Un Congreso para defender las prioridades del pueblo

VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba

Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba– Con esa convicción, defendida por el miembro del Buró Político y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y asumida por los delegados capitalinos al 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), concluyó este sábado, en La Habana, el proceso de estudio de los documentos que serán presentados en la cita.

«Vamos a un Congreso a debatir y a proponer soluciones, y esos análisis y esas propuestas tienen que estar en concordancia con lo que aspira el pueblo de los debates, porque vamos representando a la militancia, a nuestras organizaciones de base del Partido, pero, sobre todo, vamos representando al pueblo».

Seguridad Nacional y Desarrollo. Prioridad del Partido Comunista de Cuba.

Imagen: Santiago Romero Chang.

Congreso en la mira, por lo cual esta jornada contó con la participación de los miembros del Buró Político José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del PCC, y Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República; así como el primer ministro Manuel Marrero Cruz y otros representantes del Partido y el Gobierno.

, el mandatario reiteró que la economía es el principal desafío que enfrentamos, en medio de una situación cada vez más compleja, agudizada por el recrudecimiento del bloqueo y los impactos de la COVID-19.

Se ha pretendido sembrar una matriz de opinión de que el país se escuda en el bloqueo para encubrir ineficiencias propias, dijo Díaz-Canel; sin embargo, aunque tenemos insuficiencias, el bloqueo, «más crudo hoy que nunca», es una «presión constante», «un ensañamiento total» que no se puede borrar de la memoria del pueblo por todo lo que nos ha costado, sobre todo en el último quinquenio.

Pero nuestra economía, agregó, «considerada muy maltrecha e incapaz», ha sostenido el enfrentamiento a la pandemia, con resultados favorables respecto a muchos países.

Hoy, puntualizó, estamos a la cabeza del mundo en el número de pacientes recuperados de la COVID-19, con el 94,1 % de los contagiados, y la letalidad es de las más bajas de América Latina y el Caribe.

A todos estos análisis, subrayó, se suman otros referidos a cómo vamos a superar las ineficiencias, los problemas estructurales de la economía y cómo vamos a modelar el municipio para que pueda potenciar los sistemas productivos locales, a partir de su autonomía y de contar con las estructuras adecuadas.

Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba. Imagen: Santiago Romero Chang

La implementación del ordenamiento monetario, el avance en la aplicación de los Lineamientos, la planeación estratégica del país, unido a la búsqueda de respuestas a los problemas desde la ciencia y la innovación, también constituyen, de acuerdo con el Presidente cubano, temas de examen para el Congreso.

Se trata de avanzar, a su juicio, con la certeza de que saldremos adelante con nuestros propios esfuerzos y talento. «Es un llamado, una vez más, a la heroicidad, a la resistencia, brindando luces».

Sobre la labor del Partido, en particular la ideológica, en medio de la campaña de descrédito armada contra la Revolución, también llamó la atención Díaz-Canel.

Toca asumir, con creatividad, el debate ideológico, preparar a la militancia, explicarle a la población y, fundamentalmente, actuar con firmeza, defendiendo convicciones, dentro de nuestro Estado de derecho y sin violar ningún precepto constitucional, aseveró.

Al decir del Presidente, «es sumamente retador el papel del Partido en las condiciones actuales, y tiene que fortalecer su labor en sentido general».

Asiste Presidente de Cuba a análisis de documentos a debatir en 8vo.Congreso del Partido Comunista

Y para concretar todas estas metas, tanto en lo económico como en el funcionamiento de la organización, también es vital la Política de Cuadros, valoró Díaz-Canel, por lo que este será otro de los ejes centrales del cónclave partidista.

Respecto a este tema, destacó que el Informe, el cual será debatido en la magna cita, además de reflejar lo hecho, plantea las debilidades existentes, propone estrategias sobre el modelo de trayectoria de los cuadros y su preparación, y reconoce que a esta política hay que ponerle ciencia.

Todo ello, afirmó, debe conducirnos, sin esquematismos, a establecer un modelo sobre cuál es el cuadro que demanda el país, cuya respuesta está en nuestra historia y en el pensamiento de Fidel y Raúl.

EL HOY Y EL MAÑANA DEL PAÍS EN LA VOZ DE LOS MILITANTES

Reunidos en sesión plenaria, luego de dos días de estudio y trabajo en comisiones para analizar y enriquecer los documentos que serán valorados en el Congreso, los delegados capitalinos reconocieron la valía de estas jornadas, en las cuales debatieron sobre el hoy y el mañana del país.

Joel Queipo Ruiz, miembro del Buró Provincial del Partido en La Habana, presentó la relatoría correspondiente a la comisión que evaluó los temas económicos, de la cual emergieron 26 propuestas de modificación y una adición a los documentos examinados.

Mencionó, entre los temas analizados, las fallas en la capacitación de los implementadores de la Tarea Ordenamiento y la participación del pueblo y los trabajadores en este proceso, la jerarquización de la política crediticia, el papel de la ciencia y la innovación, el desarrollo del sector agropecuario y la necesidad de incrementar la calidad de las producciones con destino a la población.

