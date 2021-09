Inicia VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC (+Transmisión en Vivo)

Posted in

Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)

CELAC- La VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se celebra hoy en México, con la participación de presidentes de 17 países.

Además, cuenta con la presencia de dos vicepresidentes, nueve cancilleres y otras autoridades de primer nivel, detalló Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario mexicano de Relaciones Exteriores recientemente.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es un mecanismo intergubernamental para el diálogo y el acuerdo político, que incluye permanentemente 33 países de América Latina y el Caribe.

Desde su lanzamiento en diciembre de 2011, ha ayudado a profundizar el diálogo respetuoso entre todos los países de la región en áreas como desarrollo social, educación, desarme nuclear, agricultura familiar, cultura, finanzas, energía y medio ambiente.

Es el sucesor del Grupo de Río y la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC).

El impacto de la pandemia será duradero en el plano económico, por lo tanto esta Cumbre debe dar el impulso para borrar la desigualdad y la pobreza. Aunque también tenemos problemas existentes como es el caso del cambio climático.

Presidente mexican o Andrés López Obrador, Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)

LÓPEZ OBRADOR: ESTOY SEGURO DE QUE EE. UU. Y CANADÁ ESCUCHARÁN CON INTERÉS LOS CONSENSOS DE ESTA REUNIÓN POR EL BIEN DE AMÉRICA

El mensaje de bienvenida a esta Cumbre de la Celac estuvo a cargo del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuya nación asume como presidente pro tempore de la organización.

La Celac, en estos tiempos, puede convertiste en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre los países de la región, y alcanzar el intercambio económico con Estados Unidos y Canadá en un marco de respeto de nuestra soberanía, refirió el mandatario mexicano.

Explicó que para lograr esto hay que tener en cuenta tres cosas fundamentales: la No intervención y autodeterminación de los pueblos, la cooperación para el desarrollo y la ayuda mutua para combatir la desigualdad y la discriminación

En el terreno político, amplió, podemos comprometernos a respetar las decisiones internas de los pueblos, que las controversias sobre democracia y derechos humanos se dirijan a instancia verdaderamente neutrales y que la última palabra la tengan las agencias especializadas de Naciones Unidas.

En cuanto a lo económico y comercial, dijo que junto con EE.UU. y Canadá es importante que «conformemos un acuerdo y firmemos un tratado para fortalecer el comercio interno», que en la actualidad es deficitario con Europa y Asia.

Manifestó que se trata de reactivar pronto la economía de nuestro continente para producir lo que consumimos, y que para ello contamos con fuerza de trabajo joven y creativa: «somos un continente rico en recursos naturales y amplia cultura, y la distancia entre nuestros países nos ahorraría dinero en fletes». Añadió que para lograr eso solo es necesaria una planificación conjunta.

Aclaró que esta producción con dimensión social debe tener la premisa de que progreso sin justicia, es retroceso; así que el camino hacia la modernidad tiene que estar pensado desde las bases.

«Es momento de sustituir la política de bloqueos, es necesario asociarnos por el bien de América», aseveró.

Se cuestionó si el presidente estadounidense Joe Biden no cuenta con el apoyo de su gabinete para destinar recursos a disminuir la desigualdad en el continente, y así reducir los flujos migratorios en la región.

La base de todo nuevo proyecto debe pasar por fortalecer a la Celac, buscar la unidad dentro de la diversidad, como se estableció desde su fundación, y actuar en correspondencia con las prioridades de la región, apartándose de toda injerencia foránea.

Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)

México acoge hoy la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), 11 años después de que en su suelo, en febrero de 2010, se desarrollara la Cumbre de la Unidad, de la cual emergió la Declaración que permitió establecer el cronograma para la fundación del organismo integrador que une a 33 naciones.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, quien se encuentra de visita oficial en México, participa en la importante cita regional.

Según reporte de Prensa Latina, las sesiones se iniciaron a las 08:00 horas y la inauguró el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y seguidamente empezarán las intervenciones de las delegaciones.

Cuba continuará con la defensa de la justicia social con todos y para el bien de todos

Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)

Interviene presidente cubano en Cumbre de la Celac.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, abogó hoy por una Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) unida en la diversidad que haga frente a las medidas coercitivas de Estados Unidos contra naciones de la región.

Durante su discurso en la VI Cumbre del organismo, el jefe de Estado agradeció al pueblo y Gobierno mexicanos «por su entrañable amistad y solidaridad con Cuba».

De igual forma, expresó su gratitud a otros gobiernos y pueblos representados aquí y que «comprendieron de inmediato la oportunista campaña de descrédito» alentada desde Estados Unidos contra la mayor de las Antillas.

Esta política criminal e inmoral es una violación masiva, evidente y sistemática de los derechos humanos al pueblo cubano, una política que nos impone el mismo gobierno estadounidense que amenaza, agrede y aplica medidas coercitivas unilaterales contra otros países de nuestra región, señaló el Jefe de Estado cubano.

