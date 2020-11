Video: José Raúl Castillo Argüelles

Esta vez las Avispas santiagueras no perdonaron a los serpentineros de Villa Clara y salieron por la puerta ancha 11×2, con jonronazo y cuatro impulsadas de Adriel Labrada, y trabajo monticular de Alberto Bicet, quien toleró solo siete incogibles y dos carreras.

Avispas Santiago, equipo de la provincia Santiago de Cuba.

Serie 60 de la pelota cubana.

Además de Las Avispas, Las Tunas fue mejor que Pinar del Río 9×4, con ataque de 19 jits que incluyó bambinazo de Yosvani Alarcón. El veterano Yoalkis Cruz mereció su tercera sonrisa y Frank Luis Medina su quinta amargura.

Mayabeque le dio KO en siete entradas a Granma (17×5), con 21 “cohetes” y buena apertura de Marlon Vega. Mientras, los Elefantes cienfuegueros terminaron por la vía rápida ante Guantánamo (14×1), con jonrones de César Prieto, Pavel Quesada y Alexander Sevilla, y éxito en el box para Abel Campos.

Con Jonathan Carbó en la lomita, los Piratas de Isla de la Juventud derrotaron a los Gallos espirituanos 4×1. El abridor de los derrotados, Pedro Álvarez, permitió 12 incogibles en seis episodios.

William Luis volvió a brillar por los campeones, al disparar dos “cohetes”, uno de esos vuelacerca. Por los ganadores fueron decisivas las dos impulsadas de Yordan Manduley.

Los Toros de Camagüey no pudieron con el ataque de Artemisa y cayeron 6×10. Buena labor monticular de Misael Villa y jonrones de Carlos de la Tejeda y Gabriel Garbey, quienes trajeron para el home plate siete de las anotaciones de su equipo.

El equipo que mejor juega ante Industriales en el presente siglo, Ciego de Ávila, le derrotó este domingo 9×3, aprovechando los cinco boletos del pitcheo azul y el bambinazo de dos carreras de su cuarto bate Yuddiel González. El semisubmarino Luis Marrero se anotó el éxito.

Los líderes Cocodrilos de Matanzas patinaron este domingo ante Holguín (5×6), pero la tabla de posiciones de la 60 Serie Nacional de Béisbol no sufrió sustanciales cambios, ya que Camagüey, su más cercano perseguidor, también perdió ante Artemisa 6×10.

Los alumnos de Amando Ferrer, luego de marcarle cuatro carreras al abridor Wilson Paredes, poco pudieron hacer frente a los relevistas José Antonio Sánchez y Yusmel Velázquez —ganador—, a quienes solo pudieron agregarle otra anotación en el resto del duelo.

. ASÍ RELATÓ JIT LA JORNADA DEL SÁBADO

La pelota de todos, la de Cuba

Autor: Oscar Sánchez Serra

Habría que destacar la manera en que la pelota, aun con las gradas vacías, cala en cada rincón. El esfuerzo de peloteros y de las autoridades beisboleras se ha visto premiado con un reñido torneo, seguido por su fiel afición; acertada y justa la decisión de otorgarle la sede del juego de las Estrellas a Santiago de Cuba.

Y hablando del poder del pitcheo, allí está uno de esos astros, Braudilio Vinent, quien como pocos definió la responsabilidad del lanzador, cuando le dijo a sus bateadores en el Campeonato Mundial de Japón, en 1980: «Denme una, que con una ganamos». Otra luminaria, Antonio Muñoz, se la dio con lo que mejor hacía, botándola de jonrón, y el Meteoro de la Maya cumplió.

No tengo el dato, pero no creo que antes, en la mitad de una temporada, hayamos visto a todos los equipos. No estamos en el terreno, pero la televisión, por fortuna, nos los ha puesto delante, justo cuando el sábado pasado se cumplieron 70 años de la primera transmisión de un partido en Cuba. Narremos entonces ese cuadrangular: ¡Vuelaaa…! Pero a esa no la olviden, porque ha sido ¡sabroso! disfrutarla.