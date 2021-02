Cuba reporta 845 nuevos casos de COVID-19, cuatro fallecidos y 896 altas médicas

Posted in

Actualidad sobre casos de la covid-19 en Cuba. Dr Francisco Duran García, director nacional de epidemiología. Imagen: Santiago Romero Chang

Casos- Al cierre de este jueves 4 de febrero, Cuba reportó 845 nuevos casos de COVID-19, con lo cual el país acumula un total de 31 190 confirmados desde marzo de 2020; cuatro fallecidos y 896 altas médicas, informó Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Casos- En el día en que comienzan a aplicarse nuevas medidas en La Habana para controlar la propagación de la enfermedad ‒“y tal vez sea necesario e importante aplicar algunas más que se irán decidiendo”, dijo Durán‒, Cuba amaneció con 14 004 pacientes ingresados: 3 100 sospechosos, 5 360 en vigilancia y 5 544 confirmados (casos activos).

“Las medidas buscan controlar la importante transmisión que existe en varios municipios del país, serán más intensas donde más transmisión hay. Claro, por muchas medidas que se apliquen, si no hay autorresponsabilidad se hace difícil. Acompañar las medidas y prevenir es la vacuna que tenemos en estos momentos”, añadió el director nacional de Epidemiología.

Casos- De los 5 544 pacientes confirmados o casos activos, 5 481 muestran una evolución clínica estable, precisó Durán. En terapia intensiva se encuentran 63 pacientes (la más alta hasta la fecha): 29 críticos y 34 graves.

“Es una cifra elevada, en correspondencia con el número elevado de casos. No es que la enfermedad esté siendo más virulenta, al menos no es lo que se ha detectado en Cuba, sino que realmente siempre un incremento de loa casos, que incluye los grupos de riesgo por edad y comorbilidades, conlleva un incremento en la cantidad de pacientes críticos y graves”, explicó el especialista.

Casos- Este jueves fueron procesadas 18 017 muestras en los laboratorios de biología molecular del país, de las que 845 resultaron positivas.

Casos- Desde marzo de 2020, cuando llegó la pandemia al país, en Cuba se han procesado 1 976 118 muestras, con 31 190 positivas (1.58%).

Del total de casos diagnosticados este jueves, 787 fueron contactos de casos confirmados; 26 tienen fuente de infección en el extranjero y en 32 no se ha precisado la fuente de infección. Además, 416 corresponden al sexo femenino y 429 al masculino.

El 45% (380) de los 845 casos positivos fueron asintomáticos, con lo que se acumulan 17 214 desde marzo pasado, el 55.2% de los confirmados.

Del total de casos del día, 40 están vinculados con viajeros internacionales.

De los 845 pacientes confirmados, 99 están en el grupo de menores de 20 años; 225 en el de 20 a 39 años; 335 en el de 40 a 59 años, y 186 en el de 60 y más.

Con los cuatro fallecidos del jueves, Cuba acumula 229 muertes por COVID-19 desde marzo de 2020, para una tasa de letalidad de 0.73% (tomando en cuenta el número total de casos confirmados, 31 190), menor que la mundial (2.17%) y la de las Américas (2.3%).

Hasta la fecha, además, se acumulan dos personas evacuadas, 51 retornadas a sus países y 25 364 pacientes recuperados (81.3% de los confirmados), con las 896 altas reportadas el jueves.

Cuba reporta 845 nuevos casos de COVID-19, cuatro fallecidos y 896 altas médicas

Residencia de los casos confirmados por provincia y municipios

Pinar del Río: 2

Pinar del Río: 1 (contacto de caso confirmado)

San Luis: 1 (contacto de caso confirmado)

Artemisa: 17

Artemisa: 2 (contactos de casos confirmados)

Bahía Honda: 1 (contacto de caso confirmado)

Bauta: 1 (contacto de caso confirmado)

Caimito: 4 (contactos de casos confirmados)

Guanajay: 1 (contacto de caso confirmado)

Güira de Melena: 5 (contactos de casos confirmados)

