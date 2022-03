Posted in

Premios a Yailén Aguilar Rodríguez -en Radio- y Santiago Romero Chang -en Digital- en Taller “De Martí a Fidel: la Prensa”

Fotos y video: Santiago Romero Chang

Santiago de Cuba, Premios en Taller “De Martí a Fidel: la Prensa”- Los periodistas de #CMKC Santiago Romero Chang y Yailén Aguilar Rodríguez se alzaron con el premio en la categoria Digital y de Radio, respectivamente, en el Taller Nacional de Martí a Fidel: la prensa.



El evento se desarrolló en #SantiagodeCuba y es una de las principales actividades que cada año realiza la UPEC de esta urbe oriental por el Día de la prensa Cubana, a celebrarse, este 14 de marzo

“No puedo disimular que estoy muy contenta y feliz de que podamos reunirnos hoy aquí. Cuando los días parecían tan aciagos y nuestra casa estaba gris, había personas impulsando que esta sede se reabriera más bonita para que siguiera siendo el mejor lugar para compartir ideas, para defender la Revolución: la casa de los conocimientos”.

Premios a Yailén Aguilar Rodríguez -en Radio- y Santiago Romero Chang -en Digital- en Taller “De Martí a Fidel: la Prensa”

Así lo expresó emocionada Lourdes Palau Vázquez, presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba en la provincia santiaguera, mientras se reinauguraba la Casa de la Upec en este territorio suroriental, luego de momentos muy difíciles marcados por la pandemia de Covid 19.

“En aquellos días me paraba en la puerta y veía cómo íbamos perdiendo compañeros víctimas de esa fatal enfermedad, y la verdad me sentía muy abatida porque pensaba que nunca podríamos estar otra vez como estamos hoy. Por eso me siento contenta, pues tenemos la posibilidad en esta mañana de contar con una casa con un mejor color, para rendir tributo también a dos próceres de nuestra nación que dejaron su impronta en el periodismo cubano: nada más y nada menos que José Martí y Fidel Castro”, y continuó la directiva:

“Nuestro Taller “De Martí a Fidel: la Prensa” hoy tiene una connotación muy particular, por todo el entramaje que vivimos tanto a nivel de país como internacional, muy complicado, donde nuestra labor es más comprometida y tiene que ser mucho más precisa”, expresó.

Para que este empeño pudiera ser posible, la dirección nacional de la Upec, invirtió alrededor de dos millones de pesos, y se contó con el apoyo de la Gobernadora y la esfera ideológica del Partido en la provincia, una brigada de obreros del Fondo Cubano de Bienes Culturales, los trabajadores de la propia Upec, además de la delegación de jubilados “Ernesto Medialdea”, que donó el busto del Apóstol que hoy preside la entrada de la remodelada Casa de la Prensa.

Premios a Yailén Aguilar Rodríguez -en Radio- y Santiago Romero Chang -en Digital- en Taller “De Martí a Fidel: la Prensa”

Yudelkis Ortiz Barceló, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba, presente en el acontecimiento, fue testigo del trabajo que costó poder cumplir el sueño de lograr un mejor confort en este espacio para que los periodistas se juntaran y pudieran seguir construyendo ese periodismo sincero y revolucionario que se hace en nuestro país y especialmente en la provincia.

“Hoy el sueño se ha hecho realidad y verdaderamente ha superado todo lo que tiene que ver con la cultura del detalle, con el buen gusto, y sé que entre tanta inteligencia podrán mantener y seguir valorando esta casa que es de ustedes, de nosotros, para compartir saberes, opiniones, y para continuar construyendo también desde el periodismo y la opinión pública una Revolución y una provincia mucho mejor. Muchísimas felicidades a todos y disfruten su casa”, dijo Ortiz Barceló.

Con este preámbulo se desarrolló el Taller Nacional «De Martí a Fidel: la Prensa», que se prestigió con la conferencia del Dr. Manuel Pevida Pupo profesor titular del Departamento de Historia y Patrimonio de la Universidad de Oriente, y vicepresidente de la Cátedra Honorífica para el estudio del pensamiento y la obra de Fidel Castro Ruz de la propia casa de altos estudios.

“Fidel y Santiago: recuerdos imborrables”, dio un panorama pormenorizado de la relación del eterno Comandante en Jefe con la Ciudad Héroe, desde 1933 cuando con solo 6 años de edad el indiscutible Líder Histórico de nuestra Revolución llegó a esta urbe indómita. Aquí, conoció el mar y tuvo sus primeras expresiones de rebeldía.

Pasajes históricos, frases y fotos, amenizaron la emotiva conferencia donde muchos de los periodistas presentes compartieron sus anécdotas laborales y personales con el invicto Fidel. Se presentaron evidencias, además, de las 138 visitas que realizó el Comandante a la que él llamó la “capital moral de la Revolución”, desde 1959 al 2003; aunque no caben dudas de que desde el 2016 es perenne su presencia en Santiago de Cuba, más allá de la muerte.

El encuentro sirvió para dar a conocer los premios del mencionado Taller, donde se presentaron 18 trabajos en prensa escrita, digital y radio. La presidenta de la Sociedad Cultural José Martí en esta provincia, Dra. C. Yanet Leal Cosme, profesora titular del Departamento de Marxismo de la Universidad de Oriente, estuvo a cargo esa misión.

“Todos los productos comunicativos se relacionaron con la obra de José Martí, la asunción de su personalidad por el pueblo, e incluso algunos valoraron la figura de Fidel Castro. Por ello en la especialidad de Prensa Digital el premiado es Santiago Romero Chang, con su trabajo: “José Martí, oculto y abierto”. En esta misma categoría se le otorga una mención a Beatriz Vaillant Rodríguez por “Santiago de Cuba, el homenaje eterno a Fidel”. En Prensa Escrita la premiada es Aída Quintero Dip con el artículo “Te portaste bien, te felicito. Lo dijo Fidel”.

“En la categoría de Radio la competencia fue más fuerte, con un total de 10 trabajos maravillosos, con alta calidad, precisión y entrega, donde se refleja mucho el amor a la Historia y a las figuras insignes de la prensa. La premiada en este particular es Yailén Aguilar Rodríguez, con el trabajo “De Martí a Fidel: la nueva generación”. Aquí se otorgaron además dos menciones: una para Reinaldo Cedeño, con la serie “Martí nunca pasa”, y la segunda para Idalberto Aguilar Macías, con “Martí y Maceo más allá de las discrepancias”, precisó la representante del jurado.

Premios a Yailén Aguilar Rodríguez -en Radio- y Santiago Romero Chang -en Digital- en Taller “De Martí a Fidel: la Prensa”

Así, con un evento de lujo, quedó reabierta la Casa de los Periodistas en Santiago de Cuba, un espacio que se extrañaba en la ciudad y que ya se encuentra a disposición de todos los profesionales de la prensa en el territorio, para continuar construyendo el país que queremos desde las imágenes, los sonidos y las palabras.

ODETTE ELENA RAMOS COLÁS