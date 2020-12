Posted in

El Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su IX Legislatura sigue este jueves, luego de jornadas de debates, en las que los diputados analizaron los proyectos de ley sobre la Organización y Funcionamiento del Gobierno Provincial y del Consejo de la Administración Municipal, así como el control realizado a la atención a las quejas y peticiones de la población.

En la jornada de ayer, se informó sobre los aportes de la ciencia en el enfrentamiento a la COVID-19, y se revisó el cumplimiento del perfeccionamiento del Comercio Interior y los resultados de las producciones agropecuaria y azucarera.

Presidente Díaz Canel en debate parlamentario sobre ordenamiento económico y social

Agenda parlamentaria en los días 16 y 17 de diciembre

El Sexto Período Ordinario de Sesiones de la ANPP tratará los siguientes puntos.

Información por Salud Pública sobre los aportes de la ciencia en el enfrentamiento a la COVID-19.

Presentación del perfeccionamiento del comercio interior, a cargo del ministerio de esa actividad.

El Ministerio de la Agricultura y el grupo empresarial Azcuba expondrán los resultados y las perspectivas de la producción agropecuaria y de la industria azucarera.

Informe sobre la implementación de la tarea ordenamiento.

Elección de miembro del Consejo de Estado.

Día 17 de diciembre

Análisis del estimado de cumplimiento del Plan de la Economía Nacional en el año 2020 y propuesta de Plan para el 2021.

Ejecución estimada del Presupuesto del Estado del año 2020 y proyecto de Ley del Presupuesto para el año 2021.

Ratificación de acuerdos y disposiciones del Consejo de Estado.

Reajuste del cronograma legislativo.

Análisis del proyecto de Ley de Organización y Funcionamiento del Gobierno Provincial del Poder Popular.

Análisis del proyecto de Ley de Organización y Funcionamiento del Consejo de la Administración Municipal.

Propuesta de que el Ministerio de la Construcción sea objeto de la más alta fiscalización por la Asamblea Nacional, y le rinda cuenta de su gestión.

Propuesta de que el Gobierno Provincial del Poder Popular de Sancti Spíritus rinda cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones.

19:36 – Concluye primera jornada de la Asamblea Nacional

Concluye primera jornada del Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su IX Legislatura, luego de un intenso orden del día que incluyó información sobre Salud Pública, comercio interior, agricultura y la tarea ordenamiento.

19:27 – Proponen a Gerardo Hernández Nordelo como miembro del Consejo de Estado

El Consejo de Estado propuso para cubrir un cargo vacante a Gerardo Hernández Nordelo, tras un amplio proceso de consulta a los 586 diputados, quienes coincidieron en la trayectoria y los méritos del Héroe de la República.

Luego de cinco minutos de estudio de la biografía del candidato, se procedió a la elección mediante el voto libre y secreto.

19:23 – El control de los precios lleva un seguimiento y constancia por los organismos

Reiteró que se ayudará a todas las personas vulnerables y no habrá terapias de choque. “Pero la primera solución es darle empleo al que esté activo y en condición de trabajar, porque el trabajo debe ser la fuente de generación de riquezas”.

Al intervenir en el debate, el vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, detalló que para propiciar una mayor incorporación al trabajo se proyecta poner en explotación unos 30 000 empleos a partir de las políticas locales.

Pero no se trata, dijo, de crear subempleos o más gente haciendo lo mismo.

El titular ponderó la necesidad de lograr mayor autonomía de la empresa estatal y que produzca mayores incentivos para que exporte o venda a la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

Los cambios favorecen, además, a la industria nacional, porque encarecen las importaciones y le otorgan más competitividad.

En paralelo, argumentó Gil Fernández, “queremos lograr una flexibilización del sector no estatal, eliminando la lista de actividades, así como desarrollar las cooperativas. El objetivo es que todo cubano, con aptitud física para trabajar, no tenga un empleo y no recurra a la asistencia social.

Sobre el control de los precios, la titular de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, valoró que es un tema que, ahora más que nunca, lleva un seguimiento y constancia por los organismos.

En el escenario de la devaluación, donde se producirá una elevación de los costos, “no podemos permitir parasitismo”, manifestó la ministra y resaltó el papel que deberán tener los gobiernos locales y el pueblo.

18:48 – Todo se está revisando, incluyendo la tarifa eléctrica

El jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos dijo que la tarea más inmediata del proceso de ordenamiento es el estudio y análisis de todas las opiniones de la población, que se han podido recoger por haber anunciado detalladamente desde el día 10 el ordenamiento monetario y las medidas que la acompañan. “Todo se está revisando, incluyendo la tarifa eléctrica”, aseguró.

Pidió a la población que se estudien las normas jurídicas que acompañan esta tarea y no se dejen llevar por comentarios.

Murillo Jorge hizo mención también al enfrentamiento a los precios abusivos y especulativos, y ejemplificó que los precios en las ventas minoristas crecerán 1.6 veces. “Los precios en el Estado prácticamente no suben. Suben los productos que le quitamos los subsidios. Los de las tiendas casi no crecen”.

De ahí que no será en el sector estatal donde se producirá el incremento de precios, que es 1.6 veces, lo cual no afecta el salario real, ni su capacidad de compra.

El problema está en las formas de gestión no estatal, sector que vende 19 000 000 000. “Hay quien actúa muy irresponsable”.

El jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos reconoció que existen elementos objetivos para que se produzca la inflación: subida de ingresos, déficit de oferta y la subida de los costos en el sector por cuenta propia.

No obstante, prosiguió, hay una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios que establece como referencia a tener en cuenta los precios de julio de 2019.

“Se pondrán límites de precios, facultad que tendrán los gobiernos provinciales y municipales, en un nivel de crecimiento que los trabajadores por cuenta propia con los nuevos ingresos cubran sus costos”.

18:42 – El nuevo escenario cambiario estimula los encadenamientos productivos

Murillo Jorge destacó que el nuevo escenario cambiario estimula los encadenamientos productivos, comprarle a los productores nacionales en lugar de importar. Este proceso, a la par, requiere que las empresas “reaccionen”, así como los demás actores económicos.

Desmintió los falsos rumores de que la tarea ordenamiento tiene el objetivo de limitar el papel de las formas no estatales de gestión, contrario a lo aprobado en el Congreso del Partido. “No hay nada tan incierto como eso, pues de lo que se trata es de emparejar las condiciones de las empresas y los trabajadores por cuenta propia, cooperativas, estableciendo un único tipo de cambio”.

Por otro lado, Murillo Jorge comentó que con la venta de dólares entre entidades se están dando los primeros pasos de la participación de las empresas en el mercado cambiario.

18:24 – Las cuentas CL son un mecanismo de control de cambio

Sobre las cuentas CL, utilizadas en el sistema empresarial, acotó que se trata de un mecanismo de control de cambio. “Significa tener una autorización por ese monto para comprar divisas”.

