Soberana 02 devela una eficacia de un 62 por ciento en su esquema de dos dosis

Cuba cuenta con cinco candidatos vacunales.

Foto: Abel Padrón Padilla.

La eficacia de Soberana 02 en su esquema de dos dosis es de un 62 por ciento (%), informaron hoy directivos del Instituto Finlay de Vacunas (IFV), cifra superior a la establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que los inmunógenos contra el SARS-CoV-2 sean considerados vacunas eficaces.

En presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, Vicente Vérez Bencomo, director general del IFV, calificó los resultados como reconfortantes, pues se obtuvieron en un escenario de circulación de cepas mutantes, informó la televisión nacional.

Además el intervalo de confianza del producto resultó por encima del 40 por ciento, una cantidad también más elevada a la requerida por la OMS, de un 30 %, por lo cual Soberana 02 cumple las condiciones fundamentales de ese organismo internacional.

Con este nuevo logro, el experto dijo que solicitarán en los próximos días el autorizo de uso de emergencia al Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos.

Soberana 02, primera vacuna de América Latina contra el virus SARS-COV-2. Foto: José Manuel Correa

Añadió que el estudio continúa, y en un par de semanas se debe tener el cierre de la eficacia de las tres dosis (dos de Soberana 02+Soberana Plus), el cual se estima devele un porcentaje mayor.

No obstante, el directivo insistió en la importancia de no bajar la guardia ante la enfermedad y continuar cumpliendo de manera estricta las medidas de protección hasta alcanzar altas coberturas de vacunación.

En relación a este éxito el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez resaltó que se logró en medio de una situación compleja por el nuevo coronavirus y financieramente difícil debido al recrudecido asedio de Estados Unidos mediante el bloqueo económico, comercial y financiero.

Sin embargo, consideró el mandatario, está a la altura de los estándares mundiales y será muy beneficioso para millones de cubanos y de personas pobres del orbe que no tienen acceso a las vacunas actuales.

Soberana 02 comenzó su Fase I de ensayos en octubre de 2020, en diciembre pasó a la Fase II y, el 3 de marzo de este año recibió la autorización para avanzar a la Fase III.

Constituye una formulación conjugada, en la cual el antígeno del virus, el dominio de unión al receptor (RBD), está enlazado químicamente al toxoide tetánico.

De acuerdo a lo anunciado por BioCubaFarma próximamente también se dará a conocer la eficacia del candidato vacunal Abdala, lo cual coloca a ambos fármacos un paso más cerca de su aprobación como vacunas.

Este 19 de junio se conocieron los resultados de un estudio intermedio sobre la eficacia del candidato vacunal cubano Soberana 02. Al respecto exponemos algunas preguntas y respuestas sobre el suceso y su repercusión:

👉 ¿Ya podemos considerar que el candidato vacunal pasó al estatus de vacuna?

No. Aún Soberana 02 no se considera VACUNA, pues su empleo está limitado a estudios (ensayos clínicos y de intervención). En tanto el CECMED no apruebe su uso de emergencia no es formalmente una vacuna, aunque cumple con el requisito mínimo de eficacia recomendado por la OMS

👉 ¿Qué significa el por ciento de eficacia dado por los medios sobre Soberana 02?

Esta eficacia (62%) fue dada a conocer por un comité independiente al Instituto Finlay de Vacunas. Aún no se ha avalado por revistas internacionales y, a diferencia de vacunas anteriores como Pfizer o Sputnik V en su tercera fase de ensayos clínicos, el índice está permeado por la presencia de nuevas variantes del Sars-Cov-2.

La OMS establece un índice de eficacia superior al 50% para el uso de vacunas en la población. Por tanto, con estos resultados el Instituto Finlay puede presentarse ante la entidad reguladora cubana (CECMED) y solicitar un autorizo de uso de emergencia.

👉 ¿Para qué necesitamos un autoriza de uso de emergencia?

Para poder masificar el uso de la vacuna en la población y tener un proceso de inmunización más acelerado.

👉 ¿La OMS no tiene que aprobar las vacunas para su uso?

No. Los países y las autoridades regulatorias nacionales pueden aprobar el uso en un país de una vacuna contra la COVID-19 que no se haya incluido en la lista de la OMS para uso de emergencia.

👉 ¿Por qué se revelan estos resultados si aún existen otros candidatos en uso?

Los ensayos clínicos tiene cronogramas que cumplir acordes a los estándares internacionales para la creación de vacunas. Cada uno de los ensayos clínicos cubanos deben revelar sus resultados como parte del proceso científico.

👉 ¿Y el esquema que incluía Soberana Plus?

Los resultados revelados este 19 de junio son solo del esquema de vacunación de dos dosis de Soberana 02. Existe otro ensayo clínico que incluye una tercera dosis de Soberana Plus. Los resultados de la eficacia del mismo podrían ser diferentes.

