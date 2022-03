Adiós Ulises Escalona Acosta, a los 54 años de edad, otro dolor en la Radio santiaguera

Adiós Ulises Escalona Acosta, otro dolor en la Radio santiaguera. Portada: Santiago Romero Chang

El 15 de marzo se inscribió como fecha épica, de valientes quienes nunca bajaron la guardia, por eso no olvidaremos la fecha de este 2022, precisamente, en el Año del Centenario de la Radio Cubana cuando perdimos a otro guerrero, Ulises Escalona Acosta, locutor, narrador deportivo, comunicador por excelencia, ex atleta, profesor y Hermano, de Logia y fraternidad.

Ulises Escalona Acosta fue ducho en educación física, en el trato a las amistades, defensor del buen gusto, tanto en las relaciones sociales como en el vestir. No olvido los años cuando estuvimos juntos en la revista Con el Sol. Él, narrador deportivo, y yo, director. Nunca dejó la sección diaria, porque sabía de los numerosos oyentes quienes esperaban cada día los comentarios deportivos.

No faltaron las bromas, el buen cuento y como repetía: «chino, tranquilo, esto es poco a poco«.

Lo peor ocurrió este 15 de marzo de 2022, atento al noticiero de TeleTurquino pude ver el reportaje resumen de la jornada por el Día de la Prensa Cubana en Santiago de Cuba. Y allí estaba yo, como premiado, después avanzó el programa y llegaron los comentarios deportivos. Fue la última vez. Minutos después, la tragedia. Se desplomó el amigo de forma tan fulminante que apenas pudo despedirse.

Les dejo con algunos comentarios en Facebook sobre la triste noticia que sucedió después de tan emocionante Jornada por el Día de la Prensa Cubana.

Dice así Amigos de la CMKC:

Falleció en en esta ciudad el periodista y Narrador Comentarista Deportivo, Ulises Escalona Acosta, víctima de un Infarto Masivo. A sus familiares y amistades nuestras condolencias.

Cuscó Tarradel:

Ha muerto un buen amigo. Un presunto infarto masivo (a la espera del resultado de la autopsia) le arrancó la vida a los 54 años de edad a Ulises Escalona Acosta, comentarista y narrador deportivo de Santiago de Cuba, antes del crepúsculo de este 15 de marzo de 2022.

Ulises se desplomó de manera repentina y brusca al culminar la sección de deportes del Noticiero Tele Noticias, cuando dirigía sus pasos rumbo al cubículo de maquillaje. Sorprendió a todos sus compañeros de trabajo, porque minutos antes del noticiario reía pletórico lanzando bromas picarescas en el estudio de televisión. Luego de derrumbarse por sí solo, logró pararse, pero apenas dio dos pasos, porque su anatomía en evidente insuficiencia cardíaca le impidió la posterior locomoción.

En esas condiciones fue socorrido y trasladado con rapidez por sus colegas de Tele Turquino al Hospital Provincial Saturnino Lora de la Ciudad Héroe, siendo atendido por médicos, enfermeras y especialistas de la Unidad de Cuidados Intensivos Emergentes de la institución, donde expiró oficialmente a los pocos minutos.

El amigo Escalona Acosta era un ferviente apasionado a los deportes, licenciado en Cultura Física de la Escuela Manel Piti Fajardo de Santiago de Cuba. Tuve la dicha de compartir junto a él entrenamientos y partidos con el equipo Santiago durante el Torneo de Softball de la Prensa celebrado en Matanzas. Jamás gastó palabras en criticar o denigrar a un colega de los medios de comunicación.

Fue incondicional caballero dentro y fuera de la cabina de radio, del estudio de TV o del terreno de béisbol o softball. En aquel evento le puse el sobrenombre de ULISES 31 – como el guerrero de la serie de animados japonesa de ficción sobre mitología griega lanzada en 1981- porque casi siempre bateaba en el juego de 3-1, casi nunca se iba en blanco a la ofensiva. La consternación envuelve a su esposa Marisol y a su hijo Luis Escalona de 27 años de edad.

Lleguen a todos sus familiares y amigos nuestras más profundas condolencias en nombre del gremio de periodistas de Santiago de Cuba.

¡Hoy es un día triste de este lado del oriente del país! Radio Mambí, la emisora que primero le abrió las puertas a la locución, CMKC Radio Revolución y Tele Turquino pierden a un competente comentarista.

