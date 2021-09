¿Cómo avanza el proceso de vacunación masiva en el país?

Al iniciarse la Mesa Redonda de este martes, el viceministro de Educación, Dr. C. Eugenio González Pérez, señaló que “reanudar un curso escolar exige mucho esfuerzo, recursos, y en este contexto nos permite buscar cultura del detalle, potenciar el trabajo integrado.

Afirmó que la pandemia ha puesto a prueba la utilidad de la ciencia y la unidad del pueblo en torno a los médicos y científicos que no descansan. Además, destacó la contribución del Canal Educativo, que ha transmitido en estos meses más de 1 460 actividades docentes televisivas para mantener la docencia de manera no presencial.

El viceministro de Educación recordó que la reanudación del curso escolar 2020-2021 se realizará una vez concluida la campaña de vacunación. “Se crearon tres grupos de trabajo para vacunar a los estudiantes y, de forma escalonada, a partir de haber concluido la vacunación con la tercera dosis, reanudar las actividades docentes de manera presencial”.

El viceministro de Educación apuntó que realizar una campaña de vacunación como esta exige, por ejemplo, la creación de condiciones en las instituciones educativas para convertir las escuelas en vacunatorios.

González Pérez se refirió a la importancia de que los niños y adolescentes se vacunen en su municipio de residencia: “Tenemos muchos estudiantes que son matrícula de centros provinciales, regionales y nacionales, y, no obstante, se vacunan en el lugar donde viven.

Al referirse a los niños de dos a cinco años, que aún no están en centros escolares, dijo se ha responsabilizado a las promotoras del programa Educa a tu Hijo, trabajadores del sector de la educación y médicos de la familia en la elaboración de los listados para que no se quede ningún niño sin vacunar.

“Estamos brindando los círculos infantiles, si Salud lo requiere. Esos centros se han mantenido funcionado en todo el tiempo de pandemia en el país. Brindaremos las posibilidades que tiene el círculo infantil como vacunatorio para los niños que asisten y otros de la comunidad”, afirmó.

El viceministro de Educación, Dr. C. Eugenio González Pérez.

Se priorizó la vacunación de los estudiantes que son matrícula del sistema nacional de educación, que incluye los del Inder y la cultura. “Para condicionar la reanudación del curso escolar estamos priorizando a estos estudiantes, y ello no quiere decir que no se continúe vacunando al resto de la población comprendida en estas edades”.

En cuanto a los profesores que laboran en otras provincias y ya comenzaron la vacunación en su lugar de residencia, informó que continúan el proceso de vacunación, si son llamados a sus puestos, en los municipios donde van a trabajar.

“Cuando se reanuden las actividades educativas, no constituye una condición estar vacunado para asistir a las escuelas; sin embargo, hay que cumplir todas las medidas de la escuela para preservar la salud de nuestros estudiantes”, subrayó.

En ese sentido, exhortó a las familias a vacunar a sus hijos. “Tenemos vacunas 100% cubanas, de alta calidad y que han sido resultado de mucho empeño. Ha habido una buena asistencia a los centros de vacunación, hay excelentes criterios de la población con respecto a la manera en la cual se ha organizado el proceso, pero insistimos en que no se queden estudiantes sin vacunar, pues eso eleva su inmunidad y nos prepara mucho mejor para garantizar la reanudación del curso escolar”.

Para asegurar el correcto funcionamiento de la campaña de vacunación, el Mined y el Minsap han organizado un sistema de trabajo y videoconferencias con los directores provinciales de Educación y Salud, de manera conjunta con los ministros y funcionarios de ambos ministerios.

El viceministro aseveró que, para el retorno a las aulas, es vital el desarrollo de escuelas de educación familiar para orientar a las familias sobre cómo será el cierre del curso 2020-2021 y el inicio del curso 2021-2022. “Es una actividad decisiva para que la familia nos acompañe, como siempre, en la formación integral y en esta concepción de trabajo”.

Es importante, igualmente, el cumplimiento estricto de las medidas higiénico-sanitarias en las escuelas, el uso del nasobuco, el lavado de las manos, el distanciamiento físico, y el pesquisaje continuo a la entrada de las escuelas, entre otras medidas.