San Antonio de los Baños: 1 (contacto de caso confirmado)

San Cristóbal: 2 (contactos de casos confirmados)

La Habana: 364

Diez de Octubre: 37 (34 contactos de casos confirmados y 3 importado)

Arroyo Naranjo: 29 (28 contactos de casos confirmados y 1 importados)

Boyeros: 29 (27 contactos de casos confirmados y 2 importados)

Centro Habana: 32 (contactos de casos confirmados)

Cerro: 23 (contactos de casos confirmados)

Cotorro: 15 (14 contactos de casos confirmados y 1 importado)

Guanabacoa: 18 (contactos de casos confirmados)

Habana del este: 11 (10 contactos de casos confirmados y 1 importado)

Habana Vieja: 21 (contactos de casos confirmados)

La Lisa: 30 (contactos de casos confirmados)

Marianao: 27 (contactos de casos confirmados)

Playa: 26 (25 contactos de casos confirmados y 1 importado)

Plaza de la Revolución: 41 (39 contactos de casos confirmados y 2 importados)

Regla: 4 (contactos de casos confirmados)

San Miguel del Padrón: 21 (19 contactos de casos confirmados y 2 importados)

Mayabeque: 6

Batabanó: 1 (sin fuente de infección precisada)

Güines: 1 (contacto de caso confirmado)

Quivicán: 1 (sin fuente de infección precisada)

San José de Las Lajas: 2 (sin fuente de infección precisada)

San Nicolás: 1 (contacto de caso confirmado)

Matanzas: 38

Calimete: 1 (contactos de casos confirmados)

Cárdenas: 10 (contactos de casos confirmados)

Colón: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 importado)

Jovellanos: 3 (contactos de casos confirmados)

Limonar: 2 (contactos de casos confirmados)

Martí: 2 (importados)

Matanzas: 15 (14 contactos de casos confirmados y 1 importado)

Perico: 2 (contactos de casos confirmados)

Villa Clara: 11

Santa Clara: 10 (contactos de casos confirmados)

Santo Domingo: 1 (importado)

Sancti Spíritus: 2

Sancti Spíritus: 1 (contacto de caso confirmado)

Cabaiguán: 1 (importado)

Ciego de Ávila: 39

Primero de Enero: 1 (contacto de caso confirmado)

Baraguá: 1 (contacto de caso confirmado)

Ciego de Ávila: 19 (17 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada)

Ciro Redondo: 2 (contactos de casos confirmados)

Majagua: 1 (contacto de caso confirmado)

Morón: 11 (contactos de casos confirmados)

Venezuela: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada)

Camagüey: 11

Camagüey: 9 (6 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada)

Nuevitas: 1 (contacto de caso confirmado)

Vertientes: 1 (contacto de caso confirmado)

Las Tunas: 3

Puerto Padre: 1 (importado)

Las Tunas: 1 (contacto de caso confirmado)

Majibacoa: 1 (contacto de caso confirmado)

Granma: 5

Bayamo: 1 (contacto de caso confirmado)

Guisa: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada)

Jiguaní: 1 (contacto de caso confirmado)

Manzanillo: 1 (contacto de caso confirmado)

Holguín: 18

Gibara: 4 (contactos de casos confirmados)

Holguín: 4 (2 contactos de contactos y 2 sin fuente de infección precisada)

Mayarí: 2 (contactos de casos confirmados)

Moa: 8 (6 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada)

Casos Covid-19 en Santiago de Cuba. Foto: Aris Arias Batalla.

