Cuba 807 casos de COVID-19, 3 fallecidos y 715 altas médicas

Cuba reportó 807 nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 53 308 desde marzo de 2020. Además, tres fallecidos y 715 altas médicas, para un total de 48 341 pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia.

Así en Cuba informó este jueves en su habitual comparecencia televisiva el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Durante la jornada del miércoles se estudiaron 18 077 muestras en los laboratorios de biología molecular del país, de las que 807 resultaron positivos (4.46% de positividad). El país acumula ya 2 464 521 pruebas PCR analizadas, con 53 308 positivas (2.16% de positividad). “Son 107 casos menos que el día anterior, pero muy elevada para los propósitos del país y para lo que hemos logrado en otros momentos de la pandemia”, dijo Durán.

“El comportamiento en los últimos 15 días ha sido de meseta. Hay días en que baja, otros en que baja la cifra, pero realmente no se ve una reducción estable, expresión de la transmisión que todavía tenemos en muchos de los territorios del país y que requiere de la participación activa y responsable de toda la población”.

Se encuentran ingresados 20 001 pacientes: 3 424 sospechosos, 12 002 en vigilancia y 4 575 confirmados (casos activos).

De los 4 575 casos activos, 4 512 (98.6%) mantienen una evolución clínica estable. En terapias intensivas son atendidos 63 pacientes: 30 críticos y 33 graves.

De los 807 casos diagnosticados este miércoles, 805 son autóctonos y dos son importados (uno procedente de Estados Unidos y uno de Panamá). “Desde hace un mes, cada vez es menor el número de casos importados, por las medidas de control sanitario internacional que se están aplicando”, señaló el especialista.

El 94.4% (762) de los casos confirmados fueron contactos de casos confirmados anteriormente, “grupo de mucho riesgo”, subrayó Durán. Hasta la fecha, 48 245 (90.5%) de todos los diagnosticados han estado en este grupo.

“Esa es la razón del aislamiento de estos contactos, para evitar transmisión, porque un porcentaje muy elevado se hacen positivos. Se trabaja con un protocolo de ingreso domiciliario modificado”.

En 43 (5.3%) de los casos confirmados este miércoles aún no se ha determinado la fuente de infección. Desde marzo de 2020 se acumulan 260 (0.5%).

Al momento del diagnóstico, 339 pacientes (42%) eran asintomáticos. Desde el inicio de la pandemia en el país han sido 24 561 (46.1% de los diagnosticados). “Es una cifra que ha ido disminuyendo, se detectan cada vez un mayor número de paciente no asintomáticos. No obstante, en comparación con otras enfermedades transmisibles, el porcentaje de asintomáticos es elevado, algo característico de la COVID-19”.

Nuevamente este miércoles se reporta un número alto de pacientes menores de 20 años, 147, de los que 120 están en edades pediátricas (menos de 18 años), incluidos siete menores de un año. “Ya se acumulan 6 000 pacientes de 18 y menos años diagnosticados en el país. Activos están 727, se han recuperado el 89.5% y los dos lactantes que se reportaban ayer, están estables, aunque aún graves”.

En cuanto al resto de grupos de edades, 237 estaban entre 20 y 39 años; 293 entre 40 y 59, y 130 de 60 años y más.

La tasa de incidencia de casos confirmados en Cuba en los últimos 15 días (17 de feb. al 3 de marzo) “se mantiene similar, 109.3 por 100 000 habitantes”.

Hasta la fecha, Cuba reporta 336 fallecidos (tres este miércoles), con una letalidad de 0.63%, y se han recuperado 48 341 pacientes (incluidas las 715 altas de este miércoles), el 90.7% de los confirmados.

Residencia de los casos confirmados por provincia y municipios

Pinar del Río: 37

Consolación Del Sur: 7 (contactos de casos confirmados).

Guane: 4 (contactos de casos confirmados).

La Palma: 1 (contacto de caso confirmado).

Mantua: 2 (contactos de casos confirmados).

Minas De Matahambre: 5 (contactos de casos confirmados).

Pinar del Río: 8 (contactos de casos confirmados).

San Juan Y Martínez: 6 (contactos de casos confirmados).

Sandino: 4 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 26

Alquízar: 1 (contacto de caso confirmado).

Artemisa: 6 (4 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Bahía Honda: 3 (contactos de casos confirmados).

Bauta: 2 (contactos de casos confirmados).

Caimito: 4 (contactos de casos confirmados).

Guanajay: 1 (sin fuente de infección precisada).

Mariel: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

San Antonio de los Baños: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

San Cristóbal: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

La Habana: 390

Diez de Octubre: 35 (contactos de casos confirmados).

Arroyo Naranjo: 40 (contactos de casos confirmados).

