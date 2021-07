En vivo: Cuba responde a recientes declaraciones y medidas injerencistas desde EE. UU. (+Video)

Canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, sobre recientes declaraciones de la administración de Joe Biden

El Canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, se refiere durante su intervención a las más recientes declaraciones de la administración de Joe Biden.

En comparecencia pública en la televisión nacional, el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, hizo referencia a las más recientes declaraciones del gobierno de Estados Unidos, presidido por Joe Biden.

Horas antes, la cuenta de la Cancillería cubana en twitter publicó que más de 400 ex jefes de estado, políticos, intelectuales, científicos, clérigos, artistas, músicos, líderes y activistas de todo el mundo han pedido a través de una carta abierta a Biden que levante de inmediato las sanciones contra Cuba.

AHORA RESULTA QUE CUBA ES PRIORIDAD PARA ESTADOS UNIDOS

Rodríguez Parrilla, quien también es miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, durante la conferencia de prensa que tuvo lugar este jueves desde la sede de la cancillería, mencionó las más recientes declaraciones del gobierno de Joe Biden, según las cuales Cuba ahora es prioridad de Estados Unidos, lo cual revela sus claras intenciones injerencistas una vez más.

Además, mencionó las más recientes sanciones anunciadas contra las fuerzas cubanas.

Igualmente denunció al gobierno de Estados Unidos por los cientos de ataques informáticos que han efectuado contra Cuba, desde territorio estadounidense y con absoluta impunidad.

PERSISTEN LA MANIPULACIÓN DE INFORMACIÓN Y LOS ATAQUES INFORMÁTICOS

«Preocupa gravemente a nuestro pueblo, y a nuestro gobierno, la manipulación de información e imágenes, que ocurre hasta este momento», dijo.

CNN en español realiza una manipulación sistemática y mendaz, señaló, lo cual contraviene el periodismo objetivo e irrespeta el derecho de los ciudadanos estadounidenses y del mundo a recibir información veraz. Lo mismo ha pasado con Fox News.

El canciller también desafió a quienes mienten diciendo que en Cuba hay torturados y desaparecidos, a que presentaran pruebas.

Asimismo, denunció que el mecanismo COVAX ha fallado estrepitosamente en suministrar las vacunas pactadas y pagadas. El gobierno de Estados Unidos sabía perfectamente que este mecanismo no era viable para Cuba, señaló el canciller, quien hizo alusión a la manera en que se ha manipulado el tema de Cuba y el acceso a las vacunas.

EL PRESIDENTE DE EE. UU. SE HA REFERIDO AL TEMA DE LAS REMESAS DE UNA MANERA ERRÁTICA.

Añadió durante su intervención que el Jefe de Estado de EE. UU. se ha referido al tema de las remesas de una manera errática. Primero anunció que no se restablecerían las remesas, luego que se había creado un mecanismo para analizar el tema, y ahora que se trata de un tema delicado.

El Canciller cubano cuestionó estas declaraciones, teniendo en cuenta que EE. UU. es un estado altamente emisor de remesas hacia países de América Latina.

🔴 Seguimos en vivo las declaraciones del canciller de #Cuba @BrunoRguezP en la Televisión Nacional sobre las más recientes declaraciones de la administración de @JoeBiden #CubaSoberana #CubaUnida

🔴Video https://t.co/YT0609hjUnhttps://t.co/5HgOW7o9Dg — Periódico Granma (@Granma_Digital) July 22, 2021

Rodríguez Parrilla recordó a Biden que no fue el Gobierno Revolucionario el que limitó y suspendió los envíos de remesas, sino que fue el Gobierno de los Estados Unidos el que sumó los servicios de AIS a las listas restringidas.

Miente desvergonzadamente el gobierno de los EEUU cuando dice que el gobierno cubano se apropia de parte de las remesas. Las remesas no se gravan, no hay impuestos, no hay aranceles. Quien fija una comisión de servicio no es el gobierno cubano, es la compañía Western Union, agregó.

Emplazo a los voceros del Gobierno de los EE.UU. a que presente pruebas de las acusaciones sobre las remesas y la apropiación por parte del Gobierno cubano, dijo.

Biden, la USAID y las redes ilegales de comunicación para la subversión en Cuba

EN VIVO || Conferencia de Prensa del Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla https://t.co/9UL1f6pgdD a través de @FacebookWatch — Periódico Granma (@Granma_Digital) July 22, 2021

DISPONEMOS DE EVIDENCIA DEL CHANTAJE DE ESTADOS UNIDOS CONTRA OTROS PAÍSES

El Departamento de Estado se dedica efervescentemente en estas horas a ejercer presiones políticas, económicas y de distinta naturaleza contra un grupo de países, tratando de sumarlos bajo chantaje a una declaración desvergonzada y mentirosa.

Disponemos de toda la evidencia de las presiones que está ejerciendo el Gobierno de EE.UU. contra seis países de Europa occidental y al menos ocho de América Latina. Han tratado de sumarlos bajo chantaje, calumnias y mentiras a la campaña contra Cuba.

Ante el fracaso de la intentona de generar inestabilidad y atentar en contra de la institucionalidad el gobierno de los Estados Unidos intenta desviar la atención.

Si lo que busca el gobierno de los Estados Unidos es un pretexto para restablecer los servicios consulares en La Habana, difícilmente recibirá el perdón de la derecha recalcitrante de Miami.

FLOTILLA DE MEDIOS NAVALES HASTA LA FRONTERA MARÍTIMA PRÓXIMA A CUBA

El Canciller dijo que se conocían los planes de una flotilla que pretende instalarse en la frontera marítima próxima a Cuba. Advirtió el ministro al Gobierno de los Estados Unidos que actuara con seriedad para evitar incidentes que no convienen a nadie.

Reitero —dijo— que el Gobierno de los EE.UU. persiste en una andanada de declaraciones emitidas hoy, que son clara muestra de su injerencia contra Cuba.

El presidente Joseph Biden asegura que continuará escuchando a los cubanoamericanos. Sería bueno que escuchara a los cubanos que viven en Cuba, agregó Rodríguez Parrilla.

Entre otros asuntos, el Canciller se refirió a los pronunciamientos estadounidenses sobre la posibilidad de incrementar su personal diplomático en La Habana.

Mencionó, además, la inconsistencia científica y legal de los supuestos ataques sónicos que conllevaron a que el gobierno de EE. UU. tomara la medida de limitar a casi cero los servicios de su representación diplomática, lo que ha perjudicado a tantos ciudadanos de su propio país.