Su intervencionismo y las pretensiones imperiales de relanzar la doctrina Monroe para impedir el desarrollo soberano de nuestras naciones son otra violación flagrante de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional y de los postulados de la proclama de América Latina y el Caribe como una zona de paz.

Ante los crecientes intentos de dividirnos, urge promover la solidaridad y la cooperación para consolidar nuestras fortalezas, la unidad en la diversidad, concepto y propósito en que Raúl trabajó incansablemente en los días en que se fundaba la Celac, en esta entrañable tierra.

Cuba ha logrado avanzar, algo demostrado en la solidez de su sistema de salud pública y la capacidad de continuar cooperando con otros países. Nos enorgullece haber producido tres vacunas y dos candidatos vacunales en desarrollo, como resultado de la abnegación de nuestros científicos y del robusto sistema de ciencia e innovación tecnológica, creado e impulsado por Fidel Castro, expuso.

Consideren estos éxitos, como lo consideramos nosotros, como una conquista latinoamericana y caribeña, dijo.

También reiteró la voluntad de Cuba de trabajar en el acuerdo de suministro y producción de vacunas para países interesados como modesta contribución en el objetivo de alcanzar la pronta inmunización universal en la región.

La cumbre de la unidad celebrada en el 2010 materializó los anhelos de integración de nuestros próceres. La fundación de la Celac reivindicó más de dos siglos de lucha y esperanzas. Constituyó un momento cimero para la historia de Nuestra América, señaló.

Una década después continuamos construyéndola y consolidándola, con el objetivo de recuperarnos de los devastadores efectos de una pandemia.

El Jefe de Estado manifestó el apoyo de Cuba al diálogo respetuoso y sin intromisiones externas que se lleva a cabo Venezuela, condenó las acciones externas contra Nicaragua, pidió respeto a las naciones caribeñas, y expresó que Cuba mantiene su compromiso con la paz en Colombia.

No dejemos pasar la oportunidad de seguir haciendo historia, señaló

Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)

GUILLERMO LASSO: YO ESTOY MUCHO MÁS COMPROMETIDO CON LA INTEGRACIÓN DE LA REGIÓN

Guillermo Lasso, Presidente de Ecuador, brindó su solidaridad a México por los fenómenos naturales que recientemente azotaron ese país, y agradeció a la nación azteca por su liderazgo dentro de la región.

Inició su intervención manifestando que la CELAC resultaría un organismo de mucho más peso, si tan solo estuviésemos más unidos

Se cuestionó que ha mantenido distante a los países de la región, y que se puede hacer para revertir esto. «Yo estoy mucho más comprometido con la integración de la región», dijo.

Manifestó que quiere una integración que trascienda eventos como estos que si bien son muy importantes, son poco difundidos dentro de nuestros ciudadanos, enunció.

«Me parece absolutamente loable la intención de que alcancemos cierto nivel de integración, como es el caso de la Unión Europea», expresó. Destacó la necesidad de fortalecer el intercambio económico para así allanar el camino hacia el intercambio político.

Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)

LUIS ARCE: ES FUNDAMENTAL DISCUTIR LA TRANSFORMACIÓN DE LA OEA

Durante su discurso el Presidente de Argentina, Luis Arce, rememoró los inicios del organismo. La Celac nació como un foro de integración regional en un escenario en que la OEA perdió legitimidad por varios factores, entre estos, la injerencia en las democracias latinoamericanas.

Es claro que la situación no ha cambiado: la OEA en vez de actuar bajo los mandatos de la Carta Democrática, actúa en contra de los principios de la democracia. Su creciente injerencia en los asuntos de los Estados no contribuye a la solución pacífica de controversias, sino que más bien las generas.

Es un organismo obsoleto e ineficaz que no responde a las necesidades de nuestros Estados, ni a los principios del multilateralismo.

Por eso, destacó, es fundamental discutir la transformación de la OEA como espacio de convergencia y articulación.

Es clara la necesidad de fortalecer la Celac. La integración de nuestra región es clave para integrarnos al mundo, llevando por delante los principios de la solidaridad, desde la transformación política para los pueblos y la transformación social desde nuestros pueblos, con la finalidad de contribuir al desarrollo del vivir bien.

Es necesario construir de manera mancomunada un mundo integrado y equitativo por la vida y la paz, dijo.

Igualmente llamó a fortalecer la confianza de nuestras naciones, a un mayor compromiso por la recuperación económica; y reforzó la necesidad de una transformación democrática de los sistemas financieros mundiales.

Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)

CARLOS ALVARADO: «NECESITAMOS HACER SENTIR NUESTRA VOZ PARA ACELERAR EL ACCESO A LAS VACUNAS ANTICOVID»

El Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, destacó que la Celac, actualmente, representa una organización de mucho peso en la región.