“Todo el que exporte se queda con el 80% de la exportación. El que venda a Mariel se queda con el 80% de divisas. También se puede obtener divisas con aquellos productores que exportan o sustituyen importaciones y con los que vendan a las tiendas minoristas o mayoristas que comercializan productos en MLC”.

“El empresario sí recibe el 100 por ciento de las divisas. La empresa nacional le factura a la tienda en pesos, la tienda los divide al tipo de cambio y le vende al banco los dólares. En tanto la tienda le paga a la empresa en peso y le indica al banco que le ponga el ingreso de la empresa en la cuenta CL”, detalló.

18:09 – Ordenamiento monetario crea condiciones para quitarle trabas al sistema empresarial

Murillo Jorge subrayó que el ordenamiento monetario crea condiciones para quitarle trabas al sistema empresarial y pueda implementar, en un ambiente más natural, las 43 medidas aprobadas este año.

Se refirió a que la estructura de gastos del sistema empresarial, en un ambiente de 1×1 al adquirir materias primas, son el 34 por ciento. “Cuando tengamos un nuevo tipo de cambio esto cambia y las materias primas importadas cuestan más que las nacionales”.

Con el tipo de cambio de 1 x 24 el crecimiento de los precios mayoristas es como promedio 12 veces, y “ese 12 es la primera contención a los proceso inflacionarios en el nivel de la formación de precios mayoristas, por lo menos en un primer año”, explicó.

Para los exportadores que tributan al mercado interno, todo cambia. “Ahora usted exporta y le damos 24 pesos, antes lo subsidiaba el Estado. Ahora le damos 24 pesos pero quitamos también ese subsidio”.

Otro propósito de la tarea es hacer los mecanismos de asignación de divisas más flexibles y descentralizados. “El sistema empresarial tiene que salir a buscar esos recursos para poder reaprovisionarse”.

De acuerdo con Murillo Jorge, en un primer momento se mantendrá un tipo de cambio fijo, que tendrá un nivel de estabilidad, aunque si existieran las condiciones idóneas, se podrá tener otro.

18:02 – El gran riesgo son los procesos inflacionarios

Los primeros cálculos, argumentó, eran que el salario representara 1.5 veces la canasta. “Casi que el 50% del salario en Cuba se gasta en el sector presupuestado, el resto en las empresas. Entonces, o le ponemos más dinero al salario, o más a la Salud, la Educación. Es la misma riqueza”.

“Entendamos que estamos repartiendo la riqueza de manera diferente y asumiendo retos”, significó Murillo Jorge y planteó la necesidad de rescatar el trabajo como vía principal de generación de riquezas, para lo cual “hay que quitar trabas y frenos a las fuerzas productivas”.

El proceso de ordenamiento también incluye una reforma integral de salarios para eliminar las distorsiones existentes. “En término de intenciones se avanza, pero todas las distorsiones no se han podido resolver. Hemos estado casi 20 años sin hacer una reforma salarial; si en los próximos años crecen las riquezas, se podrán tomar otras decisiones”, aclaró.

Reiteró que el gran riesgo son los procesos inflacionarios, porque el nuevo salario nominal pierde capacidad en términos de salario real. “Queremos propiciar el crecimiento y caminar a un ambiente macroeconómico donde el dinero cumpla su función”.

17:56 – Estamos repartiendo las riquezas de manera diferente

El problema está, dijo Murillo Jorge, en qué nivel de inflación generará en la economía, porque siempre que hay crecimiento de precios, hay devaluación. Por eso la clave será cómo controlar un proceso inflacionario indeseado en magnitudes superiores al estimado por la tarea ordenamiento.

El jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos señaló que esta devaluación se hace en un marco de disponibilidad de divisas muy complejo. “El ordenamiento, como se ha dicho, no resuelve por sí solo todos los problemas de la economía, pero es imprescindible para llevar adelante otras tareas ratificadas por la estrategia económica y social”.

Entre los objetivos a lograr con la tarea ordenamiento, mencionó hacer una redistribución diferente de los recursos disponibles en la economía. “Los recursos no han crecido, son los mismos, solo se plantea una redistribución gradual de subsidios y gratuidades indebidas”.

“Rompemos el círculo vicioso de que como no hay riquezas no puedo transformar el salario. Esta propuesta enfrenta y rompe ese círculo. Estamos repartiendo las riquezas de manera diferente”.

El jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos hizo alusión a que el salario mínimo es 1.3 veces el valor de una canasta de referencia y lleva al fondo de salario de Cuba a 139 000 000 000 de pesos cubanos.

17:48 – Marino Murillo sobre el ordenamiento monetario: No habrá terapias de choque

Al hablar del proceso de ordenamiento monetario que comenzará el próximo 1ro de enero, Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, reiteró que no habrá terapias de choque, principio expresado por la máxima dirección del país.

Se trata de un proceso complejo, tomando en cuenta que no existen movimientos en Cuba de tasas de cambio oficial. A partir del día cero se establecerá una nueva y única tasa de cambio de 1 USD x 24 CUP.

Pasar a ese ambiente significa una devaluación de 3 200%, pues el sistema empresarial abandona la tasa de 1 CUP x 1 USD.

17:36 – Se reanuda sesión parlamentaria

Luego de un pequeño receso, los diputados retomaron la actividad legislativa con el siguiente orden del día:

Informe sobre la implementación de la tarea ordenamiento.

Elección de miembro del Consejo de Estado.

17:13 – Asamblea Nacional entra en receso

Luego de debatir sobre los resultados y perspectivas de la producción agropecuaria y de la industria azucarera, los diputados recesan la labor legislativa. La sesión se reanudará al rededor de las 5:30 p.m.

16:43 – ¿Cuáles son los proyectos de desarrollo hasta al 2030?

Por otro lado, se refirió al traspaso de 98 acueductos para garantizar un mejor servicio, así como a la construcción de viviendas en asentamientos y bateyes para el desarrollo de la fuerza de trabajo.

Hasta la fecha, como parte de la actualización de la proyección de desarrollo hasta 2030, se han cumplido medidas de impacto en la zafra como un nuevo precio de la caña y azúcar, el encadenamiento con la industria nacional para garantizar piezas y componentes, la conectividad y entrega de líneas telefónicas a las cooperativas y la aplicación de tres pólizas de seguro.

16:23 – Impulsa el sector la inversión extranjera

De la cartera de oportunidades de negocios con inversión extranjera, el presidente de Azcuba mencionó que en el próximo año trabajarán a plena capacidad la empresa mixta BioPower S.A. que produce energía eléctrica a partir de la biomasa cañera y el marabú, y la destilería Alficsa Plus que produce alcoholes de alta calidad para CubaRon.

García Pérez anunció que se trabaja, además, en la concreción de negocios para la creación de cuatro roneras más con modalidad mixta.

