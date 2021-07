Homenaje a la bandera en el 506 aniversario de la fundación de la Villa de Santiago de Cuba

Posted in

Por: Lisandra Ferrer Vila

Homenaje- CMKC Radio Revolución.- Renace una tradición patriótica y la muy noble y muy leal Santiago despertó como ciudad de las banderas el 25 de julio del año 2020.

Santiago de Cuba, la Ciudad Héroe, en otro llamado por el fin del bloqueo, la Paz y la unidad

A las 7:30 de la mañana los acordes del himno marcaron el inicio del Homenaje en la céntrica Plaza de Marte la primera campanada del homenaje a la enseña Nacional, símbolo de rebeldía y libertad en ocasión del nuevo aniversario de la fundación de la otrora Villa.

Santiago de Cuba,Santiago 506, aniversario 68 del Moncada

El compromiso de enarbolarla como reflejo de las conquistas alcanzadas y como acicate para el avance integral de una urbe signada por la historia fue ratificado por Favian Ruiz Martínez, secretario general de Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) del comité distrital 26 de julio a título de las nuevas generaciones de Cubanos.

Santiago de Cuba, ciudad de 506 años. Visión artística del centro histórico en conservación y restauración..

Elvira Cape Lombard, Patriota y benefactora santiaguera. Esposa del escritor y político Don Emilio Bacardí Morea

Santiago de Cuba, la ciudad de las banderas cubanas. Texto y foto: Santiago Romero Chang

Santiago de Cuba. Fundada en 1515, entre las primeras siete villas de Cuba, resulta una de las más pintorescas ciudades del país.

Por sus condiciones geográficas excepcionales fue, después de Baracoa, la segunda capital de Cuba hasta 1556, cuando se designa a San Cristóbal de La Habana como capital. Santiago de Cuba es una ciudad excepcional, en la que se combinan múltiples valores y atractivos que permiten al visitante entrar en contacto con la idiosincrasia de su gente, la cultura e historia del lugar; mientras disfruta de la naturaleza exótica. Es la única Ciudad Héroe de Cuba, título concedido por el aporte de su pueblo a las gestas libertarias de los cubanos.

Ubicación

Santiago de Cuba se encuentra en el sureste de la isla, en las coordenadas 20°01’17.42″ N, 75°49’45.75″ O. Limita por el oeste con la provincia de Granma, por el norte con Holguín y por el este con Guantánamo. Al sur, el mar Caribe baña las costas del territorio, en las cuales predominan las playas de arenas oscuras y guijarros flanqueadas por las montañas de la Sierra Maestra.

Históricamente, Santiago de Cuba ha sido la segunda ciudad más importante de Cuba, por detrás de La Habana. Cuenta con una bahía conectada con el Mar Caribe y es un importante puerto. El municipio Santiago de Cuba, en donde se encuentra su ciudad capital, es el más poblado de Cuba.



Unidos hacemos Cuba, ¡Viva el Primero de Mayo!. Imagen: Santiago Romero Chan

Historia

Artículo principal: Historia del municipio Santiago de Cuba (Provincia Santiago de Cuba).

Fundada en la segunda década del Siglo XVI a orillas del Río Paradas, luego trasladada a su actual asiento, la ciudad de Santiago de Cuba llegó a ser con el tiempo, la segunda de Cuba y la primera de su porción oriental.

Con ayuntamiento casi desde su fundación, el título de ‘’ciudad’’ lo recibió en 1522, año en que se erige la Catedral, la concesión de tal título en los inicios de la colonización, se haría a un reducido núcleo de población cuyas casas, de techo de guano, no estaban – por su condición y construcción – muy lejos de las construcciones campesinas más actuales, con techo igualmente de guano y paredes de adobe y cujes. Pero a este humilde germen de ciudad acudieron, procedentes de Baracoa, hombres como Hernán Cortés, Bartolomé de las Casas, Antón de Alaminos, Bernal Díaz y otros que, con el tiempo, unirían sus nombres a la conquista de todo un continente. Encabezaba el contingente de fundadores el adelantado Diego Velázquez, quien en una década de gobierno no echó los cimientos de la futura ciudad.