Santiago de Cuba: 200

Contramaestre: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 importado)

Segundo Frente: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada)

Palma Soriano: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada)

San Luis: 15 (13 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada)

Santiago de Cuba: 158 (144 contactos de casos confirmados, 3 importados y 11 sin fuente de infección precisada)

Songo La Maya: 10 (8 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada)

Casos- Cuba reporta 845 nuevos casos de COVID-19, cuatro fallecidos y 896 altas médicas

Guantánamo: 94 casos

Caimanera: 1 (contacto de caso confirmado)

El Salvador: 3 (contactos de casos confirmados)

Guantánamo: 88 (87 contactos de casos confirmados y 1 importado)

Manuel Tames: 2 (contactos de casos confirmados)

Municipio especial Isla de La Juventud: 35 (34 contactos de casos confirmados y 1 importado)

Pacientes en estado crítico

Ciudadano cubano de 91 años de edad. Municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes patológicos personales: enfermedad cerebro vascular, demencia senil. se encuentra en los cuidados intensivos, afebril, se extubó sin complicaciones, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Electrocardiograma. Imagen de bloqueo de rama izquierda y signos de isquemia en cara lateral. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax: mejoría radiológica. Radiopacidad de la mitad inferior del campo pulmonar derecho, compatible con una pleuresía de mediana cuantía, imagen nodular del hilio derecho y lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 64 años de edad. Municipio San Luis. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: obesidad. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distrés respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax: lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares, con infiltración intersticial. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 82 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales. Hipertensión arterial, diabetes mellitus y enfermedad cerebro vascular. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, en ventilación mecánica, sin distrés respiratorio. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax: lesiones inflamatorias en ambas bases. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 63 años de edad. Municipio y provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distrés respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax: mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 92 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales. Hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distrés respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax: lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 68 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales. Hipertensión, diabetes mellitus e infarto agudo de miocardio reciente. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distrés respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax: lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 63 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión arterial, asma bronquial e hipertiroidismo. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica a través de traqueostomía, se cambia modalidad por episodios de desaturación, con distrés respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X de tórax: sin cambios. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 60 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial y diabetes mellitus. Se encuentra en cuidados intensivos, con picos febriles y diarreas, en ventilación mecánica, con distrés respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X tórax: lesiones inflamatorias desde el tercio medio de ambos campos pulmonares hasta las bases con borramiento de los ángulos costofrénicos. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 44 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales. Hipertensión arterial. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, despertable, cumpliendo órdenes sencillas, se logra extubar sin complicaciones, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable. Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros normales. Rayos X tórax: lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano portugués de 75 años de edad. Antecedentes patológicos personales. Hipertensión arterial, síndrome Dandi-Walker e hiperplasia prostática. Se encuentra en cuidados intensivos, en horas de la noche comenzó con disnea intensa y desaturaciones con necesidad de intubar y ventilar. Ahora afebril, con ventilación mecánica con distrés respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 42 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad mórbida e hipotiroidismo. Se encuentra en cuidados intensivos, se ha mantenido taquicárdico con hipotensión arterial, afebril, en ventilación mecánica con distrés respiratorio ligero. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera Rayos X tórax: lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 55 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica en régimen dialítico. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, sin manifestaciones respiratorias, con ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Diuresis conservada. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distrés respiratorio ligero. Hemodinámicamente inestable apoyado con aminas. Gasometría con parámetros aceptables. Diuresis conservada. Rayos X tórax: sin cambios. Imagen de radiopacidad homogénea en campo pulmonar derecho fundamentalmente en las bases, así como en región parahiliar izquierda. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 82 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial y demencia senil. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, en ventilación mecánica, en decúbito prono, con distrés respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica e hipoxemia moderada. Rayos X tórax: imagen radiopaca de aspecto inflamatorio parahiliar en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 88 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distrés respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X tórax: sin cambios. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 74 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: diabetes mellitus y cardiopatía isquémica. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, empeoramiento clínico y gasométrico en la noche con manifestaciones de insuficiencia respiratoria y necesidad de intubar y ventilar, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero, Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax: empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 54 años de edad. Municipio Los Arabos. Provincia Matanzas. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial y diabetes mellitus. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, sedada, con ventilación mecánica, en decúbito prono, se realizan maniobras de reclutamiento alveolar, con distrés respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Ecocardiograma. Difusión sistodiastólica de ventrículo izquierdo. Rayos X de tórax: sin cambios. Lesiones bilaterales en ambos campos pulmonares que velan los hemitórax. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 54 años de edad. Municipio y provincia Matanzas. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, en fallo renal agudo sin criterios de tratamiento hemodialítico, sedado, en ventilación mecánica con distrés respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con amina. Oligúrico, con infusión continúa de furosemida. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Ecocardiograma. Disfunción diastólica ligera a moderada. Rayos X tórax: lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares que velan ambos hemitórax. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 39 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes patológicos personales: linfoma de Hodgkin. Trasplante de médula hace tres años y púrpura trombocitopénica idiopática. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, en ventilación mecánica con saturación adecuada. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria con hipoxemia ligera. Rayos X tórax: sin cambios. Lesiones inflamatorias bibasales. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 85 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Antecedentes patológicos personales: enfermedad renal crónica y artritis gotosa. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distrés respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría acidosis metabólica e hiperpotasemia ligera. Rayos X tórax: lesiones inflamatorias en ambas campos pulmonares, a predominio del hemitórax izquierdo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 66 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Antecedentes patológicos personales: diabetes mellitus e hipertensión arterial. Se encuentra en cuidados intensivos, en ventilación mecánica, con distrés respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético disminuido. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X tórax: lesiones inflamatorias en base pulmonar derecha. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 48 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Antecedentes patológicos personales. Hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo II. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica con distrés moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis metabólica compensada. Rayos X de tórax: lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 58 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica en régimen dialítico, hepatitis C e insuficiencia cardíaca. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, bien hidratada, Ventilación mecánica con distrés respiratorio ligero con adecuada oxigenación y saturación. Hemodinámicamente inestable apoyada con aminas. En anuria. Gasometría: alcalosis respiratoria. Rayos X tórax: lesiones congestivas/inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportada crítica inestable.