Boyeros: 28 (contactos de casos confirmados).

Centro Habana: 38 (37 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Cerro: 25 (contactos de casos confirmados).

Cotorro: 21 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 26 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 19 (contactos de casos confirmados).

Habana Vieja: 25 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 17 (contactos de casos confirmados).

Marianao: 24 (contactos de casos confirmados).

Playa: 22 (contactos de casos confirmados).

Plaza de la Revolución: 18 (contactos de casos confirmados).

Regla: 10 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 42 (41 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Mayabeque: 65

Batabanó: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Bejucal: 1 (contacto de caso confirmado).

Güines: 23 (18 contactos de casos confirmados y 5 sin fuente de infección precisada).

Jaruco: 1 (contacto de caso confirmado).

Madruga: 1 (contacto de caso confirmado).

Melena del Sur: 3 (contactos de casos confirmados).

Nueva Paz: 6 (5 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Quivicán: 6 (contactos de casos confirmados).

San José de Las Lajas: 13 (contactos de casos confirmados).

San Nicolás de Bari: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Santa Cruz del Norte: 2 (contactos de casos confirmados).

Matanzas: 6

Cárdenas: 2 (contactos de casos confirmados).

Jovellanos: 1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 2 (contactos de casos confirmados).

Perico: 1 (contacto de caso confirmado).

Cienfuegos: 14

Cienfuegos: 10 (9 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Cruces: 4 (contactos de casos confirmados).

Villa Clara: 9

Camajuaní: 1 (contacto de caso confirmado).

Manicaragua: 2 (contactos de casos confirmados).

Ranchuelo: 1 (contacto de caso confirmado).

Santa Clara: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Santo Domingo: 1 (contacto de caso confirmado).

Sancti Spíritus: 34

Cabaiguán: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Fomento: 1 (sin fuente de infección precisada).

Jatibonico: 4 (contactos de casos confirmados).

La Sierpe: 1 (contacto de caso confirmado).

Sancti Spíritus: 13 (10 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Taguasco: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Trinidad: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Yaguajay: 5 (2 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Ciego de Ávila: 20

Bolivia: 2 (contactos de casos confirmados).

Chambas: 3 (contactos de casos confirmados).

Ciego De Ávila: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Ciro Redondo: 2 (contactos de casos confirmados).

Morón: 4 (contactos de casos confirmados).

Venezuela: 2 (contactos de casos confirmados).

Camagüey: 63

Camagüey: 42 (40 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Esmeralda: 2 (contactos de casos confirmados).

Florida: 4 (contactos de casos confirmados).

Guáimaro: 3 (contactos de casos confirmados).

Jimaguayú: 1 (contacto de caso confirmado).

Minas: 3 (contactos de casos confirmados).

Santa Cruz del Sur: 1 (contacto de caso confirmado).

Vertientes: 7 (contactos de casos confirmados).

Las Tunas: 6

Jesús Menéndez: 1 (contacto de caso confirmado).

Las Tunas: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Granma: 13

Bayamo: 9 (contactos de casos confirmados).

Guisa: 1 (contacto de caso confirmado).

Manzanillo: 1 (contacto de caso confirmado).

Niquero: 2 (contactos de casos confirmados).

Holguín: 29

Holguín: 18 (10 contactos de casos confirmados y 8 sin fuente de infección precisada).

Mayarí: 6 (3 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Moa: 2 (contactos de casos confirmados).

Sagua De Tánamo: 2 (contactos de casos confirmados).

Urbano Noris: 1 (sin fuente de infección precisada).

Santiago de Cuba: 37

Contramaestre: 2 (contactos de casos confirmados).

Palma Soriano: 2 (contactos de casos confirmados).

Santiago de Cuba: 33 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 39

Guantánamo: 29 (contactos de casos confirmados).

Manuel Tames: 10 (contactos de casos confirmados).

Municipio Especial Isla de La Juventud: 19 (18 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Pacientes en estado crítico

Ciudadano cubano de 84 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Fractura de Cadera.

Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Oligoanúrico. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Extensas lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 75 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, con apoyo de aminas. Ritmo diurético normal. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Discretas lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, y Miastenia Grave. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, se trabaja en el destete lográndose desacoplar del ventilador con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X de tórax. Sin cambios. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 77 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, empeoramiento clínico, radiológico y gasométrico, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 57 años de edad. Municipio Mariel. Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Cardiopatía Isquémica, Obesidad y úlcera Gástrica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Sin cambios. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Municipio Madruga. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Fractura de Cadera operada. Se encuentra en Cuidados Intensivos, sepsis de la herida quirúrgica, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente, con tendencia a la hipotensión arterial. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 76 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus y Síndrome Ansioso Depresivo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero, se trabaja en el destete del ventilador. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 63 años de edad. Municipio Centro Habana Provincia. La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable, sin apoyo de aminas. Diuresis escasas. Gasometría con acidosis metabólica. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 75 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, ventilación mecánica con buena saturación de oxígeno en distress moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 49 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con ventilación mecánica, en decúbito prono y adecuada saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 97 años de edad. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, baja saturación. Inestable hemodinámicamente, con apoyo de aminas. Oligoanuria. Rayos X de tórax. Sin cambios. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 35 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con ventilación mecánica, en decúbito prono y adecuada saturación, en distress moderado. Estabilidad hemodinámica. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones radiopacas homogénea hacia la BP derecha. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Cardiopatía Isquémica y Fibrilación Auricular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación mecánica, en decúbito prono. Estabilidad hemodinámica. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia ligera. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones radiopacas y no homogéneas, hilio basal derecha y hacia la periferia de ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 55 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Cefalea Migrañosa. Se encuentra en Cuidados Intensivos, no resolvió con ventilación no invasiva, por lo que se intubó y se ventiló. Ahora en ventilación mecánica en distress respiratorio. Estabilidad hemodinámica. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones no homogéneas desde el hilio hacia la periferia de ambos campos pulmonares, condensación inflamatoria en base pulmonar Izquierdo. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 75 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y Accidente Vascular Encefálico. Se encuentra en Cuidados Intensivos, presentó polipnea por lo que se intuba y se ventila. En ventilación mecánica con distres moderado. Estabilidad hemodinámica. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones en ambos campos pulmonares que impresiona alas de mariposa, y lesión que confluye de aspecto inflamatorio en Campo Pulmonar derecho. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 77 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: HTA. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación mecánica con saturación adecuada en distress respiratorio ligero. Estabilidad hemodinámica. Buen ritmo diurético. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 77 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Inestabilidad hemodinámica con apoyo de aminas. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en 1/3 medio de ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 59 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Obesidad, Gastritis Crónica y Bronquitis Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilación mecánica, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 67 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Sin cambios. Las lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 65 años de edad. Municipio y provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica, Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, febril, sedado, en disfunción múltiple de órganos, compromiso del medio interno, descontrol metabólico, en ventilación mecánica, con distress respiratorio severo, mala saturación. Inestable hemodinámicamente, con apoyo de aminas. Oligoanuria. Gasometría con alcalosis mixta e hipoxemia severa. Ecocardiograma con disfunción ventricular izquierda, fracción de eyección de 53%. Rayos X de tórax con lesiones bilaterales en ambos campos pulmonares que velan todo el tórax. Patrón típico de distress severo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 33 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Puérpera. Se encuentra en Cuidados Intensivos, se extuba y se establece ventilación no invasiva. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Presencia de opacidades periféricas en velo con tendencia a la consolidación segmentaria. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 33 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Embarazo de 28 semanas. Se encuentra en Cuidados Intensivos, empeoramiento clínico, radiológico y gasométrico, se intuba e inicia ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia severa. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Opacidades en velo con áreas de consolidación en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 57 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Epilepsia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente, con apoyo de aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia leve. Rayos X de tórax. Radiopacidad en ambos campos pulmonares con bulas enfisematosas. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 44 años de edad. Municipio y provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica, Lupus Eritematoso Sistémico, EPOC y Trastornos Psiquiátricos. Se encuentra en Cuidados Intensivos, sedada, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Radiopacidad de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 44 años de edad. Municipio Cacocum. Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Anemia Hemolítica Autoinmune. Se encuentra en Cuidados Intensivos, presenta evento de polipnea e hipoxemia con necesidad de intubar y ventilar. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Radiopacidad de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 78 años de edad. Municipio Bayamo. Provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Infiltrado alveolar difuso bilateral a predominio derecho, congestión pulmonar y cardiomegalia. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 66 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial e Hipotiroidismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Infiltrado alveolar parahiliar bilateral. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia severa. Rayos X de tórax. Infiltrado retículo alveolar en ambas bases pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 66 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Cerebrovascular y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Sin cambios. Discreto infiltrado parahiliar bilateral. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 40 años de edad. Municipio Mella. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia renal crónica por nefropatía hipertensiva. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en base derecha. Engrosamiento de la trama broncovascular bilateral. Reportada de crítica inestable.

