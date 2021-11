¡Los 10 millones van! (+Video)

Posted in

Abdala, el tope de vacunables se está alcanzando entre una población de poco más de 11 millones

Y sí, fueron. Lo logramos. Llegamos y sobrepasamos esa cifra «mágica» de personas con una primera dosis de nuestras Soberanas o Abdala. Una extraordinaria hazaña en la que apenas reparamos, inmersos en nuestras cotidianidades.

Esto quiere decir que el tope de vacunables se está alcanzando entre una población de poco más de 11 millones y, por tanto, muy pronto el país «cerrará» por completo la inmunización, aunque ya se anuncian los esquemas de refuerzo.

Lo siento por quienes detestan las viejas consignas. Escucho el ensordecedor silencio de tantos que pronosticaron las calles abarrotadas de muertos y se burlaron de cada paso de Cuba ante la pandemia.

A mí, particularmente, me gusta esta consigna. Me hace vivo a Fidel. Es memoria ardiente de lo que no conseguimos ayer, pero sí hoy.

Candidato vacunal Soberana 02, por el Centro Nacional de Biopreparados (BioCen)

Autor: Omar Valiño | internet@granma.cu