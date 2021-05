La importancia de llamarse Soberana 02 ó 01

Por: Randy Alonso Falcón

Soberana– Cuba hizo una apuesta arriesgada, y la valiente decisión está mostrando su acierto. Hace un año, el 19 de mayo de 2020, el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez llamaba a la comunidad científica cubana a buscar una vacuna propia contra la COVID-19.

Doce meses después, Cuba no tiene uno sino cinco candidatos vacunales; y pudiera ser la primera nación del Sur en lograr inmunizar a su población antes de que finalice el 2021, y la única que lo haga con vacunas propias.

No pocos se cuestionaron sanamente el camino emprendido, habida cuenta de que las grandes potencias y las principales firmas biofarmacéuticas ya se habían lanzado a la obtención de un inmunizante contra el virus SARS-Cov-2, con muchos más recursos materiales y financieros a su disposición.

¿Por qué no compramos las vacunas chinas, rusas o de otro país?, se preguntaban algunos cubanos. Otros se lamentaban de que el país no hubiera entrado en el mecanismo COVAX de distribución de vacunas para las naciones de ingresos medios y bajos.

También estaban los insanos y azuzadores de siempre que condenaban de antemano al fracaso los esfuerzos cubanos y hasta destacaban en grandes titulares hace par de meses que Cuba no había vacunado a ningún ciudadano.

Pero la dirección del país había valorado el agudo escenario que se avecinaba por la insuficiente y concentrada capacidad de producción de vacunas a escala global y confiaba en el extraordinario potencial y los resultados de los científicos y la industria biofarmacéutica nacional. Su propósito era vacunar a todos, y no a una parte de los cubanos, en este 2021.

Lo que ha acontecido en los últimos meses aquilata la decisión de buscar una solución soberana a la actual pandemia. Vamos a los hechos:

Las condicionantes han incluido hasta la apropiación de importantes activos nacionales de esos países. Historias se han conocido de presiones a Argentina, Brasil, Uruguay, República Dominicana, Perú y Sudáfrica ¡Indignante!

Desde el gobierno argentino, se cree que las exigencias de Pfizer eran parte de una estrategia comercial que privilegiaba la venta a los países desarrollados y no a los países latinoamericanos.

Actualmente, la inoculación alcanza a algo más de 785 millones de personas, después de que el 24 de mayo se superaran los 1.700 millones de inyecciones administradas, según los datos recogidos por Our World in Data.

Incluso los países con vacunas propias no han podido avanzar lo suficiente. Aún entre los ricos hay diferencias, mientras EE.UU y el Reino Unido han rebasado el 45% de la población totalmente vacunada; en Francia es sólo el 26% y en Japón no llega al 3 %

Decenas de naciones aún no han podido administrar ni una dosis de estas vacunas.

Sólo el 3% de la población de América Latina y el Caribe ha completado su esquema de vacunación contra la COVID-19 hasta el momento. La doctora Clarisa Etienne, directora general de la OPS afirmó que la escasez de vacunas es un «síntoma de la dependencia excesiva de América Latina y el Caribe” en las importaciones de suministros médicos esenciales. Menos del 4% de los productos médicos utilizados durante la respuesta a la COVID-19 han procedido de estos países, agregó.

«Debemos garantizar más igualdad en el acceso a las vacunas. Más del 80% de las primeras mil millones de dosis fueron a países prósperos (…) Si no cerramos ese enorme agujero, más gente morirá», alertaba el fundador de Microsoft Bill Gates.

Mientras el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha denunciado la «desigualdad escandalosa» en la distribución de vacunas contra la COVID-19, lo que «está perpetuando la pandemia».