Resaltó que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado las desigualdades en los países, y que además somos un continente muy afectado por los fenómenos naturales, pero también tenemos muchas soluciones para combatir el cambio climático.

Alvarado señaló durante su intervención la necesidad de trabajar juntos para proteger el planeta, de ahí que celebrará la participación de la Celac en Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

«Necesitamos hacer sentir nuestra voz para acelerar el acceso a las vacunas anticovid», dijo.

Hizo referencia, además, de los trabajos conjuntos de Costa Rica junto a la OMS, pero, advirtió «Nos preocupa también la salud económica de la región, que se ha visto bajo estrés en este contexto».

Alvarado señaló que es importante que se reconozca nuestra lucha, las agendas innovadoras de financiamiento; y agradeció a México y Argentina que lleven esa voz a la Cumbre del G-20.

Ratificó la solidaridad de su nación con Haití.

«Las personas, sobre todo las más vulnerables, deben estar al centro de todo lo que hagamos. Debemos trabajar juntos por la institucionalidad de los valores democráticos en nuestra región», señaló.

También destacó el papel desempeñado por México, y su presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la presidencia Pro Tempore de la Celac.

Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)

ALEJANDRO GIAMMATTEI: LA COYUNTURA ACTUAL DEMANDA UNA SOLIDARIDAD MUNDIAL Y ESPECIALMENTE DE LA SOLIDARIDAD REGIONAL

El Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, señaló que todos los desafíos sobre los cuales su gobierno se encuentra trabajando van de la mano con el fortalecimiento en la institucionalidad democrática en aras de lograr la estabilidad, la gobernabilidad, y la superación de los grandes estragos históricos que hemos vivido.

El camino es cuesta arriba y sabemos que nos costará más sino logramos una plena integración en el área latinoamericana y caribeña. Unir a los pueblos antes que a los gobiernos es la prioridad, dijo.

La coyuntura actual demanda una solidaridad mundial y especialmente de la solidaridad regional para abordar la salud y la activación económica, así como los efectos de la vulnerabilidad del cambio climático y sus efectos en las poblaciones.

También destacó que el acceso justo, equitativo, solidario, transparente y universal a las vacunas y medicamentos contra la COVID-19 está aún lejos de conseguirse.

Como país confiamos en los diversos mecanismos para el acceso oportuno a las vacunas. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para cubrir el rezago en el plan de vacunación y requerimos contar el mayor número de vacunas para retornar a esa ansiada normalidad, señaló.

En materia económica destacó que trabajan en las oportunidades de inversiones para nuestros países y crear oportunidades de empleo para los guatemaltecos; y continúan implementando la estrategia para la nutrición.

Con relación al cambio climático, Guatemala ha sido afectado por los efectos de los desastres naturales.

Todos los años reconstruimos los mismos puentes y carretera, sufrimos los embates del cambio climático, padecemos ese cambio climático por lo que las naciones industrializadas hacen, dijo.

Guatemala se compromete a trabajar activamente en los proyectos presentados por la FAO, la CEPAL y el plan de autosuficiencia sanitaria, agregó.

Concluyó rememorando los 200 años de independencia de Guatemala y de los países latinoamericanos.

IRFAAN ALI: GUYANA SE ADHIERE AL LLAMADO PARA QUE SE ACELERE LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS VACUNAS ANTICOVID SOBRE LA BASE DE LA SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN

El Presidente de Guyana, Irfaan Ali, agradeció el liderazgo de México dentro de la Celac. Guyana se adhiere al llamado para que se acelere la producción y distribución de las vacunas anticovid sobre la base de la solidaridad y cooperación.

Guyana apoya la creación de un fondo para enfrentar los fenómenos del cambio climático, así como para ayudar en el proceso de recuperación postCovid-19.

Se refirió además a la importancia de trabajar en la seguridad alimentaria y pensar en estrategias conjuntas para fortalecerlas.

Dijo que está de acuerdo en un enfoque sistemático para combatir el cambio climático. Para así lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030.

Resaltó que nuestra fortaleza está en la solidaridad.

Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)

¿Qué es la CELAC?

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ: SOMOS INTEGRACIONISTAS POR VOCACIÓN

El Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, comentó que en su país son integracionistas por vocación.

Agregó que los latinoamericanos debemos trascender buscando el beneficio de nuestros pueblos porque, además, el COVID vino a demostrarnos que no podemos vivir aislados.

Agradeció la solidaridad de hermanos países como México, Dominicana y otros.

También destacó la necesidad de avanzar en las medidas efectivas para lograr acceso a las vacunas. Centrémonos en la importancia de las vacunas para todos y en que se liberen las patentes, señaló.

