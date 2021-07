Frank en el pueblo

como aquel

30 de Noviembre de 1956

Por: Raúl López Alvarado

CMKC Radio Revolución.- Frank, La ciudad héroe te recuerda siempre como al hijo más querido, las flores que manos populares colocaron en el callejón del muro son testigos silenciosos de cariño y respeto.

Frank, estás… entre nosotros…

Frank, en tu casa natal cada día se encuentran muchas personas y conversan contigo a través de tus cartas y poesías. Cumples con el deber como en los tiempos difíciles de la clandestinidad.

Frank, vestido de verde olivo y con un fusil entre las manos, se alza tu figura frente a la bahía santiaguera custodiando el triunfo, cuidando a héroes y mártires… y unido a otras tantas miradas firmes que con desvelo cumplen la honrosa misión.

Frank País García

Frank Isacc País García

Maestro. Combatiente revolucionario cubano. Jefe de Acción y Sabotaje del Movimiento 26 de Julio e integrante de su Dirección Nacional.

Organizó el Alzamiento del 30 de Noviembre en Santiago de Cuba en apoyo a los expedicionarios del Granma, y luego brindó un apoyo vital a la guerrilla durante la fase nómada de la misma. Fue asesinado por las fuerzas represivas de la dictadura de Fulgencio Batista el 30 de julio de 1957.

Nació en Santiago de Cuba, el 7 de diciembre de 1934.Sus padres eran Francisco País Pesqueira, pastor de una iglesia bautista y su madre Rosario García Calviño.

Colina Frank País García en Saniago de Cuba

Frank era el mayor de tres hermanos. Su familia, de muy pocos recursos le brindó una educación esmerada.

Desde pequeño recibe las primeras enseñanzas que trazarían en su personalidad los más rectos y puros principios.

A los 5 años de edad, en 1939, Frank queda huérfano de padre y su madre queda al frente de su familia; la pérdida influye en su carácter, madura precoz y extraordinariamente, ayudó al sostén de la familia y en la educación de sus hermanos.

Frank realizó sus estudios primarios en el Instituto Martí. Aprende a tocar el piano y el órgano bajo la dirección de su madre; le gustaban mucho las artes y la literatura.

Termina la primaria a los 14 años. Ingresa en el Instituto de Segunda enseñanza donde logra premios en varias asignaturas, lo que le permite obtener gratuitamente la matrícula de segundo año. Al año siguiente logra matrícula en la Escuela normal y abandona el bachillerato con solo 15 años.

Durante su vida escolar desarrolló un curioso experimento al que llamó República Escolar Democrática, consistente en emular un gobierno semejante al de país dentro del aula de clases.

Se tituló como maestro en la Escuela Normal de Santiago de Cuba. Desde los primeros años de su carrera ocupó diferentes responsabilidades hasta llegar a ser Presidente de la Asociación de Estudiantes de la Escuela Normal. Al graduarse de maestro normalista, creó una escuela para la superación de los obreros.

Tras las huellas de Frank País García, Raúl Pujols. Foto: Santiago Romero Chang

Frank y su amigo Pepito organizan el BREN (Bloque Revolucionario de Estudiantes Normalistas) y controlan la Asociación de alumnos de ese centro y los demás de segunda enseñanza.

Luego ingresa en el MNR (Movimiento Nacional Revolucionario) dirigido por el profesor de la Universidad de la Habana, profesor García Bárcenas. Después de un abortado plan de tomar el campamento militar de Columbia, en marzo de 1953, la organización tiende a disolverse.

Se vincula a la ANL (Acción Nacional Libertadora) se da cuenta que esta organización no responde a sus aspiraciones y se separa de ella con la idea de crear su propia organización.

Renunció a su puesto como maestro para asumir la jefatura nacional de acción del Movimiento 26 de Julio y organizar el Levantamiento del 30 de noviembre de 1956 en Santiago de Cuba en apoyo del desembarco del Granma.

Al establecer Fidel Castro un pequeño núcleo guerrillero en la Sierra Maestra, Frank País garantizó el envío de suministros de armas, medicinas y hombres que permitió la supervivencia y el posterior desarrollo de la guerrilla.

En los momentos más difíciles de la guerrilla dirigida por Fidel Castro, en febrero de 1957 marchó al encuentro de esta en compañía de Haydée Santamaría, Faustino Pérez y otros miembros del de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio para coordinar el apoyo desde el llano, y guiar al periodista del New York Times, Herbert Matthews a la presencia de Fidel.

La publicación de la entrevista que el periodista hiciera al líder de la guerrilla echaría por tierra la propaganda batistiana basada en la supuesta muerte de Fidel

Frank País García, evocado por el pueblo de Santiago de Cuba.

Foto: Santiago Romero Chang.

El 30 de junio de 1957 fue asesinado por las fuerzas represivas de la dictadura su hermano Josué.

A pesar del dolor que le embargaba, Frank le ordenó a su hermano Agustín que no realizara ninguna acción de respuesta: “Óyeme bien. No te hablo como hermano, sino como jefe, y te ordeno que no salga ni realices ninguna acción hasta que te lo ordene. Si no … te fusilo”

En la madrugada del 1 de julio escribiría el poema «A mi hermano Josué, a mi niño querido»: “Cumplistes tú vida, tus sueños, moriste peleando y de frente … Cuanto sufro el no haber sido el que cayera a tú lado, hermano !hermano mío! que solo me dejas, rumiando mis penas sordas, llorando tú eterna ausencia…”

Tras las huellas de Frank País García, Raúl Pujols. Foto: Santiago Romero Chang

Muerte

En medio de una encarnizada persecución, Frank País fue sorprendido, el 30 de julio de 1957, junto a Raúl Pujol en el Callejón del Muro. Las fuerzas represivas los ametrallaron inmediatamente. Al conocer la noticia de su muerte, Fidel expresó:

“¡Qué bárbaros, los cazaron en la calle cobardemente, valiéndose de las ventajas que disfrutan para perseguir a un luchador clandestino! ¡Qué monstruos, no saben la inteligencia, el carácter, la integridad que han asesinado!…”

Frank País García

Desde la casa de su novia América Domitro, en la Calle Clarín, partió el cortejo fúnebre que acompañó a pie el cadáver de Frank País. Este último viaje fue una manifestación de dolor y duelo popular, por el asesinato del joven. Fue enterrado el 31 de julio de 1957 en el Cementerio de Santa Ifigenia.

Frank País por siempre

Frank, de un país

En Videos, homenajes a los Mártires de la Revolución

Día del Proletariado Mundial en la Molenra Frank País de Santiago de Cuba

Periódico Sierra Maestra, 63 años junto al pueblo

Así cuentan los protagonistas

Adiós al poeta santiaguero César López, amigo de Frank País