Gerardo Houdayer, locutor y director de programas: Mi hermano Ulises Escalona Acosta. Hace apenas 15 días nos dimos un fuerte abrazo sin sopechar que sería el último. Conversamos de trabajo, la familia y compartimos un rato de musica y algunos tragos deseados. Nos dimos otro abrazo y le dimos curso a la ocasión. Hoy me viniste a la mente por un tema de conversación común y minutos después te vi en las deportivas de Tele Turquino.



¿Cómo pensar que a las 6 y 42 de la tarde ya tenia que escuchar que estabas sin vida? Duele de verdad no tenerte más mi amigo. Buen profesional, excelente hombre, ético como pocos. Muchas cosas se te quedaron por hacer, pero donde quiera que estés tus ideas y nobles propósitos verán los resultados que deseaste. Y ahí vas, hacia el verdadero destino con la frente en alto y listo para el nuevo salto.

Tu padre, gran locutor y revolucionario, con seguridad está orgulloso de ti. Sus brazos te esperan para darte cobija en su corazón. San Luís también llora por tu partida. Los orígenes familiares no niegan las descendencias.Mis condolencias y mi compañía a tu familia toda. Descansa en paz eterna. Te quiero mi hermano.

Agustina Bell, periodista: Este mediodía le ví en mi centro elegante como siempre listo pàra hacer el Noticiero Deportivo del centro. Trabajó en en la Televisión santiaguera y al salir un infarto le dejó sumamente delicado. Tanto, que no sobrevivió.Ironias del destino. Joven, fuerte, apuesto, enamorado de la vida y de su profesión, muy profesional en su labor, inteligente y con un mundo por descubrir.

Siempre jaranero con sus compañeros de trabajo, delicado con las mujeres y muy ético fue Ulises. El fue un joven lleno de detalles. Como cualquiera tenía uno que otro defecto pero tenía tanta belleza por dentro que siempre resultaban mínimas porque era un hombre para compartir en las buenas y en las malas. Muy triste estamos porque la Radio perdió a un talentoso realizador.Le recordaremos siempre, colega de la Radio.

Nos negamos a creerlo,porque nunca se está preparado para perder a un ser querido, a un compañero, a un excelente profesional. Hoy nos ha dicho adiós la voz deportiva no solo de #RadioMambí sino del Sistema Radial y Televisivo en #SantiagodeCuba. El periodista, locutor, realizador y director Ulises Escalona Acosta. Amigo, dejaste una impronta en las nuevas generaciones.

SIEMPRE TE RECORDAREMOS. DESCANSA EN PAZ.

Para sus familiares y amigos desde nuestra casa radial llegue las condolencias.

Arnoldo Fernández: HA MUERTO ULISES ESCALONA. Conocí la noticia en el muro de la periodista Agustina Bell Bell. Sufrió un infarto hoy que no pudo superar. El periodismo deportivo en Santiago de Cuba y Oriente está de luto. Mi pésame a familiares, colegas y amigos. Fuimos compañeros de estudio en un diplomado de periodismo en 2006.

Nuris Aca, locutora: Que tristeza.No parece cierta la noticia.Tus seguidores te recordarán. Los compañeros que aprendimos a quererte, admirarte y respetarte, siempre te llevaremos en nuestros corazones.Por tu manera de ser tan caballerosa,gentil y amigable, no se te puede olvidar.A familiares, el consuelo para soportar tan grande dolor.De luto la radio y la televisión santiagueras.

Yailén Aguilar Rodríguez, periodista: Me niego a creer que se vaya así de repente un hombre lleno de Vida, profesional, caballeroso…Me quedo con la satisfacción de haberte conocido e intercambiar en los micrófonos del Concierto Informativo. Que Descanse en Paz Ulises Escalona Acosta, el narrador- comentarista deportivo de la Radio y la Televisión de #SantiagodeCuba

Daileen Jackson: Es increíble como la vida nos juega a veces malas pasadas. Sin embargo agradezco a la vida haber contado con tu amistad sincera no solo como excelente profesional sino también como un gran gran amigo. Siempre confiando el uno el otro sacamos proyectos televisivos maravillosos. Me quedo vacía sin mi locutor preferido. No pensé llorarte tan pronto aún no lo creo. En Paz Descansa Ulises Escalona Acosta te llevo en mi corazón por siempre.

Evelyn Lamarque, periodista: Ulisin…aun no me lo creo…no creo que hayas partido a la eternidad tan joven y lleno de vida…los que te conocimos de cerca, los que siempre te admiramos por tu profesionalidad y tu buen carácter siempre te recordaremos…descansa en paz Ulises…