Igualmente, destacó que se trabaja en la confección del programa de desarrollo de las cooperativas, con su correspondiente estudio de factibilidad y así lograr que el desarrollo de las mismas se vincule con los proyectos de desarrollo local.

16:14 – La zafra 2020-2021 se realiza en condiciones más complejas

El presidente de Azcuba anunció que a partir de 2021 se planifican incorporar 20 000 hectáreas del área vacía. “El plan de este año se encuentra cumplido hasta el 76% y se espera superar al cierre de diciembre el 80%. Las provincias más atrasadas son Villa Clara, Camagüey, Guantánamo, Ciego de Ávila y Artemisa”.

García Pérez advirtió que se necesitan introducir nuevas tecnologías y equipamientos para la reconstrucción de la actual infraestructura hidráulica que provoca el deficiente drenaje de los suelos.

De igual modo, prosiguió, se trabaja en el mejoramiento y búsqueda de nuevas variedades, así como en el fortalecimiento de la cadena de semilla de conjunto con BioCubaFarma en un proyecto de biotecnología de la caña. “Se avanza en el CIGB en la recuperación de dos variedades y la biofábrica duplicará la producción de vitroplantas del 2019”.

De acuerdo con García Pérez, la demanda de financiamiento externo se ajustó a una necesidad mínima, aplicando las alternativas propuestas a casi 38 millones USD, que representa una reducción de las importaciones de poco más de 50 millones, que busca un crecimiento en la producción de caña en 2021 de alrededor de un 6% respecto a la producción de este año.

“La zafra 2020-2021 se realiza en condiciones más complejas con la intensificación del bloqueo, la baja disponibilidad financiera para adquirir los recursos necesarios, la presencia de la pandemia de COVID-19, un menor rendimiento agrícola en la caña y la elevada obsolescencia tecnológica”.

García Pérez informó que se prevé producir una cifra ligeramente superior al año anterior, con 38 centrales moliendo, un rendimiento industrial de 9.53%, producción de miel, alimento animal, incorporación de la bioeléctrica, así como incrementar hasta un 4.1% la generación de electricidad con energía renovable.

Para el 2021 se planifica, además, crecer en todas las producciones agropecuarias destinadas al encargo estatal y al autoabastecimiento para los comedores obreros, cooperativas y sus familias, en granos, hortalizas, frutas y carnes.

16:10 – Exponen resultados y perspectivas de la industria azucarera

Al exponer los resultados y las perspectivas de la industria azucarera, Julio Andrés García Pérez, presidente del Grupo Azucarero Azcuba, comentó que teniendo en consideración la política aprobada para el sector “Programa de Acercamiento de la Caña a los Centrales”, se aprobó para la producción de caña un fondo de tierra de 934 000 hectáreas.

Informó que el 2020 cierra con más de 585 000 hectáreas cubiertas con caña (68%) y un área vacía de 293 000 por incumplimiento de la siembra en los últimos cuatro años, fundamentalmente.

Entre las principales causas, mencionó los problemas organizativos, de dirección y control; sequía en varias áreas del territorio nacional; déficit de combustible; fenómenos climatológicos, y la falta de créditos para la siembra y atención a la caña en las cooperativas.

16:03 – Ministerio de la Agricultura destina 885 millones de pesos para inversiones

El titular de la Agricultura este año se están desarrollando unas 138 inversiones vinculadas a 22 programas productivos. “El plan del año asciende a 885 millones de pesos, se estima cerrar el año con 761 millones de pesos ejecutados”.

En 2021 se destinarán 1 089 millones de pesos para la ejecución de inversiones, que significa un 43% de crecimiento con respecto al estimado de 2019. Esto cumple con el principio del país de desarrollar el sector, señaló el ministro y destacó las inversiones en el programa arrocero, el de granos, el de café, tabacalero y forestal.

15:45 – Situación de la entrega de tierras ociosas en usufructo

De acuerdo con el ministro, se han radicado 49 269 solicitudes de tierras estatales ociosas en usufructo, de las cuales se han resuelto 37 841, aprobándose 34 041.

Comentó que los trámites fueron revisados para eliminar pasos burocráticos, y ahora en alrededor de 20 días el solicitante puede empezar a trabajar la tierra.

15:40 – Apuntes sobre la agricultura urbana, suburbana y familiar

Con respecto a la siembra de alimento animal, el ministro de la Agricultura especificó que hasta octubre las siembras se cumplen al 94%, con un atraso de 4 027 hectáreas.

Al referirse al programa de agricultura urbana, suburbana y familiar, el titular puntualizó que al cierre del décimo mes del año se cuenta con 9 416 hectáreas, dedicadas a la producción permanente de hortalizas.

Igualmente, destacó que se ha logrado activar y poner en explotación el 93% de las 227 hectáreas existentes de organopónicos, quedan 15.5 hectáreas (7%) por recuperar.

Se cuenta con un total de 625 043 canteros en las modalidades de organopónicos, huertos intensivos y cultivos semiprotegidos, de ellos se tienen sembrados 602 242, para el 96%.

De patios y parcelas se alcanza una cifra de un millón, de ellos se encuentran productivos 800 000, contabilizó el ministro.

15:25 – Cumplimiento de las producciones del encargo estatal

Productos que se cumplen y crecen (estimados de cierre):

Arroz: 104 000 toneladas.

Carne de cerdo a la industria: 84 500 toneladas.

Aunque la producción de cerdo este año estuvo deprimida se logró cumplir los planes de entrega a la industria. El ministro comentó que para satisfacer la demanda de cerdo en todos los destinos se requieren producir unas 17 000 a 18 000 toneladas mensuales, cifras que no se prevén alcanzar para el 2021, pese a que se estiman incrementos.

Tabaco en rama: 27 000 toneladas.

Tabaco torcido: 269 millones de unidades.

Entrega de huevo: 1 921 millones de unidades.

Productos que se incumplen (estimados de cierre)

Frijoles al balance: 9 400 toneladas.

Viandas: 1 612 000 toneladas.

Hortalizas: 1 337 000 toneladas.

Maíz consumo animal: 40 000 toneladas.

Carne bovina: 102 000 toneladas.

Leche destinada a la industria: 315 millones de litros.

15:22 – Cumplimiento de las siembras y existencias de cultivos rústicos, al cierre de octubre

Plátano: De 150 462 hectáreas, se tiene en existencia 107 471 hectáreas y faltan para lograr la meta 42 991 hectáreas.

Yuca: De 150 462 hectáreas, se tiene en existencia 74 135 hectáreas, faltan para lograr la meta 76 328 hectáreas.

Boniato: De 13 491 hectáreas, se tiene en existencia 17 830 hectáreas.