Pacientes en estado grave

Ciudadano cubano de 86 años de edad. Municipio San Luis. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Bronquiectasia; Cardiopatía Isquémica; Fibrosis pulmonar. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Sin cambios. Derrame pleural en campo pulmonar izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 81 años de edad. Municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, continúa ansiosa, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales en regiones parahiliares y basales, impresiona además derrame pleural izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 86 años de edad. Municipio Bahía Honda. Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con hemiparesia izquierda a predominio braquial, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis metabólica con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Discretas lesiones inflamatorias hilio basal derecha y aneurisma de la aorta torácica. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 52 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 37 años de edad. Municipio Sandino. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria. Tratamiento el indicado en el protocolo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 83 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia. La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus, Neoplasia Colon operada, Psoriasis y Demencia senil. Se encuentra en Cuidados Intermedios, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis metabólica e hipoxemia ligera. Rayos X tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 69 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia. La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente, ligera polipnea, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 80 años de edad. Municipio San José de las Lajas. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Linfangitis crónica. (Úlceras en ambos miembros inferiores). Se encuentra en Cuidados Intensivos, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis mixta. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias bibasales a predominio derecho. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 66 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, presentó polipnea, hipoxemia e inestabilidad hemodinámica, con necesidad de intubar, ventilar y apoyar con drogas vasoactivas. En ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, con apoyo de aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 38 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hernia Discal. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias bibasales. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 72 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Operada de columna vertebral. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 59 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, polipneica con eventos de hipoxemia, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Extensas lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares, que respetan los vértices. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 56 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Post operada de oclusión intestinal mecánica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, asintomática, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 55 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Alcoholismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 52 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Discretas lesiones inflamatorias bibasales. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 43 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Se encuentra en Cuidados Intensivos, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 90 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Insuficiencia Cardíaca, Insuficiencia Mitral y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Rayos X tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 74 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con polipnea, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, consciente, ligera polipnea, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Discretas lesiones parahiliares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 49 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus e Insuficiencia Cardíaca. Se encuentra en Cuidados Intensivos, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 53 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 36 años de edad. Municipio Guanajay. Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con Glasgow en 13-14 puntos, desorientado en ocasiones, sin focalización neurológica, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de Tórax donde no se observan lesiones de aspecto inflamatorio. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 88 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Estabilidad hemodinámica. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Lesiones no homogéneas desde el hilio hacia la periferia de ambos campos pulmonares, condensación inflamatoria en base pulmonar Izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 89 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación no Invasiva con hipoxemia moderada. Estabilidad hemodinámica. Buen ritmo diurético. Gasometría en valores normales. Rayos X tórax. No reportado. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 88 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, y Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estabilidad hemodinámica. Buen ritmo diurético. Rayos X tórax. No reportado. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 76 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estabilidad hemodinámica. Buen ritmo diurético. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 77 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estabilidad hemodinámica. Buen ritmo diurético. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 82 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Esquizofrenia, Fibrilación Auricular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación espontánea. Estabilidad hemodinámica. Buen ritmo diurético. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de un mes de nacido. Municipio Güines. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, intermitente. Estabilidad hemodinámica. Diuresis conservada. Rayos X tórax: Radiopacidad en el 1/3 superior y medio del hemitórax derecho. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de siete meses de nacido. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estabilidad hemodinámica. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias difusas bilaterales. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 46 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Cerebrovascular Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético disminuido. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias hilio-basal bilateral a predominio derecho. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 51 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía isquémica y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventila espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría en valores normales. Rayos X de tórax. Sin cambios. Radiopacidad de densidad heterogénea hiliobasal derecha y cisuritis hacia tercio medio derecho. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 29 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Nefropatía Diabética y Esquizofrenia Paranoide. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente, ventila espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Sin Cambios. Lesiones inflamatorias a predominio derecho y derrame pleural de pequeña cuantía no tabicado. Reportado de grave.

Pacientes fallecidos

Ciudadano cubano de 70 años de edad. Residía en el municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía hospitalaria: 5 días. Hizo parada cardíaca, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 85 años de edad. Residía en el municipio Marianao, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Insuficiencia Renal Crónica, Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Diabetes Mellitus. Estadía hospitalaria: 6 días. Hizo parada cardiaca en asistolia que no respondió a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 69 años de edad. Residía en el municipio Viñales, provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Renal Crónica y Hepatitis C. Estadía hospitalaria: 15 días. Presentó pérdida de la conciencia, hipotensión arterial, bradicardia.

Hizo parada cardiaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

La COVID-19 en el mundo

Hasta el 3 de marzo se reportan 190 países y 29 territorios con casos de COVID-19. La cifra de casos confirmados asciende a 115 429 428 (+ 240 669), con 21 648 316 casos activos y 2 563 037 fallecidos (+ 8 642), para una letalidad de 2.22 (+ 0.01).

En la región de las Américas se reportan 51 801 936 casos confirmados (+ 143 066), el 44.87% de los reportados en el mundo, con 10 667 517 casos activos y 1 235 248 fallecidos (+ 4 897), para una letalidad de 2.38.