Denunció que el cambio climático es dramático y «altamente dañino para nuestra gente»: Hemos enfrentado dos huracanes en menos de 15 días, con grandes daños. Perdimos lo que construimos en una década. Más de 1 800 millones de dólares es lo calculado por esos eventos, dijo.

Entendemos que esos son los efectos del cambio climático. Los sufrimos todos los días. No somos los responsables del cambio climático, pero sí somos sus principales víctimas, dijo, razón por la cual propuso crear y poner en funcionamiento un centro que permita intercambio de información y acciones rápidas.

Es un foro regional que reúne a toda América Latina y el Caribe países.

Ampliamente, el mandatario se refirió a «realidades comunes que nos afectan a todos, como el crimen transnacional y el narcotráfico».

Señaló varios éxitos alcanzados en la lucha contra el narcotráfico en la región, pero alertó de que estamos presenciando un profundo y sistemático ascenso, a gran escala, de una red de narcotráfico.

El narcotráfico es la principal causa de violencia en Honduras, dijo.

MARIO ABDO BENÍTEZ: LA COOPERACIÓN Y LA SOLIDARIDAD SON FUNDAMENTALES EN ESTE CAMINO QUE HEMOS INICIADO

El Presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, inició su intervención haciendo alusión a su política de hostilidad con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Manifestó estar de acuerdo con la estructura y comportamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), aunque necesita ser perfeccionada.

Hizo referencia que durante la pandemia en su país se han enarbolado medidas económicas y sanitarias, pero eso no pueden hacerlo de manera aislada.

«Es necesario llamar la atención a los sistemas que no supieron responder a las necesidades de los países», expresó.

Agradeció, además, la solidaridad de los gobiernos de México, Uruguay, Chile, Argentina, Brasil y Colombia por la ayuda brindada durante los momentos difíciles en territorio paraguayo.

Destacó los problemas económicos causados por la COVID-19, fundamentalmente el aumento de la pobreza multidimensional, de ahí que haya que trabajar de forma mancomunada para revertir este fenómeno.

Entre los desafíos de la región ejemplificó la necesidad de luchar contra el crimen organizado, y que la cooperación es vital para dar golpes a la estructura del crimen. En segundo lugar, se refirió a las consecuencias del cambio climático y la necesidad de unirse para tener una voz unánime en la COP 26, próxima a celebrarse.

PEDRO CASTILLO: LA PANDEMIA ES UN PROBLEMA HISTÓRICO Y ES TIEMPO DE PASAR A LA ACCIÓN

El Presidente de Perú, Pedro Castillo, manifestó que bajo el manto de la pandemia debemos entender que ella ha venido a quedarse en nuestros pueblos.

La pandemia es un problema histórico y es tiempo de pasar a la acción, señaló, lo que hace más necesario entender que unidos lograremos todo y desunidos nada.

Millones de peruanos estamos a la espera de que salgamos de esta pandemia, dijo.

La Celac debe concretar un hecho: cómo lograr que nuestros territorios cuenten con el financiamiento para combatir esta mortal enfermedad. Hay muchos pueblos que se encuentran esperando porque sus autoridades y gobiernos hagan algo por ellos, alegó.

La integración de América Latina y el Caribe debe ser una tarea permanente y diaria, por encima de diferencias económicas y políticas.

Es igualmente importante la creación del fondo Celac para enfrentar desastres y situaciones de emergencias. La necesidad de la integración no es un tema coyuntural, agregó.

Llamó a hacer realidad los sueños de Bolívar, San Martín y Tupac Amaro. Mariátegui esbozó esa concepción porque emanciparnos de la pobreza no es una tarea nacional sino internacional.

Hizo un llamado a seguir trabajando por la unidad y extendió su reconocimiento a México, el anfitrión.

Estamos convencidos que nos reconocemos como hermanos latinoamericanos y caribeños, en ese Estado de pueblo que debemos fortalecer, puntualizó.

No terminó su intervención sin antes agregar que Perú sostiene y sostendrá relaciones diplomáticas con todos los países del mundo y de la región sin ninguna discriminación.

CHAN SANTOKHI: LOS PAÍSES DE LA REGIÓN, ADEMÁS DE LOS EFECTOS DEVASTADORES DE LA PANDEMIA DE COVID-19, SUFREN DE INESTABILIDAD POLÍTICA

El Presidente de Surinam, Chan Santokhi reconoció a México por ser anfitrión de esta sexta Cumbre y lo felicitó por las fiestas patrias celebradas recientemente.

Hoy es el momento de actuar en cooperación y solidaridad conjuntas, más conjuntas. Es necesario actuar y reconstruir.

Resaltó que los países de la región, además de los efectos devastadores de la pandemia de COVID-19, sufren de inestabilidad política.

«La CELAC debe apoyar la iniciativa de CARICOM de tener un índice de vulnerabilidad», indicó.