15:17 – Situación de las campañas de siembra de los cultivos

El ministro de la Agricultura informó que el plan de la campaña de siembra de frío asciende a 378 623 hectáreas. “Hasta el cierre de noviembre debían sembrarse 217 581 hectáreas y se sembraron 184 345 hectáreas, el 85%”.

Sobre el cumplimiento del plan de autoabastecimiento municipal, se conoció que para un mes se necesitan a partir de las siembras, obtener 152 553 toneladas de cultivos, y al cierre del mes de octubre se alcanzó 114 761 toneladas.

Esto representa 22.6 libras per cápita, argumentó el ministro y dijo que faltaron por producir, acopiar y vender para cumplir la meta en el mes de octubre.

En cuanto al abastecimiento a las comunidades, se conoció que al cierre de octubre, de un total de 6 981 comunidades, 5 897 reportaron ventas para un 84%.

15:16 – Presentan ante la Asamblea Nacional situación de la producción agropecuaria

El ministro de la Agricultura (Minag), Gustavo Rodríguez Rollero, comentó que el trabajo del sector este año estuvo condicionado nuevamente por afectaciones climatológicas, incumplimiento de los insumos productivos, el recrudecimiento del bloqueo económico y financiero, a lo que se añadió el enfrentamiento a la COVID-19.

El titular expuso a los diputados que de un total de 6 046 planteamientos de la población, se solucionaron 4 675 (77%), en tanto quedan pendientes de solución 1 376.

Por su parte, en despachos de los delegados de un total de 8 583 planteamientos, se solucionaron 6 792, y están pendientes de solución 1 791.

15:11 – Se reanuda sesión parlamentaria

Luego de un pequeño receso, los diputados retomaron la actividad legislativa con el siguiente orden del día.

El Ministerio de la Agricultura y el grupo empresarial Azcuba expondrán los resultados y las perspectivas de la producción agropecuaria y de la industria azucarera.

Informe sobre la implementación de la tarea ordenamiento.

Elección de miembro del Consejo de Estado.

13:27 – Asamblea Nacional entra en receso

Luego de debatir sobre el proceso de perfeccionamiento del Comercio Interior en Cuba, los diputados recesan la labor legislativa. La sesión se reanudará al rededor de las 3:00 p.m.

13:20 – Marrero Cruz llama a resolver los problemas en las cooperativas y los arrendamientos

Igualmente señaló la necesidad de resolver los experimentos realizados y que “salieron bastante mal”, sobre todo en las cooperativas y los arrendamientos.

El primer ministro reiteró la importancia de rescatar la red popular de la gastronomía, como la cafetería y los quioscos, y no enfocarse solo en estimular los restaurantes.

Por otro lado, insistió en aumentar el control sobre los precios. “Aún no ha llegado el primero de enero (inicio del ordenamiento monetario) y ya se observa la actitud de una minoría de subir los precios en detrimento del pueblo. No lo vamos a permitir”, aseguró.

13:10 – Primer ministro llama a rescatar la gastronomía popular cubana

En su intervención en la Asamblea Nacional del #PoderPopular de #Cuba, el primer ministro @MMarreroCruz insistió en la necesidad de rescatar la calidad del servicio del Comercio Interior y la red popular de la gastronomía. #CubaLegisla #CubaViva pic.twitter.com/lOn14pISBK — Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) December 16, 2020

El primer ministro Manuel Marrero Cruz subrayó la necesidad de rescatar la gastronomía popular cubana, donde antes existía un buen servicio, calidad y variedad, y dijo que el perfeccionamiento aprobado es el camino.

“Los problemas principales no han sido del desabastecimiento, cayó cuando teníamos menos recursos, fue por indisciplina, por no exigir”, reconoció.

Entre las violaciones, denunció que se dejó de prestar servicios en la gastronomía, pues “era más ventajoso violar lo establecido y vender los productos crudos y no elaborarlos. Tenemos que acabar con esas prácticas generalizadas”.

Marrero Cruz llamó la atención a que este sector ha sido uno de los más afectados desde el punto de vista salarial, para lo cual también “el perfeccionamiento es el camino”.

Desde la gestión estatal se puede brindar un servicio con calidad, opinó el primer ministro y puntualizó que esto dependerá de las personas que queden al frente de las instituciones, de seleccionarlas y prepararlas para que usen las facultades y se rescate la gastronomía cubana.

Aclaró que Cuba no va hacia una privatización de la gastronomía, sino que “el perfeccionamiento está dirigido a demostrar que la gestión estatal puede prestar un buen servicio”.

12:39 – Diputados cubanos reconocen la labor de los científicos que enfrentan la COVID-19

12:11 – Se reanuda sesión parlamentaria

Luego de un pequeño receso, los diputados retomaron la actividad legislativa. Se discute sobre el perfeccionamiento del sistema de comercio interior.

11:45 – El resto de la agenda del día

El Ministerio de la Agricultura y el grupo empresarial Azcuba expondrán los resultados y las perspectivas de la producción agropecuaria y de la industria azucarera.

Informe sobre la implementación de la tarea ordenamiento.

Elección de miembro del Consejo de Estado.

11:30 – Diputados toman receso

Luego de conocer el informe sobre los aportes de la ciencia en el enfrentamiento a la COVID-19, presentado por el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda y el texto concerniente al proceso de perfeccionamiento del Comercio Minorista, de manos de la diputada Betsy Díaz Velázquez, los diputados tomaron media hora de receso.

11:13 – Medidas de saneamiento económico-financiero en el comercio

Por el impacto negativo del comercio interior en las principales cadenas de impagos del país, se exigió la adopción de “medidas restrictivas y radicales” como el uso obligatorio de la carta de crédito local y las tarjetas magnéticas para las compras de productos de la canasta familiar normada y otros liberados.

Paralización de las entregas de productos a las unidades básicas o empresas minoristas que incumplan con los medios de pagos definidos.

Fue eliminada la venta en CUC en las unidades minoristas del comercio interior.

La titular informó que se determinaron que las 193 empresas que integran el sistema de comercio minorista cerraron el primer semestre de 2020 con un saldo de cuentas y efectos por pagar a proveedores de 2 307 millones de pesos, disminuyendo en 1 028 millones respecto a diciembre de de 2018.

Con respecto al reordenamiento de la gastronomía estatal, la titular comentó sobre el diseño de un nuevo modelo de gestión, que prevé la autonomía económica, financiera y comercial de las unidades, así como la flexibilización de la gestión de las administraciones.

De acuerdo Díaz Velázquez, fueron seleccionadas 74 unidades y se trabaja en otras 250 para iniciar este modelo, para cuya aprobación está en fase de aprobación un decreto y dos normas complementarias.

La gastronomía popular establece la modalidad de completas y ofertas tipo fondas que garantizan el aporte nutricional de las 627 kilocalorías.

Definida la nomenclatura de productos para las diferentes categorías de unidades e incorporados en los expedientes de servicios de las unidades categorizadas los platos y cócteles emblemáticos de la cocina cubana.

