Cuba joven con el 5° lugar en Cali-Valle (+ Fotos y video)

Cuba joven con el quinto lugar en Cali-Valle

Cuba joven.- Daniela Fonseca, de tenis de mesa, y el boxeador Ronny Álvarez fueron los abanderados de la delegación cubana en la ceremonia de clausura de los I Juegos Panamericanos Juveniles que, desde el pasado 25 de noviembre, acogieron la ciudad de Cali y otras localidades del Valle del Cauca, Colombia, y donde el quinto lugar alcanzado entre los países participantes puso de manifiesto la calidad de los atletas de la Mayor de las Antillas.

La cosecha de 70 preseas –29 de oro, 15 de los varones y 14 de las mujeres– que aseguró a la Isla por encima de naciones fuertes como Argentina, fue el más fehaciente reflejo de la labor desarrollada con nuestros noveles atletas en pro de resultados competitivos y acorde con los propósitos de la equidad de género, un asunto impulsado en los últimos años por el Comité Olímpico Internacional.



Brillaron más nuestros deportistas porque, como hicieron notar en sus declaraciones, se hallan en etapa de

preparación, no competitiva, como fue el caso del atletismo, que en agosto tuvo el Campeonato Mundial Juvenil, en Nairobi, Kenya, y ahora en Colombia ganó seis preseas doradas femeninas, con dúo de oro y plata, como el de Silinda Morales y Melany Matheus, y tres primeros lugares del masculino.



No es posible soslayar, como lo más sobresaliente, las tres preseas, dos de oro y un bronce, de Anisley García, en clavados, o las diez de la lucha, el deporte que más aportó (siete los varones y tres las mujeres), con nota especial de Arturo Silot (97 kilogramos), quien venció en la libre al representante de Estados Unidos, Peter Casale, país líder mundial.



También el boxeo se distinguió, con cuatro doradas, y el canotaje con Katherine Nuevo, todos dentro de una delegación entregada al máximo en cada prueba.



Cuba participó en 26 de los 39 deportes convocados, y el hecho de no haber tenido competidores en 190 pruebas de las 311 ejecutadas, exalta la eficiencia competitiva de la delegación.

Total de medallas de Cuba: 70

Oro: 29

Plata: 19

Bronce: 22