“Reiteramos el llamado a nuestros estudiantes, a las familias y los maestros, para que extremen todas las medidas de protección, no solo en el ámbito escolar, sino también en el ámbito familiar y comunitario”, afirmó.

Retornar a la presencialidad –apuntó– es un reto de todos los educadores cubanos para seguir apostando por la calidad del proceso docente-educativo. “El diagnóstico no es hacer pruebas, sino tener en cuenta los aspectos socio-emocionales, afectivos y psicológicos, para adaptarnos juntos tras los meses que hemos estado fuera de las escuelas y, todos juntos, asumir de nuevo las formas organizativas de un horario de vida”.

La doctora María Elena Soto Entenza, jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud del Minsap, recordó que la vacunación se inició con los estudiantes de los grados terminales, el día 3 de septiembre, y posteriormente se incorporaron la provincia de Cienfuegos y el municipio especial Isla de la Juventud, donde el proceso comenzó los días 5 y 8 de septiembre en las edades de dos a 18 años.

Comentó que el cronograma que hace unos días fue explicado en la Mesa Redonda por la doctora Ileana Morales se ha venido cumpliendo tal y como se dio a conocer. Se diseñó la vacunación en edades pediátricas en las distintas provincias, y se definieron grupos de edades; primero, el grupo de 11 a 18 años, y otro de dos a 10 años.

“Está previsto también el inicio, este miércoles 15, en las provincias de Las Tunas, Holguín y Granma. Esto, recuerdo, en el grupo de 11 a 18 años.

“El proceso transcurre muy bien, con amplia participación de nuestros niños y jóvenes, sobre todo de la familia. Se ha organizado con mucho rigor y conjuntamente entre los ministerios de Educación y de Salud Pública. Ha sido una verdadera fiesta por la salud de nuestros niños y adolescentes”, destacó la jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud del Minsap.

El otro grupo, de dos a 10 años, se vacunará en el transcurso de esta semana, a partir de los días 16 y 17 de septiembre, de forma escalonada en cada provincia del país. En los distintos territorios se informará a la población y se convocará a los padres y familias.

La Dra. Soto Entenza precisó que están garantizados los aseguramientos y todas las condiciones requeridas para que este proceso se desarrolle cumpliendo las buenas prácticas clínicas, como está establecido en los protocolos de salud pública.

María Elena Soto Entenza, jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud del Minsap.

“Los intercambios que hemos tenido con los padres y las familias, en las visitas que hemos realizado a vacunatorios y en las redes sociales, hemos recogido un grupo de interrogantes y preguntas. Como principio, todos los niños y adolescentes se pueden vacunar, excepto, y ahí está lo que llamamos ‘criterios de exclusión’, los que presentan alguna enfermedad infecciosa aguda en este momento. Cuando se recuperen de ese proceso infeccioso agudo, pueden vacunarse.

“Los que están recibiendo tratamientos con medicamentos esteroideos y con altas dosis, mientras estén bajo el tratamiento no se pueden vacunar. Una vez que terminen y estén bajo dosis de mantenimiento, a partir de la anuencia de su médico de cabecera pueden vacunarse”, aclaró.

En cuanto a los niños que viven con enfermedades crónicas de la infancia, explicó que “si están descompensados, no pueden vacunarse. Si se compensa la enfermedad de base, sí pueden vacunarse. Este es el caso de los niños con tratamiento oncológico. Los que están recibiendo quimioterapia o radioterapia, en ese momento no se vacunan, pero en cuanto termine su tratamiento oncológico y esté compensada la enfermedad, se incorporan a la vacunación.

“Son exclusiones temporales por estas causas que se explicaron, van a existir procesos de recuperación para todos estos niños que, por diferentes causas, no se puedan vacunar en un momento. Queremos transmitir tranquilidad a los padres que tengan niños en estas situaciones. Existen todas estas posibilidades.

“A los colegas del Centro de Genética Médica les han estado preguntando sobre los niños con enfermedades genéticas. Estos niños también se pueden vacunar, no existe ninguna contraindicación”, precisó.

