estas es «desviar la atención sobre la grave violación de los derechos humanos que comete ese gobierno contra toda la población cubana», con laaplicación del bloqueo económico financiero y comercial, pronto a cumplir seis décadas.

Asimismo, dijo que al Departamento de Estado de ese país «no le preocupa el pueblo de Cuba y ni siquiera le preocupan aquellos ciudadanos cubanos a los que de manera sistemática financia, orienta y promueve con alta visibilidad para fabricar acciones ilegales de desestabilización y generar una falsa imagen de Cuba, pretextos con los cuales intenta justificar su criminal política de bloqueo económico».

Categóricamente, expuso que EE.UU. no posee autoridad moral para cuestionar el respeto a los derechos humanos en Cuba, pues en su propia geografía se registran más de 900 incidentes fatales y muertes a manos de las fuerzas policiales, solo en el año pasado.

En ese sentido, puntualizó que el Congreso norteamericano concede su aprobación a unos 50 millones de dólares en el presupuesto federal para dedicarlos exclusivamente a «interferir en los asuntos internos de Cuba, subvertir y conspirar contra el orden constitucional».

The Cuban Foreign Ministry’s General Division for the United States rejected on Thursday statements made by Ms. Julie Chung, Acting Assistant Secretary for the Western Hemisphere at the U.S. Department of State, for their «openly demagogic and interfering» content.

The Division’s Deputy Director-General, Johana Tablada, said to RHC that the State Department official remarks «pretend to show concern for human rights while hiding the true purposes of the U.S. government.»