Ciudadana cubana de 93 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial y obesidad. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica, con distrés respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax: sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 47 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes patológicos personales: asma bronquial. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, sedado, taquicárdico, en ventilación mecánica, en decúbito prono, con distrés respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Oligoanúrico. Gasometría con hipoxemia moderada Rayos X de tórax: lesiones de aspecto inflamatorio en dos tercios inferiores de ambos campos pulmonares, a predominio de hilio y base derecha. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 73 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica, con distrés respiratorio ligero. Inestable hemodinámicamente, apoyada con doble aminas. Diuresis conservada. Gasometría acidemia metabólica compensada. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 82 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial y estenosis aórtica operada. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril sedado y relajado, en ventilación mecánica, con distrés respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Anuria. Gasometría acidosis metabólica. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 48 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes patológicos personales: sano. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril sedado relajado, en ventilación mecánica, con distrés respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria ligera. Rayos X de tórax: radiopacidades heterogéneas que ocupan todo el campo pulmonar izquierdo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 50 años de edad. Municipio Especial Isla de la Juventud. Antecedentes patológicos personales: no refiere. Se encuentra en terapia intensiva, afebril, sedada, en ventilación mecánica, sin distrés respiratorio. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax: lesiones inflamatorias en base derecha. Reportada de crítica estable.

Pacientes en estado grave

Ciudadana cubana de 78 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax: sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio de base derecha y vértice izquierdo Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 98 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial cardiopatía isquémica y demencia senil. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables Rayos X tórax: mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 68 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, enfermedad de Parkinson y demencia senil. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, hizo cuadro de disfunción ventricular que resolvió con tratamiento, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax: lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 84 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, asma bronquial y demencia senil. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X tórax: lesiones inflamatorias en hemitórax derecho. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 85 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial e insuficiencia venosa periférica. Fecha de inicio de los síntomas. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax: lesiones de fibrosis asociado a escasas lesiones inflamatorias en ambas bases Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 60 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial y asma bronquial. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 84 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial y enfermedad cerebro vascular. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax: lesiones inflamatorias que predominan en base izquierda. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 56 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: enfermedad poliquística con afectación en riñón izquierdo. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, en ventilación espontánea sin oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Oligúrica. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax: sin lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 65 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: sana. Se encuentra en cuidados intensivos, se logra extubar sin complicaciones, ventilando espontáneamente con oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportada de grave.

