Cuba entre las naciones del mundo que encabezan la vacunación anti-COVID-19 (+Video)

En Cuba, vacunación- Según datos dados a conocer por el Minsap, hasta el 26 de septiembre, se acumulaban en el país unas 20 298 170 dosis de las vacunas cubanas autorizadas por la autoridad regulatoria nacional.

Septiembre ha sido un mes decisivo en el avance de la vacunación masiva en Cuba contra la COVID-19, de manera que en el transcurso del periodo se ha intensificado la administración de primeras, segundas y terceras dosis a la mayor parte de la población vacunable del país.

A propósito del avance acelerado de la inmunización, la doctora Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación del Ministerio de Salud Pública (Minsap), durante su comparecencia en la Mesa Redonda de este martes, destacó que, al cierre del domingo 26 de septiembre, más del 80 % de la población cubana había recibido al menos una dosis de las vacunas nacionales.

Esos porcentajes sitúan a Cuba entre las naciones que encabezan la vacunación en el mundo, subrayó la especialista del Minsap, quien resaltó, además, que la Isla es el primer país de América Latina en cuanto a tasas de inmunización, y marca la delantera universal en la velocidad de vacunación con más de 200 000 dosis diarias administradas como promedio.

¿Cómo hemos sido capaces, en medio de un contexto complejo, de llegar a estos niveles? La doctora Ileana Morales Suárez significó que cada logro ha sido posible gracias a una estrategia de vacunación anti-COVID-19 coordinada, colegiada y organizada, que ha tenido como características esenciales ser de carácter nacional, con vacunas de producción propia, con cobertura total y organizada por etapas, asumiendo como principios la vacunación universal, escalonada e intensiva.

«Se ha podido hacer una estrategia, en primer lugar, por las fortalezas del Sistema Nacional de Salud y de la industria biofarmaceútica, sustentadas en el modelo económico-social cubano, y que han sido muy consecuentes con el componente regulatorio y ético que lleva el desarrollo de las vacunas», sostuvo la experta del Minsap.

Morales Suárez también señaló que el escalonamiento ha sido esencial para el avance. Tomando en cuenta los requerimientos regulatorios y éticos, en Cuba se fueron escalonando las etapas de ensayos, estudios de intervención, intervención sanitaria y, finalmente, la vacunación masiva, una vez que «la intervención fue lo suficientemente amplia, los candidatos vacunales demostraron todos los requerimientos y la autoridad regulatoria les otorgó el Autorizo de Uso de Emergencia».

Subrayó que la rapidez y organización con la que han transcurrido los procesos, principalmente desde el inicio de la intervención sanitaria en mayo, le ha proporcionado una intensidad a la vacunación en el país, permitiendo que al cierre del domingo 26 de septiembre unos nueve millones

(80,9 %) de personas tuvieran al menos una dosis, mientras que cinco millones (44,9 %) ya contaban con esquema completo, y se habían administrado más de 20 millones de dosis en total.

Especialmente el territorio de La Habana está a punto de inmunizar, en los próximos días, a toda las personas vacunables. Según Morales Suárez, en la capital más del 90 % de la población total tiene primera dosis, y más del 70 % tercera dosis.

Cuba, primer país en inmunizar a toda su población con vacunas propias

CECMED AUTORIZA INICIO DE ENSAYO CLÍNICO CON SOBERANA PLUS EN NIÑOS CONVALECIENTES

La máster en Ciencias Olga Lidia Jacobo Casanueva, directora del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed), anunció, durante su intervención en el espacio televisivo, el autorizo por parte de esa institución para iniciar el ensayo clínico con la vacuna Soberana Plus, del Instituto Finlay de Vacunas (IFV), en niños convalecientes.

«Es una buena noticia para la familia cubana, pues las niñas y niños se están vacunando con el esquema establecido, pero aquellos menores que ya padecieron la enfermedad también van a tener la oportunidad de tener su dosis de refuerzo», dijo la especialista.

Al respecto explicó que está previsto que participen en esta prueba unos 530 niños procedentes de las provincias de La Habana y Cienfuegos.

«Queremos transmitir a las familias mucha confianza. Estos niños pueden comenzar la escuela, pues haber padecido la enfermedad les deja cierta protección que los ayuda, aunque toda la industria biotecnológica está trabajando para hacer estudios en relación con las dosis de refuerzo, un elemento importante ante las nuevas variantes del virus», puntualizó.

