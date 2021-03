Repercute entrega a Reinaldo Cedeño Pineda del Premio Nacional de Periodismo Cultural

Foto: Santiago Romero Chang

Audio: Oscar Ignacio Ruano Chávez

La entrega a Reinaldo Cedeño Pineda, del Premio Nacional de Periodismo Cultural 2021, José Antonio Fernández de Castro 2021, repercute en Medios de prensa nacionales y extranjeros, en tanto se trata de un joven creador santiaguero que no se detiene ni con la actual pandemia por la covid-19.

Reinaldo Cedeño Pineda recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural 2021, de manos de un fraternal amigo, Lázaro Expósito Cano, Primer Secretario del Partido en la provincia Santiago de Cuba y de las manos nobles de la gobernadora Beatriz Johnson Urrutia, en acto solemne efectuado en el Salón de los Espejos del Poder Popular Provincial y transmitido vía ScreamingCuba por internet, gracias a Lía Video en coordinación con el Ministerio de Cultura.

El destacado periodista, poeta y crítico cubano, Reinaldo Cedeño Pineda, recibió en Santiago de Cuba, el Premio de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro 2021.

El “Fernández de Castro” lo entrega el Ministerio de Cultura “a aquellas figuras cuyo quehacer en los distintos medios de comunicación esté ligado a la defensa y promoción de la cultura cubana”.

Cedeño Pineda fue agasajado durante un acto en el Salón de los Espejos, en la sede de la Gobernación en la calle Aguilera, del centro histórico de Santiago de Cuba, al que asistieron los miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Lázaro Expósito Canto y Beatriz Johnson Urrutia, primer secretario del PCC y Gobernadora, ambos de la provincia santiaguera.

También se encontraban en el Salón de los Espejos, Raulicer García Hierrezuelo, director provincial de Cultura, y Rodulfo Vaillant García, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).

De manera online y gracias a la trasmisión de la Productora Lía Videos, desde La Habana Alpidio Alonso, ministro de Cultura, representantes de la Upec, la Uneac e integrantes del Jurado que otorgaron el galardón a Cedeño, destacaron el trabajo del periodista y escritor santiaguero, quien además tiene en su currículo más de 10 libros y una labor sobresaliente en el campo cultural.

Alonso destacó la repercusión que ha tenido el otorgamiento del Premio y agregó que Cedeño ha conseguido un gran prestigio en la prensa, por su talento y lo felicitó en nombre del Ministerio de Cultura y de quienes se benefician con el trabajo del homenajeado, especialmente la cultura santiaguera.

Medios como el periódico “Granma” digital ponderaron al ganador del “Fernández de Castro” 2021 al señalar en su espacio, que el “… intelectual santiaguero es miembro de la UNEAC, de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) y de la Sociedad Cultural José Martí, y su obra, donde destacan artículos, entrevistas y poemas, ha quedado plasmada en numerosas publicaciones nacionales y foráneas, siendo traducida al inglés, francés, portugués e italiano.

El jurado que por unanimidad concedió este reconocimiento, estuvo integrado por Pedro de la Hoz, Joaquín Borges Triana, Yenys Laura Prieto y Andrés Machado Conte.

La Fundación Caguayo, en la persona de Alejandro Lescay, entregó presentes a Cedeño Pineda, y Orlando Vergés, director de la Casa del Caribe, institución que propuso la nominación del periodista al galardón, también le dedicó palabras de reconocimiento.

Recordó Vergés, cómo en sus encuentros con Cedeño por las calles de Santiago de Cuba, y de las conversaciones con el entonces joven periodista, “yo quedaba admirado por su inteligencia, por el alto nivel de información que poseía de cualquier tema y por su profundo dominio de las peculiaridades de la ciudad, a pesar de su juventud.

“Desde entonces Reinaldo ya era admirado por muchos, y se hizo notar también por una osada intervención que hiciera en un Congreso de Periodistas en la Capital.

“Para suerte de la cultura santiaguera y nacional… Reinaldo fue creciendo como profesional, conjugando su inteligencia, su vid de investigador y su audacia… ha sido renovador de su especialidad y ha hecho de su ejercicio un oficio…

“… evoco –añadió Vergés, finalmente- una de sus declaraciones, también fruto de su valentía y audacia: ´lo importante no son las geografías sino las jerarquías´, con lo que él intenta estimular las miradas de los decisores hacia las realizaciones que se producen fuera de la Capital.

Si este acto no tuviera la formalidad que le corresponde me atrevería a mencionar por sus nombres a cada uno de los periodistas culturales del país con obra relevante, algunos de los cuales están aquí y que no pueden ser claramente identificados por la obligada y necesaria mascarilla anticovid.”