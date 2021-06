Batió 5to mes del año todos los récords en pandemia por covid-19

Posted in

No mantener la distancia mínima de un metro entre personas, es la violación más frecuente en medio de la pandemia de coronavirus, en Santiago de Cuba, ACN, FOTO / Miguel RUBIERA JUSTIZ

Audio: Laritza Moya Rodríguez

Mes de Mayo y sus récords negativos en Santiago de Cuba.- En el podio de la complejidad de la pandemia por coronavirus, el mes de mayo se afianzó en el primer lugar.

El quinto mes, mayo, batió todos los récords negativos, dejando sólo en Santiago de Cuba un saldo de 3 mil detectados con la covid-19 y 15 fallecidos.

En el podio de la complejidad epidemiológica por coronavirus, el mes de mayo de dos mil veintiuno, se afianzó en el primer lugar el quinto mes del año.

Audio: Laritza Moya Rodríguez

El mes de mayo batió todos los récords negativos dejando sólo en Santiago de Cuba un saldo de más de tres mil detectados con la covid-19 y quince fallecidos.

Y, aunque en el territorio están en vigor desde hace varios días un grupo de medidas que pretenden contener la transmisión del virus, el contagio no cederá en tanto la población no comprenda cabalmente el peligro al que se enfrenta.

Fecha de inmunizaciones por región

Así, expone la Doctora María Eugenia García Céspedes, directora provincial de salud quien realiza un llamado a los viajeros, en un momento de situación epidemiológica.

«Muy mal han incrementado los casos, nosotros le pedimos a la población que se mantengan en casa, que disminuya la movilidad, que los estudios que se han realizado a nivel de país demuestra que están circulando varias cepas.

«En mayo fue evidente la agresividad de la enfermedad, los pacientes evolucionaron mal, se complicaron y eso es lo que tiene que conocer el pueblo para que todo el mundo sepa que tienen que quedarse en casa, que no hemos logrado la contención de la epidemia, entonces, eso es consecuencia de que no estamos cumpliendo con las medidas de bioseguridad, que no estamos en casa y eso es lo esencial.

A todo el mundo que apoye en Santiago de Cuba el trabajo de enfrentamiento y control de la covid-19, en un momento tenso, dado que el elevado contagio y la fácil transmisión del virus sustentan la posibilidad real de que muchas personas en el territorio estén transitando hoy por la enfermedad sin saberlo.

Dra. María Guadalupe Guzmán, directora de Investigación, Diagnóstico y Referencia del IPK, Imagen web: Santiago Romero Chang

El sarscov-2 es un padecimiento que tiene como característica a los asintomático individuos, aunque no manifieste signos de la enfermedad, si la transmiten.

No mantener la distancia mínima de un metro entre personas, es la violación más frecuente en medio de la pandemia de coronavirus, en Santiago de Cuba, ACN, FOTO / Miguel RUBIERA JUSTIZ

La directora provincial de salud pública en Santiago de Cuba enfatizó en la necesidad de que las personas que hayan tenido contacto con algún positivo o sospechoso de covid-19 lo declaren, pues sólo de ese modo el presente junio dejar atrás los desfavorables indicadores con los que mayo nos marcó. Llaman autoridades de salud de Santiago de Cuba a elevar percepción de riesgo para revertir situación epidemiológica del territorio