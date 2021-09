Iniciará mañana en Santiago de Cuba XXXI Festival y Concurso de la Radio Joven Antonio Lloga in memoriam(Audio+Video)

Posted in

Taller y Concurso Antonio Lloga in memorian

Audio: Rey Luis Guerra (Radio Mambí)

A partir de mañana -del 23 al 26 de septiembre de 2021- sesionará desde en Santiago de Cuba el XXXI Festival y Concurso de la Radio Joven Antonio Lloga in memoriam, por segundo año consecutivo de forma virtual y participación directa aferrada a las medidas higiénico-sanitarias ante el peligro de la COVID-19.

El XXXI Festival y Concurso de la Radio Joven Antonio Lloga in memoriam, como se aclaró en su convocatoria, priorizará el reconocimiento a lo mejor de la realización radial hecha por jóvenes en Cuba, a celebrarse del 23 al 26 de septiembre de 2021 en la ciudad de Santiago de Cuba de forma virtual y con el apoyo del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) y la Dirección Provincial de Cultura del territorio.

Acogerá Santiago de Cuba XXX Festival y Concurso Antonio Lloga in memoria.Imagen: Santiago Romero Chang.

El XXXI Festival y Concurso de la Radio Joven Antonio Lloga, estará dedicado a la actuación femenina dentro del espacio radial. En consecuencia, las sesiones teóricas incluirán paneles sobre estas temáticas y espacios de intercambio de investigaciones y experiencias en función de profundizar en los procesos innovadores de la realización radial.

En el XXXI Festival y Concurso de la Radio Joven Antonio Lloga in memoriam podrán participar los realizadores de la Radio Cubana, que tengan hasta 35 años de edad, sean o no miembros de la AHS. Se concursará en todos los géneros radiales con muestras que no superen la hora de duración. En caso de programas que habitualmente rebasen ese tiempo, se aceptan ediciones resúmenes.

Las obras son acompañadas con el guion, y cada grabación lleva adjunta la Planilla de Inscripción al evento. Se podrá participar con no más de dos programas por especialidad. En caso de que se viole esta norma, el jurado tendrá la potestad de seleccionar los que concursarán por cada participante.

Serán premiadas las especialidades individuales de: dirección, libreto o guion, grabación y edición, diseño sonoro o musicalización, locución y actuación.

El jurado del XXXI Festival y Concurso de la Radio Joven Antonio Lloga in memoriam, entregará un Premio Especial a quien mejor refleje el arte experimental en el medio, consistente en 5 000 pesos y el Gran Premio Antonio LLoga In Memoriam, consistente en diploma acreditativo y un pago de 10 000 pesos. De igual forma un grupo de instituciones entregarán premios colaterales.

Los investigadores, estudiantes universitarios y realizadores del medio que posean investigaciones o proyectos relaciona-dos con la dedicatoria del evento podrán optar por su participación en las sesiones teóricas enviando un texto resumen de la propuesta, que no exceda las 250 palabras. Los resúmenes en el XXXI Festival y Concurso de la Radio Joven Antonio Lloga in memoriam se aceptarán hasta el 30 de agosto de 2021 y serán evaluados por un Comité Académico que organizará los paneles y conferencias.

Las obras del XXXI Festival y Concurso de la Radio Joven Antonio Lloga in memoriam deben ser entregadas en formato digital en cualquiera de las sedes de la AHS del país antes del 30 de junio de 2021, y en la filial de Santiago de Cuba hasta el 30 de julio de 2021, junto a la planilla de inscripción, que podrá descargarse en el sitio www.ahs.cu, debidamente completada con los datos que se solicitan. El fallo del jurado será inapelable. La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases.

Taller y Concurso Antonio Lloga in memorian

En Video: Memorias del XXX Festival Nacional de la Radio Joven Antonio Lloga In Memoriam

Taller y Concurso Antonio Lloga in memorian

XXXI Festival y Concurso de la Radio Joven Antonio Lloga in memoriam

Por: Dr. Avelino Víctor Couceiro Rodríguez

Una de las funciones por agradecer a varios eventos, es que su sólo nombre, impide que algunos hitos de la cultura languidezcan en el polvo del olvido, y así se desaprovechen tan magníficas oportunidades para una mejor formación de las nuevas generaciones. Ello es el caso del Festival Nacional de la Radio Joven Antonio Lloga Simón, en Santiago de Cuba.

