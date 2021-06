Cuba registró más de 350 mil donaciones de sangre en medio de la pandemia de la COVID-19

Posted in

Jornada de Donación de Sangre en Santiago de Cuba. Imagen: Santiago Romero Chang

Audio: Carmen Yero Chao y Maricel Duporté

Sobre las donaciones de sangre: En esta jornada de salud pública, la provincia de Santiago de Cuba celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, como cada cada catorce de junio.

Yo dono mi sangre por la vida. CMKC en la actualidad en lucha contra el Covid-19

Así llegamos hasta el centro Renato Guitar, de la ciudad santiaguera, momento en que un grupo de voluntarios tendían uno de sus brazos para el mayor regalo, que es salvar vidas.

En la visita vimos muchas donaciones de sangre en la instalación, perteneciente al sistema de salud, allí fuimos al encuentro con Hilda Cabrales, directora de esa unidad. Buscamos una actualización sobre las donaciones de sangre.

Audio: Maricel Duporté

Hoy hablamos de una situación epidemiológica compleja en el país, el cual no cuenta con los recursos suficientes como las bolsas para la extracción de sangre, y eso pone muy tenso el momento, y por supuesto, el banco de sangre no se detiene, así en los meses de marzo, abril y mayo, las donaciones no disminuyeron.

Hablamos de un momento muy favorable porque la provincia llega acumular volúmenes sustanciales que sólo en un país con un concepto muy humano puede mantener a bajo costo.

A pesar de la pandemia de la COVID-19, durante el pasado año en Cuba se realizaron más de un millón de cirugías y 79 trasplantes, y sobrepasaron de 250 mil los pacientes transfundidos, todo ello gracias a las más de 350 mil donaciones de sangre recibidas.

De donaciones de sangre y en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias, la doctora Delia Esther Porto González, al frente del Programa Nacional de Sangre del Ministerio de Salud Pública, dijo que desde la llegada del virus al país se trazaron estrategias en aras de mantener estas donaciones y las de plaquetas, a las cuales se incorporó el plasma de los convalecientes del SARS-CoV-2, utilizado como tratamiento alternativo para los pacientes enfermos.

Actualmente este vital líquido, seguro a partir de la realización de pruebas virológicas, se emplea en aquellas personas que mantienen un PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) positivo durante varios días, además de algunos pacientes con sintomatología leve o en estado grave no ventilado.

La también especialista en Hematología señaló que parte de las donaciones se envían a la industria biofarmacéutica con vistas a producir gamma hiperinmune anti-SARS-CoV-2, próximo a iniciarse el proceso de ensayos clínicos en la capital.

Más de 300 convalecientes se han integrado a donar su plasma, muchos de ellos inmunizados con Soberana Plus, y lo hacen cada siete días para un total de cuatro donaciones al mes, sin que le afecte la hemoglobina al reinfundirse los glóbulos al organismo como parte del proceso, puntualizó Porto González.

La doctora manifestó que una de las estrategias que se promueve es que las provincias con situación epidemiológica más favorable aumenten las donaciones de sangre y sus componentes, y así satisfacer la demanda de las más afectadas.

Desde el seis y hasta este 14 de junio -como cada año- se desarrolló en Cuba la jornada del donante de sangre para reconocer, de una manera diferente debido a la pandemia, a las provincias y municipios destacados, y en especial a quienes de manera voluntaria ofrecen ese líquido vital destinado a salvar la vida de otros.

La jefa del Programa Nacional de Sangre insistió que resulta importante distinguir a estas personas más allá de una jornada, porque estamos en deuda con tal gesto que los convierte héroes.

Donación de plasma hiperinmune en banco de sangre de Santiago de Cuba

Y es que con una sola donación se salvan cuatro vidas, además de que se ahorra al país millones de pesos a través de la producción de medicamentos y hemoderivados que repercuten directamente en la asistencia médica, precisó.

Alrededor del 49 por ciento de la población cubana dona de manera voluntaria en tanto más de cuatro mil personas están vinculadas al Programa de Plasma Aféresis –proceso mediante el cual se separan los componentes de la sangre.

La Organización Mundial de la Salud estableció el 14 de junio como el Día Mundial del Donante de Sangre y este año la fecha tiene por lema “Dona sangre para que el mundo siga latiendo”, mensaje que destaca la contribución esencial de los donantes en aras de mantener el pulso del planeta, salvar vidas y mejorar la salud de los demás.

Donación de sangre en los municipios de la provincia Santiago de Cuba.