“Ahora, ¿a quiénes no vamos a vacunar?, a los que hayan sido confirmados con la covid-19. Serán vacunados como convalecientes en las próximas semanas”.

Sobre este punto, la jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud del Minsap explicó que autorizo de la vacunación para niños convalecientes a la covid-19 está pasando por un proceso de aprobación por parte de las autoridades regulatorias. Se aplicará primeramente en la población adulta y cuando el proceso avance, entonces se hará la vacunación en los convalecientes pediátricos.

En el caso de los alérgicos al tiomersal, aseguró que también van a ser vacunados. Están dispuestos algunos lotes que no contienen este producto. En el transcurso de las próximas semanas comenzará la vacunación, en un proceso que se desarrollará paulatinamente para llegar a todo este grupo poblacional.

“En todos los vacunatorios están las condiciones creadas para, ante cualquier situación de un niño con cualquier tipo de alergia o reacción adversa a cualquiera de los componentes de la vacuna, poder actuar en consecuencia. No obstante, es un porcentaje realmente bajo.

“Nos han preguntado sobre los niños que toman medicamentos como antihistamínicos o han usado interferón o Nasalferón. Nada de esto contraindica la vacunación. Siempre, en todos los casos, se hace una evaluación del estado de salud de los niños, y a partir de ahí se toma la decisión de vacunar.

“Los jóvenes que están cerca de los 18 años y no están integrados al proceso docente también se van a vacunar. Se priorizó a los escolarizados, pero a partir de ahí entraron estos otros jóvenes, porque vamos a cubrir todo este grupo de edad”, afirmó.

Sobre la preocupación en torno a por qué de manera casi inmediata va a comenzar el curso, tras cumplir el esquema de tres dosis, la Dra. María Elena Soto Entenza apuntó que los investigadores han estado explicando que en adolescentes de 12 a 18 años se plantea en estudios que casi el 93%, con solamente dos dosis de Soberana 02, responden de una manera importante en términos de elevación del título de anticuerpos.

“En el caso de los niños de tres a 11 años, únicamente el 1% no respondió. Es una respuesta magnífica de elevación de los títulos de anticuerpos, que es lo que protege en definitiva ante la enfermedad. Por supuesto, con la tercera dosis se eleva aún más”, añadió.

Recalcó que es muy importante vacunar a los niños y adolescentes, como un pilar importante de la batalla contra la covid-19. “Es la forma de proteger a ese tesoro que es para la familia y la sociedad cubana la población pediátrica. En ese empeño estamos, y sabemos que contamos con el apoyo de padres y familias, y con el de los niños y adolescentes, que han estado muy felices con este proceso”.

Paralelamente, en la vacunación de la población adulta septiembre es un mes intenso.

La jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud del Minsap informó que el proceso avanza “para poder completar todas las provincias del país, que es el propósito en este periodo.

“Antes de comenzar septiembre, se encontraba en proceso la vacunación en diferentes dosis (primera, segunda y tercera, con ambos esquemas de vacunas) en un total de 53 municipios. A estos se incorpora en el mes de septiembre la planificación que se explicó en la Mesa Redonda anterior, de 79 municipios.

Este lunes se inició en la provincia de Villa Clara, y en el transcurso de la semana se irán incorporando los municipios de Granma.

“Al finalizar septiembre, todos los territorios del país tendrán aplicadas las primeras dosis”, confirmó, y añadió que a partir de las aprobaciones correspondientes, se comenzará la vacunación en los adultos convalecientes. “También se están dando los pasos en los aseguramientos para que los adultos alérgicos al tiomersal se puedan vacunar. Estos procesos, en su momento, les serán comunicados a la población”.

Comentó que la vacunación de adultos marcha a un buen ritmo, aun siendo un proceso que tiene un alto nivel de complejidad.

“El hecho de que antes de que culmine el mes de septiembre tengamos a la mayor parte de la población vacunada al menos con una primera dosis, no nos puede llevar a la confianza. No podemos dejar de cumplir las medidas higiénico-sanitarias –mucho más cuando vamos a estar a las puertas del reinicio presencial del curso escolar– en los centros de trabajo, en la calles, en mercados, en las viviendas, en todos los ambientes donde nos encontremos”.