«Más del 75 por ciento de las vacunas se han administrado en solo 10 países. No hay forma diplomática de decirlo: un pequeño grupo de países que fabrican y compran la mayoría de las vacunas del mundo controlan el destino del resto del mundo. El número de dosis administradas hasta ahora en todo el mundo habría sido suficiente para cubrir a todos los trabajadores sanitarios y a las personas mayores, si se hubieran distribuido de forma equitativa. Podríamos haber estado en una situación mucho mejor», ha comentado Tedros en su discurso inaugural durante la Asamblea Mundial de la Salud. Adhanom, alertaba recientemente en que «En países de renta baja y media baja, el suministro de vacunas contra la covid-19 no ha sido suficiente ni para inmunizar a los trabajadores sanitarios, y los hospitales se están viendo inundados de gente que necesita asistencia urgente para salvar su vida«.

En abril de este año, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que “el mundo no superará la pandemia hasta que todos los países tengan acceso a los debidos suministros de medios de diagnóstico, tratamientos y vacunas, con independencia de las posibilidades que tengan de pagarlos y de su capacidad y sus recursos económicos para vacunar rápida y eficazmente a su población”. Y agregó que la existencia de desigualdades en el seno de los países y entre ellos ralentiza la recuperación de la normalidad social y económica.

En abril, Moderna redujo a la mitad una entrega programada a Canadá por problemas de capacidad de producción . India, que se enfrenta a un pico de casos, está utilizando su producción de vacunas principalmente para el mercado nacional, pues detuvo las exportaciones en marzo de 2021. En Estados Unidos, 15 millones de dosis de Johnson & Johnson tuvieron que ser desechadas tras un error de la fábrica.

La vacuna con mayor producción en el mundo y la de más bajos precios hasta ahora, la de AstraZeneca, ha visto detenido su avance por algunos episodios de trombos, que han provocado la prohibición de su aplicación en algunos países, o su limitación sólo a los grupos poblacionales de edades avanzadas. Esto ha retrasado la vacunación en Europa, África y América Latina, mientras ha golpeado la disponibilidad de dosis del mecanismo COVAX.

La vacuna de Johnson & Johnson también ha enfrentado algunos contratiempos por episodios de salud del mismo tipo y ello también ha retrasado su aplicación.

Por estas adversidades, cientos de miles de personas no han podido recibir en el tiempo inicialmente previsto la segunda dosis de sus vacunas, quedando en un estado de indefensión ante la pandemia. Algunos estados han agrandado unilateralmente los tiempos entre una y otra dosis para lograr ponerle a más personas al menos la primera.

El problema se deriva de la existencia en Estados Unidos de una norma que data de la Guerra de Corea en la década de 1950, la llamada Ley de Producción de Defensa (DPA), que otorga a las agencias federales el poder de priorizar los pedidos de adquisición relacionados con la defensa nacional.

El gobierno del expresidente Donald Trump invocó la ley para que Estados Unidos fuera el primero en comprar vacunas elaboradas en el país, así como otros productos necesarios para luchar contra la pandemia. A su vez, los fabricantes tienen acceso prioritario a todo producto necesario para satisfacer los pedidos de Washington.

Los componentes de las vacunas se producen en todo el mundo, en países como Reino Unido y China. Pero algunos de los principales proveedores, como Thermo Fisher Scientific Inc y Cytiva y Pall, dos unidades de Danaher Corp, tienen su sede en Estados Unidos.

La situación ha hecho que países que necesitan desesperadamente los suministros se vean obligados a buscar sustitutos, exacerbando las disparidades internacionales en el acceso a las vacunas, según proveedores, fabricantes y expertos en el mercado de las vacunas.

El presidente ejecutivo del Serum Serum Institute de la India, el mayor fabricante mundial., Adar Poonawalla, pidió en Twitter «en nombre de la industria de las vacunas fuera de Estados Unidos» que ese país levante la retención de materias primas «si queremos unirnos de verdad para vencer a este virus».

Respected @POTUS, if we are to truly unite in beating this virus, on behalf of the vaccine industry outside the U.S., I humbly request you to lift the embargo of raw material exports out of the U.S. so that vaccine production can ramp up. Your administration has the details. 🙏🙏