Se facultó a los consejos de administración municipales para formar y aprobar los precios máximos para una selección de ofertas en la gastronomía popular.

En proceso de creación un restaurante especializado en la cocina criolla cubana, por provincia.

Díaz Velázquez advirtió sobre la necesidad de fortalecer los servicios en unidades de tercera categoría (hospitales, universidades, terminales de pasajeros, consejos populares y barrios) y transformar los servicios de las actuales formas no estatales de gestión que no funcionan bien (unidades arrendadas y cooperativas).

11:10 – Más de 25 mil unidades de comercio minorista se gestiona de forma estatal

Actualmente en la red de comercio minorista que se gestiona de forma estatal está integrada por 25 627 unidades:

Venta de mercancías

12 053 bodegas y 3 433 de otras unidades (carnicerías, puntos de leche y mercados agropecuarios)

1 060 mercados ideales y de artículos industriales

387 tiendas de materiales de la construcción Multimat.

Servicios

6 848 unidades de gastronomía.

1 252 de servicios técnicos, personales y del hogar.

594 de alojamiento.

Para el reordenamiento de la red de establecimientos para la venta de mercancías se evalúa la cantidad de unidades contra la densidad poblacional, zonas de difícil acceso e intrincadas, al tiempo que se ratifica su funcionamiento de forma estatal.

En las actividades de servicios gastronómicos, personales y técnicos, el primer levantamiento arrojó 3 506 unidades de la gastronomía que pasarán al modelo de gestión no estatal y 4 081 unidades de gastronomía y servicios.

La ministra informó que en la nueva estrategia socioeconómica del país se aprobó transformar 1 316 (98% de la red) unidades de servicios personales y técnicos a la modalidad de gestión no estatal u otras formas.

Como parte del perfeccionamiento está la categorización de las unidades de gastronomía, para lo cual es indispensable la licencia sanitaria, así como de los almacenes.

Sobre la metrología, se conoció que se realizaron coordinaciones con la industria nacional para la recuperación de básculas y balanzas, verificados como aptos 21 115 medios (73%).

En cuanto a la informatización del comercio, la ministra puntualizó que está en proceso de digitalización 51 oficinas del registro de consumidores en todo el país, excepto Matanzas, en tanto se aplica el pago electrónico en tiendas mayoristas como Mercabal.

11:00 – Ministra de Comercio Interior actualiza sobre el perfeccionamiento de esta actividad

La ministra de Comercio Interior (Mincin), Betsy Díaz Velázquez, actualizó a los diputados sobre el perfeccionamiento de esta actividad.

A partir de las reiteradas deficiencias en la gestión del comercio minorista, durante los años 2018 y 2019 se elaboró un diagnóstico con la participación de los especialistas del laboratorio de Logística y Gestión de la Producción de la CUJAE, del Mincin e integrantes del grupo de trabajo temporal conducido por el Ministerio de Economía y Planificación.

La titular comentó que fueron identificados 45 problemas fundamentales, 27 de carácter estructural, de funcionamiento e infraestructura, seis económicos financieros y 12 vinculados con la gestión gastronómica.

Como resultado, continuó, se elaboró una propuesta de medidas con el objetivo de fortalecer las competencias y requisitos de los trabajadores, especialistas y jefes, que otorgan nuevas facultades a las direcciones de las unidades, así como reordenar la red y transformar la calidad de los servicios a la población.

Recordó que el 24 de diciembre de 2019 el Consejo de Ministros aprobó las medidas para el perfeccionamiento del comercio minorista de subordinación local.

Entre los principios fundamentales, la titular mencionó transformar el capital humano, agrupar los establecimientos de comercio minorista en unidades empresariales de base, a las que se otorgan autonomía, y establecer transformaciones que permitan la igualdad de condiciones en el sector estatal y no estatal.

“En las actuales circunstancias estas unidades de comercio interior exigen una reanimación en su imagen, transparencia en su funcionamiento y elevación de la calidad de sus servicios”, reconoció.

10:55 – El reto ahora es tener una conducta responsable

El presidente recordó que Cuba logró vencer el primer y el segundo brote, y ahora se plantea el concepto de la nueva normalidad, en la que se ha visto un incremento de los casos, pero que —acotó— se debe a los viajeros, “muchos de ellos cubanos que no habían podido regresar a ver a sus familias”.

“El reto ahora —dijo— es, con la presencia de esos viajeros, tener una conducta responsable, comunitaria, personal y social, para mantener los logros alcanzados”.

El presidente hizo especial reconocimiento a los jóvenes que han estado presentes en zona roja, centros de aislamiento y en todo tipo de tareas. “Se convocaron por sí mismos y eso demuestra que hay un compromiso con su pueblo y Revolución”.

“Hemos tenido más bloqueo y carencias, pero menos muertes y contagios”, concluyó.

10:50 – Díaz-Canel: Hemos vivido, quizás, el año más duro de la Revolución en las últimas décadas

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez significó que queda por escribir la historia de la epopeya que ha vivido el pueblo. “Hemos vivido este año de pandemia quizás, el año más duro de la Revolución en las últimas décadas”.

Sobre los aportes de la ciencia en el enfrentamiento a la COVID-19, el mandatario significó que entre los muchos elementos a tomar en cuenta está la continuidad de las ideas del Comandante en Jefe Fidel Castro. “Habría que preguntarse cómo hubiéramos enfrentado la pandemia sin la obra que él impulsó durante los años duros del Período Especial”.

También destacó las indicaciones del General de Ejército Raúl Castro Ruz, “que impulsaron todo un trabajo organizativo que consolidó el sistema de trabajo multidisciplinar e intersectorial, con el apoyo del pueblo, la innovación, la informatización y la comunicación”.

“Lo que se ha aplicado en Cuba rompe los paradigmas del neoliberalismo. Aquí se ha triunfado porque el Gobierno y el Estado, con el Partido Comunista de Cuba al frente, han logrado integrar ese sistema para vencer la pandemia”, dijo Díaz-Canel.

En las respuestas de los países neoliberales, prosiguió, siguen predominando las reglas del mercado para atender una solución que es humana. “Aquí la solución no fue el mercado, sino poner al ciudadano cubano como centro de toda la atención”.

El neoliberalismo ha actuado con egoísmo, al tiempo que crecen las desigualdades, argumentó y ponderó que en Cuba lo que ha predominado es la solidaridad y la unidad. “Hemos compartido con el mundo nuestros saberes y el ejemplar papel de nuestros ejércitos de batas blancas”.

“Estamos abriendo otra perspectiva de pensamientos de cómo un gobierno puede compartir con el mundo, de que un mundo mejor es posible”.