No todos los que llegaron permanecieron, Santiago fue, durante mucho tiempo, el sitio de partida hacia otros puntos del Caribe y tierra firme, fue la base de nuevas conquistas. Los colonizadores españoles, por lo general segundones sin otro porvenir que la milicia o el convento, tuvieron la oportunidad de poner en práctica, en el Nuevo Mundo, hábitos señoriales que una ausencia de progenitura les vedaba en la Península; dispuestos a hacer riqueza fácil en el menor tiempo posible, vieron en la población aborigen el medio de lograr ambos objetivos, apelando a una forma jurídica bajo la cual se ocultaba una verdadera esclavitud: la encomienda, cuyos desastrosos resultados pueden medirse por la casi extinción de los indocubanos. Aniquilado el aborigen, recurrieron al esclavo africano, con una primera introducción procedente de Haití, en cantidad de 300 hombres, que luego aumentarían más y más hasta que constituyeron base y parte inseparable de la riqueza de los criollos y peninsulares. Lucumíes, congos, minos, carabalíes, mandingas, etc., devinieron, por un lento proceso de mestizaje, en parte importante en nuestra formación étnica y cultural, a la vez que un elemento no menos importante de nuestra nacionalidad.

La actividad económica primera de la naciente comunidad fue dirigida hacia la búsqueda de oro, pero, agotado éste surgieron otros medios de subsistencia que diversificaron algo las ocupaciones de los moradores; así entró en los rubros económicos coloniales la explotación del cobre, iniciada con la denuncia de los yacimientos existentes en Santiago del Prado, luego llamado simplemente El Cobre. Entre los primeros personajes vinculados a la extracción del Cobre se encuentra Juan Tezel, antiguo empleado del alemán Ambrosio Alfinger, representante en Venezuela de los intereses financieros de los Welsers de Angsburgo, soportes económicos estos últimos de Carlos I de España y V de Alemania. Con este paso el desarrollo económico de la incipiente Santiago de Cuba se ligaba a los de la Corona en España y Europa.

Como veremos más adelante, no sólo las minas sino la comunidad que a su alrededor surgía, en más de una ocasión influyó en la vida política de Santiago; particularmente en lo relacionado con los indios y africanos llevados allí para el laboreo del mineral.

Dentro de la historia es importante destacar las luchas y combates llevados a cabo en esta provincia entre los que se encuentra el Combate de Arroyo del Infierno llevado a cabo el 22 de enero de 1958

Parque Museo Abel Santamaría Cuadrado, en restauración en Santiago de Cuba. Foto: Santiago Romero Chang.

Curiosidades

Es la capital de la provincia del mismo nombre que en 1976 al proclamarse la nueva división político-administrativa se constituyó como provincia.



Conserva la capital santiaguera las particularidades urbanísticas y arquitectónicas heredadas a través de los años, una mezcla españolas, africana y francesa. Su casco histórico muestra sitios y ambientes muy propios de esta zona y de alto valor monumental. Es el municipio más poblado del país.

Mi Moncada Hoy; Unidad, Paz y Desarrollo. Imagen web: Santiago Romero Chang

Características

Arquitectura

Grabado histórico sobre el parque Céspedes de Santiago de Cuba

En la ciudad coinciden estilos arquitectónicos múltiples, desde el barroco hasta el neoclásico más depurado. Son de especial interés los parques arbolados, las calles escalonadas, las construcciones coloniales con inmensos ventanales y apretados balcones. En Santiago se conservan tesoros históricos, como la primera casa de América, la primera catedral de Cuba, la primera mina de cobre a cielo abierto de todo el continente americano o el primer museo cubano. Pero más allá de los propios encantos que resultan de los ambientes urbanos, no se concebiría a Santiago de Cuba sin su gente espontánea, alegre, natural.