Es necesaria la comunicación para tener un mejor diálogo. Considero que los esfuerzos deben concentrarse en cómo nos organizamos en la nueva normalidad, eliminando obstáculos para el proceso inversionista en cada uno de los países.

Manifestó que necesitamos un sistema multilateral en la región, de ahí que necesitemos pensar en otros mecanismos integracionistas.

Expresó su agradecimiento a los países y organizaciones que han apoyado a su nación en la lucha contra la COVID-19.

Sugirió a la Celac crear un grupo de expertos para que desarrollen soluciones idóneas que podamos implementar en los adelante.

Concluyó diciendo que Surinam sigue comprometido con la integración regional, la cooperación y la paz.

LUIS LACALLE POU: NUESTRA PARTICIPACIÓN OBEDECE A UNA ACCIÓN VIRTUOSA

El Presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, comenzó su discurso alegando «nuestra participación obedece a una acción virtuosa». Acto seguido, significó que la Celac ha profundizado y ampliado la cooperación entre todos los países, pero defendió la existencia de la OEA.

Los gobiernos nacionales son criticables y se puede discrepar con una condición, pero no se puede desvirtuar el organismo, dijo. Hizo llamados a la autodeterminación y la no intervención, e hizo alusión a los conceptos de democracia y libertad.

Sin embargo, desde un discurso neoliberal e injerencista, criticó a determinados países de la región en los cuales alegó que no hay una democracia plena y no se respeta la separación de poderes, se encarcela a los opositores y no se respetan los derechos humanos.

Esta pandemia nos habrá enseñado que cuando no se puede acceder a educación y mercados, no hay libertad posible para todos, añadió.

Hoy debemos ocuparnos de nuestros países y apelar a la solidaridad internacional, dijo.

También denunció el sistema de vacunas Covax, que catalogó como «deficitario».

No se trata de huir, ni de una actitud destructiva, se trata de construir. En eso pueden contar con el Uruguay, concluyó.

NICOLÁS MADURO: «NO VINIMOS A TIRAR PIEDRAS, SINO A TOMAR LA MANO»

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, destacó el liderazgo de México; y se refirió a la preocupación de su país de cómo convertir los documentos discutidos en esta Cumbre en acciones, en políticas sociales y gubernamentales.

Recordó la iniciativa del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula Da Silva, para convocar a la reunión que representó los inicios de la Celac, y lamentó que Brasil no estuviera presente en esta cita.

Hizo un recorrido por los diferentes momentos históricos de la Comunidad; y destacó como la Celac fue un instrumento necesario para retomar los intereses integracionistas.

El mandatario venezolano emplazó a los Presidentes de Paraguay y Uruguay a establecer fecha y lugar para tener un diálogo político, ya sea público o privado, como ellos deseen.

Rechazó la campaña mediática y de persecución contra su país, Cuba y Nicaragua.

«No vinimos a tirar piedras, sino a tomar la mano», planteó.

Manifestó que es necesario reactivar, en términos inmediatos, los Consejos de Ministros de la CELAC en los aspectos social, económico y político para debatir temas esenciales.

«Propongo que se evalué con mente fría la creación de una secretaria general de la CELAC para que lleve las riendas de lo que ustedes desean», expresó.

Destacó también la necesidad de tomar como referentes para algunos bloques integracionistas como la Unión Africana y la Asean, y no solo la Unión Europea, como manifestaron algunos Jefes de Estado.

«El único camino es la integración, el diálogo y la paz», expuso.

Además, invitó a los participantes en esta Cumbre a que observen el proceso eleccionario en su país, que llevará a los venezolanos a las urnas en noviembre próximo.

Celebró el proceso de debate desarrollado durante la jornada, a pesar de las diferencias.

JUAN ANTONIO BRICEÑO: LA VISIÓN DEL DIÁLOGO DEBE SER PERENNE EN LA CELAC

El Primer Ministro de Belice, Juan Antonio Briceño, felicitó a los países centroamericanos por el bicentenario de su independencia.

Recordó los 40 años de relaciones bilaterales con México.

A propósito de la COVID-19, se refirió a los daños que ha causado a la región. La visión del diálogo debe ser perenne en la Celac, dijo.

Elogió la respuesta «robusta» de México a la pandemia. Señaló que ese país ha sido punta de lanza y ha generado capacidad para producir vacunas.

También destacó a Cuba, que ha desarrollado sus propias vacunas, las cuales han recibido la aprobación de las entidades regulatorias. Agradeció la postura de Cuba al brindar la asistencia médica a nuestros países.

Costa Rica brindó financiamiento, dijo.

Estos ejemplos son el testimonio de la capacidad de nuestra región para solucionar problemas a través de la cooperación y la solidaridad.