10:45 – Cuba cuenta con todas las garantías para el enfrentamiento a la pandemia

El ministro hizo un llamado al pueblo a mantener los comportamientos responsables durante las etapas anteriores para consolidar los indicadores que nos han permitido transitar hacia la nueva normalidad, incorporando el código y nuevos estilos de vida.

“Las prioridades de la ciencia en esta nueva etapa estarán centradas en el desarrollo de los candidatos vacunales, continuar incrementando la capacidad de diagnóstico, mejorar la predicción de la dinámica de la enfermedad mediante modelos, así como las intervenciones estratificadas de la población y los grupos de riesgo”.

En la actualidad Cuba desarrolla 869 proyectos de investigación e innovación, de los cuales 189 son de carácter nacional; y 24 ensayos clínicos, de ellos 16 en ejecución y dos concluidos.

La Agencia Reguladora ha otorgado 10 autorizaciones para el uso de emergencias de productos cubanos y se han registrado seis nuevos mexicanos y productos de la Biotecnología para el uso en el manejo de la COVID-19.

Portal Miranda destacó las intervenciones complejas de Salud en poblaciones vulnerables y lugares de riesgo, como las desarrolladas en el Hogar de Ancianos número tres de Santa Clara, en el Centro de Protección Social del Cotorro y en el municipio de Ciego de Ávila.

“El aporte de la ciencia y la innovación no termina aquí. Se continuará en la búsqueda de evidencias científicas para la toma de decisiones. Cuba cuenta con todas las garantías para el enfrentamiento a la pandemia, con indicadores sociales y sanitarios a nivel de los países del primer mundo”, concluyó.

10:40 – Portal Miranda resaltó la contribución de las ciencias sociales

Portal Miranda resaltó la contribución de las ciencias sociales, la psicología y la siquiatría ante la problemática de salud y otros fenómenos asociados a la COVID-19.

“Esta labor, con cerca de 100 estudios e investigaciones, ha contribuido a mejorar la salud mental, la prevención de secuelas y un mayor entendimiento de la enfermedad, así como la adopción del nuevo código y estilos de vida”.

De igual forma, prosiguió, la ciencia y sus resultados han trascendido nuestras fronteras, ejercitándose varias intervenciones preventivas y terapéuticas para profesionales cubanos que cumplen misiones internacionalistas.

Las experiencias aportadas por las brigadas “Henry Reeve”, dijo, han sido incorporadas a los protocolos de actuación, especialmente en los temas relacionados con las modalidades ventilatorias, la organización de terapias intensivas, el uso de medicamentos novedosos, entre otros.

La intensa actividad desarrollada por la ciencia cubana ha sido compartida con otros expertos del mundo en innumerables actividades virtuales, foros debates, cumbres mundiales y eventos, que superan la cifra de 100.

Al cierre de noviembre sumaban 494 publicaciones cubanas, 86 de ellas en revistas internacionales de impacto, añadió.

10:35 – La innovación ha sido clave en esta etapa

Soberana 01 cuenta actualmente con dos ensayos clínicos Fase 1 que concluirán antes de que termine el año, mientras Soberana 02 dispone de un ensayo clínico Fase 1, en ejecución, informó.

Los otros dos candidatos, desarrollados por el CIGB, iniciaron la inclusión de pacientes para la Fase 1 en este mes de diciembre.

Los pacientes tratados con el Jusvina e Itoluzumab hasta el 30 de noviembre han tenido una supervivencia general que supera el 85%.

La experiencia de los profesionales y técnicos han permitido que sólo ingresen en las unidades de cuidados intensivos el 4,1% de los pacientes y de ellos, solo el uno por ciento ha sido reportado de críticos. Razones por las que Cuba tiene hoy una legalidad del 1,58%.

El uso de medicamentos como el Nasalferón, el PrevengHo-Vir y la Biomodulina T.

La administración del Nasalferón ha contribuido a que el 99,2% del personal expuesto al riesgo profesional no ha enfermado, fundamentalmente los que laboran en zona roja, grupos vulnerables y los integrantes de las brigadas “Henry Reeve”.

La aplicación en varios grupos vulnerables de la Biomodulina T ha protegido a los adultos mayores residentes en instituciones sociales y de salud.

“Más de 12 000 personas mayores de 60 años fueron incorporadas en esta intervención, lo que ha incidido en la reducción de un 15% de la mortalidad por afecciones respiratorias, en comparación con el mismo periodo en 2019”.

El ministro destacó que la innovación ha tenido una labor privilegiada en esta etapa, en la que han trabajado en el desarrollo de equipos y dispositivos médicos varios centros de BioCubaFarma y del Ministerio de Industrias.

El país ya cuenta con un ventilador pulmonar propio para ser utilizado en la recuperación post anestesia y se comenzará su evaluación para su uso en los servicios de urgencia. Además, se encuentran en investigación y desarrollo otros tres ventiladores, dos de ellos de emergencia y uno de altas prestaciones, los que tendrán sus primeros prototipos a inicios de 2021, explicó.

También se han desarrollado otros insumos para las pruebas diagnósticas como el hisopo y el medio de transporte necesarios para la toma de muestras, así como medios de protección para garantizar los protocolos de bioseguridad.

Se produce también, continuó, la distribución de un juego de reactivos para la extracción y concentración de ARN (etapa previa a la realización del PCR) basada en nano partículas magnéticas, con autorización otorgada de uso de emergencia. Un kit de producción totalmente nacional y que podrá ser extendido a otros diagnósticos.

Asimismo, se diseñaron, evaluaron y aprobaron otros kit diagnósticos, utilizando la tecnología SUMA para la determinación de IgM, IgG y anticuerpos totales en sangre.

El ministro puntualizó que la realización de estudios epidemiológicos a partir del uso de estos diagnosticadores permitirán, entre otros elementos, evaluar el grado de exposición que han tenido determinadas regiones o poblaciones de infección, y por tanto, el nivel de susceptibilidad de la misma ante futuros eventos.

10:31 – Cuba avanza en el desarrollo de varios medicamentos para la prevención de la COVID-19

Hizo alusión a otros estudios que evalúan nuevas moléculas como medicamentos para prevenir la infección, entre ellos el del CIGB 325 y el CIGB 2020, producto en ensayo clínico que muestra resultados prometedores como fármaco inmunomodulador.

En el protocolo único de actuación para el enfrentamiento a la COVID-19, el 85% de los productos que se usan son producidos por BioCubaFarma, apuntó Portal Miranda y destacó las investigaciones que han permitido el actual comportamiento de la enfermedad en edades pediátricas, donde no se reportan fallecidos, ni infecciones asociadas a los cuidados de salud.

Otras investigaciones destacadas por el ministro:

El uso compasivo del péptido Jusvinza en pacientes pediátricos graves.

Tratamiento con plasma de convalecientes en pacientes de cuidados y graves no ventilados.

Uso de la Ozonoterapia.

