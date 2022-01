Lamenta CMKC deceso de Gina Cabrera a los 93 años de edad

Posted in

Lamenta CMKC deceso de Gina Cabrera.

Portada: Santiago Romero Chang

Gina Cabrera tuvo un entrañable intercambio con actores, guionistas, directores y periodistas de esta emisora CMKC, decana del oriente cubano donde hoy se lamenta el deceso de la amiga, consejera y reconocida actriz, a quien muchos recuerdan por el popular programa televisivo Tía Tata cuenta-cuentos

Este lunes falleció a los 93 años de edad, Luisa Gorgina Cabrera Parada, Gina Cabrera , figura de los escenarios y el teatro, conocida en la cultura cubana e internacionalmente como Gina Cabrera.

El deceso de Gina Cabrera deja un profundo dolor, por el cariño y la admiración que despertó en el público cubano tras sus magistrales entregas e interpretaciones que estuvieron marcadas por la profesionalidad en cada personaje.

La reconocida actriz Gina Cabrera había nacido en La Habana el 28 de mayo de 1928. Su nombre ha prestigiado durante décadas la cultura cubana, y ha sido precisamente por esa versatilidad, elegancia y autenticidad con la que Gina Cabrera siempre asumió el arte y el sentido de cubanía.

La huella de Gina Cabrera permanecerá imborrable, palpable en la historia cultural de nuestra nación, como uno de los íconos de la televisión cubana. Fundó ese medio e incursionó en todos los géneros.

Además, Gina Cabrera logró el reconocimiento en programas como Miércoles de amor Palmolive, Soraya una flor en la tormenta, Los mambises, Juana Azurduy, El Caballero Blanco, Sábado 37 y El mambisito; todos de gran impacto y audiencia en la radio cubana. Gina Cabrera sobresalió por su versatilidad. Gina interpretó a gran parte de los autores famosos en cualquiera de los géneros en los que incursionó: teatro, radio, tv y cine, y alcanzó el reconocimiento internacional. Su labor fue más allá del trabajo como actriz al abarcar la docencia y el magisterio, donde fue maestra de niños y adultos, formando parte de comisiones de evaluación de actuación y demás actividades afines con la enseñanza del arte. Una frase la define y caracterizó: “Gina, tan linda como talentosa”. Y ello lo demuestra en su paso por las ondas, las tablas, la pequeña y la gran pantalla. Una primera actriz, digna del Premio Nacional de Televisión por la Obra de la Vida, en su primera edición y del lauro mayor que es el cariño, la admiración y el reconocimiento del pueblo, a quien dedicó su arte con modestia y sencillez. Gina siempre quedará en su público. (Con información de Portal Cubarte) Adiós, Adalberto Álvarez, Gracias en nombre de Santiago de Cuba

Trayectoria artística de Gina Cabrera

Comenzó en la radio a finales de la década de los años cuarenta. Poco tiempo es suficiente para adueñarse del dial al asumir los papeles protagónicos en novelas, seriales, aventuras, teatros y cuentos, primero en Unión Radio, hasta llegar al codiciado Circuito CMQ. En Unión Radio conocí a una joven que me deslumbró por su talento nada común. Gina Cabrera, añadía a su belleza, una memoria fotográfica, gran disciplina, modestia y perseverancia, que la hizo triunfar rápidamente.



Antonio Vázquez Gallo, director de radio, televisión y teatro

En 1948 la Agrupación de la Crónica Radial Impresa, selecciona como la Dama Joven más destacada del año a Gina Cabrera, de CMQ. Los dos fuimos fundadores de la televisión. Me volví a encontrar con ella cuando pasé del Canal 4 para el Canal 6 a dirigir el Gran teatro del sábado, que la tenía como figura central. Ya era una primera actriz protagónica de la televisión.

Antonio Vázquez Gallo

En 1953, la revista Codazos la designó junto a Raquel Revuelta como las primeras actrices de la televisión, representando a los Canales 6 y 4.

En 1954 se destacó en Humo del recuerdo, en Sueños de mujer (al lado de Eduardo Egea) y en otras obras de la literatura llevadas a la televisión. Es el caso de mayor dedicación a su profesión que recuerdo. Fue el primer expediente en el bachillerato, estudió ballet y guitarra. Habla inglés, francés y se graduó en Historia del Arte en el primer curso para trabajadores. Se dedicó en cuerpo y alma a su profesión y logró ser lo que es: un paradigma de sencillez y de actriz total

Fela Jar

En 1956, la Asociación de Cronistas de Radio y Televisión la selecciona como la primera actriz de televisión. Con Gina coincidí en el Patronato del Teatro y en la ADAD, después trabajé con ella en Martes, miércoles y domingo de amor Palmolive en televisión, yo haciendo la mala, siempre queriéndole quitar el novio, aunque no lo lograba.

