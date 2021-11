Posted in

Presidente Díaz-Canel: Con un pueblo como el de Cuba no hay rendición posible

A las 8:30 p.m. de este viernes, los canales de televisión cubanos transmitieron las respuestas del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a un grupo de periodistas nacionales.

Durante poco más de una hora de intercambio, el mandatario abordó cómo el país marcha hacia una nueva normalidad, recalcando que la nación vivió dos años de cierre en situaciones duras, pero «nos vamos levantando».

Estamos en un momento en el que vencemos la pandemia y vemos como el país retoma su curso y normalidad. Con un pueblo como el de Cuba no hay rendición posible y por ese esfuerzo compartido podemos hablar de recuento, homenajear y reconocer.

El Jefe de Estado lamentó las pérdidas ocasionadas por la pandemia y extendió sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas. A todos, dedicó el triunfo de la ciencia y la salud.

«Cuba merece una celebración ajustada a la nueva normalidad», señaló el Presidente cubano.

Díaz-Canel refirió que el imperialismo aprovechó este momento para apretar las tuercas y presentarnos como un Estado fallido, pero nuestro pueblo se ha venido reponiendo, y se abren luces para seguir adelante.

Recalcó que estamos obligados a saltar por encima del bloqueo con nuestras propias fuerzas, con el talento del pueblo y por ello podemos lograr conquistas y atenuar, en mucho, las dificultades que nos ocasiona.

Esta sería la manera de defender la Patria, la que nuestros padres nos dejaron como herencia y que obliga a juntos a escalar montañas. Estamos en disposición de hablar y comentar sobre estos temas.

La Cancillería de Cuba informó en su cuenta de Twitter que el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Partido Comunista, compareció este viernes a las 8:30 p.m. en la televisión nacional para hablar al pueblo sobre la nueva normalidad y otros temas actuales.

Los canales Cubavisión, Cubavisión Internacional y Canal Caribe transmitieron en vivo la alocución del presidente.

Sobre la primera apertura que vivió el país, el Jefe de Estado resaltó que no fue eficiente el protocolo de ingreso domiciliario, problema que se agravó tras la entrada de las nuevas cepas de la COVID-19 al país.

En ese momento los científicos cubanos ya estaban en los ensayos clínicos con las vacunas propias, una muestra de la soberanía alcanzada por el país en este aspecto.

Luego, con la inmunización de la población, se originó un decrecimiento ahora está sobre los 400 casos, lo cual es un regreso a los mismos niveles que existían en enero del pasado año.

Díaz-Canel hizo un recuento del comportamiento de los fallecidos como consecuencia de la pandemia, cifras que han disminuido considerablemente en los últimos meses y semanas.

Asimismo, planteó que hay una tendencia al decrecimiento de los casos y comparó algunos indicadores de Cuba, el mundo y la región de las Américas.

En este punto, señaló que Cuba tiene un control de la expansión de la enfermedad, comportamiento que se manifiesta con el bajo índice de casos activos con un 0.22 por ciento, el 98.92 de los casos recuperados y una letalidad de 0.86 por ciento, resultados que reconocen la labor realizada por el sistema de salud, científicos y la cooperación y participación de nuestro pueblo.

«La COVID-19 no va a desaparecer», recalcó el Presidente y nos hemos preparado para combatirla en estos dos años de pandemia.

Un elemento de orgullo nacional es la soberanía de nuestras vacunas, entrando a este proceso un poco tarde en comparación con aquellos países que tuvieron dinero y pudieron adquirirlas mediante mecanismos internacionales, resaltando que estamos creciendo en una velocidad de vacunación de un 4.4 por ciento cada semana.

Presidente Díaz-Canel: Con un pueblo como el de Cuba no hay rendición posible

Acerca del recién iniciado proceso de reactivación de las vacunas cubanas dijo que los estudios han demostrado que los inmunógenos nacionales generan altos niveles de inmunización que se prolongan de seis a ocho meses.

Por ello, los científicos sugieren que es aconsejable ir a una dosis de refuerzo para no correr riesgos y evitar los brotes pandémicos.