Ciudadano cubana de 26 años de edad. Municipio Jiguaní. Provincia Granma. Antecedentes patológicos personales: politraumatizado reciente. Se encuentra en cuidados intensivos, fue intervenido quirúrgicamente, se le realiza fijación de la pelvis ósea con tracción esquelética lateral y longitudinal del fémur, se traslada extubado del quirófano. Se mantiene con dolor a nivel de la herida quirúrgica, afebril, sin síntomas respiratorios, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 35 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Se encuentra en cuidados intensivos, con escasos loquios, no fétidos, afebril, ventilación espontánea, con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica ligera. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 51 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente con tendencia a la hipertensión. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 51 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente con tendencia a la hipertensión. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X tórax: lesiones parahiliar y en base derecha. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 51 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial y enfermedad renal crónica en régimen dialítico. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Oligúrico. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 27 años de edad. Municipio Madruga. Provincia Mayabeque. Antecedentes patológicos personales: fibroma uterino (operada). Se encuentra en cuidados intensivos, vuelve a salón sin complicaciones para limpieza de cavidad, afebril, sin manifestaciones respiratorias, en ventilación espontánea. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 68 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, ligera polipnea, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X tórax: lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares a predominio de las bases. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 59 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: asma bronquial, cardiopatía isquémica, miastenia grave, hipotiroidismo y trombosis venosa profunda. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario y buena saturación. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax: sin cambios. Lesiones inflamatorias difusas en base derecha. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 80 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, asma bronquial, fibrilación auricular crónica y enfermedad cerebrovascular. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría normal. Rayos X de tórax: lesiones inflamatorias difusas en base derecha. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 61 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, ligera polipnea, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria con hipoxemia moderada. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 60 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial y diabetes mellitus. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, con ligera polipnea, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria con hipoxemia moderada. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 68 años de edad. Municipio Viñales. Provincia Pinar del Río. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica y obesidad. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, en ventilación espontánea. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros normales. Rayos X de tórax: sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares a predominio derecho. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 71 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial y asma bronquial. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, sin disnea, en ventilación espontánea con suministro de oxígeno, en decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax: lesiones inflamatorias en región parahiliar y base izquierda. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 88 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y arritmias ventriculares. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportado de grave.

