Magnoterapia efectiva en la rehabilitación deportiva en Santiago de Cuba

La magnoterapia gana aceptación en la rehabilitación deportiva en Santiago de Cuba, a partir de una estrategia de innovación y gestión tecnológica.

Magnoterapia- El Centro Provincial de Medicina Deportiva (Cepromede) culminó el 2020 con loables resultados en materia de infraestructura e investigación, las cuales elevan la calidad de los servicios médicos brindados a los atletas y la comunidad cercana.

Sobre la Magnoterapia– Durante el periodo de confinamiento sus trabajadores efectuaron pesquisas activas al personal deportivo para detectar sintomatologías asociadas a la COVID-19, así como consultas en las casas de los deportistas para velar por su preparación física, psicológica y nutricional.

Magnoterapia– La pandemia nos obligó a reinventarnos pues cambiamos nuestras rutinas de trabajo y también nos impuso retos al tener que cumplir con las medidas higiénico sanitarias para no infectarnos y realizar el trabajo.

expresó a la Agencia Cubana de Noticias Ernesto Ross, subdirector de docencia del Cepromede.

Magnoterapia– A la vez centramos investigaciones en el impacto de la COVID-19 en la vida de los profesionales del deporte, al igual que cuatro proyectos científicos asociados a la rehabilitación medica de pacientes como la implementación de células madre y terapias intervencionistas, dijo el directivo.

Dicha entidad recibió una remodelación la cual permitió un mejor aprovechamiento de los espacios, cambios de estética y confort tanto del área administrativa como de prestación de servicios, por lo que hoy es un centro de referencia nacional.

También implementaron un sistema de consultoría psicológica mediante la vía telefónica con el fin de disminuir el impacto de la pandemia en la estabilidad emocional.

La referida institución médica es la más grande de su tipo en el país al contar con más de 100 especialistas y brinda 25 servicios, no solo a deportistas sino a la población santiaguera en especialidades como estomatología, rehabilitación, medicina natural, electroterapia, magnetoterapia, desarrollo físico y podología.

Sin tener un equipamiento adecuado al nivel de la tecnología mundial por las limitaciones impuestas por el bloqueo económico del gobierno norteamericano, se logra satisfacer la atención al personal atlético por la fortaleza de su capital humano.

Efectiva la magnetoterapia en la inflamación pélvica

El inductor aplicado en zona afectada y de forma combinada con fármacos en unas 300 féminas, logra una regresión acelerada del dolor, fiebres y otras molestias

La magnetoterapia puede aplicarse a través de imanes permanentes o electroimanes, estos últimos pueden ser constantes o variables de acuerdo a la corriente que alimente el equipo, a su vez pueden aplicarse de forma continua o discontinua.

El éxito del tratamiento depende de las características físicas del campo magnético que son: Intensidad del campo magnético (inducción magnética que se mide en Gauss), Vector (norte-sur), Frecuencia, Forma del impulso (Sinusoidal, Semisinusodal, cuadrada o triangular), Duración de la acción (para magnetoterapia o magneto osteogénesis).



EFECTOS FISIOLÓGICOS:

• Aumento de la temperatura de la célula.

• Aceleración del desplazamiento de hemoglobina de los vasos.

• Disminución de los depósitos de calcio y colesterol en las paredes de los vasos.

• Disminución de la atención superficial del eritrocito que impide su agregación.

• Regulariza las funciones del sistema nervioso autónomo.

• Estimula las secreciones hormonales.

• Activa la circulación sanguínea y linfática con un consecuente aumento de la nutrición celular y normalización del metabolismo.

• Proporciona energía adicional, eliminando desórdenes orgánicos y regulando funciones.

• Acelera el crecimiento celular, renueva corpúsculos e incrementa el numero de glóbulos blancos y rojos de la sangre.

• Tiene efectos excepcionales sobre las inflamaciones e infecciones.

• Aumenta la capacidad física al ejercicio.

• Aumenta el aporte de oxígeno a la célula.

EFECTOS GENERALES RECONOCIDOS:

• Analgésico.

• Antinflamatorio y antiedematoso.

• Regenerador de tejidos.

• Inmunológico por aumento de la proliferación linfocitaria.

• Antiagregante.

• Neurovegetativo.



MODO DE EMPLEO:

Antes de comenzar la realización del tratamiento se debe comprobar que no existan contraindicaciones para la realización del mismo.

Los inductores magnéticos se colocan de acuerdo a la indicación medica en la zona a tratar longitudinal o transversalmente, pegados a la piel o a una distancia no mayor de 10 mms, puede utilizarse un solo inductor los dos , si se utilizan los dos tener en cuenta la polaridad, no colocar polos iguales enfrentados, la distancia entre inductores no debe ser menor de 5 cms, si la distancia entre los inductores es mayor de 15 cms, la posición mutua de los polos carece de importancia, la duración total del tratamiento en una misma zona no debe exceder de 30 minutos y no exceder de 60 minutos en una sesión .

Cuando la aplicación se efectua en la cabeza, puede provocar cefalea por vasodilatacion, por lo que en las sesiones siguientes se disminuye la intensidad de la accion o el tiempo de tratamiento, aumentando el mismo paulatinamente hasta que sea admitida la dosis indicada por el paciente, si no desaparece se debe consultar el especialista.

Se le advierte al paciente que puede sentir un calor ligero u hormigueo en la zona de acción.

El tratamiento puede realizarse sentado o acostado, se deben eliminar todos los objetos metálicos que posea el paciente para no interferir el campo, asi mismo debe quitársele el reloj para no dañarlo , puede aplicarse sobre la ropa y sobre enyesado .

El tratamiento puede realizarse diario o en dias alternos en dependencia de la patología y su estado (agudo o crónico).