Las aspiraciones de los fundadores de la Celac toma en cuenta el pensamiento integracionista de nuestra región, valores que tienen que ser nuestra fuerza orientadora.

Igualmente hizo referencia al cambio climático, que ha afectado a Belice con el paso de los huracanes.

Reiteró el compromiso de Belice con la Celac, con sus objetivos y aspiraciones. Señaló que continuará con una política exterior basada en el respeto y la solidaridad.

Belice acata la responsabilidad para construir la América Latina y el Caribe.

RALPH GONSALVES: TENEMOS COMPROMISOS Y NO TENEMOS QUE HACER CONCESIONES PARA RESOLVER NUESTROS ASUNTOS

El Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, hizo un recuento histórico en relación con la Celac, organismo del cual, dijo, quizás sea el único fundador que esté presente en la cita.

He sido primer ministro más de 20 años y este es mi 5to. periodo consecutivo. Tenemos elecciones en mi país y por ello he visto varios proyectos integracionistas.

Me apena que Brasil no está sentado en nuestra mesa y apelamos a que en los próximos años esté sentado junto a nosotros, señaló.

Recordó que las ideas de Fidel están presentes en la fundación de la Celac, y rememoró que Raúl «nos acompañó por varios años».

Necesitamos hacer más de lo que hemos estado haciendo, dijo.

Tenemos que hablar y especificar ciertos asuntos con los que podamos proporcionar beneficios a nuestros pueblos.

Tiene que haber unidad de dos civilizaciones, la caribeña y latinoamericana, señaló.

Tenemos diferentes componentes nacionales, sin embargo en el mundo real, y en nuestra historia, hay una variedad de cuestiones que nos induce a la integración.

Tenemos varios esfuerzos integracionistas que están relacionados como el Caricom, la Asociación de Estados Caribeños… Nos integramos por cooperación, tecnología, transporte y desastres naturales. Tenemos al ALBA, Sica y otros.

La búsqueda persistente que tenemos en aras de la integridad nos impulsa a pensar en algo común a pesar de posturas ideológicas y políticas comunes.

Debemos pensar en un diálogo sensato, señaló.

Tenemos compromisos y no tenemos que hacer concesiones para resolver nuestros asuntos.

Nuestra relación con Estados Unidos está marcada por la resistencia. Debemos tener la conversación adecuada con ese país para tomar en cuenta los acomodos prácticos.

PHILIP J. PIERRE: «TENEMOS UN COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA VERDADERA»

El Primer Ministro de Santa Lucía, Philip J. Pierre aclaró que su país, a pesar de ser muy pequeño, comparte los mismos problemas del resto de las naciones de la región, como el desempleo, el cambio climático y la desigualdad hacia la mujer.

Agradeció al Gobierno de Cuba por la ayuda brindada durante la pandemia de COVID-19, así como a Venezuela por su apoyo.

«Tenemos un compromiso con la democracia verdadera», resaltó Philip J. Pierre en alusión a los desafíos de su gobierno.

Recordó que su partido ganó las elecciones recientemente bajo el lema de «Poner el pueblo primero», y cree que comparte esa premisa con la Celac, de ahí que se sienta orgulloso de participar en esta Cumbre y en los eventos venideros.

Félix Ulloa: No se trata de destruir la OEA, se trata de que la Celac sea un proyecto alternativo para integrarnos de manera efectiva

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, destacó la importancia de la integración regional.

Abordó la necesidad de crear en la Celac un bloque que pueda ser interlocutor con otras regiones del mundo y cierre la brecha comercial con otros países del mundo.

Es posible lanzar en estos procesos de integración una posición multicultural, dijo.

La OEA fue creado en el inicio de la guerra fría. Ha tenido sus luces y sus sombras. Pasó por un momento sombrío cuando expulsó a Cuba en 1962.

Luego, cuando se incorporó Canadá tuvo otras perspectivas con el desarrollo de procesos democráticos en nuestros países. Debemos hacer un balance justo de ese proceso regional en nuestros países, dijo.

No se trata de destruir la OEA, se trata de que la Celac sea un proyecto alternativo para integrarnos de manera efectiva, para poder generar un verdadero e importante sujeto de la pospandemia.

La Celac debe pasar de las cumbres y volverse más eficiente, dijo.

Sugirió la instalación de varias secretarías, pues es necesario que se estructure de una manera más sistemática la organización.

Debemos proponer una sede permanente en algún país para que pueda canalizarse de manera eficiente la solución de los problemas.

Erika Mouynes: «Es necesario alzar la vista más allá de nuestras fronteras»

La Ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Mouynes resaltó que esta pandemia ha demostrado que existe una agenda común que no hemos resuelto.

Se refirió a puntos que únicamente puede ser resueltos en conjunto, como por ejemplo la migración irregular, el cambio climático y la equidad de género.

Se refirió a que hay solo tres mujeres participando en esta Cumbre.

