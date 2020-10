Venezuela halla medicamento que anula 100% a la COVID-19 sin ningún tipo de toxicidad

Posted in

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo que a través del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) se realizaron estudios de una molécula DR10 la cual ha dado resultados positivos y demostró que es una medicina 100% efectiva para anular la COVID-19; detalló que se ha estudiado durante 6 meses en nuestro país y se ha probado en la aniquilación del virus.

Asimismo, informó que el fármaco se basa en la moléculaDR10, que se usa como tratamiento contra la hepatitis C, el virus de papiloma humano (VPH) y el ébola, así como otras enfermedades, la molécula probada en el IVIC sirve para combatir 100% la COVID-19 sin efectos colaterales. “Se ha aplicado también para hepatitis C y Virus de Papiloma Humano y no muestra toxicidad y derivada del ácido ursólico. Detalló el Mandatario Nacional.

El Presidente sostuvo que luego de ratificar con la Organización Mundial de la Salud (OMS) los resultados obtenidos, se procederá a la producción masiva de esta molécula, la cual será aportada a nivel mundial para la cura de la COVID-19 en el mundo. “Se procederá a preparar las alianzas internacionales para la producción masiva de esta molécula y aportarla a escala mundial como una cura para el virus” dijo.

Añadió que, en consecuencia, se ha certificado este estudio, con todas las pruebas necesarias y en los próximos días se procederá a construir la ruta para, a través de la OMS ratificar los resultados obtenidos por el instituto.

Señaló que Venezuela ha venido aplicando diversos tratamientos terapéuticos durante el combate contra la pandemia, entre los cuales destaca la aplicación de la ozonoterapia que ha arrojado también resultados favorables en pacientes afectados, según declaraciones de la Comisión Presidencial para el control de la enfermedad en la nación suramericana.

Tomado de RTVideo de VTV CANAL 8