Investigaciones radiológicas, entre ellas el perfeccionamiento del uso del Rx-Tórax en el protocolo.

Investigaciones relacionadas con las secuelas renales y neurológicas de la COVID-19.

Avanzan considerablemente los estudios sobre el daño pulmonar que deja a pacientes convalecientes.

La carpeta de productos de la Industria Biotecnológica cubana, en diferentes fases de desarrollo, sobrepasa la cifra de 30, incluidos los productos anti-virales, potenciadores del sistema inmune, anti-inflamatorios y vacunas preventivas.

El ministro mencionó los productos con mayor impacto: Nasalferón, Biomodulina T, los interferones y los innovadores Jusvinza e Itolizumab, así como subrayó los cuatro candidatos vacunales que ya se encuentran en fase de ensayo clínico, lo que sitúa a Cuba en el primer país de América Latina en obtener tal resultado.

10:16 – Ministro de Salud: En nuestro país la pandemia ha estado controlada

Por su parte, los estudios de PCR positivos persistentes en pacientes asintomáticos y los relacionados con la carga viral han servido de conocimiento para investigaciones clínicas con resultados ya introducidos en el protocolo.

“Los gráficos de tendencias ratifican que la pandemia en nuestro país ha estado controlada durante todo el tiempo transcurrido hasta hoy”, aseguró el ministro de Salud y dijo que el incremento del número de confirmados y de la transmisión en los días recientes se deben, entre otras causas, a los casos importados.

Sobre la búsqueda de casos, el titular comentó el uso de las técnicas de Big Date para la movilidad, de los estudios sobre la estimación en tiempo real del número probable de casos nuevos, a partir de un paciente positivo, así como de plataformas informáticas como Andariego y las APK para la pesquisa activa y autopesquisa.

10:08 – ¿Cómo ha respondido la ciencia cubana al desafío que representa la COVID-19?

El ministro significó que Cuba ha demostrado, una vez más, que el impacto de la ciencia y la innovación no es una consecuencia del mercado, sino del sistema económico-socialista que genera, gestiona e introduce sus resultados, con la prioridad centrada en las personas.

Recordó que el 12 de febrero se constituyó el grupo de ciencia para el enfrentamiento a la pandemia, integrado por científicos y expertos.

El 1 de abril, continuó, se produjo la primera reunión con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el primer ministro y otros dirigentes, espacio que se ha convertido en permanente diálogo de la dirección del país con las mujeres y hombres de ciencia.

Portal Miranda comentó que el papel de la ciencia cubana ante la COVID-19 parte de impulsar la introducción de productos innovadores, equipos, dispositivos y medios diagnósticos de BioCubaFarma, así como de otras empresas cubanas, además de aportar conocimientos y evidencias científicas y proporcionar una base científica al protocolo nacional e incorporar la mejores experiencias, incluyendo las adquiridas por los integrantes de las brigadas internacionalistas “Henry Reeve”.

“La principal innovación ha sido maximizar los resultados a partir de los recursos con los que cuenta el país. Ha habido también un intercambio enriquecedor del que han salido la mayoría de ideas luego convertidas en realidad”.

El titular subrayó que para la aprobación y conducción de los estudios a ejecutar relacionados con la COVID-19 fueron adoptados “mecanismos acelerados” por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos, como autoridad reguladora nacional, y el Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos.

Entre los resultados, mencionó las investigaciones del IPK, los avances en la caracterización molecular del SARS-CoV-2 y el análisis filogenético del virus, que permitió detectar cinco mutaciones en el virus, de ellas una nueva no reportada.

9:53 – Cuba ha diseñado un modelo de gestión integral para enfrentar el nuevo coronavirus

Recordó que el 3 de marzo el Buró Político del Partido aprobó el plan para la prevención y control del nuevo coronavirus con 497 medidas. “Cuba ha diseñado un modelo de gestión integral que agrupa tres componentes: el epidemiológico, el de la organización de los servicios de salud y la ciencia.

Este proceso se acompaña de investigación, innovación, informatización y la comunicación social. Se caracteriza, además, por un proceso de capacitación que acumula más de dos millones de personas.

A la par, puntualizó Portal Miranda, se ha trabajado en alcanzar la soberanía tecnológica mediante la sustitución de medicamentos, equipos y dispositivos médicos.

“Su implementación facilita la inmediatez en la toma de decisiones, así como una atención individualizada a vulnerables, contactos, sospechosos y pacientes”, argumentó y especificó que su concepción integra a la Industria Biotecnológica y Farmacéutica cubana (BioCubaFarma).

El ministro mencionó que el componente de la gestión epidemiológica incluye un algoritmo caracterizado por la búsqueda de casos mediante la pesquisa activa, auto pesquisas virtuales, vigilancia especializada a sospechosos, aislamiento de contactos y pruebas diagnósticas.

El componente de gestión de la organización de los servicios de salud ha permitido establecer, de forma escalonada, la atención a pacientes, con garantía de disponibilidad de camas, ventiladores y demás requerimientos médicos, abundó.

Como parte de la gestión de la ciencia, fue conformado el grupo de ciencia y su comité de innovación, “brazo ejecutor de las actividades científicas”, con varios grupos de expertos.

9:47 – Cuba dispone de 17 laboratorios para el diagnóstico de la COVID-19

Cuba, por su parte, mantiene 838 casos y 12 fallecidos por millón de habitantes, “a pesar del bloqueo que se ha hecho marcar más durante la pandemia y que ha tenido gran impacto en el sector de la Salud”.

El ministro subrayó que la contención de la pandemia en el territorio nacional ha estado marcada por la asistencia primaria, la utilización de medicamentos novedosos y la participación activa de la comunidad.

En esta etapa, prosiguió, se han potenciado y desarrollado, de manera acelerada, las capacidades diagnósticas en varias provincias y municipios del país, despliegue de equipamiento que ha garantizado la optimización de la tecnología, así como la adquisición de equipos, insumos y reactivos, en función del incremento de la vigilancia y el estudio de la enfermedad.

En marzo Cuba disponía de cuatro laboratorios para realizar pruebas de PCR en tiempo real, con una capacidad de 100 pruebas diarias. Actualmente, se dispone de 17 laboratorios en seis provincias, con una capacidad de más de 15 000 exámenes de PCR y con posibilidades de alcanzar los 20 000 antes de finalizar el año, informó el titular.

Para el desarrollo de ese programa, acotó, se han destinado más de 100 millones de dólares.

Portal Miranda contabilizó que al cierre de esta información se mantienen activos 8 381 casos confirmados y 7 714 pacientes dados de alta, lo que representa el 91.2% de personas recuperadas.

