Celebrado último sábado de las Noches Santiagueras 2021

Noches Santiagueras. Foto: Santiago Romero Chang

Noches Santiagueras

Fotos: Santiago Romero Chang

En Santiago de Cuba fue celebrado el último sábado del proyecto de reanimación, popularmente, conocido como Las Noches Santiagueras, iniciativa ahora extendida por varias provincias del país, aunque en estas Pascuas seguirán los festejos en los nueve municipios de esta provincia sur oriental.

Así lo corroboró la CMKC, Radio Revolución, José Ramón Monteagudo Ruíz, Primer Secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), acompañado de Beatriz Johnson Urrutia, Gobernadora, Miembro del Consejo de Estado e integrante del Comité Central del Partido, además, de otros dirigentes del PCC y del Poder Popular.

Noches Santiagueras. Foto: Santiago Romero Chang

Esta Noche Santiaguera se caracterizó por una sostenida afluencia del pueblo, la creciente variedad de ofertas comerciales y gastronómicas, la participación de cuentapropistas, Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas santiagueras con sus propuestas en carpas con estanterías y tablillas de precios.

Las observaciones fueron dirigidas -nuevamente- a los precios, el cuidado del detalle en la gestión de ventas y la necesidad del aumento de los volúmenes de producciones y con calidad.

No faltaron las animaciones artístico-culturales, desfiles de modas, el mensaje de paz, seguridad y unidad, ora para prevenir nuevos rebrotes por covid-19, ora por un año de recuperación en todos los órdenes y en resistencia contra el bloqueo económico. comercial y financiero que refuerza el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.

Noches Santiagueras. Foto: Santiago Romero Chang

Con un nuevo diseño en las propuestas culturales, y la reanimacion del comercio, la gastronomia y los servicios, la familia en Santiago de Cuba disfruta a plenitud de las tradicionales noches santiagueras. Esta actividad principal de esparcimiento para jovenes y adultos eleva la espiritualidad de esta ciudad que vive y renace.

Noches Santiagueras. Foto: Santiago Romero Chang

Los festejos se extendieron por toda la Plaza de Marte, el Malecón santiaguero y la avenida Victoriano Garzón, aunque CMKC también constató animaciones en varios puntos de Trocha, San Pedrito y en Enramadas.

Noches Santiagueras. Foto: Santiago Romero Chang

Noches Santiagueras. Foto: Santiago Romero Chang

Noches Santiagueras. Foto: Santiago Romero Chang

Noches Santiagueras. Foto: Santiago Romero Chang

Noches Santiagueras. Foto: Santiago Romero Chang

En el sur oriental de Cuba regresan las Noches Santiagueras con la normalización tras la pandemia por COVID-19 y la alegría que nos traen las vacunas cubanas, además de un grupo de medidas higiénico-sanitarias con la voluntad popular y del gobierno.

Noches Santiagueras. Foto: Santiago Romero Chang

Noches Santiagueras. Foto: Santiago Romero Chang

Noches Santiagueras. Foto: Santiago Romero Chang

Noches Santiagueras. Foto: Santiago Romero Chang

Noches Santiagueras. Foto: Santiago Romero Chang

Por: Nazín Salomón Ismael

Los atractivos culturales de la noche ya regresan a las calles de Santiago de Cuba. Refrescantes matices de la ciudad que retoman buenos hábitos comunes, de andares y bullicios; música «accidental» en cada vecindario, y coloridas luces que «prenden» las arterias principales.

Como es típico, el emparedado con lechón asado aparece en una que otra esquina y suele «empatizarse» con una buena cerveza fría. El dulce recién horneado atrae a los pequeños mientras los adultos celebran el buen ron cubano.



En estas últimas semanas se comienza a apreciar una rutina necesaria. Luego del trabajo semanal los habitantes del Chago solíamos buscar un panorama diferente; enajenador, en el buen sentido; y para nada catatónico pues voluntad hay de sobra.



Es cierto que quizás una noche no alcanza para todos, lo mismo ocurre con las ofertas gastronómicas y servicios algunos de los cuales pudieran mantenerse durante la semana. Debemos tener presente que aún existe una pandemia que nos atosiga, por lo que las aglomeraciones no son recomendables aunque formen parte de este «nuevo inicio».



Ojo con los niños, algunos descuidan sus mascarillas en zonas públicas mientras juegan. También los adultos se confían. Es responsabilidad de todos la permanencia de estos espacios socializadores, los cuales quizás, en poco tiempo, vuelven a ser abundantes a medida que ganemos la batalla contra la Covid-19.



Verdaderamente, «ya esto hacía falta», como bien publicaran en sus redes sociales varios internautas. El sentir colectivo no se equivoca al respecto. Santiago de Cuba es tierra de jolgorio, folklor, amigos en parques con guitarra en mano y coro improvisado. Esa «vida» no puede faltar en esta ciudad; ese sabor a cubanía que se añoraba.