Sobre el cambio climático, apuntó que está definido como la nueva crisis mundial que enfrentamos, en este sentido se refirió a algunos esfuerzos en este ámbito que han dado sus frutos en la región.

Recalcó que durante la pandemia de COVID-19 no nos ha ido bien como continente, que se hace imprescindible unirnos con el apoyo de organismos e instituciones regionales.

«Es necesario alzar la vista más allá de nuestras fronteras», destacó y llamó a poner el foco de atención en nuestras debilidades, para así resaltar nuestras fortalezas.

EDUARDO ESTRELLA VIRELLA: CREACIÓN DE UN FONDO QUE SIRVA PARA EL IMPULSO DE UN MODELO DE DESARROLLO QUE FORTALEZCA A LATINOAMÉRICA

El Presidente del Senado de República Dominicana, Eduardo Estrella Virella, señaló que es indudable que la pandemia ha tenido un efecto negativo en el desarrollo de la región y propuso la creación de un fondo que sirva para el impulso de un modelo de desarrollo que fortalezca a Latinoamérica y facilite el cumplimiento de la agenda 2030 en la región.

Instó a las instituciones financieras a crear mecanismos crediticios que sean concertados y no discriminarlos para que la región recupere los mercados afectados por la pandemia de la COVID-19.

También explicó que el proceso de la vacunación en su país permitió una recuperación del sector del turismo.

En ese sentido, destacó que la región y el mecanismo de integración debe trabajar en lograr el acceso equitativo a las vacunas contra el Sars-Cov-2.

«De esta pandemia saldremos todos juntos o no saldremos», expresó.

Asimismo, reiteró su preocupación por la situación humanitaria en Haití y llamó a la comunidad latinoamericana y caribeña a unirse en su ayuda.

Saludó la labor desempeñada por México en la presidencia pro tempore de la CELAC y destacó que el multilateralismo redoblado e inclusivo es lo único que representará la unidad de los países.

Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)

ANTIGUA Y BARBUDAS: LA PANDEMIA HA SIDO LA PEOR CRISIS DE NUESTRA HISTORIA

El Ministro de Asuntos Exteriores de Antigua y Barbudas refirió que la pandemia ha sido la peor crisis de nuestra historia. Todos nos hemos visto gravemente amenazados. Hemos visto pérdidas humanas y afectaciones a grupos vulnerable, señaló.

La capacidad de recuperarnos es esencial para poder dejar atrás esta tormenta y pensar en un futuro para nuestros ciudadanos.

La Celac se ha mantenido fuerte como institución de una manera innovadora, e incluso en tiempos turbulentos.

Ningún país va a poder vencer los retos de la pandemia por si solos. Requerimos de amigos y aliados. Compartimos criterios, repitió.

Agradeció, además, la ayuda llegada desde diferentes países. México donó ventiladores y Argentina donó insumos médicos. Con estas muestras de solidaridad seguimos aportando soluciones para enfrentar la COVID-19, señaló.

Seguimos avanzando con la vacunación en cada uno de nuestros países. Debemos convencer a las personas para que se vacunen. Estamos dirigiendo nuestros esfuerzos a la vacunación para ponerle un alto al virus para que no se siga expandiendo, agregó.

La COVID ha demostrado la necesidad urgente de organizar nuestras estructuras sanitarias, además de garantizar la estabilidad económica y social.

La Celac puede llamar la atención a los retos externos y tener más acceso a la financiación. Esta plataforma la podemos utilizar para alcanzar mayores propósitos, dijo.

Hacia el futuro, el paradigma está cambiando por los efectos del COVID- 19 y el cambio climático. Podremos ver un mundo con mayor acceso a las tecnologías, recalcó.

Manifestó la intención de su país a seguir cooperando en las áreas de educación, seguridad y otras.

Podemos estar en una mejor capacidad de recuperarnos y utilizar los recursos con mayor optimización. Tenemos que identificar los nichos para producir y exportar, concluyó.

Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)

JEROME X WALCOTT: SI LA CELAC SE PROPUSO LOGAR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030, SE DEBE CREAR UN ESPACIO PARA QUE LOS PAÍSES ATIENDAN SUS DEMANDAS

En su intervención, el Ministro de Relaciones Exteriores de Barbados, Jerome X Walcott, explicó que el desastre epidemiológico de la COVID-19 tuvo consecuencias socioeconómicas para la región, especialmente para los distintos sectores de la economía en su país, como la industria del turismo.

El diplomático señaló que la comunidad latinoamericana tiene que trabajar en conjunto para sobreponerse a la pandemia mundial y lograr la equidad en el acceso a las vacunas

Asimismo, ratificó que si la Celac se propuso logar los objetivos de la agenda 2030, se debe crear un espacio para que los países atiendan sus demandas. La Celac puede aprovechar la cooperación Sur-Sur para poder lograr los objetivos de desarrollo, expresó el titular de exteriores.

