Diputada santiaguera Mariusha y sus razones contra el bloqueo. Foto y video: Santiago Romero Chang



Audio: Betty Beatón Ruíz

Foto y video: Santiago Romero Chang

Diputada santiaguera; «Soy cubana en contra del bloqueo, soy revolucionaria, soy comunista y no por donma, por convicción-«; ella es Mariusha Lenzano Pascual, trabajadora del Puerto Guillermón Moncada y Diputada al Parlamento Cubano, otra santiaguera que alza su voz contra el bloqueo yanqui.

Agrega la Diputada santiaguera: «Estoy convencida de mi obligación, de mi devoción, mi respeto hacia mis ancestros, mi futuro, mis hijos y nietos y hacia todos mis compañeros, todos mis electores cubanos, enteramente, que quieren hacer revolución, por eso, no al bloqueo.»

Desde la cotidianidad, las cubanas y los cubanos, sentimos duramente el azote del bloqueo yanqui, sobreponernos a él, vivir a pesar de las carencias, buscar la felicidad cuando otros intentan asfixiarnos con carencias, son corazas con las que este pueblo sale al combate, día a día.



Así lo asume estas mujer santiaguera, «Sigo a la Revolución, porque estoy convencida que con todas las carencias, en lo más lindo que nos puede suceder, lindo ver cuando comience el curso -estoy ansiosa- porque cuando comienza el curso no hay nada más lindo que ver a los niños ir a la escuela vestidos con su informe; los niños solos, eso es importante, la palabra solos, yo tuve la oportunidad de cumplir dos misiones internacionalistas y los padres llevan a los hijos y buscan a los hijos por miedo al secuestro, por miedo a la droga, por miedo al robo.»

La Diputada santiaguera Mariusha y sus razones contra el bloqueo: Unidos hacemos Cuba.

Foto: Santiago Romero Chang

«Nosotros no, nosotros a nuestros hijos cuando alcanzan ya la edad de siete a ocho años, los niños sin peligro a la escuela, por eso yo amo la Revolución, porque me educaron, porque mi familia lo hizo desde la colonia. Yo amo a la Revolución, porque la Revolución todos los días me demuestra que vale la pena.«

«Vale la pena pelear por ella, vale la pena defender los logros que tenemos, con todas las carencias, con todas las carencias del mundo, pero cuando analizamos que la carencia del mundo están sustentada en un bloqueo que cada vez más férreo, o simplemente, no están tirando bomba con cada ley de bloqueo, por eso, es que todos debemos gritar, No al bloqueo, por eso, el mundo se está uniendo a nosotros, porque -solamente- un pueblo como Cuba, como Cuba puede soportar un bloqueo.«

Efectuado en el puerto Guillermón Moncada de Santiago de Cuba acto provincial de cierre de los compromisos del sindicato de los trabajadores del transporte y Puertos. Al calor de los reconocimientos se subrayó por el colectivo obrero el compromiso de NO parar las labores de cargas y descargas, a pesar de las presiones del actual bloqueo norteamericano contra Cuba. Video: CMKC, Radio Revolución

¡NO al bloqueo contra Cuba!. Solidaridad que se multiplica en el mundo

Más sobre el tema del bloqueo a Cuba:

Cuba vive hace casi 60 años bajo el asedio de un virus tan feroz como el que hoy azota a la humanidad. En sus seis décadas de aplicación, el bloqueo ha sido recrudecido en los momentos de mayor vulnerabilidad para el pueblo cubano. Arreciarlo en el contexto actual obliga a nuestro país a luchar contra la mayor pandemia en décadas y contra el sistema de medidas coercitivas más largo y abarcador de la historia. No existe justificación alguna para tamaña crueldad.

El Gobierno de Estados Unidos identificó en la crisis generada por la COVID-19 una aliada para su política hostil contra Cuba. La malvada intención de fortalecer el bloqueo en esta coyuntura revela su particular rostro inhumano y el marcado interés de aprovechar la recesión económica que acompaña a la pandemia para promover inestabilidad social y rendir al pueblo cubano por hambre, carencias y necesidades.

El bloqueo es real y es el principal escollo para avanzar en la búsqueda de la prosperidad y el bienestar de la población cubana. Desconocer su existencia sería no solo faltar a la verdad, sino también insultar a un pueblo que no ha conocido otro paradigma de desarrollo que aquel marcado por el más cruento bloqueo aplicado contra país alguno.