Nuestras vacunas son seguras. Lo han demostrado y vamos a ir a esa dosis de refuerzos, agregó el mandatario.

Recordemos que aún estamos desarrollando las pruebas o ensayos clínicos de un quinto candidato, que viene con buenos resultados que es Mambisa y se aplica por vías nasales.

Periodista: ¿Está contemplado de que los turistas se puedan vacunar? ¿Creen posible una recuperación del sector del turismo?

Presidente Díaz-Canel: Con un pueblo como el de Cuba no hay rendición posible

Ante la pregunta, Díaz-Canel respondió que cuando empezó la inmunización con vacunas cubanas y se vio su efectividad en el mundo, muchos dijeron «voy a Cuba a vacunarme».

Hay alguna posibilidad de que eso se pueda hacer, que los turistas disfruten y puedan inmunizarse aquí, dijo.

El Presidente destacó primero que en medio de la situación del mundo, Cuba se volcó a prestar ayuda solidaria.

A la vez, el país anunció que se paralizaría el turismo. Llegamos a tener hasta más de 4 millones de turistas al año y eso se paralizó.

Dejamos de recibir más de mil millones de dólares, al mismo tiempo en que se han tenido que dedicar más de 300 millones de dólares al enfrentamiento a la COVID.



Agregó que en medio de eso, hemos tenido que enfrentar la crisis económica mundial.



Sin embargo, añadió, en medio de eso también el país ha comenzado a recuperarse, y en un tiempo más temprano que tarde irá facilitando una dinámica económica y de servicios a la población.



El Primer Secretario del Partido destacó los efectos graves que ha traído para la economía nacional la contracción del turismo «que es de lo que suena la contadora por día y no por gusto el imperio no ha dejado de atacarnos en esa área», precisó.



Díaz-Canel anunció que en estas condiciones de la nueva normalidad y las condiciones que se han creado, estamos esperando un mayor arribo de turistas de lo que se había pensado.

«El movimiento de los turoperadores indica que es alto y por lo tanto, en lo que queda de año, estamos vaticinando un incremento inmediato del turismo».



Precisó que podría ser el 50% de lo que hemos recibido a lo largo del año. En medio de eso, el turista que desee vacunarse podrá hacerlo. Podría recibir la primera dosis y luego llevarse, con todas las indicaciones, las siguientes, si no le alcanza el tiempo en Cuba.



De hecho, apuntó, hay información de que algunos turistas vienen con elpropósito de recibir las vacunas cubanas.

Periodista: Acerca de los encuentros con sectores poblacionales y la sistematicidad de ese trabajo.

Presidente Díaz-Canel: Con un pueblo como el de Cuba no hay rendición posible

Ante preguntas sobre el impacto de los encuentros realizados con los diversos sectores de la sociedad, el Jefe de Estado señaló que han sido muy provechosos. Sin embargo, agregó que no son nuevos, pues los recorridos por los territorios ya se estaban realizando.

Ahora lo hemos hecho con una perspectiva más amplia. En unos pocos meses hemos tenido encuentros con científicos, periodistas, intelecturales, juristas, productores, personas de la cultura, religiosos, militares, y otros más.

De todos estos encuentros lo más importante es que muchas de las cuestiones planteadas en ellos ya han comenzado a implementarse, o sea: no van a quedar en letra muerta.

Periodista: Acerca de lo que se ha anunciado para el 15 de noviembre y lo que asume para el futuro de Cuba.

Presidente Díaz-Canel: Con un pueblo como el de Cuba no hay rendición posible

El máximo dirigente partidista del país expuso que primero uno observa que hay una intensificación mediática para tratar de destruir al país. Esto es parte de una estrategia imperial por destruir a la Revolución y construir sucesos por fechas, proponiendo hacer provocaciones el 15 de noviembre.

Ahora han levantado toda una aureola sobre lo que pudiera pasar ese día, agregó.

«Eso no nos quita el sueño. Estamos tranquilos, seguros, pero alertas y preparados para defender la Revolución y cualquier acción injerencista que atente contra la tranquilidad ciudadana. Pero el futuro lo tenemos que ver desde el presente y nuestro presente es la nueva normalidad que vamos a transitar», comentó Díaz-Canel.

