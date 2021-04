La infamia de EE. UU. al calumniar a la Isla heroica.

EE. UU. no podrá empañar el desempeño mundialmente reconocido de Cuba y sus indicadores de justicia social, respeto y protección a los derechos humanos de nuestra población

EE. UU.- «Indigna, inmoral y mentirosa», así calificó el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, a la acusación del Departamento de Estado norteamericano contra Cuba.

Sobre EE. UU., en su cuenta de Twitter, el Jefe de Estado enfatizó, además, en que «acuden a la infame retórica de siempre para calumniar a una isla heroica», que sufre bloqueo criminal impuesto por ese mismo gobierno.

Con respecto a EE. UU., en la misma plataforma se expresó el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien rechazó, por «engañoso y politizado», el documento publicado el martes pasado, que sirve de guía al Congreso estadounidense para mantener las sanciones contra Cuba.

Añadió que EE.UU. «no podrá empañar el desempeño mundialmente reconocido de Cuba y sus indicadores de justicia social, respeto y protección a los derechos humanos de nuestra población».

Resultaría recomendable que el secretario de Estado, de EE. UU., Antony Blinken, en vez de elaborar y rubricar informes mentirosos contra Cuba, se esfuerce, al menos, por eliminar ese discurso.

Y se acoja a las reglas elementales de la diplomacia, más cuando representa a una administración, de la que la comunidad internacional, mayoritariamente, espera una posición de diálogo y respeto mutuo, que supere a las amenazas y las sanciones propias de una conducta fracasada durante más de 60 años.

