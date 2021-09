A partir de mañana sábado 25 de septiembre, vacunación de alérgicos al tiomersal en La Habana

Alguien puede ser alérgico al tiomersal y no saberlo, porque estos procesos ocurren en cualquier momento de la vida, de ahí la importancia de mantener la vigilancia durante la hora siguiente a la vacunación y buscar ayuda médica ante cualquier síntoma

A 22 000 capitalinos se les suministrarán la vacuna Abdala sin timerosal

La doctora Nilda Roca Menéndez, subdirectora provincial de Salud en La Habana, anunció en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento a la COVID-19 que el sábado 25 de septiembre comenzará la intervención de los mayores de 19 años, alérgicos al tiomersal.

A partir de mañana sábado 25 de septiembre, vacunación de alérgicos al tiomersal en La Habana

De acuerdo con el periódico Tribuna de La Habana trata de unos 22 000 capitalinos, a los cuales les suministrarán la vacuna Abdala, sin ese ingrediente.

Desde esta semana la población pediátrica (entre 2 y 18 años de edad) y la adulta alérgica al Tiomersal es vacunada con las dosis correspondientes de Abdala o Soberana libres de ese compuesto, dio a conocer el Minsap el lunes.

De acuerdo con una publicación del sitio web del Ministerio de Salud Pública (Minsap), el tiomersal o timerosal es un componente que, con anterioridad, se empleaba para curar heridas, y está presente en muchas de las vacunas cubanas. En el caso de los lotes multidosis de los inmunógenos cubanos, este compuesto funciona como preservo del producto, de ahí la necesidad de producir lotes monodosis para prescindir de la sustancia.

La nota del Minsap explica que alguien puede ser alérgico al tiomersal y no saberlo, porque estos procesos ocurren en cualquier momento de la vida. Que una persona no tuviese alergia previamente no quiere decir que no la tenga después, de ahí la importancia de mantener la vigilancia durante la hora siguiente a la vacunación y buscar ayuda médica ante cualquier síntoma.

Informaciones relacionadas