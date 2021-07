Posted in

Dejen a Cuba vivir. Imagen web: Santiago Romero Chang

Personalidades de distintos sectores a nivel mundial demandan fin del bloqueo. Más de 400 exjefes de Estado, políticos, intelectuales, científicos, clérigos, artistas, músicos, líderes y activistas de todo el mundo pidieron a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que levante de inmediato las sanciones contra Cuba.

En la carta, publicada este viernes en el diario The New York Times, los firmantes expresan «que no hay razón para mantener la política de la Guerra fría que requirió que Estados Unidos tratara a Cuba como un enemigo existencial en lugar de un vecino. En vez de mantener el camino establecido por Trump en sus esfuerzos por deshacer la apertura del presidente Obama a Cuba, les pedimos que avancen. Reanudar la apertura e iniciar el proceso de poner fin al embargo, poner fin a la grave escasez de alimentos y medicinas, debe ser la máxima prioridad».

En su petición señalaron que recientemente, el 23 de junio, la mayoría de los Estados miembros de Naciones Unidas votaron a favor de pedir al Gobierno estadounidense la eliminación de esta política.

Igualmente, denunciaron que resulta inconcebible, especialmente durante la situación generada por la COVID-19, bloquear intencionalmente las remesas y el uso de las instituciones financieras globales por parte de Cuba, dado que el acceso a dólares es necesario para la importación de alimentos y medicinas.

«”Estamos con el pueblo cubano”, escribió usted el 12 de julio. Si ese es el caso, le pedimos que firme inmediatamente una orden ejecutiva y anule las 243 medidas coercitivas de Trump», demandaron los firmantes de la misiva.

El pueblo de Estados Unidos y personalidades de todo el mundo dicen a Biden #LetCubaLive



Con @answercoalition@codepink



Visite https://t.co/yeKPRfoBrR y firme la petición https://t.co/v2kDPdjoRy pic.twitter.com/3cB5DPnUdH — Dominio Cuba (@dominiocuba) July 24, 2021

Cuba- Entre los que realizaron esta petición se encuentran los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Rafael Correa; el premio nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; el destacado lingüista Noam Chomsky; artistas como Danny Glover, Susan Sarandon, Jane Fonda, Oliver Stone, al igual que Chico Buarque, Silvio Rodríguez, Israel Rojas y Eduardo (Choco) Roca Salazar; líderes religiosos como Frei Betto, Reinerio Arce, el reverendo Raúl Suárez, la reverenda Dora Arce Valentín y escritores de talla universal como Miguel Barnet y Nancy Morejón.

Dicen que la "gran" flotilla está en camino: son cinco, aunque amenazaron con 100 😆😆😆



Ayer fueron bien advertidos por el canciller @BrunoRguezP.



¿Sabrán los límites? 👇👇👇#LetCubaLive pic.twitter.com/JohGZJ1Gb1 — Leticia Martínez Hernández (@leticiadeCuba) July 23, 2021