9:42 – Vea en vivo, la Asamblea Nacional del Poder Popular

9:41 – La pandemia ha evidenciado la necesidad de lograr que la Salud sea universal

“No podría decirse a ciencia cierta si en este tiempo la devastadora experiencia de la pandemia le ha bastado a la humanidad para darse cuenta de lo vulnerable que somos. Pero sí se han evidenciado las brechas y la necesidad de lograr que la Salud sea universal”, comentó.

En la región de las Américas, epicentro mundial de la pandemia, el número de contagios se sitúa en 26 millones 823 000. Han fallecido más de 700 000, para una letalidad de 2.71%.

Al cierre de noviembre, el mundo sumaba 8 312 casos por un millón de habitantes, mientras que en países como EE.UU. y Brasil se reportan cifras de 42 085 y 30 192, respectivamente.

Por otro lado, continuó el ministro, los fallecidos por millón de habitantes a nivel global reflejan una mayor una mayor disparidad, con un promedio de casos de 200.8.

“Tales indicadores ratifican lo vulnerable que somos todos ante un virus que no toma en cuenta niveles de desarrollo ni condición social”.

9:30 – Portal Miranda expone sobre los aportes de la ciencia en el enfrentamiento a la COVID-19

Al ofrecer información sobre los aportes de la ciencia en el enfrentamiento a la COVID-19, el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, subrayó que a medida que aumentaban los contagios se fueron encontrando, cada vez más, las respuestas a cómo hacer frente a una pandemia sin precedentes y a qué hacer.

“La batalla librada por los cubanos, profesionales de la salud y científicos ratifican la premisas planteadas por Fidel. La respuesta estaba en sus palabras y en el potencial de la ciencia cubana”, significó.

Cuando una parte del mundo escuchaba sobre este virus que se extendía por el orbe, Cuba preparaba su plan de enfrentamiento a la COVID-19, con acciones intersectoriales que contaron con la activa participación del pueblo y jóvenes.

De acuerdo con Portal Miranda, se organizó la capacitación y la actividad asistencial y logística, al tiempo que se constituyó, el 12 de febrero, el grupo de ciencia con un comité de innovación y un observatorio, así como fue diseñado un protocolo en correspondencia con la situación epidémica.

9:26 – Aprueban orden del día

Los diputados aprobaron la agenda del día, que incluye importantes temas de la vida socioeconómica del país.

Orden día aprobado

Información por Salud Pública sobre los aportes de la ciencia en el enfrentamiento a la COVID-19.

Presentación del perfeccionamiento del comercio interior, a cargo del ministerio de esa actividad.

El Ministerio de la Agricultura y el grupo empresarial Azcuba expondrán los resultados y las perspectivas de la producción agropecuaria y de la industria azucarera.

Informe sobre la implementación de la tarea ordenamiento.

Elección de miembro del Consejo de Estado.

Lazo Hernández destacó que la Asamblea aprobará el ejercicio de la alta fiscalización y la rendición de cuenta de un Organismo de la Administración Central del Estado y de un gobierno provincial, la primera experiencia de este proceso en el marco de la nueva Constitución.

La Carta Magna estableció el ejercicio de la más alta fiscalización por parte de la Asamblea Nacional, que puede ejercerse sobre cualquier órgano del Estado, así como también la rendición de cuenta de los organismos y gobiernos, y de cualquier otra autoridad del Estado.

9:17 – Proyectos de ley contaron con un amplio proceso de consulta

Al referirse a los proyectos de ley de Organización y Funcionamiento del Gobierno Provincial y del Consejo de la Administración Municipal, el titular del Parlamento destacó el amplio proceso de consulta, que incluyó encuentros con todos los gobernadores y vicegobernadores e intendentes.

Igualmente, en las reuniones efectuadas con los diputados se realizaron aportes “que han dado mayor calidad a esas normativas”.

9:15 – Minuto de silencio en honor de Julio César Gandarilla Bermejo

Hace pocos días, expresó Esteban Lazo Hernández, sentimos el pesar por la desaparición física del diputado Julio César Gandarilla Bermejo, quien se destacó por su modesta y fidelidad a la Revolución. En su vasta trayectoria ocupó diversos cargos y responsabilidades. Lo distinguió su sentido del deber y lealtad.

Como homenaje a su memoria, los legisladores guardaron un minuto de silencio.

En correspondencia con los artículos 232 y 235 de la Ley Electoral, se les dio la bienvenida a la Asamblea a Marta Hernández Romero, coordinadora de las comisiones permanentes de trabajo del Parlamento.

9:10 – Esteban Lazo: La unidad y el patriotismo del pueblo juegan un papel fundamental

El titular del Parlamento se refirió al actual escenario marcado por la agresividad del Gobierno de los Estados Unidos y la guerra no convencional. “Una vez más, los cubanos condenamos esta reprochable conducta y ratificamos el derecho de defender a cualquier precio y sacrificio la soberanía de Cuba”.

“La unidad y el patriotismo del pueblo juegan un papel fundamental. No dejaremos que nadie abra grietas ni seremos tolerantes con la contrarrevolución. Como nos enseñó Fidel, esta batalla la ganaremos con el pueblo”.

Lazo Hernández dijo que el bloqueo y la pandemia de COVID-19 han provocado una difícil situación económica, y recordó que como parte de la estrategia para enfrentarla, está la tarea ordenamiento, que da cumplimiento además a acuerdos del Congreso del Partido.

9:05 – Asamblea Nacional sesiona de manera virtual por medio de videoconferencia

Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional, dio la bienvenida al encuentro en el que están presentes más del 95% de los diputados, por lo que existe el quórum necesario para sesionar.

Asisten también José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido, junto a otros destacados jefes históricos de la Revolución, así como el primer ministro Manuel Marrero Cruz.

“Sentimos también la presencia de nuestro invicto Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, cuyo legado nos sigue guiando en todo el quehacer de nuestra Revolución socialista”, expresó Lazo Hernández.

Esta sesión de la Asamblea se realiza nuevamente de manera virtual, con diputados reunidos en el Palacio de Convenciones y en los locales habilitados en las provincias.

9:01 – Raúl y Díaz-Canel asisten a sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, entran al plenario. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asisten en el Palacio de Convenciones de La Habana al Sexto Período Ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su IX Legislatura.

En esta jornada, se informará sobre los aportes de la ciencia en el enfrentamiento a la COVID-19, y se revisará el cumplimiento del perfeccionamiento del Comercio Interior y los resultados de las producciones agropecuaria y azucarera.

También se presentará un informe sobre la implementación de la tarea ordenamiento y se elegirá un miembro del Consejo de Estado.

Marino Murillo: V Periodo Ordinario de Sesiones

de la Asamblea Nacional del Poder Popular

8:55 – ¿Qué debatieron los diputados este martes?

Las Comisiones de Atención a Órganos Locales y Asuntos Constitucionales y Jurídicos presentaron los dictámenes de los proyectos de ley de Organización y Funcionamiento del Gobierno Provincial y del Consejo de la Administración Municipal.