Al intervenir en la Mesa Redonda de este martes, el director de la Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos (Emcomed), licenciado Ángel Luis Chacón Padrón, comenzó reafirmando el compromiso de los trabajadores de esa entidad con la salud del pueblo cubano.

“Un periodo como este no ha tenido lugar en nuestra organización, podemos decir que todos los años participamos en conjunto con Salud Pública en las campañas de vacunación, pero no ha habido en la historia de Emcomed una campaña de vacunación masiva como la que se está desarrollando ahora. Esto nos hace estar más comprometidos con la tarea y el esfuerzo de los trabajadores de la salud y los científicos.

“Emcomed es el operador logístico de la industria biofarmacéutica cubana, pero esto no quiere decir que se dedique solo a cuestiones de la industria; el destino final es el Ministerio de Salud Pública en su totalidad, y nos une a BioCubaFarma tanto como al ministerio”, afirmó.

El director de la Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos (Emcomed), licenciado Ángel Luis Chacón Padrón

Emcomed está hoy distribuida por todo el territorio nacional, cuenta con 21 UEB y 25 centros de distribución integrados y coordinados desde una oficina central, “una de las fortalezas que nos ha permitido llegar a todos los lugares de la geografía nacional”.

La empresa gestiona, además, toda la información del nivel de abastecimiento, coordina la totalidad de la transportación, opera dos bases de transporte (una ubicada en el occidente y otra en el oriente del país) y asume la trazabilidad de las operaciones. Interviene directamente en el 75% de la cadena de interfaces del suministro de medicamentos.

“Para la distribución y transportación de vacunas hemos utilizado 35 vehículos refrigerados, con rangos de temperatura de entre dos y ocho grados. Se han recorrido desde el mes de abril y hasta el cierre de agosto 284 000 kilómetros. Contamos, además, con 49 cámaras refrigeradas en todo el país, donde se revisa la temperatura de manera manual de tres a cuatro veces al día.

Chacón Padrón informó que, hasta el 13 de septiembre, Emcomed ha recibido 19 387 910 dosis de la vacuna Abdala y 986 569 del esquema de Soberana 02-Soberana Plus. “El pronóstico de entrega en esta semana es de 2 137 000 dosis de Abdala y 1 393 103 de Soberana 02. En total, vamos a estar recibiendo 3 530 000 dosis en una de las semanas más fuertes que vamos a tener desde el inicio de la vacunación.

“En tanto, de Soberana 02, en esta semana, vamos a entregar la primera dosis de la población pediátrica de dos a 10 años.

“Nada de esto sería posible sin el compromiso de los más de 3 500 trabajadores de Emcomed, que cada día trabajan para que lleguen los medicamentos y en especial las vacunas a toda la población”, afirmó.

Durante su intervención en el espacio televisivo, Rolando Pérez Rodríguez, director de Ciencia e Innovación de BioCubaFarma, recordó que Cuba cuenta con tres vacunas con el autorizo de uso de emergencia Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus por parte del CEDMED, autoridad reguladora del país. Asimismo, se desarrollan los candidatos vacunales Soberana 01 y Mambisa.

Sobre los puntos que se deben alcanzar en las próximas semanas, en primer lugar está la extensión del uso de emergencia de Soberana Plus a pacientes convalecientes. “Ya se entregó el informe al CEDMED y quizás en los próximos días tengamos el autorizo para empezar de manera masiva”.

También se iniciará un estudio con Soberana Plus en pacientes pediátricos convalecientes. En este sentido, Pérez Rodríguez reiteró que todas las acciones deben ser solicitadas y aprobadas por la entidad reguladora cubana.

En los próximos días también se debe autorizar la tercera dosis de refuerzo con Soberana Plus en edades pediátricas, pues solo se había aprobado el uso de dos dosis de Soberana 02. “Con los datos de la respuesta inmune obtenidos con las dos primeras dosis, no había necesidad de esperar porque si no se hubiera retrasado un mes la vacunación”. Por otra parte, Abdala también está haciendo un ensayo clínico, Ismaelillo, en la provincia de Camagüey.