Santiago de Cuba, Aniversario 505 de su fundación.

Suelo

Los suelos de acuerdo a su localización en las diferentes unidades geográficas descritas se encuentran sometidos a limitaciones tales como hidromorfía, acumulación de sales, rocosidad, pendientes y erosión. Teniendo en cuenta que estas influyen negativamente en los suelos y que en la provincia tienen un peso mayoritario, los mismos se categorizan como medianamente productivos.



Clima

El clima es tropical húmedo, como en el resto de la isla. Las precipitaciones aumentan a medida que se asciende a las montañas y disminuyen hacia el sur. Las características geográficas de la zona la convierten en una de las principales masas forestales del país. La Gran Piedra, rodeada de pinos, variedades de helechos gigantes y árboles frutales, posee quince áreas naturales protegidas, entre ellas el sistema de cavernas formado por cuarenta y siete cuevas, siendo una de las más conocidas la Cueva de los Majáes, por ser la de mayor temperatura caliente del país. La Gran Piedra fue declarada Reserva Mundial de la Biosfera. Por razones de las características del relieve y posición geográfica de la provincia que se encuentra en el cinturón climático tropical y específicamente por la forma de la isla, la provincia como se explica anteriormente tiene una variedad de condiciones climáticas que van desde el semiárido en la faja costera hasta el templado de montaña.



Ofrendas florales en homenaje a José Martí que fueron depositadas en su mausoleo del cementerio Santa Ifigenia Foto: Eduardo Palomares

Flora

La flora de la provincia está comprendida dentro de la región Cuba Oriental, destacándose el subsector Cabo Cruz – Maisí, el que comprende todo el litoral sur de la provincia de Santiago de Cuba, aquí se agrupa una flora xerófila con abundancia de captáceas, matorrales, herbazales de ciénaga y vegetación acuática. Estas comprenden los complejos de vegetación de mogote, costa arenosa y costa rocosa, así como vegetación cultural, uverales y manglares



Fauna

El territorio de la provincia es uno de los más ricos en endémicos, con 32 géneros y aproximadamente 1000 taxones. El valle central de amplia distribución en la parte llana se caracteriza, sin embargo, por un bajo nivel de endemismo, considerándosele como un cruce florístico entre la Sierra Maestra y las montañas de la [[Sierra Cristal]. En la provincia, el nivel de antropización en la flora ha sido elevado, introduciéndose un gran número de cultivos que han provocado que las formaciones naturales difíciles



Relieve

El relieve de Santiago de Cuba es básicamente de alturas y montañas, gran parte del territorio de esta provincia está cubierto por la Sierra Maestra con las mayores alturas de la isla (Pico Turquino, 1974 m; Pico Cuba, 1874 m y Pico Suecia, 1734 m), y por la Sierra de La Gran Piedra, con la Gran Piedra como mayor altura con 1226 m.

La provincia de Santiago de Cuba forma parte de la región fisográfica del Este, que se caracteriza por el relieve mas vigoroso del país donde se destaca la Sierra Maestra que constituye una unidad geológica definida aunque en el se distinguen algunas secciones como la Sierra del Turquino, Sierra de Boniato, Meseta de Santiago, Sierra de la Gran Piedra y la Cuenca de Santiago de Cuba. Aquí también puede mencionarse como un accidente geográfico importante la Bahía de Santiago de Cuba (largo: 8.5 Km; ancho: 2.4 Km; profundidad: entre 8.8 y 13.7 m)



Hidrografía

La principal cuenca hidrográfica es la del Cauto, compartida con otras 3 provincias, y los principales ríos aquí son el Contramaestre (vertiente Norte, 61 Km de longitud) y el Baconao (vertiente Sur, 33 Km de longitud).