Igual el eterno agradecimiento es para quienes se han dedicado a investigar y promover de disímiles maneras, a esos y otros hitos culturales.

En este caso me refiero a Josefa Bracero Torres con su antológico libro Otros rostros que se escuchan (en particular, entre sus páginas 27 y 29, Estreché sus manos muchas veces, colección “Voces” de Letras Cubanas, 2007; y al periodista Reinaldo Cedeño Pineda, Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro, en cuyo artículo publicado en el diario Juventud Rebelde se inspiró Bracero Torres para el texto citado.

Nació con la radio cubana (en 1922), casi hermanos de un mismo parto, este 5 de septiembre se conmemoran 24 años del fallecimiento de Antonio Lloga Simón, quien en 1937 formaba un cuadro de declamación con sus alumnos, en la escuelita del territorio occidental de San Antonio de Río Blanco.

Ya en 1938, con solo 16 años, comenzó como locutor y actor en la emisora CMCH, lo que luego continuó en otras emisoras radiales de diversas regiones cubanas, como RHC Cadena Azul, Radio Progreso, la Cadena Oriental de Radio, CMKH y CMKS de Guantánamo, y CMKG de Las Tunas.

Los aportes que hizo desde la CMKC de Santiago de Cuba, son valorados con ahínco, por su vastísima obra dramática, además de haber creado en 1968 el primer noticiario infantil, antaño con las voces de sus hijos Carlos, Gustavo y Scherezade. En febrero de 1999 otra inmensa de la radio cubana, la radialista Carmen Solar, reconocía en entrevista a Josefa Bracero que ese fue el programa que serviría de base para crear en Radio Progreso, El corresponsal Rapilisto.

De la prolífera obra de Antonio Lloga, el espacio El festival del saber, llegó a ser la máxima aspiración de los muchachos que asistían a su taller-escuela de actuación en la CMKC; y el estilo de La familia del lío, fue el que en vano, trató de copiar la producción humorística de otras plantas del país.

En el mismo Santiago de Cuba, el laureado escritor José Soler Puig (autor de Bertillón 166) reconocía entre las actuaciones más brillantes a su obra radial, al gallego personificado por Lloga en El macho y el guanajo. La propia Bracero da fe de la modestia y sencillez de Lloga.

En su artículo, Cedeño remedaba que Lloga, “en su afán de la veracidad y la inspiración”, solía ir a los lugares sedes de los acontecimientos; así, para Cuando el monte ruge, que aborda el tema de la emigración francesa a la Sierra Maestra, estableció su campamento en La Gran Piedra; dicha obra fue recreada por el Grupo Dramático de Radio Cadena Agramonte, a principios de la década de los años 70. Lloga los asesoró personalmente y para ello se radicó en la ciudad Camagüey; realización de la que luego expresaría su mucha satisfacción, para beneplácito de todos los involucrados.

A diez años de su deceso, con toda razón y justicia, … y para perpetuar su legado, se concibió el Festival Nacional de la Radio Joven Antonio Llogain Memoriam; evento que es taller y concurso, y que, con tanta ética como inteligencia, se ha multiplicado en cuantiosas acciones y propiciando otros eventos, y ha sabido honrarse honrando a quienes lo merecen por su obra en la radio en cualquier rincón cubano.

Y no son pocas las significativas cimas de la cultura radial cubana que, al ser allí reconocidos, y al compartirlos y protagonizarlos de las más disímiles maneras y en los más diversos grados, los han potenciado y expandido, incluido el legado de Antonio Lloga Simón, mucho más allá del tiempo y el espacio.

Iviana Ortiz Mayet, , locutora y estomatóloga, Premio Lloga in Memoriam

Así, por ejemplo, Iván Pérez Ramírez, mucho antes de ser reconocido como Premio Nacional de la Radio en el año 2011, recuerda cuando del 13 al 15 de septiembre de 1996 en Santiago de Cuba, tuvo lugar el IX Taller y Concurso Nacional de Radio Joven Antonio Lloga in Memoriam; dentro del cual, a la sazón, el sábado 14 fue el moderador del taller La musicalización en la radio, todo un acontecimiento para los asistentes a ese evento de radiofonistas cubanos