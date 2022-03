Niñas y niños cubanos son siempre prioridad

Posted in

Brindaremos las posibilidades que tiene el círculo infantil como vacunatorio para los niños

Acciones para potenciar la atención integral de los trastornos del neurodesarrollo en la población pediátrica (Niñas y niños) tras la emergencia sanitaria impuesta por la COVID-19, fue uno de los resultados del encuentro de este martes del Primer Secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con científicos y expertos que participan en el enfrentamiento a la pandemia.

En el intercambio se coincidió en que en el período niñas y niños han tenido una menor oportunidad para el desarrollo integral de su personalidad, debido a factores que les han limitado en sus actividades fundamentales, como la realización de juegos, el estudio y las relaciones con sus coetáneos.

Prioridad en la atención a niños y niñas en la etapa post covid-19 en Santiago de Cuba.

La emergencia sanitaria ha provocado, por ejemplo, que niñas y niños no asistan a escenarios educacionales; tengan una pérdida de rutinas; hayan sido sometidos a una excesiva exposición a pantallas (televisión, videojuegos, etc.); además de la no realización de actividades sociales y mayor exposición a problemáticas familiares.

El análisis lo presentaron la doctora Tania Peón Valdés y la licenciada Yoysy Rondón Acosta, miembros del equipo que lidera el proyecto del Servicio de atención integral a los trastornos del neurodesarrollo del hospital pediátrico Borrás-Marfán.

El estudio tiene entre sus ejes los trastornos del espectro autista, además de otras afecciones que se manifiestan por primera vez en etapas tempranas del desarrollo, pero pueden mantenerse hasta la vida adulta, explicó Rondón Acosta.

El objetivo general del proyecto —dijo— ha sido la implementación en ese hospital de un servicio con las competencias necesarias para la atención integral a pacientes en edades pediátricas con desviaciones del neurodesarrollo, sus familias y su comunidad.

La investigación avanza ahora en la implementación de una red de centros a escala nacional con cuatro centros regionales, aunque Díaz-Canel se pronunció para que se extienda a todas las provincias en su momento, en la medida en que avance el proyecto.

La agenda de la reunión incluyó también el debate de un estudio que actualiza las estrategias de enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba, las Américas y el mundo, que estuvo a cargo del Doctor en Ciencias Pedro Más Bermejo, vicepresidente de la Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología.

La evaluación demostró, nuevamente, lo acertado de las medidas para hacer frente a la pandemia en nuestro país, en especial la obtención de nuestras vacunas y la estrategia de vacunación.

En la reunión de científicos y expertos, como es habitual, el Doctor en Ciencias Raúl Ginovart Díaz, decano de la facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, actualizó los modelos de pronósticos para los próximos días.

Para todas las provincias se pronostica que se mantenga la disminución lenta de la incidencia de casos en los próximos días, aunque para Matanzas, Holguín y Santiago de Cuba se prevé que continuará alto el número de casos. Según otro de los modelos, los confirmados podrían estar próximo a los 70 casos diarios en los finales de marzo y los fallecidos podrían ser más esporádicos.

Señaló en las conclusiones de la presentación que «a pesar de que los modelos pronostican el control de la epidemia, debemos continuar con las medidas sanitarias y continuar aplicando las vacunas de refuerzo. La transmisión del virus se mantendrá en todos los territorios, con mayor incidencia desde Matanzas hasta Holguín, por lo que debe mantenerse una alta vigilancia epidemiológica».

En el encuentro, que fue moderado por el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, participaron el miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, Jorge Luis Broche Lorenzo, y los viceprimeros ministros Inés María Chapman Waugh y Jorge Luis Perdomo Di-Lella.

Meseta indeseada

En la jornada de este martes el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, lideró también la reunión del Grupo temporal de trabajo del Gobierno para la prevención y control del nuevo coronavirus, que sesionó como siempre en formato de videoconferencia con autoridades políticas y gubernamentales de las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.

El doctor José Ángel Portal Miranda, titular del Ministerio de Salud Pública, informó que al cierre del pasado mes la intensidad de transmisión disminuyó en un 67 por ciento con respecto a enero, y en los primeros cinco días de marzo continúa bajando, al promediarse 540 casos contra 852 al concluir febrero.

Los mayores niveles de transmisión en el mes en curso se presentan en Holguín, Matanzas, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Las Tunas, donde se concentra el 59,8 por ciento de los casos diagnosticados en el país durante lo que va de marzo.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, revisó el curso de la epidemia en jurisdicciones donde el comportamiento sigue siendo «desfavorable» —al compararlo con estadísticas de la mayoría de los territorios— o en los últimos días reportan un ligero incremento de casos positivos.

Aunque la tendencia es a la baja, aún nos mantenemos en una meseta no deseada —entre los 450 y los 550 casos—, por lo que tenemos que mejorar el trabajo, sentenció Díaz-Canel en un encuentro que contó con la presencia del miembro del Buró Político y Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa.

Participaron, además, el miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, Jorge Luis Broche Lorenzo, y los viceprimeros ministros, Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, Inés María Chapman Waugh, Ricardo Cabrisas Ruiz y Jorge Luis Perdomo Di-Lella, además de ministras, ministros y otros directivos.