Jacobo Casanueva expuso que en la aprobación del esquema heterólogo de dos dosis de Soberana 02 más una dosis de Soberana Plus, en los niños, han sido muy rigurosos desde el punto de vista científico y regulatorio, en lo cual Cuba cuenta con una amplia experiencia respecto a la vacunación infantil.

Acerca de la rigurosidad del proceso, la Directora del Cecmed expresó que todo se ha basado en la evidencia científica que los especialistas presentaron a la autoridad regulatoria, la cual ha sido inspeccionada con minuciosidad, tanto en las plantas certificadas como en los sitios donde se desarrollaron los ensayos.

De la vacuna Soberana Plus, Olga Lidia Jacobo manifestó que «es muy beneficiosa para los convalecientes, pues se ha observado que, una vez que han padecido la enfermedad, los títulos de anticuerpos no quedan altos, mientras que al recibir una dosis de Soberana Plus, el 80 % de los sujetos desarrollaron un incremento significativo de la concentración de anticuerpos».

Respecto al resto de los ensayos clínicos que se realizan y las nuevas solicitudes de autorización, la especialista dijo que se está a la espera de los resultados del estudio clínico en población pediátrica con la vacuna Abdala en Camagüey, el cual ya se encuentra en la etapa de procesamiento de las muestras, y cuyos resultados parecen alentadores y permitirán a Cuba disponer de dos vacunas para su población infantil.

Brindaremos las posibilidades que tiene el círculo infantil como vacunatorio para los niños

LA RESPUESTA DE SOBERANA EN NIÑOS ES «ESPECTACULAR»

El doctor Vicente Vérez Bencomo, director del IFV, expresó, al referirse al uso de las vacunas Soberanas en población pediátrica, que «diseñamos una vacuna para niños sobre la base de una plataforma muy conocida y segura que indicaba que funcionaba muy bien, y que luego tratamos de extrapolarla a los adultos, pero en todo momento fue para niños».

Sobre el proceso en edades pediátricas, Vérez Bencomo puntualizó que, con la segunda dosis de Soberana 02 hay una respuesta en todos los niños de tres a 11 años, y en más del 90 % de los adolescentes, cuando en los adultos es de un 75 %, mientras que con la tercera la respuesta se refuerza de «manera impresionante», pues en el caso de los niños de tres a 11 años, el 90 % alcanza el 80 % de las inhibiciones.

«El proceso de vacunación pediátrica nos estremece cuando vemos a los más de 1,5 millones de inmunizados con muy pocos eventos adversos, dando un paso importante en la cobertura del país y cerrando la potencial circulación del virus», recalcó el directivo.

Sobre la apertura de los centros docentes, vinculada a la vacunación, comentó que será un proceso consensuado, complejo, coordinado entre el Minsap y el Ministerio de Educación, y que se ajustará en la misma medida en que transcurra, destacando que en ningún país que ha abierto sus escuelas, los niños están vacunados.

Igualmente, señaló Vérez Bencomo que «estamos en condiciones de avanzar, se está haciendo un esfuerzo importante porque todos los resultados científicos alcanzados sean valorados a escala internacional».

Marcha con éxito la intervención sanitaria en Cuba

¿POR QUÉ VACUNAR AL CONVALECIENTE?

En el caso de una modificación del virus, el convaleciente se está exponiendo a una potencial reinfección, según un estudio que se llevó a cabo con especialistas italianos. Por ello, Vérez Bencomo explicó que, una vez que se administra la Soberana Plus, aumenta la capacidad de neutralización de la variante Delta, donde responden mejor convalecientes que tuvieron la enfermedad en una forma moderada, y en menor medida los que la tuvieron de forma leve o asintomática.

Sobre Soberana 01, expuso que se ha desarrollado como un potencial refuerzo alternativo a la Plus, viéndose como un estímulo mayor a quienes tienen una menor inmunidad.

Eulogio Pimentel Vázquez, vicepresidente de BioCubaFarma, refirió que, como promedio, para producir una dosis de una vacuna se necesitan 10 000 surtidos diferentes que, por su especialización, habitualmente provienen de unos 300 fabricantes localizados como promedio en 30 países.

Recalcó que la gestión logística en nuestra industria es muy compleja, incluso para naciones más desarrolladas, y marcada además por el asedio en todas las transacciones económicas y financieras como consecuencia del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra la Isla.

«Que Cuba tenga el conocimiento en la administración de las dosis de la vacunación se logra al ser este un proceso diseñado y en coordinación estrecha con Salud Pública», concluyó.

Cuba entre las naciones del mundo que encabezan la vacunación anti-COVID-19

Autor: Liz Conde Sánchez | internet@granma.cu

