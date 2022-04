Zoe Lemus y sus creaciones en el Laboratorios Farmacéuticos Oriente. Innovación y Desarrollo

Por: Orlando Amaro Álvarez

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la Republica Miguel Díaz-Canel Bermúdez aprobó mediante decreto divulgado este fin de semana de Abril 2022, otorgar el Titulo Honorifico de Héroe y Heroína del Trabajo a 13 eminentes científicos y para orgullo de los santiagueros mereció la «Estrella Dorada» la investigadora Master Martha Zoe Lemus Rodríguez, del Laboratorio Farmacéutico Oriente.

La santiaguera Martha Zoe Lemus Rodríguez es una personalidad destacada de la ciencia cubana, con una larga y fructífera trayectoria como científica, específicamente en el campo de la farmacotecnia en su aplicación a la medicina, con vasta experiencia como investigadora en el desarrollo y formulación de medicamentos y productos naturales.

La científica del Laboratorio Farmacéutico Oriente, a quien se le aprobó este sábado el Titulo Honorifico de Heroína del Trabajo de la República de Cuba recientemente fue distinguida nuevamente con la distinción de Vanguardia Nacional y recibio la llave de la Ciudad de Santiago de Cuba.

En información ofrecida por Yuditxa Sarmiento Rodicio, Secretaria General del Sindicato Provincial de los Trabajadores de la Salud y BioCubafarma, en los días finales del corriente Abril y en el marco de las actividades por el 1ERO de Mayo se le impondrá la «Estrella Dorada» a Martha Zoe Lemus Rodríguez en el Centro de Protocolo «El Laguito» de la Capital Cubana.

Esta suroriental provincia suma ahora 23 los Héroes y Heroínas del Trabajo de la República de Cuba y un número importante se mantiene activo.

Las Aspirinas 81 revestidas de Zoe Lemus Rodríguez

Audio y texto: Cary Ferriols Solán

Zoe Lemus- Aspirinas 81 no sólo para los dolores de cabeza, la científica santiaguera Zoe Lemus, asegura que facilita mejoras en dolencias cerebrovasculares, razones para quedar nominado este fármaco para el Premio de Innovación.



Martha Zoe Lemus es conocida en Santiago de Cuba por sus logros en la ciencia durante décadas. Aunque nació en las Tunas, llegó a esta ciudad con 18 años para estudiar en la Universidad de Oriente y aquí no solo encontró el amor de su vida, sino que echó sus raíces para no irse nunca más.



Martha Zoe Lemus– Ella es ingeniera química, trabaja en el Laboratorio Farmacéutico de Oriente y considera que su faceta como desarrolladora de medicamentos ha sido la que más la ha dado a conocer a los santiagueros.

Zoe Lemus y las tabletas de Moringa. Laboratorios Farmacéuticos Oriente. Innovación y Desarrollo.

¿Ha escuchado usted hablar alguna vez de la tableta de anamú?

Pues el nombre de Zoe Lemus está detrás del desarrollo de este medicamento herbario registrado como estimulante, que lo utilizan los enfermos de cáncer que están inmunodeprimidos debido a que reciben radioterapia.

Martha Zoe Lemus “Hemos hecho producciones grandes, pero no tan grandes como para poder llevarlas a toda Cuba como pudiéramos hacerlo si hubiéramos tenido la planta medicinal en la escala requerida.

Eso ha permitido que muchos enfermos de cáncer se curen aquí y que me llamen y me busquen por eso, de lo que estoy muy agradecida”.

En ocasión de los 500 años de la ciudad, Zoe Lemus ha regalado a su ciudad un nuevo producto, la tableta masticable de desitina de soya, que produce la planta procesadora de soya de Santiago, única del país.

Se trata de una sustancia destinada a combatir los problemas con los líquidos, y que también ha tenido muy buena aceptación en la población.

Martha Zoe Lemus– “Aunque no nací aquí, yo me siento muy compenetrada con la ciudad y sus habitantes. La gente es muy peculiar, es la riqueza mayor que tenemos, son calurosas y serviciales, dispuestas a brindar lo que sea en caso de necesidad y cuando no hay tanta necesidad, espontáneas. Yo soy adicta al calor santiaguero, y cuando he ido a La Habana por razones de trabajo, me gusta mucho volver porque aquí es donde me siento mejor”.

“No es solo la agradable micro naturaleza, donde el relieve ese montañoso y especialmente llamativo y uno se para en cualquier lado y ve las montaña, es la esencia misma de lo identitario. Mis dos nietos estudian aquí y nacieron aquí, yo trato de enseñarles a ellos que uno puede ser ciudadano hasta del Polo Norte, pero la identidad es algo muy importante, como la sangre, como la piel, como uno mismo, si uno pierde la identidad lo pierde todo”.