Ciudadano cubano 77 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, asma bronquial y enfermedad cerebro vascular. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, con polipnea ligera, poco apetito, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Oligoanúrico. Gasometría con alcalosis respiratoria ligera. Rayos X de tórax: lesiones inflamatorias parahiliar bilateral y en base derecha. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 7 meses de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: intolerante a la lactosa desde los tres meses se alimenta con fórmula basal. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, clínicamente mejor no ha vomitado más tolerando la fórmula basal y no ha defecado. Ventilando en espontánea. Hemodinámicamente estable. Mejor ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax: no lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 56 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Antecedentes patológicos personales: sano. Se encuentra en cuidados intensivos, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X tórax: lesiones inflamatorias en moteado difuso en ambos campos pulmonares. Ecocardiograma con disfunción sistodiastólica ligera del ventrículo izquierdo e insuficiencia tricúspidea moderada. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 56 años de edad. Municipio Limonar. Provincia Matanzas. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, vasculitis y obesa. Se encuentra en cuidados intensivos, sin polipnea, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Ecocardiograma. Disfunción sistólica ligera, remodelado de auricular izquierda. Doble lesión mitral con predominio de la estenosis. Rayos X tórax: lesiones inflamatorias y/o congestivas en ambas bases pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 71 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Antecedentes patológicos personales: esclerodermia, artritis reumatoidea, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Se encuentra en cuidados intensivos, consciente, coherente, con eventos de fenómenos de Raynaud y polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Ecocardiograma. Ventrículo izquierdo ligeramente dilatado y remodelado, disfunción global del ventrículo izquierdo y disfunción sistólica ligera del ventrículo derecho. Rayos X tórax: no lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 92 años de edad. Municipio Ciro Redondo. Provincia Ciego de Ávila. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, demencia senil y neoplasia de pulmón. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, bien hidratada, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax: radiopacidad en dos tercios inferiores campo pulmonar derecho, con borramiento de senos costo y cardio-frénicos, campo pulmonar izquierdo con radiopacidades difusas, Imagen compatible con neumotórax del 25% del pulmón derecho. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 63 años de edad. Municipio Moa. Provincia Holguín. Antecedentes patológicos personales: sano. Se encuentra en cuidados intensivos consciente y cooperativo, afebril, en ventilación no invasiva con distrés respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax: opacidades algodonosas heterogéneas de aspecto inflamatorio mal definidas en ambos campos pulmonares a predominio de los dos tercios inferiores asociado a patrón intersticial difuso bilateral. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 66 años de edad. Municipio Moa. Provincia Holguín. Antecedentes patológicos personales: diabetes mellitus e insuficiencia venosa periférica. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, en ventilación espontánea, en posición prona intermitente, con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente, diuresis conservada. Gasometría normal. Rayos X de tórax: opacidades de aspecto inflamatorio densas no homogéneas localizadas en ambos campos pulmonares con predominio de regiones periféricas. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 81 años de edad. Municipio Frank País. Provincia Holguín. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, con ventilación espontánea, sin falta de aire, ni taquicardia. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría alcalosis respiratoria. Electrocardiograma con una fibrilación auricular aberrante, supradesnivel del ST desde V3 a V4 con un QS en V1-V4 que impresiona antiguo. Rayos X de tórax: signos de enfisema pulmonar generalizados. Patrón intersticial difuso. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 71 años de edad. Municipio Palma Soriano. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación no invasiva que alterna con ventilación espontánea, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax: lesiones de aspecto inflamatorio bilaterales. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 41 años de edad. Provincia Guantánamo. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial crónica. Se encuentra en cuidados intensivos, afebril, polipnea superficial, ventilando en espontánea alternando con ventilación no invasiva. Estable hemodinámicamente con tendencia a la hipertensión. Gasometría con una Acidosis metabólica compensada. Rayos X de tórax con una radiopacidad parahiliar difusa a predominio de campo pulmonar izquierdo. Reportada de grave.

Pacientes fallecidos

Ciudadano cubano de 60 años de edad. Residía en el Municipio Tercer Frente. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular isquémica, diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica. Estadía hospitalaria: 13 días. Hizo parada cardíaca, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 85 años de edad. Residía en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica. Estadía hospitalaria: 56 días. Presentó estado de shock resistente al tratamiento, hipoxemia refractaria, anuria, con trastornos metabólicos y del medio interno. Hizo parada cardíaca sin responder a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 91 años. Residía en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: cardiopatía isquémica, insuficiencia renal crónica y fibrilación auricular crónica. Estadía hospitalaria: 7 días. Presentó distrés respiratorio severo e inestabilidad hemodinámica. Hace parada cardíaca sin responder a maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 88 años de edad. Residía en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, diabetes mellitus, demencia senil, psoriasis y desnutrición. Estadía hospitalaria: 5 días. Hizo episodio súbito de parada cardiorrespiratoria, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Casos- Cerrar el cerco a la covid-19 en Santiago de Cuba,

definida como la batalla de prioridad

La COVID-19 en el mundo

Hasta el 4 de febrero, se reportan 190 países y 29 territorios con casos de COVID-19. La cifra de casos confirmados asciende a 105 190 695 (+ 573 168 respecto a la jornada anterior), con 25 879 886 casos activos y 2 285 506 fallecidos (+ 16 040), para una letalidad de 2.17 (+ 0.01).

En la región de las Américas se reportan 47 213 664 casos confirmados (+ 261 310), el 44.88% de los reportados en el mundo, con 11 664 931 casos activos y 1 090 150 fallecidos (+ 8 317) para una letalidad de 2.30.