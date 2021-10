Honra Díaz-Canel aniversario 56 de la constitución del primer Comité Central del Partido y del periódico Granma

VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba. Eighth Congress of the Communist Party of Cuba. Image: Santiago Romero Chang

Comité Central del Partido- «Un día como hoy, hace 56 años, adoptamos el nombre que nos enorgullece llevar: Partido Comunista de Cuba»

El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, honró el aniversario 56 de la fundación del Partido Comunista de Cuba y la creación del periódico Granma.

«Un día como hoy, hace 56 años, adoptamos el nombre que nos enorgullece llevar: Partido Comunista de Cuba. Un día como hoy se proclamó nuestro primer Comité Central, integrado por lo mejor del pueblo de #Cuba. Honremos esa historia cada día. #PonleCorazon», manifestó el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.

Rememoró, además, la carta de despedida del Che que leyera el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en la noche del 3 de octubre de 1965 en el entonces teatro Chaplin (hoy Karl Marx).

«Che a Fidel: Digo una vez más que libero a #Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que emane de su ejemplo. Que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti».

#Fidel en la creación del Primer Comité Central del @PartidoPCC:



En aquel entonces el líder histórico presentó el acuerdo adoptado por el Comité Central, sobre el nombre que debía llevar la organización rectora de la sociedad cubana: Partido Comunista de Cuba, así como sus integrantes.

Fidel subrayaría que «no hay episodio heroico en la historia de nuestra patria en los últimos años que no esté ahí representado; no hay sacrificio, no hay combate, no hay proeza —lo mismo militar que civil— heroica o creadora que no esté representada; no hay sector revolucionario, social, que no esté representado. No hablo de organizaciones. Cuando hablo de sector hablo de obreros, hablo de jóvenes, hablo de campesinos, hablo de nuestras organizaciones de masa».

Cuántas noticias trascendentes en una sola portada: primer Comité Central del PCC, carta de despedida del #CheGuevara, primera edición del diario del Partido. Feliz cumpleaños @granmadigital pic.twitter.com/zqba8kC8kx — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 3, 2021

En esta ocasión el jefe de Estado felicitó a fundadores y al colectivo de trabajadores, en general, del periódico Granma: «Mis sentidas y sinceras felicitaciones a los fundadores, a los que han aportado a lo largo de su historia y al colectivo de trabajadores del periódico Granma en el aniversario de su fundación. #SomosCuba».

En otro tuit subrayó: «Cuántas noticias trascendentes en una sola portada: primer Comité Central del PCC, carta de despedida del #CheGuevara, primera edición del diario del Partido. Feliz cumpleaños @granmadigital».

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, también destacó la fecha. «El #3DeOctubre de 1965 fue un día memorable para nuestro país: #Fidel anuncia la integración del primer Comité Central del Partido Comunista de #Cuba, da a conocer la carta de despedida del #Che y proclama la creación del periódico #Granma. #SomosContinuidad».

Autor: Suremys Pavón Madera | suremys@granma.cu