Por otra parte, destacó que se deben crear mecanismos para que la región logre hacer transferencia tecnológica y desarrolle políticas educativas para el futuro común latinoamericano

«Barbados está aquí para demostrar su compromiso con la Celac», ratificó

Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)

CLAUDE JOSEPH: AGRADECIÓ A PAÍSES DE LA REGIÓN QUE AYUDARON A LOS HAITIANOS

El Ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Claude Joseph resaltó el trabajo de México durante la presidencia Pro Tempore de la Celac, y sus esfuerzos para, a través de la concertación, resolver los problemas que aquejan la región.

Agradeció el apoyo brindado por México con objetos terapéuticos para el enfrentamiento a la COVID-19, así como a otros países de la región que ayudaron a los haitianos en el enfrentamiento a fenómenos naturales.

Se refirió a la necesidad de apostar por el desarrollo sostenible, y consideró muy oportuna la iniciativa de la Celac para crear un fondo de asistencia humanitaria para la gestión integral de riesgo por desastres.

Esos recursos se emplearían en situaciones de desastres naturales mediante un mecanismo de coordinación entre altas autoridades en esa materia.

KAMINA JHONSON-SMITH: DEBEMOS TRABAJAR JUNTOS PARA FORTALECER CAPACIDADES EN EL ENFRENTAMIENTO A LA COVID-19

La ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, Excma. Sra. Kamina Jhonson-Smith, agradeció las donaciones de vacunas a través del mecanismo regional para ser utilizadas en su país.

Todos debemos trabajar juntos para fortalecer capacidades en el enfrentamiento a la COVID-19, dijo, pues la pandemia ha revelado las debilidades en nuestra región.

Destacó que la Celac se fortalece en varias áreas económicas; y la realidad que afecta a los estados insulares, que son vulnerables y requieren del apoyo de la comunidad internacional.

Reconoció los hitos históricos de México en su presidencia Pro tempore y lo felicitó por sus fiestas patrias.

NICARAGUA: LAS PRÁCTICAS INJERENCISTAS DEBEN TERMINAR

El Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, en su intervención destacó la importancia de la Celac en la unión de la región y expresó que es un mecanismo que se creó para trabajar en hermandad y unidad de «nuestros pueblos» por el bien común y vivir en paz.

Condenó los intentos de destruir a Cuba, Bolivia, Venezuela y su país con medidas unilaterales, intervención en sus asuntos internos y reclamó el cese del bloqueo a los países que no tiene una política alineada a los Estados Unidos.

Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)

Mucho se ha especulado respecto a esta VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que sesiona hoy en México con apremiantes temas en su agenda, como la necesidad de revitalizar la organización y la situación generada por la COVID-19.

No obstante, algunos medios internacionales y analistas concentran su atención en la propuesta del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, de «decir adiós a la OEA», y dedicar todos los esfuerzos a un organismo no subordinado a Washington.

En mi opinión, la base de todo nuevo proyecto debe pasar por fortalecer a la Celac, buscar la unidad dentro de la diversidad, como se estableció desde su fundación, y actuar en correspondencia con las prioridades de la región, apartándose de toda injerencia foránea.

De la desprestigiada OEA se sabe que no pasa de ser una entidad moribunda, contraria a los intereses latinoamericanos y cumplidora del guion elaborado por el Gobierno de Estados Unidos para mantener sometidos a nuestros pueblos.

La OEA ya debiera haber desaparecido, pero no es suficiente con decir que es inservible; hacen falta cambios de actitud por no pocos gobiernos afiliados a ella, que, a la vez, se sirven y la sirven en sus planes de confrontación política contra naciones progresistas y con modelos de gestión incluyentes.

No hay en estos momentos suficientes gobernantes que voten por «sepultar a la OEA». Habrá quienes defenderán –Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Ecuador, por solo mencionar algunos– la continuidad de una organización que les sirve, en muchos casos para que no se les condene por las reiteradas violaciones de derechos humanos que en ellos se cometen, mientras son punta de lanza contra países no afines a los intereses estadounidenses.

En otros casos, el planteamiento podría ser conciliatorio, y optarán por proponer «curitas cosméticas» o alguna que otra «reforma no conceptual» en los postulados de la citada entidad.

Pero hay gobiernos que, en representación auténtica de sus pueblos, se deslindan por completo de una OEA que no contribuye a buscar soluciones a los graves problemas económicos y sociales que enfrenta la región.

Esta batalla urge echarla y ganarla y, para ello, la unión y el fortalecimiento de la Celac y la denuncia continuada a los planes golpistas que estimula la OEA y su secretario general Luis Almagro, deben formar parte de la lucha. Ya se da un interesante paso. (E.C.P.)

Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)