El futuro del país es un futuro de esperanza y de Revolución, señaló el Jefe de Estado, para quien lo que mejor demuestra la realidad de ese futuro es el hecho de que estemos volviendo a la nueva normalidad, la reanimación de la economía, el reinicio de las clases presenciales en el curso escolar, la inauguración de la Bienal de La Habana, la apertura de una moderna instalación del CIGB para la producción de vacunas en el Mariel, así como la aplicación de un sistema de gobierno basado en ciencia, gestión e innovación.

El mandatario cubano resaltó que el hecho que tengamos expertos vinculados a los programas de desarrollo y gestión de leyes en el proceso de formación de las normas jurídicas para que salgan robustas; la manera en la que hemos hecho la programación socioeconómica del país y que estemos desarrollando un proceso legislativo fiel a lo aprobado por la ANPP, son elementos que denotan que, desde el presente, el futuro del país es de esperanza, prioridad y Revolución.

Cuba es una nación de paz –acotó el jefe de Estado– no toleramos lo mal hecho, hacemos la crítica de lo que hacemos mal.

Somos una nación de solidaridad y paz que defiende un proyecto de revolución socialista, genuina, perfeccionándose constantemente con la voluntad de hacer lo mejor para el pueblo y consciente de que su ejemplo incomoda.

Agregó que, en este presente, tendremos el Ejercicio Moncada y Día de la Defensa, como elemento genuino de participación ciudadana.

Somos una Revolución abierta al diálogo, al debate, con voluntad por ampliar nuestra democracia y la participación de los ciudadanos.

Somos una sociedad cerrada al chantaje y la injerencia extranjera y desde ese presente Cuba vive y cada uno es responsable de aspirar al futuro que soñamos, expresó Díaz-Canel.

Somos un país de paz y cuidaremos esa paz como hacemos con nuestros hijos. En paz hemos logrado las primeras vacunas latinoamericanas, hemos inmunizado casi al 100 por ciento de nuestra población, iniciaremos otra etapa del curso escolar, nuestra economía se recuperará, continuaremos avanzando en la estrategia económica y social.

«Tranquilos, atentos y seguros, en paz en el presente y en el futuro Cuba vive y vivirá», concluyó.

***Esta nota ha sido actualizada desde que publicamos el anuncio de la comparecencia, poco después del mediodía* Un equipo de nuestro diario siguió en vivo la transmisión realizada por los canales televisivos***

Presidente Díaz-Canel: Con un pueblo como el de Cuba no hay rendición posible

Precisó la creación de los laboratorios, el desarrollo de medicamentos innovadores y otros que tenían eficacia en diferentes enfermedades y se usaron en el tratamiento contra la pandemia, así como en el diseño y puesta en marcha de equipos, como los ventiladores pulmonares.

También destacó la relación productiva del sector estatal junto al no estatal.

Agregó que la vuelta a normalidad vendrá acompañada de un control de la epidemia que es evidente, pero debemos tener un control que parte de la conciencia y responsabilidad de este tema.

Estamos vacunados, estamos inmunizados, vamos al refuerzo, hay un sistema de trabajo robusto, nos estamos perfeccionando a partir de aspectos que no salieron bien, «hemos aprendido, pero no podemos confiarnos ni relajarnos, las actividades tenemos que hacerlas con toda la responsabilidad para no retroceder».

Periodista: ¿Por qué vacunación de refuerzo si todavía no se ha culminado la estrategia de vacunación poblacional en el país?

Presidente Díaz-Canel: Con un pueblo como el de Cuba no hay rendición posible

El presidente de la República de #Cuba, @DiazCanelB, comparecerá hoy, a las 8:30pm en televisión nacional, para hablar al pueblo cubano sobre la nueva normalidad y otros temas de actualidad.



Transmisión en vivo por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Canal Caribe.#CubaVive pic.twitter.com/fyjKXQ0IRF — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) November 12, 2021

El Primer Secretario del Partido Comunista