Fela Jar, actriz de teatro, radio, cine y televisión

En 1961, a la vez que alfabetiza, asume la responsabilidad de Jefa de la Campaña de Alfabetización en CMQ Radio y Televisión, organiza los grupos que diariamente salen para los distintos lugares. Incontables son las anécdotas que tienen de protagonistas en la gran cruzada por alfabetizar al pueblo de Cuba, a los artistas de la Radio y la Televisión. Quien dirigía la alfabetización en CMQ era Gina Cabrera. Como estábamos las dos trabajando en Martes, miércoles y domingo de amor Palmolive, fuimos a conseguir que se alfabetizaran los del barrio de un llega y pon, que estaba detrás de lo que era antes el hospital Hijas de Galicia (en Luyanó). Imagínate cuando Gina llegó con su maquinón blanco ella me dijo «tu vas a ver, la gente es muy cariñosa con uno, yo ahora reúno a los muchachos y les digo cuídenme el carro» y efectivamente se lo cuidaron. Visitamos casucha por casucha y logramos que se alfabetizaran, pero lo hicieron porque Gina se los pidió. Quien organizó los grupos que diariamente salían en una guagua para los distintos lugares fue Gina Cabrera.

Fela Jar

No se requiere acopio de adjetivos relevantes para demostrar sus méritos. Gina Cabrera, tan linda como talentosa, demuestra en su paso por las ondas, las tablas, la pequeña y la gran pantalla, que ella es ella: una primera actriz, digna al Premio Nacional de Televisión por la Obra de la Vida, en su primera edición y sobre todo, al premio mayor que es el cariño, la admiración y el reconocimiento de todo un pueblo, al quien dedicó todo su arte con modestia y sencillez.

Gina Cabrera ha interpretado casi a todos los autores famosos lo mismo en cualquiera de los géneros en que ha incursionado (teatro, radio, televisión y cine, en este último filmando varias películas en México. Ha sido maestra de niños y adultos, parte de comisiones de evaluación de actuación y demás actividades afines con la enseñanza del arte.

Gina Cabrera: Trabajo en televisión

Fundadora de la televisión en Cuba incursionando en todos los géneros: comedias, tragedias, novelas, aventuras, teatro en televisión, programas infantiles, etc. Algunos de los más recordados: Miércoles de amor Palmolive, Soraya una flor en la tormenta, Los mambises, Juana Azurduy, El caballero blanco, Sábado 37 y El mambisito, entre muchos otros.

Gina Cabrera: Trabajo en la radio

En radio hizo numerosísimos programas tanto infantiles como para adultos. Tanto en Radio Liberación como en Radio Rebelde, Radio Progreso, infinidad de novelas radiales, programas informativos, de crítica como Crítica de radio y TV, y muchísimos para niños como Tía Tata cuenta-cuentos, etc.

Trabajo en el teatro

Declamación de poesía A los ojos de mi madre. (7 años) Actriz infantil en CMBY («La Casa de las Medias») en la compañía infantil Arturo Rodríguez del Teatro Martí, en la Comedia y en todos los Colegios. Estudio en el Colegio Heredia, en Nuestra Señora del Pilar, en el Instituto de La Habana, en la Universidad de la Habana (Filología y Letras Españolas). Agrupaciones de Teatro: Teatro ADAD, Patronato del Teatro, Teatralia, The little theatre of Havana.

Reconocimientos a Gina Cabrera

Medalla Orden Nacional por 30 años dedicados al arte.

Medalla por la Cultura Nacional del Ministerio de Cultura.

Medalla Raúl Gómez García por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura.

Medalla de Alfabetización por el Consejo de Estado de la República de Cuba.

Medalla del Instituto Cubano de Radio y Televisión por más de 25 años de labor.

Premio con diploma y trofeo por mejor actuación femenina (8.º Concurso de la UNEAC)

Trofeo 70 Aniversario de la Radio Cubana.

1999: Premio Especial de Televisión Caricato

2003: Premio Nacional de TV (Por la Obra de toda La Vida)

2004: Artista de Mérito.