La también miembro del Buró Provincial del Partido en la capital, Yuniasky Crespo Baquero, abundó sobre los intercambios sostenidos en la comisión que evaluó el funcionamiento de la organización política, la labor ideológica y el trabajo con las masas.

Se recogieron, apuntó, 23 propuestas, referidas a la labor del Partido en la atención a la Unión de Jóvenes Comunistas, con énfasis en la promoción de estos a las filas partidistas; la necesidad de fortalecer el trabajo de las organizaciones de base y sus militantes; la labor ideológica y la importancia de potenciar el activismo revolucionario; así como el combate contra la indisciplina y la corrupción.

El papel de la cultura en el proyecto de país que queremos, acotó Crespo Baquero, fue otro de los tópicos desarrollados ampliamente, donde quedaron enunciadas, con claridad, las líneas de trabajo del sector y su caracterización en el nuevo escenario.

En torno a los procesos de crecimiento al Partido, lo hecho y las debilidades que persisten, intervino el Segundo Secretario, José Ramón Machado Ventura, quien hizo hincapié en el seguimiento y trabajo personalizado con cada militante.

Respecto al abordaje en comisión de la Política de Cuadros, comentó César Hernández González, primer secretario del Partido en el municipio capitalino de Playa.

Del debate, que generó 15 propuestas, trascendió, según Hernández González, el empleo de la ciencia para perfeccionar el trabajo, la necesidad de que los jóvenes se formen con tareas concretas y medibles, así como la adopción de un modelo de formación de los cuadros sin rigidez ni dogmatismos, atemperado a cada nivel de dirección.

EL ALMA Y LA FORTALEZA DEL PARTIDO ESTÁN EN SU MILITANCIA

El alma y la fortaleza del Partido están en su militancia, expresó Esteban Lazo Hernández, integrante del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la reunión de los delegados matanceros, durante la plenaria que dio por concluidas las sesiones de intercambio, esclarecimiento y análisis de los documentos del evento.

En el debate, destacó la importancia del trabajo político-ideológico, algo que es clave para el presente y futuro de la Revolución. No podemos decir que tenemos Partido en un centro donde no se abracen las ideas de Fidel, del Che, donde no se trabaje, donde ocurran ilegalidades y no haya batalla revolucionaria las 24 horas, sentenció.

En otra de sus intervenciones, a propósito de la Tarea Ordenamiento, hizo notar el papel que le corresponde a la empresa estatal socialista en la economía del país. Y sobre ese particular, el miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento Ideológico, Víctor Gaute López, expresó que el ordenamiento es vital para que la nación pueda enrumbarse hacia un futuro más sólido.

Acerca de las imperfecciones detectadas en su implementación, comentó que los errores dejan como enseñanza que las reservas están en nosotros mismos y que es preciso una transformación del modo de actuar de cada cuadro, empezando por quienes están en la base, llamados a conducir ese proceso con más tino y mayor rigor.

Gaute invitó a la militancia a estimular la capacidad de hacer y la voluntad de nuestro pueblo. Reconoció, además, la influencia del nuevo contexto comunicacional, en particular las redes sociales, y el desafío que entraña enfrentar las arremetidas de los enemigos de la Revolución a través de estas plataformas, con el marcado propósito de influir, sobre todo, en los jóvenes.

En su sesión plenaria, los delegados matanceros coincidieron en que no puede tenerse en pie una Revolución socialista, una causa justa, sin un Partido fuerte que represente los intereses del pueblo y defienda, por encima de todas las cosas, la unidad como la fortaleza principal.

Estamos en condiciones de continuar el avance, explicó Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Partido en la provincia, tras reconocer estar mejor preparados y haber consolidado conocimientos durante estos tres días.

Recalcar la continuidad histórica de la Revolución y perseverar en la construcción de un país mejor, fue otro sentimiento común de la militancia matancera, afirmó Susely Morfa González, integrante del Buró provincial del Partido.

Pilarín Baujín Pérez, secretaria del Comité del Partido en la Universidad de Matanzas, reconoció que este Congreso marcará un momento histórico para todos los cubanos, pues allí se defenderán prioridades del pueblo y para el pueblo. Sin embargo, consideró que todavía queda mucho por hacer en relación con la disciplina partidista y en el trabajo con los jóvenes.

Significó, de igual modo, que los documentos analizados son el resultado de cinco años de experiencia y la confirmación de que sí se puede, de que vamos a continuar construyendo nuestro Socialismo.

«Son textos de mucha calidad, bien pensados, que permiten abrir horizontes hacia dónde debemos incrementar nuestros esfuerzos para aportar más. En ellos están también las enseñanzas y el significado de las ideas y el pensamiento de Fidel», concluyó.

Autores: Yudy Castro | castro@granma.cu

Ventura de Jesús | ventura@granma.cu