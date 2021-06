Texto y fotos: Santiago Romero Chang

En nombre de pueblo de Cuba, se rindió honores hoy a Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria en el corredor Patrimonial de los Próceres donde también fueron depositadas ofrendas florales a José Martí, nuestro Héroe Nacional y al líder eterno de la Revolución cubana, el inolvidable Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Rinden tributo hoy al Padre de la Patria en el cementerio Santa ifigenia de Santiago de Cuba. Presentes también una representación de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Texto y fotos: Santiago Romero Chang

Carlos Manuel de Céspedes, El Padre de la Patria

De una hija para su padre. Llevo días pensando cuál será la mejor manera de felicitarte, si escoger un regalo oportuno o en la inmensidad encontrar las palabras correctas.

Aquellas Padre que por modestia nunca te he dicho y son las únicas capaces de describirte, cargadas de un significado tan grande como el amor que me he profesado todos los días de mi vida padre, papá o -cariñosamente- papito. https://www.ivoox.com/player_ej_71658095_6_1.html

Creo, Padre, que encontré las ideas, estas que repito a cada instante y si muchas, transformando carácter de hombre sabio en la persona que más me complace, a ti te miro, sin pensar en tus defectos, desde lo profundo de mi pecho, ciento por ti un cariño sin límites que sólo puedo compensar con un agradecimiento eterno.

Padre, Fotorreportaje: Santiago Romero Chang. Papá es para muchos como el horcón familiar. Esta es la visión martiana sobre quién es el Padre como azimut mayor para todos los tiempos.

En los padres y madres se conjugan la fundamental formación de los jóvenes combatientes del MININT.

Te miro y me veo reflejada, gracias a ti existo, ya está bien decirlo.

Padre no imaginas lo segura que me siento a tu lado, he aprendido descifrar tus consejos a entender el porque de esa voz exigente que me ha convertido en un mejor ser humano, te comparó con la grandeza de un mar o lo imponente de las montañas, pero sin dudas admiro tus manos, esas partes de tu cuerpo que me guían por el empedrados camino de la existencia, levantándome de cada tropiezo, mi querido.

A veces pienso que tengo que aprovechar y decirte lo importante que eres para mí papá, todo lo que aprendí de ti y cuanto valor tus enseñanzas, aunque muy en el fondo imagino que lo sepas y te llenes de orgullo, pero si no fuera así, y tal vez, no me haya alcanzado el tiempo, ni las acciones, para demostrarte lo suficiente.

Padre, te dedico estas letras pensando en las cercanías del tercer domingo de junio y en las mejores palabras para felicitarte; esas que son dedicadas de una hija para su padre.

Eloyde Moya Verdecia, el Padre junto a su familia abastecen con verduras buena parte del reparto urbano Altamira de Santiago de Cuba. Foto: Santiago Romero Chang.

Originalmente la idea era que la misa se celebrara el 5 de junio, día del cumpleaños de Mr. Smart, pero por la premura en los preparativos se decidió correr la fecha para dentro de dos semanas.

La primera celebración de la fecha en Cuba tuvo lugar el 19 de junio de 1938 por iniciativa de la escritora y artista Dulce María Borrero, quien abogó por la generalización en la Isla del homenaje a los padres, cuyo más remoto antecendente pertenece a la propuesta de la norteamericana Sonora Dood en 1909, cuando intentó sin éxito la promulgación en su país de una fecha dedicada a los padres.

El Día del Padre o Día de los Padres es un día conmemorativo en el cual se celebra al padre dentro de la familia. Complementa al Día de las Madres que honra a las madres.

Es así como el primer día del padre tuvo lugar en Washington el 19 de junio de 1910. La voz se había corrido y la gente se unió a las celebraciones. Se celebraron misas como homenaje a los padres en otras ciudades de Estados Unidos.

Oficialmente se celebra en todos los Estados Unidos desde 1924, cuando el presidente Calvin Coolidge, lo declaró como celebración nacional. En 1966 el presidente Lyndon B. Johnson firmó una proclamación que declaraba el 3er. Domingo de junio como fecha para la celebración del día del padre.

Orígenes de la celebración

En Estados Unidos la primera celebración moderna del Día del Padre se debe a la idea de la Sra. Sonora Smart Dodd, quien asistía a una misa con motivo del día de la madre que apenas tenía dos años celebrándose, se le ocurrió hacer otra misa para homenajear a su padre, un veterano de la guerra civil que había enviudado quedando a cargo de los cinco niños y criándolos de manera ejemplar.